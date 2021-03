/Поглед.инфо/ Китайските здравни власти обявиха за задължително извършването на анални тестове за коронавирус за всички влизащи на територията на страната, съобщи електронното издание на в-к “Таймс”.

Това решение е взето на основание на становище на китайски здравни експерти, че този вид анализ дава много по-точен резултат за възможното наличие на COVID-19 от пробите взети от гърлото или от носа.

В летищата на Пекин и Шанхай вече са установени специални тестови пунктове за пристигащите от чужбина. Китайските власти обявиха още през януари тази година че възнамеряват да използват анални анализи като тест за коронавирус. Съгласно тяхно изследване следите от COVID-19 остават много по-дълго в изпражненията и чревният тракт отколкото в дихателните пътища.

The Times

@thetimes

China has made anal swab tests for the coronavirus mandatory for almost all international arrivals. Both the Japanese and American governments have hit out at the move, calling it humiliating, but Beijing insists it provides a higher degree of accuracy.

China makes anal swab Covid tests compulsory for foreign arrivals

China has made anal swab tests for the coronavirus mandatory for almost all international arrivals, deepening a row with other countries over a practice many have described as humiliating.The Japanese

thetimes.co.uk

9:29 PM · Mar 3, 2021

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели