Митът за прераждането на Амурсана срещу картечния разчет на монголските червени

/Поглед.инфо/ Митовете на Централна Азия обикновено умират там, където започват релсите и доставките на боеприпаси. Историята на Дамби-Джамцан-Лама, по-известен в докладите на руското имперско разузнаване като Амур Санаев, е класически пример за това как един геополитически вакуум ражда чудовища, а логистичният натиск на големите държави ги ликвидира. Зад окултната мъгла на тибетското прераждане и зловещите ритуали в пустинята Гоби всъщност стоят съвсем прозаични фактори: разпадът на династията Цин, опитите на Санкт Петербург да осигури буферна зона по границата на Алтай и контролът върху керванните пътища за чай и кожи. Експонат № 3394 в Кунсткамерата на Руската академия на науките – осолената глава на този самозванец – не е мистичен артефакт, а краен баланс на една провалена регионална авантюра.

Геоикономическият контекст на едно „възкресение“

Появата на Джа Лама през 1890 г. в монголските степи не е религиозно събитие, а директна функция от икономическата агония на Поднебесната империя. Към края на XIX век политиката на „отворени врати“, наложена на Пекин от западните сили и Япония, превръща покрайнините на Китай във финансова и административна пустиня. Когато калмикът Амур Санаев се обявява за хубилган – прераждане на ойратския принц Амурсана, повел бунт срещу манджурите през 1755 г. – той не залага на догматичния будизъм, а на острата нужда от социална алтернатива сред местните арати.

По това време регионът е разкъсван от липса на централно управление, а керванната търговия между Русия и Китай през Кобдо и Урга се превръща в единствен източник на реален ресурс. Според руския изследовател и търговец Ернест Бурдуков, който лично наблюдава процесите на терен, тук не става дума за мистика, а за чист политически опортюнизъм. Местните номади получават своя месия, но руските погранични управители виждат в него нещо много по-прагматично: инструмент за дестабилизация на китайското присъствие в Алтайския регион.

Зад изграждането на мита за Джа Лама стои и специфичната логика на тибетското образование. Обучението му в манастира Дрепунг в Лхаса му осигурява не само религиозен престиж, но и административни умения, които липсват на неграмотното номадско население. Убийството на друг монах и последвалото му бягство в Пекин само доказват, че Санаев е действал извън рамките на канона, ориентирайки се бързо в корупционните схеми на късната династия Цин.

Логистиката на терора и щурмът на Кобдо през 1912 година

Истинският военен мащаб на Джа Лама се проявява по време на обсадата на китайската крепост Кобдо през 1912 г. Това събитие често се описва с епични краски, но военните архиви сочат друга реалност. „Освободителната армия“, наброяваща около 3000 души – монголи, урянхайци и казахи – е изцяло зависима от руските доставки на стрелково оръжие и боеприпаси. Официалният командир Максурчжав контролира хората, но Джа Лама управлява психологическия натиск.

След падането на Кобдо Санаев организира своя щаб в манастира Мунджик-хуре по начин, който издава по-скоро европейска военна дисциплина, отколкото азиатски хаос. Белите палатки и изкуственото езеро не са лукс, а демонстрация на санитарен контрол в условията на постоянна заплаха от епидемии – детайл, който руските военни съветници отбелязват с изненада. Самият факт, че той заменя традиционните ламаистки забрани с правото на убийство, показва прехода от религиозен култ към военна диктатура. Неговият Маузер не е просто оръжие, а символ на технологично превъзходство над лъковете и старите мускети на китайските гарнизони.

Жестокостта на Джа Лама, включително дрането на кожи за създаване на ритуални „тулуми“ от пленени казахи и китайци, изпълнява ясна оперативна задача. В условията на ограничена жива сила терорът замества необходимостта от постоянни гарнизони. Страхът поддържа логистичните линии отворени и осигурява редовните доставки на дизел, патрони и коне от подчинените номадски семейства. Това изглежда логично в рамките на партизанската война, но има един проблем: числата не потвърждават версията, че тази бруталност е била безкористна борба за независимост. Всичко се свежда до данъчно облагане на преминаващите търговци.

Алтайската операция от 1913 г. и предателството на Санкт Петербург

Документите от заседанието на Руския министерски съвет от 25 февруари 1913 г., председателствоно лично от Николай II, разкриват същината на руския интерес. Планът за едновременна атака от Кобдо и Зайсан има за цел директното анексиране на китайския Алтай или превръщането му в протекторат. Джа Лама обаче отказва да играе ролята на сляпа пешка. Неговият проект за нова Джунгария в Западна Монголия заплашва икономическите интереси на руските търговски къщи в Сибир.

Когато „Ламата с Маузер“ започва да задържа руски кервани и да изисква мита, Санкт Петербург променя курса. През февруари 1914 г. руски военен отряд под командването на капитан Булатов арестува Санаев в собствения му щаб. Операцията е извършена без нито един изстрел, което показва, че мистичният авторитет на мага се е изпарил пред дулата на редовната руска пехота. Следва изгнание в Якутия и престой в затвора в Астрахан – руската държава изолира ресурса му, преди той да е станал твърде опасен.

Революцията от 1917 г. отваря пробойни в руския пограничен контрол. Освободеният Санаев се завръща в Монголия, но политическата карта вече е различна. Сухбаатарското въстание и последвалата окупация на Урга от Червената армия през 1921 г. слагат край на възможностите за лавиране между Пекин и Санкт Петербург. Новата съветска власт няма нужда от непредвидими феодали по южната си граница.

Ликвидацията на крепостта Тенпей Бейшин и съдбата на експонат № 3394

Последното убежище на Джа Лама в планините Шаджун в пустинята Гоби – крепостта Тенпей Бейшин – е изградено изцяло с робски труд. Оттам той контролира трафика между Синцзян и Вътрешна Монголия. Юрий Рьорих в своите мемоари „По пътеките на Централна Азия“ описва Санаев като образован, но деструктивен елемент, чието време е изтекло. Твърденията, че Рьорих е изпитвал пиетет към него, не издържат критика; по-скоро става дума за етнографски интерес към един затихващ феномен.

Ликвидацията на Джа Лама през 1923 г. (според някои източници 1922 г.) е класическа разузнавателна операция. Саботьорът Балдандорж, изпратен от монголското революционно правителство, прониква в крепостта под маската на поклонник. Убийството на вожда незабавно разпада цялата му изкуствена държавна структура, което доказва, че тя е почивала единствено върху личната му харизма и бруталност, а не върху работещи институции.

Отрязването на главата и излагането ѝ на пика в Улиасутай е административен акт на новата власт, целящ да демитологизира фигурата му пред местното население. Транспортирането на главата до Ленинград през 1925 г. от монголиста Владимир Казакевич по каналите на съветската дипломатическа поща обаче повдига въпроси. Твърди се, че тя е изпратена за антропологични изследвания, но десетилетия наред остава скрита в депата на Кунсткамерата под номер 3394. Днес исканията за нейното връщане в Монголия или Калмикия редовно се сблъскват с дипломатическия отказ на Москва, която предпочита да държи този символ на регионалния сепаратизъм далеч от дневния ред. Това показва, че дори след един век, останките от Алтайската криза все още носят политически заряд.