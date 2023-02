/Поглед.инфо/ До неотдавна статиите в западната преса за ползите от яденето на насекоми изглеждаха маргинални и ексцентрични. Днес това е мейнстрийм – също като содомията. И те са брънки от една и съща верига. И едните, и другите преследват целта, поставена от глобалистите – намаляване на броя на човечеството.

"Четири неразделни хлебарки и щурец"

На Запад идеята за необходимостта от ядене на насекоми като заместител на протеина се насърчава активно. През последните няколко години в западната мейнстрийм преса, тук и там, имаше отделни статии, разказващи на лаиците за ползите от протеина, извлечен от насекоми.

Например, съвсем нормално е да ядете щурци, бръмбари, хлебарки, скакалци и други същества, които летят, пълзят и просто се крият в стария ви диван, защото те са богати на протеини, така необходими за живота на човек.

В подкрепа на тази теза непременно се дава примерът с Китай, Австралия и други страни, където хората отдавна пържат и задушават всичко това същество и го мачкат с апетит.

Сега нещата взеха сериозен обрат. Страниците на западната преса днес са пълни с тази тема, давайки "научни обосновки" защо хората трябва да ядат щурци, бръмбари, скакалци и други гадости.

Западната преса вече разтръби за необходимостта от спешно преминаване към ядене на насекоми в името на „опазването на околната среда“. Това, казват те, ще спаси Земята от глобалното затопляне, изменението на климата и ще спести водни ресурси.

Каква е връзката между пържените хлебарки на вашата маса и природата? Обяснението е крайно просто: като се намали потреблението на месо от домашни животни, уж ще има по-малка нужда от поливни площи за животновъдство и земеделие, поне за отглеждане на фураж. Откъде дойде всичко това?

Започна с Давос

Първоначално, около 2017 г., „дневният ред за яденето на насекоми“ започна да се насърчава от Световния икономически форум (WEF/СИФ) в Давос. На уебсайта на тази глобалистка платформа започнаха редовно да се появяват статии за „ползата“, „необходимостта“ и „неизбежността“ от яденето на насекоми.

В статия от юли 2018 г. „Good Eater: Why We'll Soon Be Eating Insects“ един от авторите на сайта пише, цитирайки компанията за пазарни проучвания Meticulous Research, че – внимание! „До 2023 г. глобалният пазар на ядливи насекоми може да нарасне до 1,18 милиарда долара“, утроявайки нивото си от 2018 г.

СИФ отбеляза, че „насекомите се сравняват с производството и отглеждането на други видове храна“. Например, на килограм живо тегло насекомите отделят по-малко вредни газове от обикновените селскостопански животни.

Една крава, например, произвежда 2,8 кг парникови газове на килограм телесно тегло. А насекомите - само 2 грама. Насекомите "консумират по-малко ресурси от традиционния добитък: за всеки килограм тегло една крава се нуждае от 10 кг фураж, насекомите само 1,7 кг."

Водата, която става все по-оскъден ресурс, също се предполага, че е важен фактор.

"За да произведете един грам протеин от насекоми, имате нужда от 23 литра вода. Това може да изглежда много. Но за да получите същия грам протеин от едър рогат добитък, имате нужда от 112 литра вода", уебсайтът на СИФ заслепява читателя с числа . И ето още един аргумент:

От гледна точка на фермера, отглеждането на насекоми ще бъде коренно различно от отглеждането на овце, свине или говеда. Вече не е нужно да се борите с мръсотия и канализация.

„Тъй като недостигът на ресурси и устойчивостта стават все по-важни въпроси за производството и дистрибуцията на храни“, СИФ се оплака преди пет години, че „законите на ЕС забраняват продажбата на насекоми за консумация от човека“.

Но тъй като СИФ има „записани всички ходове“ за години напред, изобщо не е изненадващо, че до 2023 г. беше прогнозирано трикратно увеличение на производството на „ядливи насекоми“ и че в края на лятото от 2022 г. Европейската комисия препоръча на жителите на страните от ЕС да ядат насекоми.

"Независимо дали става въпрос за закуска или кулинарна съставка, знаете ли, че три насекоми в момента са разрешени в ЕС като „нова храна“ - бравурно каза Европейската комисия в профила си в известна социална мрежа.

На европейците беше разрешено да ядат домашни щурци, жълти червеи и мигриращи скакалци. Всичко според препоръките на Давос.

Истинската същност на щуреца

И все пак възниква въпросът: защо глобалистите са толкова фокусирани върху насекомите? Защо толкова настояват тази тема? Само за пари и екология ли става въпрос? Несистемната западна преса бие тревога, като се позовава на публикувани по-рано научни изследвания, според които яденето на насекоми крие сериозен риск за човешкото здраве поради пренасяне на паразитни и други заболявания.

Научните изследвания показват, че насекомите са идеални преносители на паразити и патогени за хората.

"Огромен проблем е ролята на ядливите насекоми в предаването на паразитни болести, което може да доведе до значителни щети при размножаването им и може да представлява заплаха за хората и животните", се казва в проучването "Паразитологична оценка на ядливите насекоми и тяхната роля в предаването на паразитни заболявания на хора и животни", което е публикувано на уебсайта на Националната медицинска библиотека на САЩ.

"Паразити са открити в 244 (81,33%) от 300 (100%) изследвани ферми за насекоми", добавят учените.

"В 206 (68,67%) случая идентифицираните паразити са били патогенни само за насекомите. В 106 (35,33%) случая паразитите са били потенциално опасни за животните. В 91 (30,33%) случая паразитите са били потенциално патогенни за хората. Ядливите насекоми са подценяван резервоар на човешки и животински паразити", се подчертава в проучването.

Други изследвания са фокусирани върху хитина, естествен структурен компонент на екзоскелета на насекомите. Изследване от 2007 г., публикувано в списание Nature, заключава, че хитинът причинява алергична реакция при хората. Може би по този начин тялото ни казва, че не трябва да ядем екзоскелета на насекомите?

Друго изследване върху хитина, публикувано в списанието Cell Press, заключава, че "хитинът ... инициира различни възпалителни процеси".

Друго изследване, публикувано на вече споменатия сайт на Американската национална библиотека по медицина, е посветено на токсичността на хитозана (химическо съединение, получено от хитин). Оказва се, че консумацията му води до изчерпване на витамините в човешкия организъм, а това води до пагубни последици.

Но въпреки всичко...

Въпреки това, ако глобалисткият елит даде команда, нито едно от предупрежденията на учените за опасностите от яденето на насекоми няма да работи. Още през 2021 г. The Economist, влиятелно и някога смятано за сериозно списание, публикува статия „Ядливи насекоми и лабораторно отгледано месо в менюто“.

Същото можеше да се види и на сайта на британската BBC. Глобалисткият елит добре знае, че най-благодатната почва за насаждане на всички тези глупости са децата и младежта. Ето защо днес в американските училища можете да видите плакати, които казват на децата колко вкусно и здравословно е да ядат буболечки.

"Ядливите насекоми като щурци и брашнени червеи са били част от кухнята на света от хиляди години, включително и на местните жители на Австралия", популярното списание The Conversation тръби по целия свят.

"Насекомите са много питателни, богати на протеини, омега-3 мастни киселини, желязо, цинк, фолиева киселина и витамини B12, C и E", добавят те.

И успоредно с това, докато глобалистите тласкат хората да консумират насекоми, в света се случват някои странни събития, които пряко засягат доставките на храна. Все повече се говори за глада и световната хранителна криза.

В същото време в Европа се намалява производството на месо. В Холандия, например, правителството е във война с животновъдите заради „замърсяването“. Целта е броят на свинете, говедата и кокошките да се намали с над 30%.

Много странни и шокиращи съобщения идват от САЩ. Известният американски блогър Иън Майлс Чеонг, който има над 330 000 абонати, публикува видео на страницата си в Twitter*, показващо хиляди трупове на домашни любимци.

"Силната жега и влажност убиха хиляди говеда в Канзас тази седмица. Приблизително 10 000 животни са умрели. Още хиляди загинаха в Небраска", каза той.

"По всичко личи, че освен дефицит на пшеница, ще има и дефицит на месо. Ще ядеш буболечки. Няма да притежавате нищо. Вие ще бъдете щастливи", написа блогърът.

Репортажите за безпрецедентна загуба на добитък в САЩ през лятото на 2022 г. дойдоха на фона на подобни странни събития в американските хранителни фабрики, складове за зърно и заводи за торове, като десетки от тях бяха изгорени. Всички тези събития имат общ смисъл – САЩ са лишени от възможността да изхранват населението си. Но грешките ще бъдат много.

Какво от това?

Наложената от глобалистите "програма за ядене на насекоми" прави хората податливи на различни болести, включително и изкуствени вируси. Тя е част от борбата на глобалистите с населението на планетата и е сродна с локални войни и „джендър идеология“, които преследват същите цели – намаляване на човешката популация. Просто трябва да разберете: хората ще се разболеят и ще умрат от яденето на насекоми.

Странно е, че в Русия съобщенията за прехода на целия свят "към насекоми" все още не са получили подходящ отпор. Засега в нашата преса има само "обективна" история за ексцентричността на Европа и Америка. Дори и с чувство за хумор. Направо да ти се доплаче.

