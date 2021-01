/Поглед.инфо/ Въпреки подобряващата се икономическа перспектива, подкрепена от пускането на ваксината срещу Ковид-19 и безпрецедентния пакет стимули, привлекателността на зелените пари намалява, тъй като те страдат от въздействието на нарастващите дефицити на фискални и текущи сметки, които не показват признаци на отслабване.

Американският долар се спуска до многогодишни минимуми спрямо своите конкуренти, воден от комбинация от фактори, за които финансистите смятат, че ще доведат до намаляване наполовина на стойността на американската валута.

Начинът, по който ще се развие тази прогноза, до голяма степен зависи от Министерството на финансите на САЩ, което е на път да бъде оглавено от Джанет Йелън, която беше 15-ият председател на Федералния резерв от 2014 до 2018 година.

Въпросът е -колко ниско може да стигне доларът?

Прегрялата печатница

В края на декември доларовият индекс падна с 5,5 процента, тъй като инвеститорите действаха по опасения, предизвикани от мащабното инжектиране на прясно отпечатани необезпечени долари в американската икономика.

"Американската политика подхранва един уолстрийтски балон, предупреждават стратезите от Банк ъф Америка", написа Намита Джагадиш в туитър.

През 2020 г. Конгресът на САЩ и Федералният резерв работеха в тандем, за да отклонят негативните последици от икономическите ефекти от пандемията на коронавируса, жонглирайки с фискалните разходи, почти нулеви лихвени проценти и поредица от програми за субсидирани заеми.

Федералният резерв във Вашингтон, понеделник, 16 ноември, 2020 година. Неординарният избор на президента Доналд Тръмп за борд на гуверньорите на Федералния резерв, а именно Джуди Шелтън може да бъде одобрен от Сената тази седмица според кабинета на лидера на мнозинството Мич Макконъл. Снимка Асошиейтед Прес, Джей Скот Апълуайт.

Печатната машина неизбежно ще стимулира инфлацията, казват експертите. Миналата година Федералният резерв сигнализира за голяма промяна в подхода си за управление на инфлацията, като Централната банка вече се е насочила към "средно" от 2 процента инфлация, вместо да прави тази цифра фиксирана цел.

Според губернатора на Федералния резерв Джером Пауъл това ще му даде по-голяма гъвкавост, като ще позволи на банката да поддържа лихвените проценти по-ниски за по-дълго.

Въпреки че се стреми да подкрепи икономиката, това не може да не окаже отрицателно въздействие върху долара.

Подтикнати от опасенията за нарастваща волатилност, инвеститорите наблюдават други, макар и по-рискови опции, показва проучване на валутните стратези от Ройтерс

Над две трети от анкетираните анализатори (51 от 72) анкетирани очакваха низходящата тенденция на долара да продължи поне до средата на 2021 година.

"Не можете да имате толкова надценен долар, това е положението и е просто.Доларът се превърна и все още е значително надценен по почти всяка мярка, за която мога да се сетя в резултат на разминаване в паричната политика и конвергенцията отнема всички причини за това ", каза Кит Джукс, ръководител на валутната стратегия в Societe Generale, цитиран от Ройтерс.

През ноември експертите предупредиха, че при идващата администрация на Байдън стойността на долара ще се увеличи, тъй като демократите обещаха допълнителни фискални стимули и нови пакети за помощ.

Faisal Khan

The dollar index starts off the week with the Greenback strengthening - a lot of risk events with data like FOMC rate decision & GDP growth in the U.S, along with German & UK employment numbers #forex @gvalan @dak970 @junjudapi @ProjectReaperPW @FXResearchBlog @stanleychen0402

4:16 PM · Jan 25, 2021

See Faisal Khan’s other Tweets

"Доларовият индекс започва от седмицата с укрепването на зелените пари - много рискови събития с данни като решение за лихвения процент на FOMC и ръст на БВП в САЩ, заедно с германския и британски брой на заетостта", написа в Туитър лаконично експертът Файсал Хан на 25 януари.

Това би отслабило долара в дългосрочен план, което би довело до балониращ бюджетен дефицит и скок във външните заеми, необходими за покриването му.

Засилената инициатива за ваксинация срещу коронавирус също се разглежда като отрицателна за американската валута - зелените пари обикновено се търсят по време на хаос, отразявайки традиционната му роля на убежище за инвеститори и спестители, както се вижда в стряскащо в пика на вирусната епидемия през март. Много наблюдатели на валутитте смятат, че програмата за ваксинация срещу коронавируса ще промени това.

"Хедж фондовете повишиха нетните къси позиции в американския долар до най-високата позиция от април, 2018 година", написаха от АМЕГА Форекс брокер.

AMEGA Forex broker

Hedge funds boosted net short positions in the US #Dollar to the highest since April 2018

1:40 PM · Jan 18, 2021

See AMEGA Forex broker’s other Tweets

"Разпространението на ваксините, което вярваме, ще се случи, ще промени всички наши указатели на мечия пазар, позволявайки на долара да следва пътя, подобен на този, който е преживял от началото до средата на 2000-те", когато валутата беше в многогодишен спад, според доклад на стратезите на Ситигруп.

Зелената валута спадна през декември до най-слабото си ниво от повече от 2,5 години благодарение на оптимизма за ваксините срещу Ковид-19.

Мрачни прогнози

В перспектива прогнозите на икономистите далеч не са оптимистични, като Ситигруп изчислява, че превземането на Белия дом от демократите ще "увеличи сериозно" вероятността доларът да отслабне с 20 процента през 2021 година.

Както Министерството на финансите обяви в началото на 2020 г., планира да вземе назаем 3 трилиона долара само през второто тримесечие, за да плати сметката за облекчаване на щетите от коронавируса.

Набъбващият бюджетен дефицит ще "измъчва законодателите на САЩ за години напред", според бившия председател на Моргън Стенли за клона в Азия.

Джанет Йелън, номинираната от американския президент Джо Байдън за министър на финансите, говори докато демократът обявява кандидатурите и номинираните си за различни постове, които ще изпълняват икономическата му политика. Снимката е направена в преходния щаб в Уилмингтън, Делауеър, САЩ на 1 декември, 2020 година.

Перспективата за инфлация се засилва допълнително от вероятността за повече стимулиращи пакети, в допълнение към тези, които Конгресът вече прие през 2020 г. Те ще трябва да бъдат финансирани чрез издаване на дългове.

Американският икономист и инвестиционен банкер Джим Рикардс, който има 35 години опит в капиталовите пазари на Уолстрийт и беше главният преговарящ за спасяването на Лонт Търм Кепитъл , твърди, че САЩ в крайна сметка ще трябва да се справят с проблема с дълга и че решаването му ще доведе до 50 процента девалвация на долара.

Известният финансист добави, че Съединените щати са подложени на натиск от редица държави, които са оспорили американското господство в международната финансова система, предимно става въпрос за Руската федерация и Китай.

"Китай не е сам в усилията си да постигне статут на кредитор и да придобие злато. През последните няколко години Русия значително увеличи своите златни резерви и има малък външен дълг. Ходът за натрупване на злато в Русия не е тайна, а рублата е най-обезпечената със злато валута в света ",каза Рикардс.

"Политика за силен долар"

Тъй като екипът на Джо Байдън започва да се занимава с проблемите, избраната от новоизбрания президент за министър на финансите Джанет Йелън, бивш ръководител на Федералния резерв, многократно е хвалила предимствата на по-слабата валута за износ.

Тя обаче е изправена пред натиск да върне САЩ към политика на "силен долар".

"Би било неразумно да изглеждаме активно девалвационисти или безразлични към долара",каза Лари Съмърс, който беше министър на финансите при Бил Клинтън и национален икономически съветник при Барак Обама, цитиран от Bloomberg.

Изборът на силен долар би бил "разумен", според новия министър, настоя той, особено предвид плановете на Байдън за "експанзивна политика".

Превод: СМ

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели