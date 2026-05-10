Руският бюджет между чуждата война и петролния шахмат

/Поглед.инфо/ Анализаторът Олга Самофалова в статия за РИА Новости прави дисекция на сложната зависимост на руската икономика от ескалацията в Близкия изток. В условията на глобална несигурност, бюджетът на Русия балансира между рекордни приходи от скъп петрол и риска от икономически колапс при пълномащабна война или срив на сделката ОПЕК+.

Геополитическата рулетка: Между мира в Ормуз и глобалния шок

Светът е затаил дъх в очакване на развръзката в отношенията между Вашингтон и Техеран, а Ормузкият проток се превърна в най-горещата точка на глобалната енергийна карта. За Русия ситуацията изглежда парадоксално – тя е едновременно бенефициент на напрежението и заложник на неговото непредвидимо развитие. Мирът между САЩ и Иран, който в един момент изглежда на една ръка разстояние, а в следващия потъва в мъглата на дипломатическите провали, крие в себе си фундаментални рискове за руската хазна.

Ако страните успеят бързо да подпишат споразумение и деблокират Ормузкия проток още през лятото на 2026 г., пазарът ще бъде залят от ирански суровини. В този сценарий цената на петрола сорт Brent неизбежно ще падне под психологическата граница от 100 долара, установявайки се в диапазона 70–90 долара за барел. От гледна точка на руската рентабилност това е сериозен удар, тъй като бюджетните разчети изискват стабилност, а не рязко охлаждане на пазара.

От друга страна, пълномащабната военна ескалация е още по-опасен сценарий. Макар на пръв поглед скокът на цените до 150–200 долара за барел да изглежда като печалба за износителите, реалността е по-сурова. Подобен ценови шок ще парализира глобалните рафинерии и транспортния сектор, водейки до рязък спад в търсенето. Вече видяхме този механизъм по време на пандемията – когато цените летят в небесата, икономиката просто спира да консумира, което неизбежно води до болезнен срив. Русия не иска повторение на „отрицателните цени“, при които продавачите плащаха на купувачите, за да се отърват от суровината си.

Реклама 300x250

Петролният баланс и спасителният пояс на конфликта

За руския бюджет най-благоприятният сценарий не е нито мирът, нито голямата война, а поддържането на сегашното статукво – конфликт с ниска интензивност. Цени от 100–110 долара за барел са „златната среда“, която позволява на приходите от петрол и газ да растат, без да убиват търсенето. Според анализи на Поглед.инфо, именно този контролиран хаос в Близкия изток се оказа спасителен пояс за Москва в началото на годината.

Първите два месеца на 2026 г. бяха катастрофални. Руският сорт Urals се търгуваше на нива от 41–45 долара за барел – далеч под планираните в бюджета 59 долара. Това генерира опасен дефицит, който заплашваше социалните и военните разходи. Конфликтът в Ормуз обаче промени всичко. До март цената на руския петрол се изстреля до 77 долара, а през април достигна впечатляващите 95 долара за барел. Благодарение на този „външен фактор“, приходите през април скочиха с 240 милиарда рубли спрямо предходния месец.

Тук идва тънката сметка на Министерството на финансите. Русия има за цел да инкасира близо 9 трилиона рубли от петрол и газ до края на годината. Въпреки силния април, за първите четири месеца са събрани едва 2,3 трилиона. Това означава, че за да се изпълни планът, хазната трябва да получава средно по 828 милиарда рубли месечно. Задачата е изпълнима, само ако цените останат на нивата от април. Всяко успокояване на напрежението в Близкия изток автоматично поставя под въпрос бюджетната стабилност.

Реклама 300x250

Заплахата от разпада на ОПЕК+ и факторът ОАЕ

Докато Москва се надява на високи цени, в тила на ОПЕК+ се формира нова пукнатина. Оттеглянето на ОАЕ от сделката за съкращаване на добива и потенциалното последване на този пример от други държави е „черният лебед“ за 2026–2027 г. Веднага щом Ормузкият проток бъде напълно отворен и сигурен, дисциплината в картела може да се срине като къща от карти.

Ако основните играчи решат да започнат борба за пазарен дял и започнат да добиват без ограничения, цените ще се сринат само при появата на новините. За Русия това означава завръщане към ерата на евтиния петрол точно в момента, в който нуждите от финансиране са най-високи. Пазарът е пренаситен с отложени фактори, които могат да активират неочаквани ценови сривове в най-неподходящия момент.

Трансформацията на руската икономика: Отвъд петролната зависимост

Реклама 300x250

Въпреки фокуса върху енергийните ресурси, в руската икономика се забелязва интересна тенденция, която Поглед.инфо следи отблизо. Несуровинният сектор започва да играе все по-решаваща роля за пълненето на бюджета. През първите четири месеца на годината приходите, които не са свързани с петрол и газ, са нараснали с над 10% на годишна база.

В същото време приходите от енергоносители отбелязаха спад от 38,3% поради ниските цени в началото на годината и доброволното намаляване на добива. Тази динамика показва, че руската държава се опитва да пренастрои вътрешните си механизми и да стимулира собственото производство. Резервите на страната все още са солидни, а нарастващата тежест на нересурсния компонент дава на Москва малко повече пространство за маневриране в условията на глобалната петролна война.

В крайна сметка, Русия се оказва в ситуация, в която трябва да разчита на „собствен труд“ в индустрията и на „чуждата война“ за поддържане на енергийните цени. Пътят към бюджетното равновесие минава през тесните води на Ормузкия проток, където всеки куршум или всяко мирно споразумение променя стойността на руската рубла.

Оригинална статия: https://ria.ru/20260507/byudzhet-1944111222.html