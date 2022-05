/Поглед.инфо/ "Нашият стар враг Русия"...

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел, въпреки че заема най-високия дипломатически пост в тази общност, никога не е бил ограничаван от рамката на дипломацията. Във всеки случай, що се отнася до отношенията с Русия. Още в качедството си на и.о. министър на външните работи на Испания и много преди настоящите събития в Украйна, той си позволи да говори срещу страната ни толкова категорично, колкото испанските фашисти в момента, когато тяхната „Синя дивизия“ седеше в окопите край Ленинград.

От и. о. министъра на външните работи по въпросите на ЕС и сътрудничеството на Испания Жосеп Борел пред испанския вестник El Periodico на 23 май 2019 г.:

„Каква роля трябва да играе Европа оттук нататък в геополитическите въпроси в зараждащия се нов свят?

– Всъщност имаме нов свят, който не можехме да си представим преди пет години. Тръмп не беше президент, нямаше Брекзит, имигрантската криза, войната в Сирия... Всичко много се промени. Нашият съюзник ни обръща гръб. Нашият стар враг, Русия, казва, че отново е тук и отново е заплаха, заедно с Китай като съперник.

Това прави обединяването на европейските усилия по-неотложно и необходимо. Сега трябва да се научим да работим с логиката на силата, защото живеем в свят на силите. Ние нямаме американски защитен чадър, бяхме под такъв и, както казва Тръмп, някак си пътувахме в плен на системата, за която американците плащаха... Но трябва да имаме известна степен на стратегическа автономия.

Не е изненадващо, че Борел не се натовари с прекомерна учтивост на най-високия дипломатически пост на Европейския съюз. Неговата враждебност към Русия беше ясно изразена по време на посещението му в Москва миналата година: „Тази седмица дойдох в Москва, за да проверя чрез дипломация дали руското правителство е заинтересовано да преодолее различията и да обърне негативната тенденция в нашите отношения. Реакцията, която получих, беше явно обратната. Като Европейски съюз ще трябва да обмислим по-широките последици и да начертаем пътя напред .

Най-хубавият час за русофоба Борел дойде след началото на руската специална военна операция в Украйна. Главният дипломат на ЕС веднага изключи възможността за конструктивен диалог с Москва. Върхът на неговата милитаристична реторика беше изявлението му на 9 април 2022 г., че „тази война ще бъде спечелена на бойното поле“ (This war will be won on the battlefield) . Сергей Лавров отбеляза, че г-н Борел явно е объркал служебните си правомощия.

Жозеп Борел обаче не се отказа.

Първо, той съживи темата за създаване на "европейска армия", която преди това многократно беше повдигана от европейски политици. САЩ също са повдигали тази тема много пъти, но този път американците не изглеждат много против. И Борел попадна "в тенденцията":

„Новата среда за сигурност показва, че ЕС трябва да поеме повече отговорност за собствената си сигурност. За да направим това, се нуждаем от модерни и съвместими европейски военни сили, които... Изчерпването на доставките в резултат на военната подкрепа, която предоставихме на Украйна, е най-очевидният пример за нашите недостатъци. Това е в допълнение към наследените от минали бюджетни съкращения и недостатъчно финансиране. Дойде моментът да тласнем напред европейската отбрана. Трябва да укрепим европейската отбранителна индустриална база и да гарантираме наличието на необходимите военни способности. Да можем да увеличим военните си способности, да се защитим, да направим НАТО по-силен и да подкрепяме по-добре нашите партньори, когато е необходимо .

Второ, Борел реши да каже нова дума в европейската философия: „Европа трябва да се научи да използва езика на силата... Това не е просто „меката сила“ на правната система, а използването на тежка сила, не непременно военна , но тежка... Ние в институциите на ЕС сме твърде технократични, не допускаме емоции, нямаме наратив, защото сме свикнали да решаваме политически проблем чрез технократични процедури. Трябва да преосмислим това и да създадем наратив . ”

От каквото и да се ръководи Борел и който и да му изпраща насочващи импулси, едно нещо е ясно. Обективно неговите „наративи“ са антиевропейски. Защото е невъзможно да си представим, че Европа, след две световни войни, развихрили се на нейна територия, за трети път доброволно се е настроила към идеята за колективно самоубийство.

В същото време „стратагемите“ на Борел се вписват идеално в матрицата на англосаксонската геополитика, която винаги е използвала континентална Европа като изкупителна жертва или маша за вадене на кестени от огъня. Англосаксонците успяха два пъти. Едва ли ще пренебрегнат подобна „история на успеха“ за трети път, но в третото изстрелване на Европа отново към кръговете на ада, и от тяхна гледна точка има съществени минуси

Първо, това е относителната слабост на Европа, ако я разглеждаме като независима военна сила. Днес в Европа няма такива генератори на войнстващ милитаризъм като Хитлер. От това произтича формулираната от Борел задача за изграждане на мощна европейска армия като прераждане на армията на "дванадесетте езика" на Наполеон или създадения от фюрера общоевропейски вермахт. Второ, това е липсата на социално-психологическа предразположеност на народите на Европа към голяма европейска война.

Разбира се, погрешно е да се разглеждат изявленията на Борел като вече формирана нова европейска идеологема. Също толкова погрешно е обаче да не се придава значение на факта, че потенциално опасни за цяла Европа милитаристични инициативи не срещат осезаема съпротива нито от върховете, нито от масите. И ако последните са смачкани от пресата на антируската пропаганда, достигаща до точката на маразматичните призиви за „отмяна на Русия“, то първите („елитите“) сега са в кулминационната точка на своята неспособност да се противопоставят на англо-саксонския Запад.

Всичко това дава шанс на „наративите“ на Жозеп Борел да превърнат Европа отново в арена на световна война, за трети път в интерес на силите, които два пъти хвърлиха континента в ада.

