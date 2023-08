/Поглед.инфо/ Военно-промишленият комплекс на Германия и конфликтът около Украйна: за кого война, за кого майка родна

На 14 август германският министър на финансите Кристиан Линднер бе на необявено посещение в Киев. Въпреки оскъдната официална информация за целите и резултатите от посещението, медиите съобщиха , че става дума за това как германското министерство ще помогне за привличането на преки чуждестранни инвестиции в Украйна.

Консултантските компании съветват германските инвеститори да разгледат по-отблизо възможностите за инвестиции в Украйна; хранително-вкусовата, строителната и леката промишленост, селското стопанство и логистиката се наричат привлекателни. Особено се подчертава наличието на газови ресурси - очевидно се има предвид шистов газ, чийто добив в самата Германия е забранен по екологични причини.

Има интерес и към лития - този метал е необходим за производството на батерии, които са много търсени в процесите на декарбонизация; Геоложката служба на САЩ обаче не включва Украйна в първите десет държави по запаси от литий.

Но Украйна е привлекателна като износител на електроенергия: след спирането на собствените си атомни електроцентрали през април тази година Германия набързо се преквалифицирва като вносител на електроенергия. И ако настоящите планове за отказ от използването на въглища в електроенергетиката бъдат изпълнени, потребносттите от импорт на електроенергия значително ще нарастне поради нестабилността на производството на енергия от слънчевите и ветрови установки.

Украинската страна откровено посочва отбранителната индустрия като един от секторите, които са привлекателни за инвеститорите , въпреки че военно-политическата конфигурация след конфликта е напълно непредсказуема.

Федералното правителство на Германия вече днес предоставя финансови гаранции за германските инвестиции в Украйна. Освен германците само две страни предоставят такива гаранции: САЩ и Полша. Припомняме, че в донорската конференция в Лондон, която се проведе през юни, участваха 60 държави. По данни на Министерството на икономиката на Германия, към април 2023 г. са издадени гаранции за 221 милиона евро на 11 инвестиционни проекта, 21 проекта са в процес на разглеждане.

Един от тези проекти получи широк медиен отзвук. Става дума за намерението на най-големия германски военен концерн Rheinmetall да построи танков завод. Първата информация за подобни планове се появи през декември миналата година; през март, в отговор на руското предупреждение, че Русия ще гледа на подобно предприятие като на военна цел, германският концерн потвърди ангажимента си към плана.

В отговор на неотдавнашно вторично предупреждение от руското външно министерство, шефът на Rheinmetall Армин Папергер отговори, че заводът ще бъде добре защитен от собствената си система за противоракетна отбрана, вероятно имайки предвид зенитната система Skynex. Но най-вероятно към тази защита ще бъде добавена и „естествена защита“: има слухове, че локализацията на завода може да бъде определена дълбоко под земята в района на Карпатите.

Финансовата защита за тази пряка инвестиция се осигурява от федералното правителство. Онзи ден междуведомствената комисия, която включва министерствата на икономиката, финансите, външните работи, както и министерството на икономическото сътрудничество и развитие, допълни съществуващите гаранции.

Сега говорим не само за пълно обезщетение за евентуални щети, до пълната загуба на инвестицията (по отношение на такъв завод - ако, да речем, системата за противоракетна отбрана се окаже не толкова надеждна, колкото твърди А. Папергер, и подземието не е толкова дълбоко), но и за гарантирането на дължимия доход (покриване на рисковете от преобразуване и прехвърляне на плащания по кредити).

Съгласно разчетите на Института за световна икономика в Кил ( Kiel Instituts f ü r Weltwirtschaft ), към средата на 2023 г. по мащаби на военната помощ за Украйна, Германия е на второ място в света – естествено, след Съединените щати.

Германските компании, които изпращат своите продукти в Украйна, получават заплащане от федералното правителство. В края на юни портфейлът с поръчки е 30,1 милиарда евро, което е със 17% повече от преди година.

Rheinmetall твърди, че е имало седмица през юли, когато компанията е подписала договори за доставка на отбранителни продукти за рекордната в историята си сума от 7 милиарда евро. Федералното правителство сключи рамково споразумение с Rheinmetall , като по този начин подкрепи покачването на стойността на акциите на компанията на борсата.

Между другото, историята на тази компания започва през 19 век. В началото на 20-ти век тази компания (тогава наречена Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik Actiengesellschaft ) успешно се конкурира с известната Krupp. Днес Thyssenkrupp има дял в приходите от военни продукти от 5% (данни за 2022 г.), докато Rheinmetall вече има 70% (миналата година беше 63%).

Много се е променило от времето, когато в Дюселдорф инженерът, по-късно "оръдейният крал" Хайнрих Ерхард, ръководи изграждането на завода. Списъкът на акционерите на съвременния Rheinmetall е забележителен : 70% от акциите са в свободно обращение, а от останалите 30% повече от половината се падат на американските инвестиционни холдинги Wellington Management Group LLP , BlackRock Inc. , The Capital Group Companies Inc., FMR LLC и The Goldman bank Sachs Group Inc.

Сегашната щедра държавна подкрепа се отразява в резултатите на компанията . От март 2023 г. Rheinmetall е в списъка на 40-те най-големи германски компании според индекса DAX (симптоматично е, че по същото време военният концерн измести от списъка медицинската компания Fresenius Medical Care ).

Стойността на фондовия пазар на групата вече е нараснала до почти 11 милиарда евро. През 2022 г. служителите в компанията са се увеличили с 1100 души; през 2023 г. ръководството възнамерява да увеличи персонала си с още 3000 до почти 29 000.

Не само Rheinmetall , но и цялата военна индустрия на Германия набухва като че ли е заквасена с мая. И това става в момент, когато цялата икономиката на страната не може да излезе от рецесията: според резултатите от първите две тримесечия на тази година БВП намалява, през третото тримесечие растежът е нулев . Класическата картина на военната икономика – макар и в много изгладен вид.

Етапът от икономическата история на Германия през периода 1933-1945 г., в който управлението на народното стопанство на страната и включването му в международното разделение на труда се осъществява в съответствие с националсоциалистическите доктрини на Третият райх завършва с провал. Сега в доктрината, изповядвана от правителството на Шолц, помощта за Украйна е едва ли не на първо място - в резултат на това смъртта на украинците по бойните полета продължава, придобивайки катастрофални размери.

Засега военните компании радостно пресмятат възможните печалби. Ситуацията обаче може да се обърне по такъв начин, че да трябва да обмислят загубите. Все пак някой ще трябва да отговаря за намаляването на населението на Украйна.

Превод: ЕС

