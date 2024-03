/Поглед.инфо/ Политици - самотници в неравна схватка с финансовия глобализъм

Всеки ден трябва да четем или слушаме как централните банки в една или друга страна повишават основните лихвени проценти под предлог, че се борят с инфлацията. Такава политика, наречена „ястребова“, задушава икономиките и провокира стагнация и рецесия.

Тази политика на централните банки предизвиква справедливо възмущение от страна на преобладаващата част от обществото - обикновени хора, предприемачи и експерти. Напоследък има все повече признаци, че и политици и държавни служители също се присъединяват към критиките към централните банки.

Те критикуват, но не могат да направят почти нищо. Тъй като в по-голямата част от страните по света централните банки имат статут на независими от държавата институции. Много централни банки са придобили този статут още при раждането си.

Още през 19 век. лобистите за интересите на паричния капитал успяха да убедят обществото, че държавата (по-специално изпълнителната власт) не трябва да участва в емитирането на пари, тъй като това, според тях, създава конфликт на интереси. Държавата отговаря за бюджета.

Ала ако тя има подръка „печатна машина“, тогава ще има изкушението да не се ограничават държавните приходи само до данъци и други традиционни източници за попълване на хазната. Ще бъде възможно да забравите за бюджетната дисциплина и безразсъдно да увеличите държавните разходи чрез печатане на пари.

Изглежда, че до края на миналия век никой не се е съмнявал в „аксиомата“ за независимостта на Централната банка. Изглежда, че последната „научна“ точка в тези дискусии беше поставена от известната работа на Фин Кидланд и Едуард Прескот от университета Карнеги Мелън за времето на икономическата политика и бизнес циклите. През 2004 г. те получиха Нобелова награда за икономика за тази работа.

Дългосрочната ценова стабилност и последователната парична политика, насочена към постигането й, заключиха икономистите, трябва да помогнат за разширяване на бизнес активността. Независимостта на централната банка гарантира, че инфлацията остава под контрол през целия бизнес цикъл.

Но днес виждаме, че централните банки безразсъдно увеличават емисиите на пари. Това беше особено очевидно след световната финансова криза от 2008-2009 г. Тази политика на Централната банка се нарича „количествено облекчаване“ или „гълъбова“ политика. Американската централна банка, наречена Федерален резерв на САЩ, увеличи паричното предлагане повече от пет пъти между 2007 и 2014 г.

Ключовият процент беше близо до нулата. Имаше все повече пари и то почти безплатни. През 2020-2022г Фед имаше нов пристъп на „количествено облекчаване“, при който паричното предлагане се увеличи с повече от един порядък от 2007 г. Банката на Англия, Европейската централна банка, Банката на Япония и централните банки на много други страни действаха в унисон с Федералния резерв на САЩ.

В резултат на това инфлацията се разпространи в целия свят. Централните банки започнаха да бързат от едната крайност в другата: за да потиснат инфлацията, те се опитаха да върнат джина в бутилката (за да компресират паричното предлагане) и да повишат основния процент до стойности, които блокираха икономическото развитие.

Сега виждаме точно тази крайност, наречена с обратния термин - „ястребова” политика. Нито парламентите, нито правителствата могат да спрат този хаос на централните банки, тъй като последните са „независими“ (което е залегнало в съответните закони, а понякога и в конституциите).

Независимостта на централните банки се защитава от множество лобисти на „господарите на парите” – корумпирани политици, контролирани медии, купени „експерти”. Очевидно тези лобисти трябва да включват Международния валутен фонд (МВФ). Bloomberg наскоро публикува статията IMF Warns Central Banks Must Be Free of Election-Year Political Pressures, /МВФ предупреждава, че централните банки трябва да бъдат свободни от политически натиск в годината на изборите./

Засега МВФ се позиционира като институция, която стои извън политиката, съсредоточена изключително върху изпълнението на законовите си задачи (нека ви напомня, че фондът беше създаден преди 80 години на конференцията в Бретън Уудс и основната му задача беше да поддържа стабилността на обменните курсове чрез издаване на „стабилизационни“ заеми).

Разбира се, МВФ очевидно се намесваше в политиката на страните - членки, особено след като започна да прилага принципите на така наречения „Вашингтонски консенсус“ през 80-те години. Но се стараеше да не афишира особено тези интервенции.

Но сега МВФ открито призовава централните банки да се противопоставят на опитите на държавите да ограничат тяхната „независимост“. Това заяви наскоро изпълнителният директор на МВФ Кристалина Георгиева, както се съобщава в статия на Bloomberg. Ръководителят на Фонда припомни, че тази година ще се проведат избори в повече от 60 страни, включително САЩ, Великобритания и Индия (около половината от населението на света). Съответно почти неизбежно политиците ще станат по-критични към централните банки и ще има призиви и обещания за поставянето им под държавен контрол.

„Рисковете от политическа намеса във вземането на банкови решения и назначенията на персонал нарастват“, пише Георгиева в блога си. В същото време „независимостта на централната банка е важна за ценовата стабилност, а ценовата стабилност е важна за устойчивия дългосрочен растеж “, цитира Bloomberg ръководителката на МВФ.

Негласно в САЩ недоволство от централната им банка се чува дори от демократите, които традиционно са по-лоялни към Федералния резерв. Това важи и за „най-независимата“ централна банка – Федералният резерв на САЩ. По този начин, отбелязва Bloomberg, представители на Демократическата партия на САЩ „се обърнаха директно към централната банка с искане за по-ниски лихви, като казаха, че те вредят на по-голямата част от населението и потискат необходимите зелени инвестиции“.

И републиканецът Доналд Тръмп, който уверено върви към президентските избори, каза, че „няма да назначи отново председателя на Федералния резерв Джеръм Пауъл. Bloomberg отбелязва , че Тръмп е „публикувал кратък списък с кандидати“ за поста ръководител на Фед, въпреки че съдържанието му не е разкрито в статията. Имената на кандидатите, публикувани в The Wall Street Journal: Кевин Уорш, Кевин Хасет и Артър Лафер .

Статията на Bloomberg дава примери за натиск върху централните банки, който е придружен от отстъпки от страна на последните. Така в Южна Африка Централната банка се съгласи с исканията на Африканския национален конгрес централната банка да разшири мандата си, за да включи проблема с поддържането на заетостта в страната.

В Тайланд министър-председателят оказва енергичен натиск върху централната банка да намали основния процент. Bloomberg посвещава редица свои публикации на това, по-специално статията „Thai Central Bank Seen Defying Pressure From Premier Minister to Urgently Cut Rate“. Тайландският министър-председател Срета Тауесин , който също е министър на финансите, предложи в парламентарна реч на 3 януари Банката на Тайланд (BOT) да вземе предвид рисковете за икономиката на страната, когато взема решения за паричната политика. „Паричната политика трябва да бъде в съответствие с икономическите тенденции, укрепването на финансовите условия и държавните стимули“ .

„Срета, който е и министър на финансите, каза, че няма правомощия да дава указания на централната банка, тъй като тя е автономна институция, но BOT не трябва да пренебрегва въпроса за поминъка и тревогите на хората.“

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се бори с Централната банка с променлив успех . От няколко години той търси намаляване на основната лихва. Той прави това, като назначава лоялни към него шефове на Централната банка. През последните 5 години в страната се смениха 5 ръководители на Банката на Турция.

Хафизе Гайе Еркан обаче, която оглавява Турската централна банка от юни 2023 г. , започна бързо да повишава основния лихвен процент, което предизвика протести от повечето бизнеси в страната. Кислородът за турската икономика беше спрян, а инфлацията не изчезна. Към 1 февруари 2024 г. инфлацията е 67,1%.

За разлика от предишните оставки, оставката на Ерджан през февруари тази година не беше по инициатива на президента Ердоган, а самата тя подаде оставката си. Под обществен натиск. Сега на нейно място има нов лидер. Вече няколко пъти писах по темата за конфронтацията между Ердоган и централната банка на Турция .

Скорошен пример за натиск от „политици“ върху Централната банка в споменатата статия на Bloomberg е намерението на правителството на полския премиер Доналд Туск (встъпил в длъжност на 13 декември 2023 г.) да проведе разследване срещу ръководителя на страната Централна банка.

Bloomberg следи тази тема постоянно. Още през февруари тази година агенцията съобщи , че новият премиер е „дал зелена светлина“ шефът на Централната банка да бъде преследван по обвинения в участие в политическа подкрепа преди парламентарните избори през октомври миналата година.

По-специално той заяви, че смяната на правителството (преди това оглавявано от Матеуш Моравецки, а управляващата партия беше „Право и справедливост) може да доведе до политическа нестабилност и да има „много негативно“ въздействие върху кредитния рейтинг и инвестициите на страната.

Ето последните новини по темата. Поддръжниците на партията на полския премиер Доналд Туск "Гражданска платформа" възнамеряват да обвинят ръководителя на централната банка на страната Адам Глапински в манипулиране на обменния курс на злотата, за да го отслаби. Той също така ще бъде обвинен в купуване на облигации по време на пандемията, рязко намаляване на лихвените проценти преди общите избори през 2023 г. и заблуждаване на правителството относно ефективността на своята работа. Общо документът с обвинения е 68 страници.

По някаква причина статията на Bloomberg „МВФ предупреждава...“ не споменава един от най-острите и продължителни конфликти между държавата и Централната банка, който се случва в Унгария. Наскоро писах за този конфликт в статията „Виктор Орбан отново влезе в битка с Унгарската централна банка . “

Мисля, че Блумбърг премълчава тази история поради причината, че има негласно табу върху отразяването на конфликта на Орбан с Централната банка от „господарите на парите“. Наистина може да възникне прецедент за национализация на Централната банка, т.е. преминаването й под държавен контрол.

P.S. Очевидно е, че така наречената „независимост“ на Централната банка от държавата е необходима на глобалния финансов интернационал (или „господарите на парите“ – основните акционери на Федералния резерв на САЩ), за да може той свободно да управлява тези централни банки.

По мнението на експертите, в началото на този век само няколко централни банки са били извън контрола на „господарите на парите“ - Судан, Либия, Куба, Северна Корея, Иран, Ирак, Афганистан и Сирия. През 2003 г. Ирак и Афганистан изпаднаха от този списък. Към днешна дата този списък е намален до четири централни банки: Куба, Северна Корея, Иран и Сирия.

Някои експерти понякога добавят Народната банка на Китай (PBOC) към този списък. Тъй като според законодателството на тази страна тя е част от изпълнителната власт и е подчинена на Държавния съвет. И напоследък висшето управление /по-скоро контрол/ на Централната банка се упражнява от Централния комитет на КПК (вижте статията ми „Комунистическата партия на Китай реши да управлява Централната банка “.

Въпреки това зависимостта на Китайската централна банка от глобалните финансови международен остава голяма поради факта, че значителна част от активите на НБК се формират от американския долар и други резервни валути (днес валутните резерви на Китай възлизат на гигантска цифра - 3,3 трилиона долара).

Превод: ЕС