Сред индустриите, в които специализацията и кооперирането на производството са достигнали най-високо ниво, електрониката е на първо място. Производството на крайни продукти като компютри, мобилни телефони и други средства за комуникация, научна и медицинска техника, оборудване за видеонаблюдение и др. се основава на използването на полупроводници, микросхеми (чипове), микропроцесори, които се произвеждат от други фирми.

Тук има дълбока специализация: броят на видовете чипове и микропроцесори с уникални технически характеристики се измерва в хиляди. От своя страна производителите на електронни полуфабрикати получават от други компании суровини (силиций, различни метали и др.), Консумативи (например пречистен неон), производствено оборудване, услуги за поддръжка на оборудването и др.

Ако проследим всички връзки на производството от "A" до "Z", тогава се получават дълги вериги, понякога състоящи се от хиляди връзки. Електрониката започна да се нарича екосистема, индустрията е силно зависима от устойчивостта на тази екосистема. В някои вериги и някои звена във веригите има доста голям брой дубликати и конкуренти, произвеждащи подобни продукти.

Но има и такива връзки, при които производството на даден продукт е монополизирано в рамките на една, максимум две или три компании. И тъй като икономиката, науката и военната сфера (оръжията) днес зависят от електрониката, най-големите корпорации и политиците зад тях се опитват да използват ключовите елементи на електронната екосистема, за да контролират целия глобален пазар на електроника. И чрез такъв контрол в крайна сметка контролирате целия свят като цяло.

Вече писах за една такава ключова връзка в света на електрониката - тайванската компания TSMC . Той има почти пълен монопол на пазара на договорното производство на микрочипове.

Въпреки това, въпреки че TSMC обикновено се нарича тайванска компания, по отношение на произхода на капитала, най-вероятно е американска. Акционерният капитал на TSMC е силно разпръснат. Нито един акционер няма дори един процент от акциите. Но ето списък на най-големите акционери: Sanders Capital; Капиталови изследвания и управление; Massachusetts Financial Services; Walter Scott & Partners Ltd. Fisher Asset Management; Групата Vanguard; JPMorgan Investment Management.

Тези и всички следващи акционери са американски инвестиционни фондове, банки, холдинги. Следователно TSMC де факто е чисто американска компания, която се намира на историческата територия на Китай и която е извън контрола на Пекин.

Между другото, в столицата на TSMC няма и следа от китайски капитал. Затова не е изненадващо, че TSMC безпрекословно изпълнява всички команди, идващи от Вашингтон. Всички доставки на чипове за Русия и Китай са спрени. Към днешна дата TSMC работи в натоварен режим, обслужвайки почти изключително двама клиенти - американските компании AMD и Intel .

Сега искам да говоря за друга ключова връзка в света на електрониката - холандската компания ASML ( Advanced Semiconductor Materials Lithography) . Пълно официално наименование ASML Holding NV . Производствен профил на фирмата: фотолитографско оборудване (около 55% от приходите през последните години); поддръжка на такова оборудване и консултации (25%); оборудване за производство на устройства с електронна памет (20%). ASML е най-големият производител на литографско оборудване в света. Нито една компания, занимаваща се с производство на микросхеми (чипове), не може да мине без такова оборудване.

През 2020 г. в света са продадени 413 литографски машини, от които делът на ASML представлява 258 единици (62%). Следва Canon - 122 (30%). Никон - 33 (8%). И ако измерим дела на ASML в стойността на продажбите, тогава картината в полза на холандската компания ще бъде още по-убедителна: ASML - 91%, Canon - 3%, Nikon - 6% Ако например на американския пазар на микроелектроника виждаме интензивна конкуренция между такива гиганти като Intel, AMD и Nvidia, то ASML изглежда се рее в небесата, над света на електрониката, като съхранява състоянието си на абсолютна доминация.

ASML оборудването се използва в различни страни, компанията има повече от 60 сервизни точки в 16 държави: Холандия, САЩ, Белгия, Франция, Германия, Ирландия, Израел, Италия, Великобритания, Китай, Хонг Конг, Япония, Малайзия, Сингапур, Южна Корея и Тайван.

Гигантът ASML има най-тесни връзки с друг гигант в областта на микроелектрониката, TSMC. Тайванската компания е посочена като купувач номер 1 на оборудването на холандската компания, поглъщайки в някои години повече от половината от всички продукти на холандския партньор. Може да се каже, че двамата монополисти образуват своеобразна ос, координираните им действия могат да помогнат за укрепване на някои участници на световния пазар на микроелектроника и отслабване на други.

През 2021 г. около 2,2 милиарда долара или 16% от продажбите на ASML идват от Китай, което го прави третият по големина географски пазар на компанията след Тайван и Южна Корея.

Сред клиентите на ASML оборудване имаше и руски компании . Нашите медии съобщиха, че местната фабрика Angstrem-T планира да закупи ASML степери (литографии) още през 2008 г. , но дали покупката е направена не се съобщава (според някои източници оборудването е закупено, но все още не е пуснато). Със сигурност се знае, че ASML единици се използват на предната линия за производство на микросхеми в Зеленоград, в завода Микрон .

Оборудването, произвеждано от ASML (степер, скенер) е сложна конструкция с тегло няколко десетки тона и размер на автобус, състояща се от много хиляди различни компоненти. Следователно ASML има кооперативни връзки с компании в много страни по света. Броят на доставчиците от първо ниво е около 5000.

Броят на служителите във фирмата е над 30 хиляди души. ASML е една от най-големите компании в сектора на микроелектрониката по отношение на капитализация (над 350 милиарда долара). Очаква се до края на тази година капитализацията на холандската компания да достигне 500 милиарда долара и да бъде наравно с такива гиганти на световната микроелектроника като тайванската TSMC и американската Nvidia .

ASML е холандска компания само по регистрация (регистрирана в юрисдикцията на Холандия). А по отношение на акционерите е предимно американска. В първите години на ASML холандската компания Philips беше мажоритарен акционер, сега е миноритарен акционер.

През юли 2012 г. американската Intel обяви сделка за инвестиране на 4,1 милиарда долара в ASML в замяна на 15% дял в капитала. На официалния уебсайт на ASML са посочени следните големи американски инвеститори (дял в собствения капитал на ASML в %): Capital Research and Management Company - 15.81; Blackrock Inc. - 7,95; Baillie Gifford & Co. – 4.54

На място в NASDAQ откриваме цял куп акционери на ASML, представляващи големия бизнес на САЩ: PRICE T ROWE ASSOCIATES INC., CAPITAL WORLD INVESTORS, CAPITAL INTERNATIONAL INVESTORS, FMR LLC, MORGAN STANLEY, JPMORGAN CHASE & CO, BANK OF AMERIKANES CORP. INC и др.

След началото на санкционната война, руската микроелектроника беше затисната от двете страни. Всички доставки на чипове са прекъснати от изток от страна на TSMC . Всички доставки на степери и скенери бяха прекъснати от запад - от страна на холандския ASML .

Ситуацията за Русия, честно казано, е шокираща. В момента нямаме не само готови литографии, нямаме дори някои от най-важните компоненти за тяхното производство, в частност подходящи лазери и оптика. Може би е възможно да се закупи такова оборудване в Китай? Но самите китайци се хванаха за иглата на вносно оборудване, същите степери и ASML скенери (които сега отрязаха).

Ситуацията е шокираща, но не безнадеждна. Както казват експертите, имаме добра основа (някои са направени още по съветско време). Има от какво да се оттласнем. Тези резерви обаче трябва да бъдат умножени с големи суми на финансиране за работа по развитието. И след това инвестиции в предприятия от новата индустрия за Русия - производството на средства за производство на отечествена микроелектроника.

Сега Русия преживява уникален момент: санкциите на колективния Запад се затягат, а притокът на чуждестранна валута в страната продължава да расте (вече обяснявах причините за парадокса повече от веднъж ). Има възможност за увеличаване на държавното финансиране на родната електроника и микроелектрониката с порядък повече. През 2007 г. стартирахме „Стратегия за развитие на руската електронна индустрия за периода до 2025 г.“, а сега тя е удължена до 2030 г. Тази програма обаче е морално остаряла, не предвижда пълно заместване на вноса в индустрията. Програмата трябва да бъде радикално преразгледана, като се постави задачата да се създаде индустрия, напълно независима от чуждестранни доставчици, и да се напълни с пари.

Между другото, местни експерти казват, че в днешната надпревара в областта на микроелектрониката Русия не трябва да залага на догонване на развитието. Нуждаем се от пробивни идеи и асиметрични отговори на предизвикателствата на Запада. И за това е необходимо да се възстанови разрушената вътрешна фундаментална наука, която някога осигуряваше на нашата държава водещи позиции в света.

