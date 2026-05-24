Тръмп струпва самолетоносачи край Куба: Карибите отново са на ръба на голяма война

/Поглед.инфо/ Американски самолетоносачи край Куба, обвинения срещу Раул Кастро, блокирани руски доставки и нервна реторика от Белия дом. Карибите отново започват да миришат на голяма геополитическа криза. Зад демонстрацията на сила на Доналд Тръмп обаче прозира не само натиск срещу Хавана, а много по-дълбок проблем – усещането, че американската хегемония започва да става нервна, раздразнена и все по-непредсказуема.

Американски самолетоносачи край бреговете на Куба. Руски кораб с гориво не е допуснат до пристанище. Белият дом публикува плакат с Раул Кастро, Али Хаменей и Николас Мадуро под надпис „враговете на Америка“. А паралелно с това Министерството на правосъдието на САЩ внезапно „съживява“ дело от 1996 година срещу 94-годишния Раул Кастро. Човек трябва да е много наивен, за да повярва, че всичко това е юридическа процедура. Това е политическа подготовка. И то подготовка, която вече започва да прилича не просто на натиск срещу Куба, а на опит за стратегическо връщане на Америка в Карибите чрез демонстрация на сила.

Само че тук започва големият проблем за Вашингтон. Куба не е просто остров. Куба е символ. И американците прекрасно знаят това. Още от времето на Кенеди всяко рязко движение около Хавана автоматично събужда историческата памет за Карибската криза, за съветските ракети, за ядрения ръб, на който светът вече веднъж застана. Именно затова сегашната ситуация е толкова опасна. Не защото Куба може военно да победи САЩ. А защото всяка ескалация около Куба неизбежно започва да придобива цивилизационен и психологически заряд.

Тръмп очевидно се опитва да съчетае няколко цели едновременно. Натиск върху Хавана. Демонстрация към Латинска Америка. Послание към Иран. Послание към Русия. И най-вече – вътрешнополитически спектакъл пред собствената му публика, че Америка отново „наказва враговете си“. Но колкото повече се гледа цялата картина, толкова повече започва да изглежда, че Вашингтон действа нервно, а не уверено.

Защото защо изведнъж беше нужен Раул Кастро?

Защо точно сега?

Защо след десетилетия?

Отговорът е очевиден – защото администрацията на Тръмп търси морална рамка за евентуална по-тежка операция срещу Куба. Така започват подобни кампании. Първо идва обвинението. После демонизацията. После „международната тревога“. После санкциите. После блокадата. После военният натиск.

Само че Куба не е Ирак. И не е Панама от времето на Нориега.

В Хавана прекрасно разбират какво се случва. Затова започнаха военните учения, предупрежденията към населението и рязката реторика за „кървава баня“ при евентуално нахлуване.

Това вече не е само дипломатическа криза.

Това започва да прилича на тест за нервите на целия свят.

Куба се превръща в пресечна точка между Русия, Иран и Америка

Много хора гледат на Куба като на изолиран остатък от Студената война. Това е огромна грешка. Всъщност Куба днес започва да придобива ново значение точно защото светът отново се разцепва на блокове.

Руски кораб с петрол не успява да влезе в кубинско пристанище. Мексико се отказва от доставки под американски натиск. На острова започват прекъсвания на електричеството и горивна криза. В западните медии това се представя като „социално недоволство срещу комунизма“. Само че в самия текст се вижда друго – хората искат ток, гориво, оцеляване.

Тук вече се появява познатият американски модел.

Първо икономическо задушаване.

После вътрешно напрежение.

После медийно изграждане на образа за „провалена държава“.

После натиск за смяна на режима.

Същата схема беше приложена срещу Венецуела. Само че Куба има едно огромно различие – кубинската държава е изградена върху култура на обсадена крепост. Това е поколенческа психология, формирана още от времето на Фидел Кастро. Американците вероятно очакват недоволството да пречупи системата отвътре. Но историята на Куба показва друго – колкото по-силен става външният натиск, толкова по-мобилизирана става част от обществото.

И тук вече се появява Русия.

Не е случайно, че в текста присъства темата за руския кораб и дори за възможността Москва да изпрати ядрена подводница край Куба. Това не е просто емоционална реплика. Това е сигнал за връщане на стария геополитически кошмар на Вашингтон – чуждо стратегическо присъствие в Карибите.

Американската система панически се страхува именно от това.

Защото Украйна изтощи отношенията между Русия и Запада до крайност. И ако Кремъл реши, че САЩ отварят нов фронт срещу Куба, изкушението да отговори асиметрично ще стане огромно. Не непременно чрез ракети. Достатъчно е чрез разузнавателна инфраструктура, подводно присъствие, електронно наблюдение или логистична подкрепа.

Тук вече темата за Куба започва да се слива с темата за Иран.

Защото Вашингтон едновременно натиска Техеран и Карибите. А това създава усещане за глобална стратегия на натиск, която постепенно започва да обединява противниците на Америка.

И това е най-опасният момент за една империя – когато различните ѝ врагове започнат да се възприемат като част от една и съща война.

Тръмп играе опасна игра със страха

В последните часове започна да се вижда нещо особено тревожно. Тръмп все по-често използва език, който не е типичен за класическа дипломация. Той говори като човек, който иска непрекъснато да държи противника на ръба на неизвестното. Куба, Иран, Венецуела, Китай — всичко се смесва в една агресивна реторика за „врагове на Америка“.

Това е политика чрез психологически шок.

Само че подобна стратегия има и обратна страна. Когато непрекъснато вдигаш напрежението, започваш постепенно да губиш контрол върху самата ескалация. Историята е пълна с такива моменти. Една провокация. Един инцидент в морето. Един свален самолет. Един блокиран кораб. И внезапно всички започват да се движат по инерцията на кризата.

Карибите са особено опасни именно заради това.

Там американците традиционно смятат, че имат право на абсолютен контрол. Това е старият „доктринен“ инстинкт на Вашингтон – никой чужд играч не трябва да се закрепва близо до американските брегове. Но светът вече не е 1962 година. Русия не е СССР, но и Америка не е старата Америка. Тя е по-разделена вътрешно, по-уморена икономически и много по-зависима от глобалната финансова стабилност.

А Тръмп усеща това.

Затова действията му изглеждат толкова противоречиви. От една страна – демонстрация на сила. От друга – постоянни сигнали, че „не иска голяма война“. Същото вече се видя около Иран. Натиск. Удари. Ескалация. После внезапен меморандум и опит за пауза.

Сега започва да се оформя същият модел около Куба.

Тук има и още нещо много любопитно. Американците сякаш вече не вярват, че могат лесно да свалят режими чрез директна интервенция. Затова се опитват да комбинират икономически срив, вътрешен натиск, информационна война и ограничено военно присъствие. Това е по-евтино. По-малко рисковано. Но и много по-хаотично.

Защото подобни операции често не водят до бърз резултат.

Те водят до дълго гниене.

А когато една суперсила започне да действа чрез постоянен хаос вместо чрез ясно решение, това означава, че самата тя вече няма увереност в собствената си мощ.

И точно тук Куба започва да придобива огромно символично значение. Не заради размерите си. А защото се превръща в лакмус за това дали Америка още може да диктува страха сама.

Светът усеща, че американската хегемония започва да става нервна

Най-интересното в цялата ситуация е реакцията на останалия свят. Тя вече не е същата като преди десет или двадесет години. Няма масово подравняване зад Вашингтон. Няма автоматична мобилизация на „международната общност“. Има предпазливост. Мълчание. Изчакване.

Това е много показателно.

Когато Белият дом публикува плакат с „неутрализирани врагове“, ефектът вече не е респект, а тревога. Дори сред част от западните общества започва да се натрупва усещането, че американската политика става прекалено импулсивна, прекалено персонализирана и прекалено зависима от политическия стил на самия Тръмп.

А това е опасно за цялата система.

Защото светът в момента е пренатоварен с кризи. Украйна още гори. Близкият изток е нестабилен. Тайван виси като открит нерв между Китай и САЩ. Европа влиза в икономическа турбуленция. А сега започва да се нажежава и Карибският басейн.

Това вече прилича на глобално разпиляване на американската енергия.

И тук се появява най-важният въпрос – дали Тръмп съзнателно ескалира, за да покаже сила, или вече е попаднал в логиката на собствената си реторика? Защото лидерите понякога започват с театър, но накрая стават пленници на собствената публика.

Куба е много опасна сцена за подобна игра.

Там всяко движение носи огромен исторически заряд. Всеки кораб, всяка подводница, всяка блокада автоматично събужда асоциации за ядрения ръб на XX век. А когато подобни асоциации започнат да се връщат в глобалното съзнание, пазарите, държавите и обществата реагират нервно.

Затова случващото се не е просто регионална криза.

Това е симптом.

Симптом, че американската хегемония постепенно преминава от уверен контрол към раздразнена демонстрация на сила. А това исторически е много опасен момент. Защото най-непредсказуеми стават именно великите сили, когато започнат да усещат, че страхът около тях отслабва.

Куба отново се превръща в огледало на света

Може би най-страшното в цялата история е, че тя започва да звучи познато. Самолетоносачи в Карибите. Руски кораби. Говорене за блокади. Намеци за ядрени ракети. Демонизиране на врагове. Светът вече е чувал този език.

И тогава беше на ръба.

Днес обаче ситуацията е още по-опасна в едно отношение — международната система е много по-раздробена, много по-нервна и много по-малко способна да контролира кризи. Няма стабилен ред. Няма доверие. Няма дори обща реалност между големите сили.

Тръмп вероятно смята, че демонстрира сила. Но колкото повече Вашингтон отваря нови фронтове — Иран, Куба, Венецуела, Китай — толкова повече започва да изглежда, че Америка вече не управлява света спокойно, а реагира импулсивно срещу свят, който постепенно престава да се страхува.

А това е най-опасният момент за всяка империя.

Когато още е много силна.

Но вече е започнала да губи психологическата си неприкосновеност.



