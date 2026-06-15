Проектът SKA срещу американския ngVLA: Научно-технологичното състезание за контрол над радиочестотите

/Поглед.инфо/ Астрономи от Междууниверситетския институт за астрономия с интензивно използване на данни (IDIA) и университетите в Кейптаун и Претория обявиха засичането на най-далечния хидроксил мегамазер, регистриран досега в радиоастрономията. Сигналът, генериран от силно сливаща се галактическа система, е изминал разстояние от над 8 милиарда светлинни години, което поставя събитието в епоха, когато Вселената е била на по-малко от половината от сегашната си възраст. Успехът на изследването, проведено от екипа на д-р Тато Манамела и професор Роджър Дийн, се дължи на техническите параметри на радиотелескопа MeerKAT в Южна Африка и на природния феномен гравитационно лещиране, който изкуствено усилва слабия радиосигнал. Откритието подчертава прехода на фундаменталната наука към индустриален тип обработка на данни и изостря технологичната надпревара между международния мегапроект Square Kilometer Array (SKA) и планираната американска мрежа ngVLA.

Инфраструктурният капацитет зад петчасовия рекорд на MeerKAT

Регистрирането на радиосигнал от дълбокия космос, генериран преди 8 милиарда години, обикновено изисква стотици часове непрекъснато наблюдение и акумулиране на ресурс. В конкретния случай с южноафриканския радиотелескоп MeerKAT засичането на хидроксилния мегамазер е отнело точно пет часа. Това бързо откриване не е плод на академичен късмет, а на чисто инженерни промени в архитектурата на приемниците и широката честотна лента на апаратурата. Вместо провеждането на две отделни, скъпоструващи наблюдения, каквито бяха технологичните ограничения допреди няколко години, MeerKAT е успял да улови едновременно както хидроксилната спектрална линия (космическия химичен отпечатък на молекулата), така и абсорбцията на неутрален водород в рамките на един работен сеанс.

Този оперативен резултат показва, че съвременната радиоастрономия вече не зависи толкова от дължината на вторачването в една точка, колкото от капацитета на разпределителните мрежи и заводите за данни. Проблемът при подобни мащабни научни съоръжения е логистичен — обемът на постъпващата информация е колосален. Телескопът събира гигабайти сурови радиосмущения всяка секунда. Превръщането на този информационен поток в научно доказуем факт изисква сериозна изчислителна мощност, каквато в момента е концентрирана в суперкомпютърните ресурси на IDIA. Според техническите спецификации на проекта, суровият сигнал от мегамазера е милиони пъти по-слаб от излъчването на обикновен мобилен телефон, което налага използването на автоматизирани високотехнологични калибровъчни филтри. Тези софтуерни и хардуерни комплекси работят с дни, извършвайки трилиони математически изчисления, за да изчистят цифровия шум, породен от земната цивилизация и самата апаратура.

Допълнителен фактор, който е елиминирал нуждата от дългосрочно ангажиране на телескопа, е гравитационното лещиране. Масивна галактика или звезда, разположена на преден план по линията на визиране, е подействала като естествена леща, пречупвайки и усилвайки светлинния и радиопотока от фоновия обект. Това съвпадение позволява на южноафриканския екип да заобиколи ограниченията на собствения си хардуер, но същевременно поставя въпроса доколко подобни открития могат да бъдат систематизирани без наличието на постоянни природни „усилватели“.

Сблъсъкът на черни дупки като крайна фаза на галактическа еволюция

Физическата природа на открития обект ни връща към хаотичния период на ранната Вселена. Наблюдаваната система се състои от две галактики в процес на радикално сближаване и сливане. Хидроксилните мегамазери — космически радиолазери с мощност милиони пъти по-голяма от стандартните галактически мазери — са директен индикатор за екстремни среди, в които се извършва масирано и насилствено образуване на нови звезди под въздействието на гравитационния шок. В астрофизичната литература съществува и следващ клас по мощност, известен като гигамазери, които надхвърлят милиард пъти светимостта на локалните аналози, но тяхното засичане на подобни дистанции остава технологично усложнено.

Логиката на изследването сочи, че в центъра на почти всяка масивна галактика се намира свръхмасивна черна дупка. Когато две такива системи се сблъскат, техните централни черни дупки започват спираловидно движение една спрямо друга. Този процес е съпроводен с отделянето на гравитационни вълни — пулсации в самото пространство-време. Регистрирането на хидроксилния сигнал от MeerKAT улавя системата в нейния последен еволюционен стадий, непосредствено преди финалния сблъсък на черните дупки. Числата и моделите обаче все още не дават пълна сигурност дали всяко подобно сливане задължително води до формирането на стабилна двойна система от черни дупки, или процесът може да бъде прекъснат от междинни газови динамики. Този детайл остава в сферата на аналитичните съмнения и не може да бъде независимо потвърден единствено от еднократно петчасово наблюдение. За да се изгради устойчива статистическа извадка, е необходимо преминаването към следващото ниво на глобалната изследователска инфраструктура.

Глобалното разпределение на силите: SKA срещу американския проект ngVLA

Успехът на MeerKAT всъщност е междинна стъпка и демонстрация на възможности преди пускането в експлоатация на мегапроекта Square Kilometer Array Observatory (SKAO). Това е международен консорциум, в който Южна Африка заема централно място, домакинствайки компонента SKA-Mid (работещ в средния радиочестотен диапазон), докато Австралия поема нискочестотния сегмент SKA-Low. Целта на тази разпределена инфраструктура е да превърне търсенето на слаби космически сигнали от скъпо струващо изключение в рутинен, индустриален процес. Южноафриканската държава инвестира сериозен политически и финансов ресурс, за да се утвърди като незаобиколим център за обработка на големи масиви от данни на африканския континент, залагайки на изградената експертиза в IDIA.

Това изглежда логично, но на геополитическата карта на фундаменталната наука има един сериозен проблем — конкуренцията от страна на САЩ. Американската научна общност в момента проектира и подготвя изграждането на Very Large Array от следващо поколение (ngVLA). За разлика от международния проект SKA, който се фокусира върху ниските и средните честоти, ngVLA ще бъде разположен изцяло на територията на САЩ и ще оперира в значително по-високия честотен спектър. На хартия двете системи се представят като допълващи се стълбове на глобалната радиоастрономия. В реалността обаче те се борят за едни и същи бюджети, технологични патенти и инженерен състав. Контролът върху технологиите за филтриране на цифровия шум и управлението на суперкомпютърните калибриращи тръбопроводи има пряко двойно предназначение, което обяснява защо държави като Южна Африка държат управлението на данните да става в местни институти, а не да се изнася към западни сървърни центрове. Битката за космоса отдавна се води на земята, през кабели, релси, захранване за суперкомпютри и дизелови генератори за изолираните в пустинята антени.