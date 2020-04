/Поглед.инфо/ Вчера/завчера-б.р./ почина италианският журналист, писател и общественик Джулието Киеза.

Човекът, който каза: „Русия е крепостта на традицията“ и когото представителите на западния естаблишмънт наричаха „руски агент“.

Съпругата му Фиамета Кукурния заяви пред ТАСС, че Киеза е получил инфаркт. Извиканите лекари не са успели да му помогнат.

На 4 септември Киеза щеше да навърши 80 години.

Роден е в град Акуи Терме в Северна Италия. Учи физика в Университета в Генуа. В младостта си той е видна фигура сред италианската левица - национален вицепрезидент на студентската Unione goliardica Italiana, ръководител на Италианската федерация на младите комунисти, ръководител на генуезкия клон на Италианската комунистическа партия, лидер на ИКП в провинциалния съвет на Генуа. През 1979 г. навлиза в журналистиката. През 1980-90 г. той работи като московски кореспондент на печатния орган на ИКП “Унита” (по това време един от най-големите вестници в Италия), през 1991-2000 г. е московски кореспондент на популярния вестник “Ла Стампа”. След като си сътрудничи с много руски и италиански медии, често се появява по телевизията. Написал е много бестселъри, значителна част от които са посветени на Съветския съюз и Русия. Преподавал е. Създава и ръководи асоциацията за разследване “”Мегачип - Демокрация в комуникациите. През 2002 г. става лауреат на италианската национална награда “Култура и мир” за книгата "Безкрайна война".

През 2004 г. той е избран в Европейския парламент от листата “Ди Пиетро-Окето” (оформена преди изборите от лидера на популистката партия "Италия на ценностите" Антонио Ди Пиетро и последният генерален секретар на Италианската комунистическа партия Акил Окето). Като депутат той се противопоставя на американския империализъм, на „свръхклана“ на собствениците на света - западните инвестиционни банки, медийните служители на този „суперклан“, което оказва дълбоко въздействие върху съзнанието на хората. Заедно с Окето създава Национална асоциация „Група строители на проспериращо общество“. През 2006 г. в рамките на асоциацията “Мегачип” организира работна група, която проучва причините за събитията от 11 септември 2001 г .; въз основа на резултатите са издадени книгата Zero и документалния филм Zero: An Investigation Into 9/11. По-късно Киеза заяви, че е имало конспирация, свързана със специалните служби на САЩ, Израел, Пакистан и Саудитска Арабия.

През 2008 г. се присъединява към експертния съвет на международното аналитично списание “Геополитика”. Тогава, заедно с цяла група журналисти и писатели, той започва да представя пилотния проект на независимия телевизионен канал Pandora TV. През 2010 г. създава организацията „Алтернатива“ - „лаборатория от културни и политически идеи“. Той директно нарича световния финансов елит, света зад кулисите, враг на човечеството. Категорично не прие фашисткия преврат в Украйна. На 15 декември 2014 г. той е задържан в Талин от естонската полиция за 48 часа и е екстрадиран от територията на балтийското джудже. Той е инициатор на публикуването на италиански на книгата на Галина Сапожникова за януарските събития във Вилнюс през 1991 г. "Кой предаде кого? Как беше убит СССР и какво се случи с тези, които се опитаха да го спасят?"

"Имаме чувството, че виждаме всичко, но не можем да контролираме това, което виждаме с очите си. Ние казваме: “Видях го със собствените си очи!” Но какво видяхме? Информацията е представена на нов език - езикът на движещи се кадри. Няма синтаксис в него. За да не сме неграмотни, имаме нужда от хора, които могат да четат този език. Има само илюзия, че се знае всичко, но всъщност нищо не се знае. Това е проблемът. Вземете например 11 септември 2001 г. Тогава три и половина милиарда души по света гледаха на живо. Всички те получиха същите емоции, които ще останат с тях завинаги. Това е безпрецедентна операция в историята на човечеството. Всичките три и половин милиарда души мислеха, че виждат. Но видяха ли те тези самолети? Показвали са ги, но никой не ги е видял. Има само кадри. И цялото съзнателно население на планетата “видя” с очите си как рухват кулите, защото останалите три милиарда души нямат електричество, следователно нямат телевизия, така че не са го виждали. По този начин ставаме свидетели на най-гигантската манипулация в историята на човечеството, което все още вярва в това, което „видя“. И какво се случи по същество? Държавен преврат, организиран от тясна група от хора, които искаха да променят хода на световната история. Всичко това се случва сега.

Наистина ли смятате, че събитията в Украйна не са свързани с това? Те са пряко свързани с това - това е продължение. 11 септември беше началото на афганистанската война, след това започна войната в Ирак, после войната в Либия, сега сирийската. И накрая Украйна. Всичко това е едно и също. Това е операция за промяна на хода на историята. И е вече геополитически въпрос накъде се променя този курс. Същността на въпроса е следната: или сме наясно с опасността да бъдем манипулирани, или просто не можем да се защитим ...

Ние сме във виртуално общество, което някои хора създават.

Къде се намират? Кои са те?

В това общество демокрацията е нула: никой не е избрал тези хора. Смята се, че на Запад има отлична демокрация. Хората гласуват там, но кой определя как ще протече гласуването? Тези хора се събират веднъж месечно в Манхатън и в рамките на половин час решават къде да изпратят 3-5 трилиона долара.

Тези хора са практически без имена, но знаем кой ги контролира - това са “Мерил Линч”, “ДжейПи Морган”, Бил Гейтс. Тези гиганти задминават цели държави. Те са истинските господари. Това са господарите на Вселената. Те имат цялата информация, но системно я скриват. Всички медии, които ви информират, включително руските, са в ръцете на тези хора. Когато се случи държавен преврат, те заемат всички медии.

Интернет е най-изгодното място за работа за специалните служби. Само много грамотен човек може да разделя истината от лъжата в Интернет, докато количеството неистина преобладава с абсолютна очевидност. И 98% от Интернет е “Ютюб”, което означава телевизия. И най-лошото. Много видеоклипове имат дегенеративен характер и те се гледат от деца! Човек на възраст от осем до десет години не може да каже: „Не ми харесва“, защото за него това е реалността, която вижда единствено. Милиони деца гледат това и се случва прераждането.

Формирането на мозъка на съвременния човек става чрез забавление и реклама - това са два елемента от фундаменталната манипулация на човека. Можем ли да променим курса и съдържанието? Този проблем е отворен. Надявам се, че можем да направим няколко скока напред, за да се освободим от тиранията, в която живеем сега ...

Какви стратегически, военни и изследователски инструменти има днес Русия? По времето на Елцин имаше гигантска загуба на знания и независимост. Казвам откровено: Елцин предаде и продаде вашата страна на американците. Написах книгата „Сбогом Русия“, след като видях какво става през десетилетието на Елцин. И сега се случва по различен начин: идеята за запазване на традиционните ви ценности се пресъздава. Считам, че темата за запазването на ценностите, историята, езика е много важен елемент на защита. Следователно всичко, което правите, е много важно. Вашето поколение трябва да се формира в духа да защитава вашите ценности от западните идеи, които отдавна не са имали нищо демократично. Очевидно човек трябва да се защитава. Ако не се защитите, те ще ви убият “, каза Джулието Киеза през април 2014 г.

Припомняме, че той "се застъпи за мира в Донбас, дойде в Донецк като наблюдател на избори, улесни операцията за освобождаване на руските журналисти от плен в Украйна през 2014 г.. Киеза обичаше руската култура, говореше добре руски език. Той се застъпва за защитата на правата на рускоезичното население в балтийските държави от различни места, критикува политиките, провеждани от ръководството на Латвия, Естония и Литва. Според него властите на републиките манипулират общественото съзнание, форсират антируски настроения и култивират мнима независимост от „държавата-агресор“. „Всичко, което виждаме сега край Балтийско море, е проява на фашизъм от нов тип, когато има пълна манипулация на милиони хора, които не знаят нищо за ситуацията в света“, каза той. Руският свят е запазването на ценностите”, допълва Джулието Киеза." Мисля, че това е пример за работа - несъзнателна, бавна, но работа. Днес Русия действа като център за запазване на паметта, запазване на обичаите, запазване на старата, но много важна връзка между старото и новото поколения ".

Председателят на Комитета по образование и наука на Държавната дума, председател на УС на Фондация „Руски мир“ Вячеслав Никонов каза: „Блестящ журналист, интелектуалец, добросърдечен човек и, вероятно, най-добрият приятел на страната ни в Италия. кореспондент на италиански вестници у нас. Той познаваше страната ни по-добре от всеки друг в Италия. Той разбираше и обичаше Русия. Киеза написа много добри и честни неща за Русия, но не защото беше "агент на Кремъл", както често го наричаха, а защото усещаше руската душа. Той беше душата на руския свят на Италия. Постоянно беше на събранията ни, емоционално участваше в дискусиите, говореше отлично. През последните години му беше трудно. Хората, които се отнасят добре към Русия, са под голямо подозрение на Запад “.

Деканът на Висшата школа по телевизия на Московския държавен университет “Ломоносов” Виталий Третяков заяви: "Джулието Киеза, мой приятел и блестящ италиански журналист, почина. Бяхме приятели повече от 30 години. Останахме близки. Джулието беше италианец, който не обичаше сиренето, но наистина обичаше руското масло. Все още говоря за това. Ще го напиша. Много и добре. През септември щяхме да отпразнуваме 80-ия му рожден ден в Рим. Преди два дни се уговорихме с Фиамета, съпругата на Джулието (като цяло се обаждахме всеки ден, защото те също бяха в самоизолация там в Рим), на 1 май да се съберем по видеовръзка и заедно (те са в Рим, ние сме в Москва) да хапнем и пийнем. Не се случи ... Благодаря на всички за съболезнованията им. Ще ги предам на съпругата на Джулието Фиамета и синът им (той е на малко над 20 години, пианист, също обича Русия и говори много добре руски език) Лоренцо".

Ръководителят на Република Крим Сергей Аксьонов: "Джулието Киеза почина. Лично го познавах. Талантлив журналист, писател, общественик, беше голям приятел на страната ни, беше в руския Крим няколко пъти, участва в италианската делегация на Международния икономически форум в Ялта. Джулието Киеза, за разлика от много от западните си колеги, никога не се е страхувал да противоречи на политическата ситуация и е казал истината за Крим. Той направи много, за да предаде тази истина на международната общност, за да разбива митовете на пропагандата, за да пробием информационната блокада на нашия полуостров. Изказвам на семейството и приятелите на Джулието Киеза най-дълбоките и искрени съболезнования. Светлият спомен за него завинаги ще остане в сърцата ни."

Председателят на Комисията на федерацията по въпросите на информационната политика и връзките с медиите Алексей Пушков заяви: “Почина Джулието Киеза, известен италиански журналист, бивш депутат, много талантлив и честен журналист. Познавахме го добре. Той писа за истината и направи разследващи филми. Това е голяма загуба както за нас, така и за Италия. Най-искрени съболезнования ... Всичките изроди, които оскърбяват паметта на Киеза, веднага ги пращам в черния списък. Не си правете труда да пишете, показвайки своята злоба и низост (имат се предвид либералните и украински чакали, пристигнали с мръсни оскърбления по адрес на приятеля на Русия в коментарите).

ТАСС отбелязва, че „Киеза винаги е бил критичен към Съединените щати, винаги е давал широка картина на международната политика, не следва линията, наложена от централните медии. През последните седмици опитният журналист засегна темата за коронавируса. По-конкретно, последната публикация на неговата страница във “Фейсбук” е направена предната вечер. Той публикува видеоклип на Pandora TV, в който самият той участва, озаглавен „Ще се освободим от вируса на войната“. В анотацията се казва: „Световната банка и СЗО - нови средства за война?“ “.

"Джулието Киеза живя добър живот - интересен, забързан и наситен със събития. Той правеше това, което го интересува. Той служи на това, в което вярва ... Ще липсваш на Русия, Джулието", обобщава публицистката Ирина Алкснис.

Превод: В. Сергеев

Източник: Завтра.ру

