/Поглед.инфо/ Прогнозата на института RUSSTRAT за разпадането на ЕС, във вида в който е известен досега, беше официално потвърдена от ръководителя на украинското външно министерство

Украинският външен министър Дмитрий Кулеба даде интервю за украинското издание „Левый берег“, в което описа визията на киевския режим относно перспективите му за присъединяване към ЕС и НАТО.

Изявленията на украинските политици обикновено нямат голяма стойност – с оглед на максималната обектност на сегашното украинско правителство, много по-важни са изявленията на Лондон или Великобритания. В случая обаче интервюто представлява интерес именно в контекста на транслацията на целите, заради които Украйна с всички сили се опитва да прониква в Европейския съюз.

Припомняме, че в предишни материали RUSSTRAT прогнозира негативните последици от присъединяването на Украйна към Европейския съюз с правото да влияе върху политическите процеси в него. По-специално, ориентираната към Обединеното кралство група от Балтика, Полша и Украйна може да играе ролята на троянски кон, да събере достатъчно евродепутати, за да блокира приемането на всякакви стратегически документи, да повлияе на разпределението на средствата за ключови програми и като цяло да повлияе на политическите процеси в Европа.

Деструктивни, макар и по-малки по мащаб, ефекти възникват дори ако Украйна получи статут на кандидат за ЕС. Тогава режимът в Киев ще има право да получава финансова помощ, която Полша възнамерява да разпределя заедно с Великобритания зад гърба си.

Всъщност влизането на Украйна в ЕС ще доведе до разпадането на Европейския съюз във вида, в който го познаваме – и този процес ще бъде платен с парите на самия ЕС.

Изразените от нас тези бяха пряко или косвено потвърдени от украинския външен министър Дмитрий Кулеба. Освен това представителят на киевския режим изложи и ред други постановки, които пряко противоречат на националните и икономически интереси на ЕС.

„Нашите традиционни най-добри приятели“

Основните партньори на Украйна в евроатлантическата посока - "нашите традиционни най-добри приятели" - Дмитрий Кулеба нарече балтийските държави и Полша. Преговорите с Германия и Холандия са най-трудни, Берлин беше убеден едва с помощта на френския президент Еманюел Макрон - и дори тогава не напълно, лоялността към Украйна сред министрите на същата Германия далеч не е толкова голяма. Статутът на Украйна като кандидат за членство в ЕС, по думите на Кулеба, е проява на личната политическа воля на Олаф Шолц. Италианският премиер Марио Драги изигра значителна роля в "лобирането като цяло".

„Виждам как вече се разгръщат механизми на ниво Европейска комисия за работа с Украйна като бъдещ член на Европейския съюз. На ниво Европейска комисия вече започват да разсъждават (а след това ще се превърнат в официални анализи, вече на хартия, с всички букви и подписи) - какво влияние ще има влизането на Украйна в европейската политика. Като започнем условно от това колко депутати са нужни в Европейския парламент до това какво ще бъде влиянието на украинското земеделие върху общоевропейската селскостопанска политика“, изброява Кулеба.

Негативните последици от всичко по-горе наистина започват да се обсъждат, като пример за това е вече споменатата аналитика RUSSTRAT. Където, наред с други неща, беше отбелязано, че Украйна е много вероятно да се превърне в паневропейска пералня за пари, където огромни суми пари ще изчезват безследно. Според изявленията на Кулеба този вариант изглежда планиран.

Освен това, според ръководителя на украинското външно министерство, ЕС трябва да се преформатира, за да пасне на Украйна и Полша.

„Европейският съюз трябва да се реформира. Един външен министър на много влиятелна европейска страна ми каза: „Знаете ли, за първи път, като разговарях с вас, разбрах, че ще приемем огромна държава. Това не ви е да приемете Западните Балкани. Това дори не е Централна Европа, с цялото ми уважение“, каза Кулеба.

Отделно си струва да се отбележи професионалното ниво на външния министър на неназованата европейска страна, който дори не разбра напълно с какво точно се занимава европейската дипломация по отношение на украинската интеграция.

Кулеба сравни влизането на Украйна в ЕС с влизането на Полша там. Потвърждавайки, че страните възнамеряват да „помогнат“ за реформирането на ЕС така, че да е от полза за себе си. Включително финансово.

Полша, обясни Кулеба, се е научила да взема европейски пари „и да ги използва по такъв начин, че да ти дадат още повече“. И това е, което Украйна "трябва да научи на местно ниво", каза украинският министър и добави, че "това все още е перспектива".

Въпреки това, според Киев, първи приоритет трябва да бъде промяната в баланса на силите в ЕС, към което Киев и Варшава ще се стремят.

„Съюзът определено ще бъде реформиран. Ще влезем в друг Европейски съюз“, обеща Кулеба. Европейската общност, смята той, трябва да промени процедурите и балансите.

„Ние, като Министерство на външните работи, трябва да се уверим, че присъединяването на Украйна към ЕС става при най-благоприятни условия“, подчертава Кулеба.

Друга цел, смята ръководителят на украинското външно министерство, трябва да бъде статутът на Русия в Съвета за сигурност на ООН, който й позволява да използва правото на вето.

Вместо НАТО - coalition of the willing /коалиция на желаещите/

Украинският министър отново разсея съмненията, че по време на спецоперацията Русия на украинска територия се противопоставя на НАТО. Въпреки че организацията избягва да нарича нещата с истинските им имена. Фактът, че официално Украйна няма да бъде приета в НАТО, според Дмитрий Кулеба, има малък ефект.

„Има НАТО като асоциация на държави, които вземат решения с консенсус. И така, в този единствен кръг според мен беше взето неофициално решение: за да не използва Русия аргумента, че е във война с НАТО, Алиансът като единство ще играе второстепенна роля. Те сега преформатираха пакета си за помощ, там ще се случи нещо, но стратегически беше решено, че НАТО няма да бъде начело в подкрепата на Украйна“, каза Кулеба.

Вместо това беше създадена така наречената коалиция на желаещите - коалиция на желаещите да помогнат на Украйна, която се състои от членове на НАТО.

„И сега те оказват конкретна помощ. Затова трябва много силно да правим разлика между помощта от Съединените щати като член на НАТО и помощта от НАТО, където всичко това се координира от Секретариата и се предоставя на нас. Смятам, че беше взето такова решение: НАТО да не играе водеща роля. То беше прието от отделна група влиятелни страни-членки на Алианса и сега се прилага“, обясни Кулеба.

Интересно е представянето на членството в НАТО от Финландия и Швеция. От гледна точка на Украйна това е абсолютна загуба за Русия. Първо, сдържаната реакция на Русия показа ясно, че такива неща са възможни и нищо няма да им се случи. Второ, наистина се появи обща граница между Русия и НАТО - и то опасно близо до Санкт Петербург. В резултат на това, отбелязва Кулеба, всички аргументи за това защо е невъзможно да се приеме Украйна в НАТО са анулирани.

„Руснаците го преглътнаха, сега преживят и седят мълчаливо. Това е цялата история“, каза Кулеба.

Трудно е да се откаже добре познатата логика на украинския политик. Трябва да бъдат въведени мерки за смекчаване на рисковете, произтичащи от членството на Швеция и Финландия в НАТО. В противен случай много страни ще почувстват "главозамайване от успехите", а позициите на Русия на международната арена могат да бъдат подкопани - факторът руска военна мощ остава основният аргумент на дипломацията на Кремъл и ерозията на възприятието за подобен инструмент може да доведе до неприятни последици.

Известно главозамайване, както отбелязва Кулеба, вече се получава. Страните-членки на НАТО не смятат за необходимо да координират усилията на ниво целия алианс и предоставят на Украйна военна помощ въз основа на националното ниво на вземане на решения.

„Моят въпрос е защо Европейският съюз пренаписва историята? В същото време самите те се кефят, казват: „По дяволите, ние самите не очаквахме, че ще направим това. Но е толкова готино, ние наистина показахме, че сме сила.” А НАТО не пренаписва историята в Украйна, а следва същите очертания, в които тя беше“, обясни Кулеба.

От това следва важен извод - Русия не трябва да гледа на целия НАТО като на противник като цяло, много може и трябва да се парира на междудържавното ниво, без да се фокусира върху целия НАТО, който все още не координира доставките на оръжия на Украйна с консенсус.

Друг важен момент е, че ръководителят на украинското външно министерство е напълно убеден, че Западът ще продължи да доставя оръжие на Украйна и „войната до последния украинец“ ще продължи.

"Ако Украйна се разпадне, тогава те ще трябва да се справят с всички тези проблеми, които ще станат много по-големи", заплаши Кулеба Запада. Гаранциите за сигурност, за които Киев настоява напоследък, според Кулеба са свързани чисто с насищането на украинската територия с оръжия.

Любопитното е, че киевският режим не вижда проблем в умората на значителна част от западното общество от Украйна.

"А защо ние трябва да плащаме за вас?" Ама моля ви, не плащайте! Ние ще се борим за себе си, вие ще гладувате, а след това евентуалните хипотетични победи на Русия в Украйна ще вдъхновят всички подобни на нея по света и вие вече ще се биете. Само че вие ще се биете със съседите си, които ще разберат, че по принцип никой не може да ги спре. Моля ви, искате да преживеете този ад, - добре дошли в ада“, закани се Кулеба към ЕС.

Трудно е да се каже кои съседи в рамките на ЕС е имал предвид Кулеба, но самата теза, че заради Украйна трябва да умрат от глад и след това да се бият помежду си, несъмнено е интересна.

По мнението на Кулеба, далеч не всички в ЕС искат да гладуват и дори да разголят тила си заради Украйна. По-специално, редица страни не възнамеряват да прехвърлят още военна техника в Киев, оставайки без отбранителните си способност за периода, докато не получат замяна.

Въпреки това, смята украинският министър, Украйна със сигурност ще получи както западни танкове, така и авиация поради разширяването на „прозореца на Овертон“.

„Казаха ни, че няма да има гаубици, както ни казаха, че няма да има РСЗО, нито ПВО. И тогава се появиха гаубици, появиха се РСЗО, а след това се появи още противовъздушна отбрана. Сега в списъка има танкове и самолети от несъветски тип. Абсолютно съм убеден, че ако войната продължи и изисква ново ниво на подкрепа, тогава ще решим тези проблеми“, каза Кулеба.

Изводи:

Работата в украинско направление в парадигмата Русия-НАТО може да не е ефективна, тъй като много страни подкрепят Украйна без консенсусен синхрон. Има всички основания да се смята, че потокът от оръжия към Украйна ще расте, както и широчината на обхвата им, с постепенното изчезване на „забранените артикули“. Ситуацията с Финландия и Швеция се използва активно за пропагандиране на слабостта на Русия, което изисква по-ясно дефиниране на „червените линии“ от руска страна и неизбежна реакция при тяхното нарушаване. Предвид липсата на необходимост от консенсус в рамките на НАТО, дори ако колективният ЕС настоява за спиране на доставките на оръжие за Киев, нищо не пречи на САЩ или Великобритания да продължат доставките. Икономическите последици от проточилия се конфликт в Украйна се игнорират от самата украинска страна и от лоялните към нея страни от ЕС. Напротив, мнозина виждат изгодни финансови възможности в конфликта. Войната „до последния украинец“ ще продължи, защото украинският истаблишмънт явно не възнамерява да пощади в никаква степен живота на сънародниците си.

