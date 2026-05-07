Последната илюзия на Европа се нарича суверенитет

/Поглед.инфо/ Европа продължава да говори за свобода, независимост и ценности, но зад официалния език започва да личи нещо много по-тревожно — страх, зависимост и усещане за загубен контрол. Индустрии напускат континента, обществата губят доверие в собствените си институции, а политическите елити все по-често звучат като администратори на чужди решения. В България този процес се усеща особено болезнено, защото тук хората инстинктивно разпознават момента, в който държавата започва да губи връзка със самата себе си. Това не е просто анализ за геополитика. Това е текст за страха, умората и бавното привикване към зависимостта в свят, който все по-малко прилича на свят на свободни държави.

Суверенитетът започна да звучи фалшиво

Онзи ден Урсула фон дер Лайен отново говореше за европейска независимост. Почти по същото време няколко големи германски индустриални компании тихо прехвърляха производства към Съединените щати заради цените на енергията и американските субсидии. Нямаше скандал. Нямаше истерия. Само няколко сухи икономически съобщения, които изчезнаха за часове между новините за Украйна, изборите, инфлацията и поредния медиен шум. А всъщност точно в такива дребни на пръв поглед моменти се вижда истинското състояние на Европа. Не в декларациите. Не в срещите на върха. В нервността. В мълчанието. В начина, по който хората започнаха да избягват самата дума „суверенитет“, освен ако не я произнасят ритуално.

И тук е голямата неприятна истина. Европа вече не звучи като континент, уверен в собствената си посока. Звучи като администрация, която непрекъснато се опитва да доказва, че все още контролира ситуацията. Това е огромна разлика. Навремето европейските държави произвеждаха история. Днес все по-често реагират на чужда история.

Най-странното е, че дълго време почти никой не искаше да забележи този процес. Когато индустриите започнаха да се изнасят — това било глобализация. Когато държавите започнаха да губят контрол върху финансите си — това било модерна икономика. Когато енергийната зависимост започна да става опасна — това било зелен преход. В един момент започна да изглежда, че всяка форма на отказ от собствена самостоятелност трябва да бъде представяна като морален прогрес.

Само че реалността е упорито нещо. Тя рано или късно влиза през вратата, дори когато медиите се опитват да я държат отвън.

Днес в Германия вече съвсем открито се говори за деиндустриализация. Допреди три години подобна дума почти звучеше като абсурд. Германия беше машината на Европа. Самоуверената, дисциплинирана, икономически хладна Германия, която гледаше на останалите европейци почти като на по-емоционални роднини. Сега тонът е друг. Раздразнен. Нервен. А когато Германия започне да нервничи, значи проблемът е истински.

Франция също усеща накъде върви всичко. Макрон може да говори колкото иска за стратегическа автономия, но дори във френските медии вече започна да личи едно неудобно чувство — че Европа говори като геополитически играч, а действа като територия, през която преминават чужди интереси. И точно това е моментът, в който думата „суверенитет“ започва да става опасна. Защото тя неизбежно води към въпроса: кой всъщност взема решенията?

Този въпрос плаши европейските елити. Плаши ги истински. Защото ако обществата започнат да го задават прекалено настойчиво, цялата красива фасада започва да се пропуква.

България усеща това по особен начин. Тук хората може да не говорят постоянно за геополитика, но имат много остър инстинкт за зависимост. Българинът веднага разбира кога някой му говори с чужд език. Разбира кога политикът повтаря фрази, които не звучат като родени тук. И точно затова в България недоверието расте толкова бързо. Не защото обществото е „необразовано“, както обича да обяснява част от либералния елит, а защото хората започват да усещат нещо унизително — усещането, че държавата постепенно губи способността да принадлежи на самата себе си.

Това е много опасно чувство. По-опасно, отколкото изглежда. Защото когато една нация започне да вярва, че важните решения се вземат другаде, тя постепенно престава да вижда смисъл в собствената си политическа система. Тогава изборите започват да изглеждат като телевизионен декор. Парламентът — като лош театър. А официалният език — като автоматично генериран текст, който никой вече не слуша внимателно.

И може би точно това е истинската криза на Европа. Не икономическата. Не военната. А кризата на усещането, че континентът все още е субект, а не обект на чужда воля.

Европа започна да се страхува от собствените си общества

Преди десетина години европейските политици обичаха да говорят за „отворено общество“ с почти самодоволна лекота. Тогава всичко изглеждаше подредено. Евтин руски газ, китайски пазари, американски военен чадър и усещането, че историята окончателно е приключила в полза на либералния модел. Имаше високомерие в тази атмосфера. Особено в Брюксел. Особено в част от западноевропейските медии. Ако някой поставеше под съмнение посоката, веднага биваше обявяван за ретрограден, популист, националист или човек, който „не разбира бъдещето“.

После дойде реалността. И тя дойде наведнъж.

Първо миграционната криза разби усещането за контрол. След това пандемията показа колко бързо демократичните държави могат да започнат да управляват чрез страх. После войната в Украйна удари европейската икономика по начин, за който мнозина в Брюксел очевидно не бяха готови. А инфлацията окончателно развали илюзията, че средната класа в Европа е исторически защитена категория.

Оттогава тонът на европейската политика се промени. Рязко. И човек започва да го усеща дори в дребните детайли. В нервността на телевизионните студиа. В истеричните кампании срещу „дезинформацията“. В това почти болезнено желание всяко недоволство да бъде обяснявано не като резултат от реални проблеми, а като продукт на нечие влияние.

Някъде тук Европа започна да се страхува от собствените си общества.

Това е много важен момент. Защото когато една система започне да губи увереност, тя постепенно престава да убеждава и започва да дисциплинира. Първо по-фино. После по-агресивно. И точно това виждаме днес. Огромна част от официалната европейска реторика вече не звучи като разговор с гражданите, а като разговор над тях. Сякаш обществата трябва непрекъснато да бъдат коригирани, наблюдавани и „предпазвани“ от грешни мисли.

Преди години подобно нещо би предизвикало скандал. Днес почти минава за нормално.

Само че хората усещат промяната. И затова недоверието расте навсякъде — във Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Австрия. Всъщност най-интересното е, че колкото повече официалната система говори за защита на демокрацията, толкова повече общества започват да се съмняват дали изобщо участват реално в нея.

И тук проблемът вече не е само политически. Той става психологически.

Човек може дълго време да живее бедно. Може да търпи несигурност. Може да преживява инфлация и кризи. Но много трудно понася усещането, че няма значение. Че каквото и да каже, каквото и да избере, основната посока е предварително определена. Това постепенно убива не само доверието към политиците. Убива чувството за принадлежност към самата държава.

България е стигнала много далеч в този процес. И затова тук политическата умора вече е почти физическа. Хората гледат парламента като шумна сграда, в която непрекъснато се сменят актьори, но сценарият остава същият. И колкото повече се повтаря това усещане, толкова по-опасно става отчуждението.

Най-страшното е друго. Че в един момент обществата започват да свикват.

Свикват с това, че важните решения идват отвън. Свикват с това, че цените скачат, а никой не носи отговорност. Свикват с това, че политиците говорят в някакъв стерилен международен език, в който почти няма истински живот. И когато свикването стане пълно, тогава демокрацията започва да губи не формата си, а съдържанието си.

Точно затова темата за суверенитета ще става все по-взривоопасна. Не защото хората внезапно са станали геополитици. А защото започват да усещат една много проста и много човешка истина — че някой постепенно е отнел правото им да влияят върху собствената си съдба.

Държавите още стоят, но властта се измести другаде

Навремето империята се виждаше. Имаше знамена, армии, губернатори, окупации. Днес всичко е много по-хлъзгаво. Властта рядко влиза през фронталната врата. Тя влиза през банките, през енергийните зависимости, през рейтингите, през технологичните платформи, през медиите, които сутрин говорят едно и също почти едновременно в пет различни държави. И точно това обърква хората. Те усещат натиск, но не могат ясно да посочат откъде идва.

Преди месец един европейски министър обясняваше по телевизията, че Европа трябва да „намали рисковете“. Това вече е новият език. Никой не говори за развитие. За индустриален подем. За голям проект. Говорят за управление на риск. За стабилизиране. За ограничаване на щети. Това е език на система, която постепенно губи увереност.

Най-показателна е промяната в самата Германия. Преди германците гледаха на политиката почти счетоводно — рационално, хладно, подредено. Днес нервността вече се усеща дори по заглавията на медиите. Започнаха да говорят за страх от загуба на конкурентоспособност. За изтичане на индустрии. За натиск върху средната класа. Това не са дребни сигнали. Това са симптоми на нещо по-дълбоко — усещането, че моделът, върху който беше построена следвоенна Европа, започва да се разклаща.

И когато моделът се разклаща, първото нещо, което изчезва, е суверенната самоувереност.

Днес европейските държави все по-често изглеждат като мениджъри на процеси, които не управляват напълно. Това си личи особено в кризите. Енергийната криза, миграционният натиск, инфлацията, войната — реакциите почти винаги идват закъснели, нервни и вътрешно противоречиви. А после започва познатото говорене за „единство“, което понякога звучи не като сила, а като опит за самовнушение.

Нещо друго също започна да прави впечатление. Все повече европейски лидери говорят така, сякаш обществата им са проблем, който трябва да бъде управляван внимателно. Това е много лош знак. Защото когато политическата класа започне да гледа на собствените си граждани със страх и подозрение, значи връзката вече е нарушена.

Тук България е почти лаборатория на процеса. У нас недоверието отдавна не е моментно настроение. То е начин на живот. Хората слушат официалната реч с онова специфично българско присвиване на очите, което означава: „Тия пак нещо ни лъжат.“ И най-лошото е, че много често се оказват прави.

Политическата система в България постепенно започна да прилича на преводаческа агенция. Едни и същи фрази. Едни и същи конструкции. Едни и същи думи за „ценности“, „устойчивост“, „евроатлантически избор“, произнасяни понякога толкова механично, че човек започва да се чуди дали самите политици още вярват в тях. А когато езикът загуби връзка с живота, идва цинизмът. След него — апатията.

Това е най-опасният момент за една държава. Не когато хората са гневни. А когато престанат да очакват нещо.

Впрочем, тук е и голямото противоречие на съвременния Запад. От една страна непрекъснато се говори за свобода. От друга — пространството за различно мнение става все по-тясно. И човек вече започва да усеща тази промяна физически. Не чрез забрани. Чрез атмосфера. Чрез внушение. Чрез страх да не бъдеш изваден от правилния лагер.

Навремето дисидентите бяха хора срещу системата. Днес понякога е достатъчно просто да зададеш неудобен въпрос.

И затова темата за суверенитета няма да изчезне. Напротив. Тя тепърва ще става по-болезнена. Защото все повече общества започват да разбират, че под красивата реторика за глобален свят всъщност се крие много стар механизъм — концентриране на власт в малък брой центрове, които не обичат някой да им напомня, че народите все още съществуват.

Най-опасното не е контролът, а привикването към него

Преди време човек можеше да влезе в интернет и за няколко часа да попадне на напълно различни гледни точки, странни анализи, непознати автори, неочаквани идеи. Днес всичко започва подозрително да си прилича. Едни и същи теми. Едни и същи правилни реакции. Едни и същи думи, които внезапно започват да се повтарят навсякъде — „демокрация“, „сигурност“, „устойчивост“, „защита от дезинформация“. А зад тази стерилна подреденост човек постепенно започва да усеща нещо студено. Не цензурата от миналия век. Нещо по-умно.

Алгоритъмът не ти забранява директно. Той просто те скрива.

Това е огромна промяна. Навремето властта искаше подчинение. Днес иска управление на вниманието. И трябва да се признае — научиха го добре. Огромна част от обществата вече живеят вътре в непрекъснат информационен шум, който изтощава способността за дълго мислене. Скандал. Новина. Паника. Морална истерия. След два дни — нова тема. После следваща. Всичко е бързо, нервно и повърхностно. А умореният човек много по-лесно се управлява.

Тук вече стигаме до същинския проблем. Суверенитетът не изчезва само от държавите. Изчезва и от самия човек.

Когато човек започне да мисли изцяло през чужди внушения, през страх, през постоянна зависимост от информационната среда, той постепенно губи способността си за вътрешна съпротива. И това е може би най-голямата победа на съвременните системи за контрол — че успяват да създадат хора, които формално са свободни, но психологически са непрекъснато управлявани.

Погледнете как изглежда днешният европейски гражданин. Тревожен. Изтощен. Разделен. Постоянно притискан между икономически страхове, политически кампании и усещането, че светът става все по-нестабилен. А когато страхът стане ежедневие, тогава хората започват доброволно да се отказват от свободи, които преди биха защитавали яростно.

Историята познава такива моменти. Но сегашният е различен, защото контролът вече не изглежда като контрол. Той изглежда като удобство. Като безопасност. Като грижа.

Именно затова ситуацията е толкова опасна.

България влиза в тази нова епоха в много крехко състояние. Демографски изтощена. Психологически изморена. С общество, което от години живее с усещането, че политиката е нещо мръсно, далечно и почти безсмислено. А когато народът започне да гледа по този начин на собствената си държава, тогава постепенно се руши самото чувство за обща съдба.

Навремето българите са губили държава, но са пазили усещането, че принадлежат на нещо свое. Днес опасността е друга. Да остане държавата, а да изчезне вътрешната връзка с нея.

Това вече се усеща. По улиците. В разговорите. В цинизма на младите. В масовото желание човек просто да се спаси поединично. Да избяга. Да се скрие. Да не мисли за нищо голямо. И точно тук е голямата историческа катастрофа, която бавно се оформя в Европа — превръщането на обществата в сбор от уплашени индивидуалности без общ хоризонт.

А без общ хоризонт няма суверенитет. Има само администрация.

Най-тревожното е, че системата сякаш вече не се страхува особено от гнева. Страхува се от друго — от събуждането. От момента, в който прекалено много хора започнат да усещат, че живеят вътре в красиво опакована зависимост.

Тогава започват истинските кризи.

Суверенитетът ще се върне като бунт срещу унижението

Някъде през последните години Европа започна да губи не само икономическа стабилност и политическа увереност. Започна да губи характер. Това се усеща дори в езика. Навремето западните общества говореха за бъдеще. Днес говорят за управление на кризи. За ограничаване на щети. За устойчивост. Това са различни цивилизационни състояния.

А когато една цивилизация започне да мисли основно как да избегне катастрофа, значи вече живее със страха от собственото си отслабване.

Точно тук темата за суверенитета отново започва да изплува. Не защото някой е прочел геополитически трактат. А защото хората започват инстинктивно да усещат унижение. Усещането, че важните решения се вземат далеч от тях. Че държавите все по-трудно защитават собствените си общества. Че политическите елити говорят на някакъв международен административен език, който няма почти нищо общо с реалния живот.

Това поражда гняв. Но и нещо по-дълбоко — желание за връщане към смисъла на общността.

И тук е голямата заблуда на част от днешните елити. Те си въобразяват, че суверенитетът е остаряла идея. Че националната държава постепенно ще бъде заменена от глобални механизми за управление. Само че историята не работи така. Колкото повече хората усещат зависимост, толкова по-силно започват да търсят принадлежност, защита и идентичност.

Затова следващите години няма да бъдат спокойни. Европа влиза в период на огромно вътрешно напрежение. Икономическо. Демографско. Културно. Геополитическо. А в такива периоди думите започват да сменят значението си. „Суверенитет“ вече няма да означава просто знаме, химн и формална независимост. Ще означава способност за оцеляване под натиск.

България също ще трябва да отговори на този въпрос. Не декларативно. Истински. Дали иска да остане държава със собствен инстинкт за самосъхранение или просто територия, която чака следващото външно решение.

И може би точно тук започва най-важното. Суверенитетът никога не се връща първо през институциите. Връща се през психологията на обществото. През отказа човек да приеме унижението като нормалност. През усещането, че не всичко е предварително решено другаде.

Защото народ, който окончателно е свикнал да му казват какво да мисли, какво да купува, от какво да се страхува и кого да мрази, вече трудно може да бъде свободен.

Дори ако формално още има държава.

