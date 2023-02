/Поглединфо/ Германският канцлер Олаф Шолц заяви, че руският президент Владимир Путин "не е заплашвал нито него, нито Германия" по време на телефонни разговори.

"Не, Путин не е заплашвал мен или Германия", каза Шолц в интервю, публикувано в събота за вестник Bild am Sonntag, попитан дали е бил заплашван от руския президент по телефона. В същото време ръководителят на германското правителство подчерта, че в телефонните разговори с руския лидер много ясно се виждат „напълно различните гледни точки“ по отношение на настоящата ситуация в Украйна, съобщава ТАСС .

По въпроса за доставките на танкове за Киев Шолц отбеляза, че "Германия ще запази хладнокръвие и ще продължи да претегля много внимателно всички решения в бъдеще". "Всичко друго би било небрежно и изключително опасно", каза германският канцлер.

На въпроса дали има споразумение с украинския президент Володимир Зеленски западните оръжия да се използват само на украинска територия и Русия да не бъде атакувана от тях на нейна територия, Шолц отговори, че „има консенсус по този въпрос“.

По-рано британските вестници The Telegraph и Daily Mail публикуваха думите на бившия британски премиер Борис Джонсън от документалния филм "Путин срещу Запада" (Putin vs the West), в който бившият ръководител на британския кабинет прави твърдения, че Путин по време на " много дълъг и най-необикновеният телефонен разговор“ през февруари 2022 г. уж се е опитал да го уплаши в отговор на предупрежденията му за недопустимостта на започване на операция в Украйна.

Прессекретарят на държавния глава на Русия Дмитрий Песков заяви, че думите на Джонсън за предполагаемите "заплахи" с ракети от президента на Русия в телефонен разговор са лъжа.

Превод: ЕС

