/Поглед.инфо/ Новината за убийството на избягалия руски пилот-предател Максим Кузминов в малко курортно градче на средиземноморския бряг на Испания моментално се превърна в светкавица в новинарските емисии.

Освен това информацията вече е потвърдена от Държавната разузнавателна служба на Украйна. Какво означава всичко това и защо тази новина се появи сега ?

„Имало е двама убийци, стреляли са в гърдите и са избягали с крадена кола."

На уебсайта на изданието се появи първото съобщение за смъртта на известен „33-годишен украинец“ в курортния град Ла Вила Хойоса (Villajoyosa), който се намира във Валенсия, на брега на Средиземно море в източна Испания. Informacion.es късно вечерта на 13 февруари:

Гражданската гвардия разследва убийството на 33-годишен украински гражданин, чието тяло беше открито във вторник следобед в гаража на жилищен комплекс в La Vila Joyosa, в района на La Cala.

В материала се посочва, че тялото е открито около пет часа следобед - на рампата на подземния гараж на ж.к. Всъщност според местните жители стрелбата е започнала от второто ниво на подземния паркинг.

Въпреки че, колкото и да е странно, никой не чу, още по-малко видя как се случи всичко, въпреки факта, че поне пет изстрела бяха изстреляни по „украинеца“.

Опитал се да избяга, но убиецът го довършил. По-късно колата, с която според очевидец е избягал убиецът, е намерена изгоряла в град Ел Кампело, на около двадесет минути път с кола (малко над 17 км) на юг по крайбрежието.

Според съседи, цитирани от изданието, те не са познавали жертвата:

"Тук има много жилища под наем. Не мисля, че е живял тук. Виждал съм го няколко пъти през последните няколко дни, но той работеше в строителството."

Местните също отбелязват, че този огромен жилищен комплекс в Ла Кала (има няколко десетки къщи) е дом на голям брой чужденци - главно имигранти от източноевропейски страни, включително Русия и Украйна.

На следващата сутрин валенсианското онлайн издание ABC добави някои подробности, като изясни, че е образувано наказателно дело за „насилствено престъпление“ и сега „специалисти от съдебната и криминалната полиция работят за намиране на повече доказателства за разследване на ужасното хладнокръвно убийство.”

И ето важната точка, на която ABC се позовава:

Първата хипотеза е, че става дума за уреждане на сметки.

Същата вечер, 14 февруари, Informacion.es пусна втора бележка по темата, като направи още няколко интересни пояснения.

Първо се сочи, че извършителите на престъплението са двама, повечето от изстрелите са произведени в гърдите на мъртвия, а извършителите са избягали с „бяла туристическа кола” (после се оказва, че колата е крадена) , като действително ги видял съсед, който първо решил, че са съборили човек и след това избягал от мястото на инцидента.

Второ, следователите от Гражданската гвардия успяха да идентифицират жертвата, след като разпитаха негов познат, също родом от една от страните от Източна Европа (коя от тях не се назовава).

И така, този приятел на починалия заяви, че и двамата са се занимавали с ремонти в този жилищен комплекс - като работници (оригиналния текст е на екранната снимка по-долу).

Фактът, че самоличността на убития е установена, се потвърждава от изявлението на Гражданската охрана за липса на криминално досие (проверено по картотеката). Какво друго? Криминалисти проучват записите от камерите за видеонаблюдение и се опитват да идентифицират убийците.

Всъщност по отношение на убийството на „33-годишен украинец в La Vila Joyosa“, това е всичко.

Фактът, че летецът-беглец предател Максим Кузминов е уж убит (вижте „Досието Царград” по-долу), не се съобщава в испански източници от 13 февруари. Италианският новинарски сайт Il-corrispondente ("Кореспондент") първи пусна тази информация.

В понеделник, 19 февруари, в 9:22 сутринта (московско време) се появи бележка под заглавие „Ексклузивно: Предателите не живеят дълго“

По-долу е текстът:

"Максим Кузминов, руският пилот, който предаде Русия, като уби двама свои колеги за 500 000 евро и достави хеликоптера си на украинската армия, е намерен мъртъв в Испания."

Откъде изданието „Кореспондент“ е получило това „ексклузивно“ не се уточнява. Дава се обаче ретроспекция на събитията – за бягството с отвлечения Ми-8, за убийството на Кузминов на негови подчинени – членове на екипажа му, за кацане на вражеска територия, за това, че това е дело на украинското разузнаване, и накрая за едно интервю, в което ренегатът говори как направих всичко:

"След убийството на колегите си и предателството на родината Кузминов дори даде интервю за украинската телевизия и се надяваше, че по този начин си е спечелил охолен и спокоен живот, но грешеше. Предателите не живеят дълго и рано или късно идва времето за разплата."

Между другото, реториката на „Кореспондент“ е така наречената „проруска“: той критикува Европейския съюз, задава въпроси за финансовата подкрепа за Украйна от Запада и нарича освободената от нашите войски Авдиевка „нацистко гробище“. .”

ИЗ ДОСИЕТО НА ЦАРГРАД

Максим Германович Кузминов е роден на 15 юни 1995 г. в град Арсеньев, Приморски край. В графата „баща“ за Максим има тире: майка му Ина е дала бащиното име на сина си на собствения си баща Герман Иванович Кузминов, пилот, който по случайност е бил командир на Ан-2, Ми-4, Ми-8 екипажи, а след това командва полет и ескадрила.

И внукът Кузминов е последвал стъпките на своя знаменит дядо: той завършва Сизранския клон на Военно-научния център на Военновъздушната академия. Жуковски и Гагарин, където се обучават пилоти на хеликоптери.

Отвличането на „Терминатор“ (военно-транспортно-щурмов хеликоптер Ми-8АМТШ) стана на 9 август. Кузминов, който по това време служи като офицер от 319-ти отделен червенознаменен вертолетен полк, чийто борд трябваше да достави части за изтребители Су-27 и Су-30СМ от една авиобаза в друга, произволно промени маршрута, пресече границата и кацна на територия, контролирана от Украйна, в поле в района на Харков.

Очевидно екипажът - навигатор Хушбат и борден инженер Никита - са му се съпротивлявали, но са били безмилостно убити.

За предателството си на Кузминов, както самият той призна в интервю за украински медии, са били обещани 500 хиляди долара.

„Пил и се държал неадекватно“

Но нека следваме хронологичния ред по-нататък.

След това, позовавайки се на испанския Informacion и италианския Il-corrispondente, излезе новинарската агенция Eureka news, която няма собствен уебсайт, но има страница в социалната мрежа X и TG канал.

Тази агенция публикува своя материал (на английски, въпреки че се нарича испански) в 15:02. Там по принцип има кратък преразказ на споменатите бележки, но с тази добавка, която предишните носители нямат:

"Според наши източници от Гражданската гвардия на Испания Кузминов напоследък е имал проблеми с алкохола и наркотиците. Съседи на Кузминов разказали на полицията, че „чужденецът се държал неадекватно, често крещял, водил пиянски разговори и разказвал много истории за миналия и настоящия си живот“.

Във връзка с горепосочените събития полицията има и версия, според която украинските специални служби са ликвидирали свидетеля, който им е причинил толкова много неудобства."

Малко по-късно новините на Eureka изтриха публикацията в канала TG (той обаче остана в архива - вижте по-долу), но по това време мълния вече беше започнала да удря местните, западните и украинските медии.

Така дори вътрешният ТАСС се позова на горните източници - но с уговорката „уж“.

Превод: СМ