Сред безбройните изумителни геополитически въздействия на коронавируса, едно е най-очевидно. Китай се представя по нов начин. За първи път от началото на реформата на Дън Сяопингпрез 1978 г. Пекин открито счита САЩ за заплаха, която външният министър Ван Йи заяви на конференцията по сигурността в Мюнхен в разгара на борбата срещу коронавирус преди месец. .

Пекин внимателно и стъпка по стъпка изгражда сценарий, според който от началото на атаката на коронавируса ръководството знаеше, че е под атаката на хибридна война. Терминологията на Си Цзинпин е основният ключ за разбирането на това. Той каза съвсем официално, че това е война. И като контраатака трябва да започне "народна война".

Освен това той описа вируса като демон или дявол. Си е конфуцианец. За разлика от други древнокитайски мислители, Конфуций не искал да обсъжда свръхестествени сили и да преценява последствията . В китайския културен контекст обаче дяволът означава „бели дяволи“ или „чужди дяволи“: guailo на мандарински, gweilo на кантонски. Така Cи Цзинпин предаде силно и зашифровано послание.

Когато Чжао Лицян, говорител на китайското външно министерство, направи огнено изявление за възможността, че „може би американската армия е довела епидемията в Ухан“ - първият удар, дошъл от висш служител - Пекин изпрати пробен балон, сигнализирайки, че ръкавицата най-накрая е хвърлена. Чжао Лицян направи пряка връзка с военните игри в Ухан през октомври 2019 г., в които участва делегация от 300 американски военни.

Той директно цитира директора на американските центрове за контрол на заболяванията Робърт Редфийлд, който миналата седмица на въпрос не са ли диагностицирани някои случаи от коронавирус посмъртно, той отговори, че „някои случаи наистина са диагностицирани в САЩ по този начин“.

Взривното заключение на Чжао е, че коронавирусът вече е присъствал в Съединените щати още преди идентифицирането му в Ухан - поради напълно документираната неспособност на САЩ да тестват и установяват разликите от грип.

Добавете всичко това към факта, че мутациите в гена на коронавируса в Иран и Италия са последователни и беше разкрито, че те не принадлежат към вида, който е в Ухан. Китайските медии открито поставят въпроси и установяват връзка между затварянето на "небезопасната" лаборатория за военно биологично оръжие във Форт Детрик миналия август , военните игри и епидемията Ухан. Някои от тези въпроси бяха зададени - без отговор - в самите Съединени щати.

Остават допълнителни въпроси относно неясното събитие 201 в Ню Йорк на 18 октомври 2019 г.: репетиция на световната пандемия, причинена от смъртоносния вирус - какъвто се оказа коронавирусът. Това великолепно съвпадение се случи месец преди избухването в Ухан.

Събитие 201 беше спонсорирано от Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, Световния икономически форум, ЦРУ, Блумбърг, Фондацията Джон Хопкинс и ООН. През този ден в Ухан започнаха световните военни игри.

Независимо от произхода на вируса, който все още не е окончателно определен , тъй като Тръмп пише туитове за „китайски вирус“, коронавирусът вече поставя изключително сериозни въпроси относно биополитиката (къде е Фуко, кога имаме нужда от него?) И биологичния тероризъм.

Работната хипотеза за коронавируса като много мощно, но причиняващо Армагедон биологично оръжие е идеалният му инструмент за цялостен социален контрол - и в световен мащаб.

Куба се очертава като биотехнологична сила

Точно както напълно прикритото посещение на Си Цзинпин в Ухан миналата седмица беше ясна демонстрация пред цялата планета, че Китай печели „народната война“ срещу коронавируса с огромни жертви, така и Русия действа по Сун Дзъ срещу Рияд, което доведе до значително намаляване на цената на барел петрол и помогна от всяка гледна точка да се постави началото на неизбежното възстановяване на китайската икономика. Ето как работят стратегическите партньорства.

Позициите на шахматната дъска се променят с главозамайваща скорост. Веднага след като Пекин определи коронавируса като атака с биологично оръжие, започна „народна война” с пълната сила на държавата . Методично. От позицията на „каквото и да ни струва“. Сега навлизаме в нов етап, който Пекин използва, за да коригира съществено взаимодействието си със Запада и със съвсем различна рамка, що се отнася до САЩ и ЕС.

Меката сила има първостепенно значение. Пекин изпрати полет на Air China до Италия с товар от 2300 големи кутии с маски и текст „Ние сме вълните на едно море, листата на едно дърво, цветята на една градина“. Китай изпрати и щедри хуманитарни доставки в Иран, доставени от осем полета на Mahan Air, авиокомпанията, подложена на незаконни, едностранни санкции на администрацията на Тръмп.

Сръбският президент Александър Вучич не може да бъде по-точен: „Единствената страна, която може да ни помогне, е Китай. Сега всички разбират, че европейската солидарност не съществува. Това беше вълшебна приказка и само на хартия. "

Вечно намираща се под строги санкции и винаги демонизирана, Куба все още не е в състояние на пробив - дори и в биотехнологиите. Антивирусният Heberon - интерферон алфа 2b - лечебно средство вместо ваксина се използва с голям успех при лечението на коронавирус. Съвместното предприятие в Китай произвежда своя инхалационен вариант и поне 15 страни вече са заинтересовани да го внасят.

Сега сравнете всичко по-горе с факта, че администрацията на Тръмп предлага 1 милиард долара, за да привлече германски учени, работещи в биотехнологичната компания Curevac в Тюрингия, за експериментална ваксина Covid-19, така че тази ваксина да е „само за САЩ“.

Психологическата операция на социалното инженерство?

Сандро Мецадра, съавтор на Брет Нийлсън в оригиналния труд „Политика на операцията: Разкопки на съвременния капитализъм“ , вече се опитва да създаде концепция, в която точно сега се намираме в смисъла да се борим с Covid-19.

Изправени сме пред избора на малтузийския род - провокиран от социалния дарвинизъм - „воден от оста Джонсън-Тръмп-Болсонаро“, и от друга страна, „прекалибрирането на общественото здравеопазване като основен инструмент“, примери за което са Китай, Южна Корея и Италия. Ето основните уроци, които трябва да извлечем от опита на Южна Корея, Тайван и Сингапур.

Основният избор, както отбелязва Мецадра, е между "естествения подбор на населението" с хиляди жертви и "защитата на обществото" чрез въвеждане на "различни нива на авторитарен и социален контрол". Лесно е да си представим кой ще се възползва от подобно социално инженерство в ремикса на 21 век на „Маските на червената смърт“ от Едгар Алън По.

Насред целия шум трябва да разчитате на Италия да предложи поглед към светлината в стила на Тиеполо. Италия избра варианта Ухан с последици от огромно значение за и без това треперещата икономика. Италианците в карантина реагираха забележително с пеене от балконите си - наистина акт на метафизичен протест.

Да не говорим за поетичната справедливост на истинската Света Корона , която е погребана в град Анжу през 9 век. Светата Корона е бил християнин, убит при Марк Аврелий през 165 г. сл. Хр., Векове наред е един от покровителите на пандемиите.

Дори трилиони долари, летящи от небето по молба на „светия“ ФРС, не могат да излекуват Covid-19. „Лидерите“ на Г-7 бяха принудени да прибягнат до видеоконферентна връзка, за да осъзнаят колко безпомощни са, въпреки че борбата на Китай срещу коронавируса даде запас от няколко седмици.

Д-р Джан Венхонг от Шанхай, един от водещите специалисти по заразни болести в Китай, чиито анализи досега бяха безпогрешни, сега казва, че Китай е избягал от най-мрачните дни на „народната война“ срещу Covid-19. Но не смята, че до лятото всичко ще приключи. Сега екстраполирайте думите му във връзка със западния свят.

Пролетта все още не е дошла, но вече знаем, че беше нужен вирус, който безмилостно да разтърси Богинята на пазара. Goldman Sachs заяви миналия петък, че поне 1500 корпорации не са изложени на системен риск. Това е лъжа.

Източници в банките в Ню Йорк ми казаха истината: системният риск през 2020 г. става още по-труден, отколкото през 1979, 1987 или 2008 г. поради изключително високия риск пазарът на деривативи в размер на 1,5 квадрилиона долара да се срине.

Както твърдят източниците, историята никога не е виждала нещо подобно на интервенциите на ФРС с неясното унищожаване на изискванията за резервите на търговските банки, което разгръща потенциално неограничено разширяване на кредитите, за да се предотврати сривът на пазара на деривати поради пълния срив на пазара на стоки и фондове по целия свят.

Тези банкери смятаха, че това може да сработи, но както сега знаем, нямаше значение. Призракът на срива на пазара на деривати - в този случай, причинен от не-предишната възможност за затваряне на Хормузския проток - остава при нас.

Тепърва започваме да осъзнаваме последиците от Covid-19 за бъдещето на неолибералния турбокапитализъм. Но определено цялата глобална икономика беше засегната от коварен, буквално невидим ключ. Може просто да е съвпадение. Или може би, както някои смело твърдят , част от възможна психологическа операция, която създава идеални условия за развитие на геополитическа и социална среда с пълномащабно господство.

Освен това, в допълнение към дългия път с огромни човешки и икономически жертви, със или без рестартиране на световната система, остава още по-належащият въпрос: ще продължат ли имперските елити хибридната война за пълномащабно господство срещу Китай?

