Във Франция вълната от протести срещу пенсионната реформа, която правителството на Макрон прокара през парламента и против волята на мнозинството от французите, се засилва.

На 23 март, деветия ден от голямата синдикална мобилизация срещу пенсионната реформа, 3,5 милиона демонстранти излязоха по улиците в 300 града в цялата страна, според Общата конфедерация на труда (GCT). Най-мащабните демонстрации се състояха в Париж, Бордо и Страсбург. В Париж е достигнат абсолютен рекорд - 800 хиляди парижани!

Демонстрациите прераснаха в сблъсъци с полицията, използваща сълзотворен газ. В Бордо по време на митинг бяха подпалени портите на кметството. Снимки на горящото кметство обиколиха целия свят.

„Вашингтон пост“ обръща внимание на „впечатляващи кадри на пламъци, поглъщащи главния вход на кметството на Бордо, докато тълпата аплодира отвън“.

В столицата демонстранти подпалиха кофи за боклук, павилиони и врати на къщи. За един ден бяха регистрирани около хиляда сериозни пожара, министърът на вътрешните работи Жералд Дарманин каза, че „хиляда и петстотин бандити, които специално пристигнаха в Париж, за да атакуват полицията и държавните институции“ бродят из града (1500 casseurs, manifestement là pour casser du flics et des batiments publics).

Според вътрешното министерство 123-ма полицаи и жандармеристи са ранени, включително седем в Париж. Арестувани са 172 демонстранти, включително 77 в столицата.

Ситуацията в страната "видимо ескалира и се влоши", отбелязва Süddeutsche Zeitung. Според германския вестник на 23 март са били ранени 440 полицаи и са арестувани 457 демонстранти, което значително надхвърля данните на френското министерство на вътрешните работи.

„Яростта се разля по улиците на Франция“, пише The Times, описвайки как група мъже с черни качулки блокираха пожарна кола, опитваща се да изгаси горяща купчина боклук.

Френските медии забелязаха голям брой хора с маски и черни качулки, които се смятат за екстремисти на радикалната лява групировка на Black bloc, създадена в отговор на полицейското насилие.

Речта на Макрон по телевизионните новини на 22 март само разпали гнева на протестиращите. Макрон каза, че "протестиращата тълпа е нелегитимна в сравнение с хората, които изразяват мнението си чрез избраните от тях служители".

Още повече вбеси французите, че по време на интервюто Макрон дискретно свали часовника си за 80 хиляди евро.

Депутатите от парламентарната фракция на партията "Непокорена Франция" от импровизирана трибуна призоваха парижани към революция. Призивът беше приет от хиляди гласове, скандиращи "Революция, революция!"

По улиците на столицата се носеше самоделна гилотина, която пророкува на Макрон съдбата на екзекутирания Луи XVI.

В цяла Франция протестиращите блокираха много училища и университети, метростанции, летища.

В малкото градче Сен-Солин (департамент Дьо Севр), организирано от движението Bassines non merci, екологичното движение "Revolt of the Earth" и Конфедерацията на селяните, имаше демонстрация на хиляди хора, протестиращи срещу изграждането на гигантски напоителен резервоар, по време на който бяха ранени повече от двеста души, един от тях е в дълбока кома.

Около хиляда бойци на черния блок с черни качулки, екипирани с щитове и противогази, нападнаха полицаите, хвърляйки камъни и коктейли Молотов по тях. Полицията не успя да арестува никого.

„Много от тези ултра-насилствени бойци идват от съседни страни. Борбата им със силите на реда се води в цяла Европа. Германски и италиански крайнолеви групи редовно участват в подобни битки“, съобщава TF1.

Екологичният активист каза пред телевизионния канал, че много от бойците идват от Испания, Италия и Нова Зеландия.

Призивът на лидера на "Непокорна Франция" Меланшон за прекратяване на "президентската монархия" и създаване на Шестата република беше чут дори от банкерите на Лондонското сити.

Статия на Financial Times "На път ли е Франция към Шеста република?" пише, че „Петата република е надживяла себе си, изгубила блясъка си“, а френските елити „прекарват трудовия си живот, без да напускат околовръстното шосе, което заобикаля Париж".

"Те се отнасят към останалата част от Франция почти като към колония, населена от вонящи селяни, които не са успели да усвоят парижката култура, на която са ги учили в училище, и гласуват или за крайната десница, или за крайната левица", пише още изданието.

Financial Times смята, че непопулярната пенсионна реформа на Макрон "увеличава риска французите да последват американците, британците и италианците и да гласуват за популистите, като изберат Марин льо Пен за президент през 2027 г."

„Франция не може да продължава така. Време е да сложим край на Петата република с нейния всемогъщ президент и да провъзгласим една по-малко авторитарна Шеста република. Макрон може да е този, който ще го направи“, пише рупорът на финансовия капитал.

В речта си по телевизията Макрон мотивира необходимостта от повишаване на възрастта за пенсиониране с липсата на бюджетни средства. Синдикатите го обвиниха в "лъжа" и "презрение". Лидерът на Комунистическата партия Фабиен Русел е сигурен, че Макрон умишлено води към радикализиране на протестите.

Простата сметка показва, че пенсионната реформа няма да донесе сериозни икономии в националния бюджет. По официални данни то ще носи годишно 18 млрд. евро в държавната хазна. Но това е нищо в сравнение с ангажимента на Макрон да инвестира 50 милиарда евро в ядрена енергия и 100 милиарда евро в отбрана.

Освен това лихвените плащания, нарастващи поради затягането на паричната политика на ЕЦБ, ще варират от 60 до 90 милиарда евро годишно.

„Пенсионният дефицит също е малък в сравнение с цената на мерките, въведени в отговор на пандемичната криза (165 милиарда евро) и енергийния шок (около 100 милиарда евро)“, пише Nasdak.

„По-голямата част от французите са наясно, че Макрон е марионетка в ръцете на инвестиционния фонд BlackRock, който по негово предложение изкупи цялата френска икономика", каза в интервю за ФСК Алеся Милорадович, служител на Парижката академия по геополитика.

"Има разбиране, че глобалистите, които се обслужват от настоящия президент на Франция, водят пътя към пълното премахване на пенсиите “, добавя тя.

На 28 март започна нова общонационална стачка, която вероятно ще бъде най-голямата от началото на протестите срещу пенсионната реформа. „Цяла Франция гори!“ - каза ръководителят на сенатската фракция на "Републиканците" Бруно Ретайо.

Колумнистът на консервативния портал Riposte laïque, Шарл Демасие, пише, че по парижките улици се е изляла експлозивна омраза, насадена от режима на Макрон, който, както в баснята на Ла Фонтен, „се разтяга, издува и издува“, за да съответства на величието на някогашната слава на Франция, но не е достоен дори за сантиметър от палтото на де Гол. Трябва да признаем смущаващата реалност, която е прелюдия към гражданска война. Вчера в Париж бях уплашен - това е страх от бъдещето ... "

