Зев Хафец. Съвпадение, направено в рая: американски евреи, християнски ционисти и изследването на един човек за странния и прекрасен юдео-евангелски съюз. (Zev Chafets. A Match Made in Heaven: American Jews, Christian Zionists, and One Man’s Exploration of the Weird and Wonderful Judeo-Evangelical Alliance), 2007.