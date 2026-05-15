Русия влиза дълбоко в Либия: Москва строи африкански коридор срещу НАТО и Украйна

/Поглед.инфо/ Москва вече не разглежда Либия като периферен конфликт, а като северния вход към целия африкански пояс на сигурност. Посещението на Садам Хафтар в Русия показва нещо по-голямо – пренареждане на силите от Средиземно море до Сахара, където вече се сблъскват Русия, Турция, Франция, САЩ и дори украински структури.

Либия постепенно престава да бъде просто още една разрушена арабска държава след „арабската пролет“. За Москва тя вече е инфраструктурен възел. Това променя всичко. Посещението на Садам Хафтар в Русия беше представено формално като стандартен военен контакт между Либийската национална армия и руското Министерство на отбраната, но реалната картина е много по-широка. Москва започва да изгражда непрекъсната зона на влияние – от източното Средиземноморие през Бенгази и Тобрук към Чад, Мали, Буркина Фасо и Централна Африка. Това вече не е дипломация. Това е геостратегическа архитектура.

Любопитното е, че Русия едновременно работи и с противниците на Хафтар в Триполи. На пръв поглед изглежда противоречиво. Но всъщност Москва повтаря модел, който използва и в Сирия, и в Судан – разговори с всички, но реално опиране на силовия център. А силовият център в Либия остава ЛНА. Не заради международното признание. Заради оръжията, територията и контрола върху петролните райони.

Тук има един детайл, който западните анализатори често пропускат. След падането на Муамар Кадафи Либия престана да бъде буфер. Отвориха се коридори през Сахара. През тях започнаха да минават оръжия, хора, пари, ислямистки групировки. Северно Мали рухна почти веднага след разпадането на либийската държава. После дойде верижната реакция – Нигер, Буркина Фасо, Чад. Французите опитаха да удържат региона чрез операция „Бархан“. Провалиха се. Американците запазиха отделни бази, но и те започнаха да губят позиции. Точно там Русия влезе през последните години.

Не с идеология. Със сигурност.

Това е разликата между съветския и руския модел. СССР често работеше чрез субсидии и политически блокове. Днешна Русия работи чрез военни инструктори, охрана на инфраструктура, модернизация на армията и сделки за сигурност. По-сухо. По-прагматично. И доста по-евтино.

Семейството Хафтар разбира отлично тази схема. Почти цялото висше ядро на ЛНА е обучавано в съветски или руски военни академии. Огромна част от техниката е съветска. Смяната ѝ с натовски системи би струвала милиарди, които Либия няма. Освен това подобен преход би означавал зависимост от западна логистика, резервни части и политически условия. Хафтар не иска това. Той иска автономия.

Има и още нещо.

Русия вижда Либия като северния край на нов военен пояс. Ако човек погледне картата внимателно, ще види какво се оформя – Сирия, Източна Либия, Сахел, Централна Африка. Отделни точки, които постепенно започват да се свързват логистично и военно. Това не е класическа имперска експанзия. По-скоро мрежа от опорни зони. Гъвкави. Без огромни гарнизони. Без скъпа окупация.

Западът вече започва да реагира нервно. Не случайно американци и италианци проведоха ученията Flintlock 2026 край Сирт. Там участваха сили и от двете либийски страни. Формално – борба с тероризма. Реално – опит да се замрази сегашното статукво, преди Русия да е укрепила още повече позициите си.

Тук обаче се появява украинският фактор. И това вече е по-сериозно.

Руски експерти открито говорят, че украински структури действат в Либия и Сахел чрез местни групировки. Част от операциите минават през западната част на Либия, където властта е раздробена между милиции, кланове и полуавтономни формирования. Това създава удобна среда за диверсионна дейност. Интересното е друго – Москва вече разглежда Африка като вторичен фронт на войната с Украйна. Не само Черно море. Не само Крим. И Сахара.

Това изглежда логично, но има един проблем. Русия все още няма стабилна инфраструктура в Либия, сравнима със сирийския Тартус. Пристанища като Бенгази или Тобрук са много по-уязвими. Либийската държава реално не съществува като единен механизъм. Територията е фрагментирана. Дори самият Хафтар не контролира напълно всички въоръжени групи в източната част на страната. А това означава рискове за всяко по-сериозно руско присъствие.

Затова Москва засега действа внимателно. Без шумни официални бази. Без показни декларации. Но военната линия е очевидна – обучение, модернизация, координация, контакти между генерални щабове.

Паралелно с това Русия се връща и икономически. Възстановяването на междуправителствената комисия след 15 години пауза не е символичен жест. Това означава подготовка за енергийни и инфраструктурни сделки. Въпросът е дали руските компании могат реално да се конкурират със западните корпорации. Тук дори руските анализатори звучат скептично. ExxonMobil, BP, Eni – това са структури с огромен финансов и политически ресурс. Москва трудно ще ги измести директно.

Затова Русия избира друго поле – военното.

Там има преимущество. Там има кадри. Там има съветско наследство. И най-вече – доверие сред част от либийския военен елит.

Турция обаче усложнява цялата картина. Анкара играе много по-активно в Африка, отколкото мнозина в Европа осъзнават. Турските авиолинии имат мрежа, която руснаците просто нямат. Турските строителни компании са навсякъде. Турските дронове вече промениха баланса в няколко конфликта. А в Западна Либия влиянието на Анкара е огромно.

И тук започва истинският проблем за Москва. Русия и Турция формално си сътрудничат на различни фронтове, но реално се конкурират почти навсякъде – Сирия, Кавказ, Черно море, Централна Азия, а вече и Африка. Разликата е, че Анкара работи много агресивно икономически, докато Русия влиза основно през силовия сектор.

Кой модел ще се окаже по-устойчив – още не е ясно.

Съществува и вътрешният либийски проблем, който всички външни играчи внимателно заобикалят. Семейството Хафтар постепенно превръща Източна Либия в затворена семейна система. Синовете заемат ключови военни позиции. Контролът се концентрира около тесен кръг. Това започва да прилича на нова версия на режима на Кадафи – само че без единна държава и без идеологията на Джамахирията.

Триполи използва именно това като аргумент срещу всякакво обединение. И не без основание. Част от западнолибийските групировки предпочитат хаоса пред властта на Хафтар. За тях сегашното статукво е източник на пари, автономия и влияние. Единна армия би означавала край на тази система.

Затова и разговорите за национално помирение изглеждат все по-кухи. Всички официално говорят за обединение. Никой реално не иска да се откаже от контрола си.

В тази среда Русия не се опитва да реши либийската криза. Москва се опитва да управлява последствията от нея. Това е много различен подход. И вероятно по-реалистичен.

За Кремъл най-важното е друго – Либия да не се превърне отново в източник на неконтролируем тероризъм и западно военно доминиране по южния фланг на Средиземно море. Ако заедно с това Москва успее да закрепи транспортни, военни и политически коридори към Сахел, тогава Русия ще получи нещо много по-ценно от една база – влияние върху целия южен пояс под Европа.

А това вече тревожи не само Париж и Рим.

Тревожи и НАТО.



