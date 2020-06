/Поглед.инфо/ Качествената промяна в геополитическото положение на Китай беше осъзната там едва миналата година и предизвика шок. Факт е, че големите процеси, които надхвърлят живота на поколенията, изглеждат на съвременниците им като определена константа. Например, не толкова отдавна не бихме могли да си представим свят без Брежнев. А Китай за много дълго време - почти 40 години от своя зашеметяващ растеж - не можа да си представи своето собствено развитие без тясно сътрудничество със САЩ.

Китай беше в лоното на Съединените щати, което, разбира се, не намалява собствените му заслуги в създаването на икономическото чудо, подобно на което никой не е виждал по мащаб, темпове и продължителност. В по-малък мащаб имаше бум, например в Боливия, но той завърши с политическа катастрофа, след като президентът Моралес утрои икономиката на страната.

За почти четиридесет години Китай се разраства чрез технологиите, капитала и капацитета на американския пазар. Повратният момент, който стана очевиден от 2017 г., след появата на Тръмп, узрява от 2009 г., но за Китай челният сблъсък със САЩ беше съвсем неочакван.

Основата на парадоксалния модел на взаимодействие между САЩ и Китай бе положена от Мао Цзедун. Той влезе в системен конфликт със Съветския съюз по много причини. По-специално, защото СССР започна да се разлага още след смъртта на Сталин. Освен това Мао се страхуваше от сваляне: не забрави, че в равнините на север от Пекин няма какво да противопостави на съветските танкове.

В края на 60-те години той решително разчита на помощта на САЩ, но няма пряк контакт с тях заради живата памет за Корейската война (която през 2018 г. в Китай е наречена Китайско-американска).

Тогава през 1969 г. Мао решава да се обърне към САЩ по традиционния непряк език на Китай - под формата на провокация, насочена срещу СССР на остров Дамански (даден на китайците през 1991 г.) и на край езерото Джаланашкол в Казахстан (прехвърлено в Китай през 1998 г.).

Трябва да се разбере, че различните култури се договарят по различни начини. Как, например, Чан Кайши разбира, че Мао Цзедун няма да завладее Тайван? По поведението на Пекин по отношение на част от прилежащите на Тайван острови, разположени съвсем близо до континента. (Там все още има гранични пунктове с Тайван.) Когато Китай започва да обстрелва тези острови, но не всеки ден, а през ден, по графика, това се превръща в демонстрация на неподготвеност за „окончателно решение на тайванския въпрос“, демонстрация, че Мао се нуждае от поддържане на напрежението с Тайван, но не и от елиминирането на неговия източник. Чан Кайши се отпуска и всички знаят по-нататъшното развитие на тази островна административна единица на Китай.

След 1969 г. агресивните действия срещу СССР не спират. През 1970-1972 г. само в Далечния Изток се случват 776 провокации, а само през 1979 г. - повече от хиляда! Общо от 1975 до 1980 г. китайците, според докладите на съветските граничари, извършват почти 7000 нарушения на границата и други провокации.

Човек може да гадае само за раздразнението на Мао, когато разбира, че в САЩ не управляват китайци: това, което президентът Никсън дори не забелязва, би било добре разбрано от Чан Кайши. Американското ръководство е затънало в своите проблеми: от антивоенното движение и борбата за правата на чернокожите до фалита през 1971 г. и просто не подозира „предложенията“ на китайците.

Сега на заден план американските идеолози, започвайки от Кисинджър, пишат, че внимателно са наблюдавали всичко. Но по-скоро това е пропаганда, не се потвърждава от фактите. Но ужасът на Мао Цзедун пред възможния военен реванш от СССР до май 1970 г., когато той успява да получи гаранции за ненападение, е добре документиран. Конфликтът между Китай и Съветския съюз създава странна атмосфера в социалистическия свят. В резултат на това САЩ влизат в играта с Китай чрез “пинг-понг дипломацията” в самото начало на 70-те, когато американският спортист се приближава до китайския на състезания по тенис на маса. И страните разбират, че всичко не е толкова лошо, че може да си говорите.

Резултатът е посещението на Никсън в Китай през февруари 1972 г., което води на американския президент огромен успех и допринася за победата му през същата година. Посещението рязко укрепва позициите на САЩ в конфронтацията им със Съветския съюз и им даде нов - мощен и освен това социалистически - съюзник.

Но този съюзник остана потенциален: самата природа на взаимодействието САЩ и Китай не се променя съществено. Няма кой да танцува танго, както се казва, нито от Китай, нито от САЩ. Мао Цзедун е твърде политически, за да мисли за друго, освен за запазване на властта, а и вече е тежко болен. А американското ръководство по това време е заето със създаването на механизма на петродоларите, със собствената си агония във Виетнам и организирането на така нареченото “Разведряване” с Москва.

Освен това американците мразят Мао Цзедун, защото все още помнят как през 1946 г. той блестящо надиграва личния пратеник на Труман генерал Джордж Маршал, онзи, който буквално година по-късно става автор на известния план, който превръща Западна Европа в икономически заложник на Америка.

След поражението на Япония, Чан Кайши започна мощна атака срещу Китайската комунистическа партия в Манчжурия. От военна гледна точка китайските комунисти са обречени на поражение. Сталин, както знаем, се придържа към концепцията на народните демокрации. Той няма идеи да комунизира нито Източна Европа, нито Китай. Той иска да установи в тези страни власт, която да е добре свързана със Съветския съюз, да му е благодарна поне, че ги е освободила от фашизма. Е, как може поляк или румънец да бъдат натъпкани в колхоз? Няма как, това е очевидно ... Това е разумно съобразяване с националните особености, както е казано тогава. На XIX конгрес на КПСС Сталин говори за това, което е особено актуално днес: необходимостта от обединение с всички национално ориентирани сили, защото основното противоречие на ерата не е между труда и капитала, а, грубо казано, между глобалните спекуланти и интересите на народите.

В отговор Западът провежда операция по дискредитиране на почти всички умерени социалдемократи в Източна Европа, излагайки ги като съюзници или на нацистите, или на британците и американците. Комунизирането на Източна Европа до голяма степен е резултат от специална операция на ЦРУ.

Въз основа на концепцията за народната демокрация, Сталин вижда Чан Кайши като естествен водач на Китай и необходимия тактически, макар и не комунистически, съюзник. Мао Цзедун в този момент е имал малки сили по китайските стандарти, бил е напълно зависим от Съветския съюз и е бил възприет от Сталин като същия националист като Чан Кайши, който е приел комунистическия цвят само поради обстоятелства. В рамките на горната концепция няма място за Мао Цзедун. В най-добрия случай го очаква евакуация в Съветския съюз и почетна пенсия.

Тогава обаче се проявява тактическият гений на Мао: той очарова Маршал, който го посещава, както и някои от представителите на САЩ преди него. През 1944 г. той дори и представя, че сериозно обмисля преименуването на Комунистическата партия на Китай, така че тя да бъде наречена по някакъв друг начин, но не комунистическа! Американците просто скачат от радост, като някои съвременни украинци. В резултат на това Мао чрез Маршал убеждава американското ръководство, че е точно същия националист като Чан Кайши, само по-малко корумпиран и по-способен.

И трябва да кажа, че американското ръководство дори при Рузвелт се възмушават неистово с чудовищната корупция на режима на Чан Кайши, който не само граби парите на американските данъкоплатци, но и дискредитира САЩ в Китай, обезсмисляйки тяхната помощ. В резултат на това американците повярват на Мао и му оказват политическа подкрепа, като спират атаката на Чан Кайши срещу него в Манчжурия. Те предоставят на Мао Дзедун четиримесечно примирие. През това време той успява да се засили и да реформира армията. Засилвайки също така своя морален и политически авторитет в страната, Мао се изправя на борба за власт с Чан Кайши и спечелва блестящо.

За Джордж Маршал, държавен секретар, мъж в Америка, който е много уважаван, измамата от Мао Цзедун струва скъпо. По инерция той все пак продължава кариерния си растеж, с избухването на война в Корея, той дори оглавява Пентагона, но още през 1951 г. е принуден да подаде оставка официално „по здравословни причини“. Но всъщност заради атаките на Маккарти, който (с пълната подкрепа на обществото) съвсем основателно го обвинява в „загубата на Китай“. САЩ никога не са прощавали нито на Маршал, нито на Мао.

Ето защо американците имат изключителни проблеми да си сътрудничат с китайците дори в края на 70-те. Единственото, което правят Америка и Китай, е стратегическият капан за СССР в Афганистан. Афганистанската война е антисъветско „съвместно предприятие“ между Съединените щати и Китай, и въпреки че се провежда вече при Дън Сяопин, се замисля още във времената на инерцията след Мао.

Всъщност ние в Русия не разбираме как е изградено афганистанското общество сега и как е било изградено тогава. В СССР това също е малко разбирано. Съветските специални служби практически ги няма в Афганистан, за разлика от британските и дори американските.

В Афганистан най-развитата (културна) част от обществото са таджиците - втората по големина етническа група, основата на афганистанската интелигенция. Кабул е таджикски град. Пущуните, които живеят в него, дори говорят на фарси. Пущуните, най-страстната от големите етнически групи в Афганистан, традиционно притежава политическа власт в страната.

През втората половина на 70-те години, поради икономическата криза, обхванала несоциалистическата част на света, социално-икономическото положение на Афганистан започва рязко да се влошава. Режимът на Дауд отстранява всички левичари от властта и през 1977 г., реагирайки на влошаването на вътрешната ситуация, като цяло създава еднопартийна система и влошава отношенията със Съветския съюз.

Кризата засилва политическите сили на пущуните, но те нямат желание за обединение! Пущунското ръководство на Народната демократична партия в Афганистан (НДПА) се състои от редица племенни групи, които се сражават помежду си до смъртта на партията и светския Афганистан като цяло (и доколкото може да се прецени, те продължават с това занимание сега). По възгледи са сталинисти, като повечето нормални хора. Приемайки помощта на Съветския съюз по прагматични причини, те са остро враждебни към късносъветската буржоазна дегенерация. Това автоматично ги превръща в идеологически съюзници на китайците и определи огромното влияние на Китай върху тях.

Но китайците, без да разполагат със собствени ресурси, споделят това влияние с богатите и сръчни американски разузнавателни агенции, които също са нетърпеливи да изтласкат арогантните британци от традиционната им сфера на влияние. Разбира се, това е само хипотеза, но поне обяснява защо лидерите на НДПА скриват своите планове от Съветския съюз. Формално те имат извинение: видите ли, вие сте приятели с враждебния за нас режим на Дауд. Но в реалната политика това е нелепо: всъщност причините са напълно различни. Афганистанските революционери се отнасят към съвременния късно-Брежневски Съюз малко по-добре от Съединените щати.

Революцията от 1978 г. - с която всичко започва в Афганистан - беше пущунска и силно анти-таджикска. Това до голяма степен е етническа революция. В идеологически план тя е маоистка, защото под китайско влияние сталинизмът в Афганистан еволюира в маоизъм. И, разбира се, антисъветизъм. Решаваща роля изиграва Амин, практичен човек, агент на ЦРУ с 20-годишен опит. Той предава властта на по-авторитетния романтик Тараки, първи секретар на НДПА. Амин се опитва да създаде култ към своята личност, да го използва и когато това не се получава, той го сваля и убива. И с удоволствие подпомага американските специални служби в организирането на различни провокации срещу Съветския съюз. В същото време Тараки и Амин извършват унищожаването на таджикската интелигенция в Афганистан, старателно отглеждана от монархията.

Само много известни хора или онези, които са женени за съветски граждани успяват да оцелеят. Обществото без интелигенция става по-просто и по-грубо. Суровите, приложени по маоистки рецепти, реформи разпалват гражданска война. Затова през март 1979 г. Амин започва да моли Съветския съюз за военна намеса: нямаше от кого друг да поиска.

И Съветският съюз е изправен пред избор: крахът на НДПА ще доведе враговете на СССР на власт, а помощта на тези маоисти би поддържала нашите скрити, но непримирими врагове на власт. Единственият изход е да се замени Амин със загубилия вътрешно-партийното съперничество, но просъветски Бабрак Кармал, за когото военните ни съветници, меко казано, нямат най-доброто мнение, тъй като това лице се отличава с изключително ниски лични и професионални качества.

В резултат на това Афганистан се превръща в американо-китайски капан за нас. Но това също се превръща в проблем за Китай, тъй като по-късно воюващите там уйгурски мюсюлмани се завръщат в родния си Синцзян-Уйгурски автономен окръг, значителна част от сегашната територия, на когото, между другото, прехвърля на Китай през 1944 г. Оттогава проблемите, свързани с междуетническата конфронтация и тероризма, получават постоянна свежа кръв и професионална подкрепа, защото от Афганистан тези хора попадат под контрола на САЩ и вече представляват своите интереси. През 2015 г. суровите методи предотвратиха тероризма и бруталните атаки срещу цивилни в региона. През последните пет години в Синдзян не е имало нито една терористична атака и Западът не е простил това на Китай.

Но да се върнем обратно към 70-те години. В края на десетилетието САЩ осъзнават, че губят от Съветския съюз във всички посоки. Транснационалните корпорации на Запада откровено се разпадат, икономиката му все по-често се впуска в бездната на стагфлацията. Изходът се намира едва през 1981 г., когато рязкото опростяване на кредитирането в рамките на „Рейгъномиката“ рестартира „двигателя“ на капитализма, принуждавайки го да работи принудително.

А преди това изпомпването на ресурси за антисъветски Китай изглежда като вълшебна възможност за изграждане на нов плацдарм за борба със Съветския съюз. И Афганистан просто отклонява вниманието ни, за да не се възползваме от стратегическата инициатива.

За новото ръководство на Китай евентуалната помощ от САЩ отваря нови измерения. Веднага след като побеждава преките наследници на Мао, Дън Сяопин се втурва към Щатите, където по време на дългото пътуване прави всичко възможно да покаже своя „американски характер“, дори позиране в каубойска шапка, която той смята за глупава.

Разбира се, привързаността към САЩ и враждебността към СССР трябва да се доказват не само така. След завръщането си в Китай Дън Сяопин веднага атакува Виетнам през февруари 1979 г. Тази война, безсмислена от военна гледна точка и завършила с болезнено поражение, е повече елемент от диалога с Америка, колкото нападенията върху съветските територии в края на 60-те. Но тъй като в случая всичко вероятно е било съгласувано поне с ръководството на американските специални служби, Дън Сяопин е чут веднага и се разбира правилно.

С тази война той решава и колосален вътрешнополитически проблем, отслабвайки военното ръководство, което го качва на власт. В крайна сметка военните при Мао остават най-интелигентната и ефективна сила в китайското общество. Като ги завлича във войната, Дън освобождава енергията, натрупана от военните и в крайна сметка ги подчинява.

В резултат на появата на неформалния и неявен съюз с Америка срещу СССР, Китай получава свободен достъп до американския пазар, който заради кризата отчаяно се нуждае от евтини стоки, защото американците имат малко пари. Най-важното е, че Китай получава технологична поддръжка. Да, целият първи етап от реформите е осъществен със силите на китайските емигранти (т. нар. “хуацяо”), но американците предоставят всички гаранции за безопасно икономическо сътрудничество между техните страни на пребиваване и Китай. И до разпадането на СССР Китай се развива като негласен, но изключително важен съюзник на САЩ в борбата си срещу Съветския съюз.

През 90-те Китай започва да изпълнява малко по-различна функция: предоставя на Америка евтини стоки, което позволява да се повиши жизненият стандарт на американците, без да се увеличат доходите на по-голямата част от населението. Тоест, да се повиши жизненият стандарт, като се увеличат доходите. И е възможно, наред със скъпите стоки, да се осигури доставката на евтини стоки. Това не е задължително да повлияе на индекса на инфлацията, ако се счита за лош, а американската инфлационна статистика е лоша. Оказва се, че увеличава нивото на потребление на американците и това е не по-малко важна мисия на Китай от конфронтацията със Съветския съюз. Всичко това предоставя на Китай цялостна, макар и не афиширана, поддръжка на САЩ.

Друга косвена посока на подкрепа е , че САЩ систематично затварят очите за кражбите на интелектуална собственост. Когато се стига до наистина гръмки скандали, китайците под погледа на камерите с булдозери тъпчат пиратски компактдискове и това е всичко.

В нулевите години, въпреки местните конфликти, Китай увеличава значението си за САЩ като икономически партньор. Освен че доставя евтини стоки, необходими за поддържане на изобилието, в допълнение към натрупването на резерви в щатски долари, Китай успява в условието на преинвестиране на развитите страни да стане достоен обект за мащабните вложения на Запада. Възможно е да се инвестира в Китай и да се получат гарантирани печалби. Това прави страната критично важен фактор за стабилността на световната икономика и позволява на китайците през ноември 2012 г., две седмици след края на XVIII конгрес на ККП, на който Си Цзинпин официално идва на власт, да си поставят задача да спечелят световно лидерство.

Разбира се, никой не говори пряко за това, формулата е много коректна: китайците мечтаят за голямо възраждане на китайската нация. Но „възраждането“ се отнася до края на осемнадесети век - времето, когато Китай произвежда повече от една трета от целия БВП в света. Като икономическа сянка не само САЩ, но и целият Запад като цяло, Китай иска да продължи бързото си развитие, надявайки се без конфликт със западната цивилизация да заеме ръководни позиции в света, преди отминаващата цивилизация да забележи това.

Но векторът на глобалното развитие се пречупва. Преломът започва през 2009 г., когато американците, навлизайки в кризата от 2008 г., започват неконтролируемо да вливат пари в икономиката. Китайците сериозно се замислят, защото са натрупали колосални международни резерви, които по време на максимума си малко по-късно, възлизат на почти четири трилиона долара. И възниква естественият въпрос: ами ако американците обезценят долара? Тогава китайците ще останат с празни ръце? И когато девалвацията наистина започва, Китай се обръща към Америка с предложението: „Уважаеми колеги, нека продължаваме да подкрепяме вашата икономика, като съхраняваме доларите във валутните резерви, а вие ни гарантирайте, че покупателната способност на тези долари няма да намалее.“ Но американците правят най-лошото, което може да се направи при преговори с Китай: те изобщо не чуват китайските предложения, пренебрегват ги!

Но преди това частта на американския елит, ориентирана към продължаване на отношенията с Китай, дори има идеята за един вид етажна собственост - концепцията за “Кимерика”, тоест обединението на САЩ и Китай. Това предложение идва при китайците малко преди рестартирането на отношенията да ни бъде предложено и на нас, на Русия. Тъй като предложението е направено в същата грубиянска форма, както по-късно по руски адрес, то е отхвърлено, макар и не без интензивни вътрешни дискусии. Това значително допринася за идването на власт на Си Цзинпин.

Китай вече не иска да приеме ролята на младши партньор. А по принцип САЩ никога не са готови да си сътрудничат с никого на равни начала, това е извън техния мироглед. Така споразумението не се състои и силите, ориентирани към взаимодействие с Китай в ръководството на САЩ, бързо изчезват. И въпреки че много от тези хора остават на своите постове, все още са канени на срещи или лекции, истинското им влияние се срива за една нощ. И още през 2010 г. сред американския елит се развива консенсус, че Китай е новият Картаген, който трябва да бъде унищожен.

Тази позиция не се е променила през годините, така че Тръмп успя да отприщи търговска война с Китай в условията на фанфари. Между другото, той обяви търговски войни на всички партньори на САЩ: Мексико, Канада, европейски държави, но именно влошаването с китайците се „осветява”. Защо? Не само защото Китай е основният партньор на Съединените щати, но и защото това е начин Тръмп да обедини около себе си американския елит, разцепен от сегашната Студена гражданска война. Единственото, което го обединява всъщност, е разбирането, че Китай трябва да бъде унищожен.

В изрична форма тази повратна точка е отбелязана през 2016 г., когато запазването на глобалните пазари поради разпадането на техния монопол става невъзможно. На дневен ред е управление на предстоящото изпадане на човечеството в глобална депресия, разбира се в интерес на някои членове на световната управляваща класа. Моделът на разширяване на хаоса, който Америка упорито налага на всички от началото на XIX век, е разбит от нас, Русия, когато се спират плановете им в Сирия, Украйна и в отношенията с Турция.

Резултатът е Тръмп, който ясно разбира, че светът ще се разпадне. Но той иска това да се случи под ръководството на Америка и в интерес на Америка. В същото време доста голяма част от китайската аналитична общност, гледайки пътя на Тръмп, все още смята, че Тръмп е просто бизнесмен, който се нуждае от пари и който ще се успокои, когато получи определена сума милиарди. Все още не разбират, че 40 години блаженство за тях са приключили. Причината не е, че отношенията между САЩ и Китай са станали различни - цялото световно развитие се пречупва!

Това е безмилостно разбрано в Америка и според мен се разбира от поне десет години. Но за китайския елит, който е израснал, образовайки се на Запад, това все още е шок. И дори да са били образовани в самия Китай, това е все пак по същество западно образование, което се основава на факта, че „слънцето“ изгрява във Вашингтон. Следователно все още е невъзможно определена част от китайския елит да изтръгне от сърцата си страната, която в продължение на 40 години е била гарант за успешното развитие на Китай, въпреки идеологическата конфронтация - обявената нелюбов, провокациите и агресивните действия - все още невъзможни за определена част от китайски елит .

Съдейки по някои от "сигналите" на медиите, много повече служители в Китай смятат, че е възможно завръщане към благословения 40-годишен период, а Си Цзинпин просто невнимателно се е скарал със задгранични партньори. Но влакът все пак тръгна. Не всички са разбрали това, мнозина стоят на платформата и викат: "Си Цзинпин, върнете ни го!"

Но той няма да се върне. По две причини. Първо, това не е неизгодно нито за него, нито за Китай. Второ, самият влак не планира да се върне към прозападната, прокапиталистическа платформа в обозримо бъдеще. И това е по въпроса за социалната, държавната система. В крайна сметка основната среда на нашето местообитание днес е информацията. Информацията по природата си е обществен продукт. Обществен продукт не може да се консумира частно. Следователно, времето на капитализма и по-общо на пазарните отношения като социална доминанта приключи.

Как Китай може да преодолее този драматичен повратен момент предвид високата си зависимост от външните пазари? Въпросът остава отворен. Основният проблем изглежда е, че китайската култура, като всяка иригационна култура, неизбежно потиска хората, които са в състояние да измислят нещо ново.

Най-късно от 2003 г. Китай си е поставил задачата да научи китайците да измислят новото. Сега това се прави по хиляди различни начини, включително събиране на ДНК материали от всички гении от миналото и настоящето. Но в същото време в Китай се развива система за социален кредит. И това според мен е класически пример за тактическа победа, която се превръща в стратегическо поражение.

В крайна сметка системата на социалния кредит по същество осигурява почтеност, култивира нов човек, който не само не иска, а просто не може да наруши установените правила. Това е прекрасно, всички искаме да живеем в свят без хулигани и пияници. Авторите на тази програма обаче не вземат предвид, че създаването на нова почти винаги е изпълнено с нарушаване на правилата. Създаването на новия, порядъчен човек със свръхефективността, присъща на Китай, може да се постигне със зашеметяваща рационалност на обществото, както беше доказано в борбата срещу разпространението на коронавируса. Но изобщо не е сигурно, че тези дисциплинирани хора ще могат да измислят нещо ново в ерата на смъртта на западните технологии, създадени от глобални монополи, технологии с голяма издръжка, с прекомерна сложност ...

До 2017 г. КНР дава право на работа за чуждестранни специалисти във всякакви количества и под всякакъв предлог. Ако можете уверено да кажете за себе си: „My English lives much to be desired” (“Може да се иска много от английския ми”), лесно бихте могли да преподавате английски в много китайски области и да получите добри пари за това. Будката обаче се затвори миналата година, когато Китай започна да се бори с чуждестранните „дауншифтъри” и „стартъпи“ и да ограничава издаването на визи. Тук роля играе типичният китайски патриотизъм - „Китай е най-як от всички“ - и дисциплинарният момент започна да се усеща: чужденците не плащат всички данъци, не всички документи се попълват навреме и така нататък. Очевидно социалният механизъм, който при нас, при Сталин можеше да създаде новия човек, все още не е създаден в Китай. Японците по едно време се опитаха да създадат нещо подобно, но бяха погребани под шантава система за контрол, която живее на принципите „без значение какво се случва“ и „трябва да се консултираме с всички“. Не знам дали Китай може да реши този проблем.

Да оцелееш в условията, в които сега е влязъл светът, означава да преминеш глобалната депресия. И за това, в разпадащ се свят, трябва да се създаде свой собствен макрорегион. В тази връзка за Китай създаването на зоната на юана е най-важната от задачите, които ще позволят формирането на този макрорегион на дълбоко валутно ниво. Но страната има огромни доларови резерви, трилиони! Ето защо през 2014 г. китайците отговориха на предложението на Русия да се премине към бездоларова търговия по този начин: "Трябва да оставим доларите някъде, така че, разбира се, ще намалим дела им в търговията, но много бавно". Продължаващата експанзия на Китай в много отношения е начин да се „зареже“ долара и дори с полза за себе си, получавайки активи за долари.

Въпреки това, те ще създадат зоната на юана, Китай не може да избегне това. Освен това хората, които искаха да запазят капитала си в Югоизточна Азия, осъзнаха през 2008 г., че курсът на юана към долара, определян от валутната комисия при ЦК на ККП е значително по-пазарна сила, отколкото спекулантите, които продължават да действат на формално пазарните площадки. Вероятно криптовалутата да се превърне в инструмент за развитие на света, резервната валута на Голям Китай, а обикновеният юан ще остане валута на Китай и, както всички обикновени валути на страните производители, периодично ще се обезценява, за да поддържа конкурентоспособността на индустриите.

Превод: В. Сергеев

