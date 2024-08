/Поглед.инфо/ И така, вече разгледахме две централни банки - Bank of England и Федералният резерв на САЩ. Сега се обръщам към Европейската централна банка (ЕЦБ), която в много отношения в съвременния свят на централната банка е на второ място. Така стойността на активите на ЕЦБ в момента възлиза на 7,1 трилиона долара срещу 7,2 трилиона долара за Федералния резерв на САЩ; Разликата от Американската централна банка е много малка.

Но позицията на валутата, създадена от ЕЦБ и наречена „евро“, е значително по-скромна от позицията на долара, създаден от Федералния резерв.

Ще повторя цифрите, които цитирах в предишната статия (за Федералния резерв): според Международния валутен фонд (МВФ) делът на еврото в международните резерви на страните членки на фонда към края на миналата година е бил 20%; делът на щатския долар е 58,4% (почти три пъти повече).

Според системата SWIFT (осигуряване на информационна подкрепа за трансгранични плащания), през март тази година щатският долар представлява 47,37% от общия обем на плащанията; в евро делът е 21,93%.

На световния FOREX пазар (транзакции за обмяна на валута) еврото представлява около 45%, а щатският долар - 85-90% (с общия обем на транзакциите за обмяна на валута, равен на 200%).

Все пак трябва да се отбележи, че разликата между еврото и следващата валута зад него е много голяма. Така по отношение на дела на международните резерви валута номер 3 е японската йена с дял от 5,7%.

При платежните транзакции на системата SWIFT трети е британският паунд стерлинг с дял от 6,57%. При транзакциите на FOREX пазара третата валута е японската йена с дял от около 20%.

Европейската централна банка се отличава от другите централни банки по някои други начини.

Първо, със своята „младост“. Току-що навърши 26 години. Създадена е на 1 юни 1998 г. Започва да функционира на 1 януари 1999 г.

Второ, по статута си. Това е наднационална централна банка, която обслужва 20 държави, които са част от еврозоната.

Страните от еврозоната са Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Република Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Португалия, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия и Естония.

Еврото е валутата на 4 други държави, които използват еврото съгласно валутно споразумение с Европейския съюз (Ватикана, Сан Марино, Монако, Андора), и 8 специални територии на ЕС (тези, които се намират извън границите на Европейския съюз; за например Гвиана е отвъдморски департамент Франция). Освен това еврото, без споразумение с ЕС, се използва в Черна гора и Косово.

Страните от еврозоната доброволно се отказаха от своите национални валути, които бяха известни от много векове - френски франкове (бивш Луи Дорс), холандски гулдени, испански песети (бивши ескудо), германски марки, италиански лири (предшественици - римски солиди) и др. d.

Трябва да се отбележи, че страните, които влязоха в еврозоната, изоставиха националните си валути, но в същото време централните им банки останаха. Най-големите от тях са Bundesbank (Германска федерална банка), Bank of France, Bank of Italy.

Вече казах, че доскоро в учебниците по икономика пишеше, че отличителна черта на всяка институция, свързана с централната банка, е емисионната й функция.

Основната дейност на всяка централна банка е емитирането на пари (национална валута). А централните банки, които се озоваха в еврозоната, спряха да емитират национални валути.

Например Бундесбанк, която е създадена при „железния“ канцлер Бисмарк през 1875 г. и в продължение на 125 години се занимава с издаване на германска марка.

В съответствие с новото законодателство, прието в Германия в началото на 20-ти и 21-ви век, Бундесбанк е натоварена с функциите за регулиране на паричното обращение и кредита:

1) установяване на лихви и дисконтови проценти за своите операции;

2) разработване на политика за своите операции на кредитния и открития пазар;

3) установяване на задължителни резерви за кредитните институции, които са длъжни да поддържат минимални резерви в специални банкови сметки;

4) предоставяне на услуги като финансов агент на федералното правителство и щатските правителства (услуги както за кредитни, така и за депозитни операции).

И някои други дребни неща. Но функцията за издаване на пари е изчезнала някъде. Както се отбелязва в статиите за Бундесбанк, функциите по емитиране на евро са прехвърлени на Европейската централна банка. Същата е картината и за другите централни банки в еврозоната.

Връщам се отново към ЕЦБ. Идеята за създаване на единен емисионен център за цяла Европа витае отдавна. Тя се заражда почти едновременно с идеята за създаване на „Съединените европейски щати“. Позволете ми да ви напомня, че V.I. пише за този проект още през 1915 г. Ленин в статията си „За лозунга Съединени европейски щати“.

След Втората световна война, възстановила разрушената си икономика, Западна Европа пое курс на икономическа интеграция. Още през 1957 г., когато шест европейски държави подписаха Римския договор за създаване на Общия пазар, те обявиха мащабни планове: да преминат от търговска интеграция към интеграция на инвестиции и производство, а след това и към валутна интеграция.

Европейските страни започнаха парична интеграция в края на 70-те години, когато системата от фиксирани валутни курсове, установена от Бретън Уудс (1944 г.), престана да съществува (решения на Ямайската международна валутна и финансова конференция от 1976 г.). Европейските страни са сключили многостранно споразумение за поддържане на обменните курсове на техните валути в доста строги „коридори“.

Тогава се роди идеята за създаване на специална валута за взаимни плащания. Идеята беше приложена на практика; през 1979 г. страните членки на Европейската икономическа общност (ЕИО) създадоха Европейската валутна система и пуснаха валута за междудържавни разплащания, наречена ЕКЮ.

На 1 януари 1994 г. Европейският паричен институт (EMI) е създаден, за да наблюдава европейската валутна единица (ЕКЮ) и да укрепва икономическото сътрудничество между държавите-членки и техните национални банки. EMI действа до 31 декември 1998 г. и е заменен от ЕЦБ.

Основната официална цел на ЕЦБ, обявена при нейното създаване, е да поддържа ценова стабилност в еврозоната (поддържайки растежа на индекса на потребителските цени в рамките на 2% годишно).

За да постигне това, на ЕЦБ са поверени следните основни функции: емитиране на евро (както в парична, така и в безкасова форма); разработване и прилагане на парична политика в рамките на еврозоната; управление на официалните (златни и валутни) резерви на европейската система; определяне на основни лихвени проценти.

Централата се намира в германския град Франкфурт на Майн. А централните банки на страните от еврозоната по същество се превърнаха в клонове на ЕЦБ.

На 1 януари 1999 г. ЕЦБ започна да емитира евро. Първо в безпарична форма, тази валута е приета от 11 държави по това време. Еврото замени европейската валутна единица (ЕКЮ) в съотношение 1:1.

На 1 януари 2002 г. в паричното обращение бяха въведени банкноти и монети. Постепенно кръгът от държави, преминали към еврото, се разширява, като в момента техният брой е 20. Последната е Хърватия, която премина към еврото на 1 януари 2023 г.

В продължение на четвърт век от своето съществуване ЕЦБ придобива все повече и повече нови правомощия и функции. В ЕС е създадена Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), на която е поверена функцията на финансов регулатор. Системата включва централните банки на всички 28 страни членки.

Най-висшият координационен център на ЕСЦБ е ЕЦБ. След финансовата криза от 2007-2009 г. започна изграждането на единна банкова система на Европейския съюз и ЕЦБ получи „почетното задължение“ да действа като регулатор на европейските „системно важни“ банки (което в момента включва около 130 банкови гиганта).

Всъщност ЕЦБ отне тази функция от националните централни банки, оставяйки им „надзор“ само за средни и малки банки. И накрая, през 2012 г. беше създаден Европейският стабилизационен механизъм (ЕСМ) - нещо като „общ фонд“ на страните от ЕС за предоставяне на спешна финансова помощ на „потъващи“ страни (предимно Гърция).

Отново ЕЦБ имаше „почетната отговорност“ да се „грижи“ за този пан-европейски фонд. Всъщност в продължение на няколко години след финансовата криза ЕЦБ се опитваше да поеме цялата финансова и банкова система не само в рамките на еврозоната, но и в целия Европейски съюз.

Между другото, това е една от причините, поради които Великобритания реши да напусне ЕС („Брекзит“): заплахата Лондон да загуби контрола върху своята финансова и банкова система от ЕЦБ стана твърде очевидна.

Най-важният елемент от „европейския дом” са ръководните органи на ЕС. Висшите органи на Европейския съюз включват седем основни институции. Европейският съвет е най-висшият политически орган на Европейския съюз, състоящ се от държавните и правителствени ръководители на страните членки на ЕС.

Следват Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз (заедно с Европейския парламент е законодателен орган), Европейската комисия (най-висшият изпълнителен орган на Европейския съюз), Съдът на Европейския съюз , Европейската сметна палата и Европейската централна банка (ЕЦБ).

По отношение на ЕЦБ английската поговорка е доста подходяща: „THE LAST BUT N THE LEST” („последен в списъка, но не на последно място”). Обикновено ЕЦБ винаги е поставяна в дъното на списъка на управляващите органи на ЕС, но има основание да се подозира, че по отношение на степента на влияние върху европейския живот тя е на първо място.

Нека обърнем внимание на организационно-правния статут на ЕЦБ. Регламентите на ЕС изрично подчертават, че Европейската централна банка действа независимо от другите върховни органи на Европейския съюз.

Най-висшият орган на ЕЦБ е Управителният съвет, съставен от ръководителите на централните банки на страните членки на еврозоната. Броят на гласовете в Съвета се определя от икономическата „тежест“ на страната. Повечето въпроси обаче се решават не от Управителния съвет, а от Управителния съвет. Състои се от шест души.

Един от тях е президентът на ЕЦБ. Първият президент е Вим Дуйзенберг (1 юни 1998 г. - 31 октомври 2003 г.). След него: Жан-Клод Трише (01.11.2003 - 31.10.2011); Марио Драги (1 ноември 2011 г. – 31 октомври 2019 г.); Кристин Лагард (1 ноември 2019 г. - досега).

Всяко от тези лица е длъжностно лице и финансист с опит във висшите ешелони на властта, има широки връзки и същевременно е в услуга на „господарите на парите“ (международния финансов интернационал, основните акционери на Федералния резерв , световният финансов елит).

Холандецът Вим Дуйзенберг, преди да се присъедини към ЕЦБ, е бил министър на финансите на Холандия от 1973 до 1977 г. и като президент на Холандската централна банка от 1982 до 1997 г.

Французинът Жан-Клод Трише оглавяваше френското министерство на финансите от 1987 до 1993 г., а от 1985 до 1993 г. беше председател на Парижкия клуб (неформална междуправителствена организация на развитите страни кредитори).

Италианецът Марио Драги - от 2002 до 2005 г. - вицепрезидент и изпълнителен директор на Goldman Sachs International; През 2005-2011г - Председател на Банката на Италия.

И накрая, французойката Кристин Лагард през 2007-2011г. ръководи редица министерства във Франция, а през 2011-2019г. - Управляващ директор на Международния валутен фонд.

Много политици и общественици в Европа гледат на ЕЦБ с подозрение. Професорът в университета Метрополитън в Лондон Дж. Грал още през 2005 г. във влиятелното парижко списание Le Monde Diplomatic в статията „Абсурдният статут на Европейската централна банка“ прави сравнителен анализ на ЕЦБ и федералната американска банка. резерва.

Той отбелязва, че Федералният резерв поне формално е под контрола на Конгреса на САЩ. Като цяло ЕЦБ е извън всякакъв политически контрол. На тази база той обявява ЕЦБ за изключително антидемократична институция.

Ако Законът за Федералния резерв поне декларира, че целта на Федералния резерв е да поддържа икономическия растеж и заетостта, тогава за ЕЦБ окончателните показатели са паричните агрегати и нивата на инфлация.

ЕЦБ дори формално не носи отговорност за социалните резултати от своята дейност, често паричната политика на ЕЦБ само влошава социално-икономическата ситуация в страните от ЕС. Авторът на статията нарича сляпото придържане на ЕЦБ към насоките под формата на парични агрегати „макроикономически мазохизъм“.

В същото време той подчертава, че прехвърлянето от страните-членки на ЕС на много от техните правомощия в областта на паричната политика към наднационална институция, наречена ЕЦБ, ги лишава от способността да устояват на кризисни явления в техните национални граници (J. Grahl. L`absurde statut de la Banque central // Monde diplomatique, 2005, № 616, стр. 4-5).

Вече отбелязах, че Брекзит в не малка степен се дължи на факта, че британският елит (политически и финансов) се опасяваше, че Франкфурт на Майн (централата на ЕЦБ) ще командва Лондонското сити.

И тогава, разбирате ли, той ще поиска да изостави британския паунд стерлинг и да премине към еврото. Евроскептиците в континентална Европа смятат, че ЕЦБ е узурпирала твърде много власт.

В континентална Европа дори онези, които се застъпват за запазването на ЕС, често излизат с искания за поставяне на ЕЦБ на нейно място. ЕЦБ е най-неконтролируемата, най-наднационалната институция.

Позоваванията на факта, че най-висшият ръководен орган на ЕЦБ е Управителният съвет, съставен от ръководителите на националните централни банки на страните от еврозоната, не са убедителни.

Първо, защото самите национални централни банки имат много висока степен на автономия и са слабо контролирани от националните правителства и парламенти. Второ, защото ЕЦБ разширява влиянието си извън еврозоната към страни, които не са част от еврозоната, но са членки на ЕС.

Кой всъщност контролира Европейската централна банка? Преди пет години разкрих малко от мистерията в моята статия „G-30: Кой наистина управлява Европа“. В него описах една скандална история, която се случи, докато Марио Драги беше начело на ЕЦБ.

Омбудсманът на ЕС Емили О'Райли през 2017 г. призова висши служители на Европейската централна банка (ЕЦБ) да спрат да участват в срещите на Групата на тридесетте (G30). Всеки чува G-7, G-8, G-20. Някои учени познават и G-10. Но G-30 беше известен само на тесен кръг от хора. Благодарение на Емили О'Райли Група от тридесет получи добро отразяване.

Емили О'Райли не повдигна въпроса по собствена инициатива. Тя беше принудена да направи това от десетки хиляди европейски социални активисти и антиглобалисти, които бяха силно загрижени, че банковата система на Европейския съюз дори не се контролира от Европейската централна банка, а от по-висш орган. А именно Групата на тридесетте.

А Марио Драги само получава инструкции от G-30 и ги прилага на практика. Самата ЕЦБ има специален статут; всъщност тя не се контролира от Европейския парламент, Европейската комисия или други институции на Европейския съюз.

И тогава се оказва, че дори над ЕЦБ има висш орган, наречен G-30, който не само не се контролира от никого, но за съществуването на който мнозина дори не са знаели. G-30 е създаден през 1978 г. от банкера Джефри Бел с участието на фондация Рокфелер.

Централата се намира във Вашингтон (САЩ). Групата формулира препоръки за централните банки и водещите световни банки. Участниците в срещата допълнително участват в изпълнението на приетите препоръки, като използват своите административни възможности, връзки и влияние.

Марио Драги, както се оказа, седеше на два стола: беше президент на ЕЦБ и в същото време беше член на групата Г-30. Политически коректно казано, това беше „конфликт на интереси“, който възмути обществеността в Европа.

Въпреки това Драги служи и на двата стола до края на мандата си като президент на ЕЦБ. Нищо не се знае за отношенията на настоящия президент Кристин Лагард с групата Г-30.

Превод: СМ