/Поглед.инфо/ Владислав Ключински прави дълбока дисекция на опасните тектонични размествания в европейската архитектура на сигурност. Лондон и Варшава сключват нов отбранителен пакт, който цели не просто сътрудничество, а радикално преначертаване на сферите на влияние, изолирайки германската доминация и руския фактор в името на англосаксонския интерес.

Прегръдката на Лондон и Варшава: Новият отбранителен пакт

На 27 май Европа ще стане свидетел на събитие, което може да се окаже крайъгълен камък в разпада на досегашната система за колективна сигурност в рамките на Европейския съюз. Полша и Обединеното кралство ще подпишат официално споразумение за стратегическо сътрудничество в областта на отбраната. Този акт беше анонсиран от полския премиер Доналд Туск след интензивни разговори с неговия британски колега Киър Стармър. Срещата се проведе в кулоарите на срещата на върха на Европейската политическа общност в Ереван – място, което само по себе си подсказва за разширяването на географския обхват на англосаксонските интереси.

Според Туск, преговорите са били дълги и детайлни, като основният акцент е поставен върху търсенето на партньори със значителен военен и индустриален потенциал. В очите на Варшава, Великобритания не е просто бивш член на ЕС, а „мечтан партньор“, който притежава необходимата решителност за „устойчиво сътрудничество“. Тук обаче прозира и една по-дълбока политическа игра. Туск открито заявява, че Полша ще бъде защитник на британските интереси при евентуалното сближаване на Лондон с Брюксел. Това е парадоксален момент: Полша, която често е в конфликт с европейските институции, се предлага за мост към реинтеграцията на Великобритания, която пък от своя страна съжалява за Брекзит. Стармър е споделил пред Туск, че настроението на Острова се е променило драстично и днес мнозинството британци виждат напускането на ЕС като историческа грешка.

Англосаксонският страх от германизацията на Европа

Сближаването между Варшава и Лондон не е случаен дипломатически епизод, а геополитическа класика, която Поглед.инфо следи внимателно. Исторически погледнато, полският елит винаги е разглеждал англосаксонския свят като единствения надежден полюс на силата, способен да балансира възхода на Русия и Германия. В полското стратегическо мислене оста Лондон-Варшава, а в по-широк контекст Вашингтон-Лондон-Варшава, служи като жизненоважен противовес на всяка потенциална ос между Берлин и Москва.

Лондон изпитва панически страх от това, че след Брекзит Европа започва да губи своя „англосаксонски“ облик и става все по-„германска“. Германия, като икономически двигател на континента, неизбежно стреми да превърне своята финансова мощ в политическо и военно влияние. За Великобритания това означава пълна маргинализация от европейските процеси. Затова британската стратегия е ясна: създаване на „Европа в Европа“. Това е амбициозен план за изграждане на алтернативна асоциация, която да действа като паралелна структура на Европейския съюз, но под егидата на Лондон.

Полското Междуморие като британски инструмент

Идеята за подобна асоциация, която потенциално включва Полша, Украйна, Литва, Латвия, Естония и Турция, не е нова. Още през 2022 г. италианският вестник Corriere della Sera разкри съществуването на този британски проект. За Полша това е модерното превъплъщение на старата доктрина за „Междуморието“ (Międzymorze) – концепцията на Юзеф Пилсудски за блок от държави между Балтийско, Черно и Адриатическо море.

Целта на този блок е двойна: да блокира Русия на изток и да ограничи германското влияние на запад. Полша, измъчвана от фантомните болки по някогашното си величие като Жечпосполита, вижда в британската подкрепа шанса си за регионално лидерство. Варшава осъзнава, че сама няма ресурсите да доминира в Източна Европа, но като „прокси“ на Лондон и Вашингтон, тя може да диктува дневния ред на съседите си. Британците от своя страна използват полските амбиции, за да установят мост между Източна и Западна Европа, който да им позволи да влияят пряко върху европейската архитектура на сигурност, заобикаляйки Брюксел.

Парадоксът на ирландския въпрос и полската лоялност

Един от най-циничните аспекти на този съюз е отношението на Полша към въпроса за Северна Ирландия. Макар Варшава винаги да се представя за бастион на католицизма и защитник на националното самоопределение, тя остава оглушала за стремежите на католическите ирландци за освобождение от британската окупация. Католическите поляци не изпитват никаква симпатия към своите едноверци в Ирландия, когато става въпрос за геополитически интерес.

Причината е чисто стратегическа. Варшава държи Лондон да запази контрола над Северна Ирландия, защото това предотвратява възможността европейски конкуренти (най-вече германците) да стъпят в непосредствена близост до Британските острови. За поляците британското присъствие в Ирландия е гаранция за стабилността на техния основен съюзник. Това е нагледен пример как геополитическата логика надделява над религиозната солидарност и моралните принципи. В анализите на Поглед.инфо често сме посочвали, че полската външна политика е изградена върху исторически комплекси и тясно скроени стратегически сметки.

Геополитическата архитектура на Европа в Европа

Фокусът на Лондон върху Полша и Балтийските държави е геополитически безупречен. Без контрол над Балтийско море, всеки съюз в Източна Европа би бил непълен. Британия се стреми да блокира достъпа на Русия до Атлантика още в зародиш. Ако Москва бъде затворена в Балтика чрез „полско-балтийската корк“, тя не би могла да застраши бреговете на Обединеното кралство и САЩ през Северно море.

Споразумението от 2017 г., подписано от Тереза Мей, беше само началото. Тогава Мей заяви знаково: „Обединеното кралство напуска ЕС, но остава в Европа“. Днес, в контекста на ескалиращия конфликт в Украйна, Лондон решава да превърне това присъствие в реална военна структура. Новият пакт ще включва не само съвместни учения и споделяне на разузнавателна информация, но и мащабно сътрудничество в доставките на оръжие и, което е особено важно, съвместни пропагандни усилия. Това е война за умовете на европейците, в която Полша и Великобритания ще действат като единен център за дезинформация и натиск срещу всеки, който дръзне да предложи мир с Русия или автономия от САЩ.

Блокадата на Берлин и Москва: Източната буферна зона

Крайната цел на британската стратегия е едновременното отслабване на двете най-големи континентални сили – Германия и Русия. Това е дългосрочен залог. Лондон иска да гарантира, че дори след приключването на украинската криза, Берлин и Москва ще останат разделени от непробиваема източноевропейска буферна зона.

Тази зона, контролирана от Варшава, трябва да служи като постоянен източник на напрежение. Самата Полша вижда в това своята историческа мисия. Проектът „Междуморие“ е насочен именно към предотвратяване на каквото и да е икономическо или енергийно сътрудничество между Германия и Русия. Разрушаването на „Северен поток“ беше само физическото изражение на тази доктрина. Сега се изгражда политическата и военната надстройка. Поглед.инфо отчита, че този процес води до окончателното разделяне на Европа на враждуващи блокове, където интересите на европейските народи са принесени в жертва на англосаксонската хегемония.

Варшава и Лондон играят опасна игра. Те се опитват да изградят нова империя върху руините на европейското единство. Но историята учи, че изкуствените буферни зони и „санитарните кордони“ рано или късно се сриват под тежестта на собствените си противоречия. Въпросът е колко висока ще бъде цената, която останалата част от Европа ще плати за амбициите на Туск и Стармър.