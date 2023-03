/Поглед.инфо/ Върховният съд на Лондон с решението си за "дълга на Янукович" надмина и себе си, и всички други

Великобритания събра смелост не само да експроприира руски активи, но и да предприеме такива драстични стъпки като одобрение на отказ на държавата-длъжник да изпълни задълженията си към кредитора. Лондон подкрепи желанието на Киев да не изплаща дълга на Украйна към Руската федерация. На 16 март агенция Bloomberg съобщи новината: Украйна спечели дело във Върховния съд на Обединеното кралство за така наречения „заем на Янукович“.

През декември 2013 г. Русия предостави заем на Украйна за подкрепа на икономиката и изплащане на социалните задължения на държавата. Заемът беше организиран под формата на закупуване от Русия от фондовете на Фонда за национално благосъстояние (ФНБ) на украински държавни облигации при 5% годишно с матуритет от две години.

Киев успя да издаде еврооблигации за 3 млрд. До есента на 2015 г. Киев плащаше лихвите по ценните книжа, но след това спря. Освен това той поиска четиригодишно отсрочване на погасяването на главницата на дълга и отписване на част от дълга.

През декември 2015 г. Киев обяви, че няма да изплати дълга на датата, посочена в условията на заема. Казват, че заемът е търговски, така че можете да поискате преструктуриране на дълга. Въпреки това дългът по всички признаци беше суверенен (това беше потвърдено и от МВФ), а неизпълнението на държавния дълг е много сериозно нещо.

Рейтингът на такава държава рязко пада и не могат да й бъдат предоставени заеми от международни финансови институции (МВФ и Световната банка). По някаква причина обаче МВФ не обяви суверенния фалит на Украйна и по-късно продължи да й предоставя финансова помощ, сякаш нищо не се е случило.

Москва се обърна към Върховния съд на Лондон, който е най-висшата инстанция по спорове, свързани с еврооблигации, и в навечерието на новата 2015 г. заведе дело за изплащане на всички задължения по „дълга на Янукович“. А през март 2017 г. съдът уважи иска на Москва. Киев подаде жалба.

Тогава Върховният съд на Лондон неочаквано замрази решението си. Ответникът (Украйна) предложи на съда да се зарови в политическите „тънкости“: Москва уж е наложила този заем на украинската страна, което е част от „незаконна политическа и военна агресия от страна на Москва“. Лондонският съд не отхвърли жалбата на Киев, но се съгласи да се порови в прословутите политически тънкости. Политизира се дейността на Върховния съд.

Апелативният съд обмисля молбата на Киев дълго време, година и половина. Накрая, през септември 2018 г., съдът призна факта на „принуда“ на Киев от Москва да получи пари и предложи, като вземе предвид такова заключение, съдебното разбирателство да се проведе отново. Представители на Русия обжалваха това решение пред Върховния съд на Обединеното кралство, който изслуша аргументите по делото през декември 2019 г. и ноември 2021 г. А от 24 февруари миналата година съдебният процес като цяло беше замразен.

И накрая Bloomberg беше изненадан: Украйна е свободна от задълженията си към Русия по „заема на Янукович“. Говорим за размера на основния дълг от $3 милиарда и лихвите, чийто размер беше оценен на около $1,5 милиарда миналата година. Днес експертите твърдят, че общият размер на дълга, като се вземат предвид новите натрупани лихви, се е приближил към 5 милиарда долара.

Украински официални лица и медии бяха ентусиазирани от решението на лондонския съд. Новината не подмина и водещите западни медии. The Wall Street Journal публикува статия Russia Is Blocked From Collecting $4.5 Billion in Ukraine Bond Dispute (Русия не може да получи 4,5 милиарда долара в спора за облигациите на Украйна).

В изявление от Киев се казва, че върху Украйна също е бил упражнен „икономически натиск“ да подпише споразумението (Русия, според тях, заплашила да откаже да закупува украински стоки). Лондонският съд обаче не се съгласи с тази теза на Киев. В статията на WSJ четем, че настоящите санкции на колективния Запад срещу Русия трябва да се считат за „нормални аспекти на публичната администрация “.

Лондонските съдии напълно пренебрегнаха факта, че санкциите на колективния Запад срещу Русия са нелегитимни от гледна точка на международното право, защото, първо, не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН, и второ, те са грубо нарушение на хартата на Световната търговска организация (СТО).

Политизирането на дейността на международните съдилища вече се разпространи широко, но Върховният съд на Лондон с решението си за "дълга на Янукович" надмина всички. Доскоро Лондон се смяташе за безспорен финансов център на света. Сега той губи този статут. По същия начин може да загуби статута си на международен съдебен център.

Лондонският прецедент ще има далечни последици за международната финансова система. Оказва се, че можете да откажете да платите пари по кредит или заем, ако длъжникът твърди, че кредиторът насила му е предал парите. И знаем много добре, че цялата съвременна финансова система на света се основава на принуда.

Просто прочетете „Изповедите на един икономически убиец“ на Джон Пъркинс.“ (световен бестселър; преведен и на руски и издаден няколко пъти у нас). Пъркинс по едно време (1960-1970 г.) работи като консултант в международни финансови организации и банки. Значителна част от дейността му са преговори с лидери и официални лица на страни от третия свят.

Само в редки случаи тези страни искаха кредити и заеми. Много по-често им се налагаха кредити и заеми. Имаше натиск, чак до физически натиск (опит за убийство), но по-често подкупите вършеха работа. На страниците на книгата имах възможност да проведа задочен разговор с легендарния Джон Пъркинс на тази тема: Джон Пъркинс, Сюзън Линдауер, Валентин Катасонов. Те се осмелиха да кажат истината (М.: Кислород, 2018).

Лондон създава прецедент, който може да удари не само Великобритания, но и целия Запад. По данни на Световната банка, през 2010 г. общият дълг на страните от третия свят към икономически развитите страни на Запада е бил около 4 трилиона долара. Ще бъде много трудно за Запада, ако развиващите се страни откажат да изпълнят задълженията си, позовавайки се на прецедента на Върховния съд на Лондон.

Превод: ЕС

