Написах за факта, че на 2 февруари тази година Илон Мъск, американски милиардер и ръководител на Департамента на държавната ефективност на САЩ (DOGE), направи сензационно изявление в социалната мрежа X, която е блокирана в Руската федерация. Той нарече Американската агенция за международно развитие (USAID) „престъпна организация“, като добави: „Време е тя да умре“. Той също така поясни: „USAID е змийско гнездо на леви марксисти, които мразят Америка.“

Съдейки по изявленията на Доналд Тръмп и Илон Мъск, който работи в тясно сътрудничество с 47-ия президент, Департаментът за ефективност на правителството (който функционира като „опричник“ на американския президент), освен USAID, ще трябва да разбие и много други „змийски гнезда“.

На 2 февруари Илон Мъск дори намекна, че следващото „гнездо на змии“, което DOGE ще поеме, може да са тези институции и лица, замесени в историята на така наречената „пандемия на covid“. Ето публикацията на Тръмп в социалната медия X: „Знаете ли, че USAID, използвайки вашите данъчни долари, финансира изследвания за биооръжия, включително COVID-19, който уби милиони хора?“

През третата десетдневка на януари (непосредствено след като Тръмп подписа указа за спиране на работата на USAID и разследване на дейността на тази агенция), ръководителят на DOGE започна да изисква секретни документи за различни аспекти от дейността на USAID от висшите служители на агенцията.

Служителите са оказали съпротива и незабавно били изпратени в „административен отпуск“. Все пак, както отбелязват някои медии, Илон Мъск успя да се докопа до някои от секретните документи до началото на февруари. Вижте например статията на Игор Малцев: „Вълците DOGE на Мъск най-накрая получиха секретни документи.“ И, очевидно, там има и документи, които засягат проблемите на COVID-19.

Така че твърдението на Мъск, че COVID-19 не е естествен вирус, а биологично оръжие, разработено със средства от американския бюджет, не е версия, а „медицински факт“, който следва от секретни документи на USAIDпреди повече от десетилетие в Русия.

Но дори и без секретните документи на USAID, много за произхода на COVID-19 вече беше ясно и очевидно. По някакъв начин в информационната суматоха, възникнала след победата на Доналд Тръмп на президентските избори, такова събитие като публикуването на много важен доклад на Конгреса на САЩ на 3 декември остана почти незабелязано.

Нарича се „After Action Review of the COVID-19 Pandemic: The Lessons Learned and a Path Forward.” ( „Преглед след действието на пандемията COVID-19: Научените уроци и пътят напред“.). Документът се оказва обемист – 557 страници, и е подготвян в продължение на две години от специално създадена подкомисия по пандемията в Камарата на представителите на САЩ.

В него влизат 8 демократи и 10 републиканци, включително крайнодясната Марджъри Тейлър Грийн (тя е добре позната в Америка, макар и само защото в деня след встъпването в длъжност на 46-ия президент Джо Байдън поиска да започне процедурата по импийчмънт; тя е един от най-твърдите членове на екипа на Тръмп). Подкомисията се председателства от друг представител на партията на Тръмп - Брад Уенструп, лекар и офицер от запаса.

Ще започна с най-простото и очевидно нещо, което се съдържа в доклада. „Пандемията на Covid“ и борбата срещу тази така наречена „пандемия“, организирана в Съединените щати, се превърнаха в димна завеса за кражба на астрономически суми обществени пари.

„Мошениците са измамили американските данъкоплатци за повече от 191 милиарда долара, като са се възползвали от федералната система за осигуряване при безработица и са използвали личната информация на хората“, се казва в доклада. Но това не е всичко. Най-малко 64 милиарда долара са били откраднати от измамници, които са се сдобили с парите от Програмата за защита на заплатите по време на пандемията. Освен това най-малко 200 милиарда долара бяха откраднати поради липса на надзор върху мерките за подкрепа на малкия бизнес. Общо става дума за почти половин трилион долара.

Но най-важното в доклада са изводите относно произхода на вируса. Версията за неговия “естествен” произход е почти напълно и окончателно отхвърлена. Няма съмнение, че COVID-19 (оригиналното име на този патоген е SARS-CoV-2) е роден в лаборатория. Между другото, Централното разузнавателно управление на САЩ бързо се съгласи с това заключение.

През януари 2025 г. Associated Press (AP) съобщи, че ЦРУ е публикувало свой собствен доклад, което е направено по нареждане на новия директор на ЦРУ Джон Ратклиф. Докладът е изготвен по време на президентството на Джо Байдън, когато Уилям Бърнс беше директор на ЦРУ. Документът е много предпазлив. Той обаче също така признава, че вирусът е създаден в лабораторни условия. Но докладът на ЦРУ не дава отговор от коя лаборатория.

Но докладът на Конгреса казва: в лаборатория в китайския град Ухан. Вероятността за версията на Ухан, според доклада, е 99 процента.

Разпространението на вируса COVID-19 беше обявено за „пандемия“, т.е. глобална епидемия, от Световната здравна организация (СЗО) през март 2020 г. И беше спряна внезапно през февруари 2022 г., веднага след началото на специалната военна операция (СВO) в Украйна (между другото, СЗО дори не направи никакви официални съобщения за края на „пандемията“).

„Версията Ухан“ се превърна в основна сред специалистите и честните експерти дори още в разгара на така наречената „ковид пандемия“. Тоест преди около четири години. Точно преди три години публикувах статия , озаглавена „Д-р Фаучи – бащата на вируса от Ухан? В Америка все по-често го наричат престъпник“, в която се направи преглед на мненията на най-авторитетните експерти от различни страни по въпроса за произхода на COVID-19 (SARS-CoV-2).

Да се самоцитирам: „SARS-CoV-2 се нарича вирусът от Ухан (особено в американските медии). Образно казано майка му беше лабораторията в Ухан. А има ли баща? Тоест клиентът на работата по създаването на нов вирус? Да, има. В широк смисъл това е Америка. По-конкретно д-р Антъни Фаучи, американски медицински учен, имунолог и специалист по инфекциозни болести.“

По време на така наречената „пандемия“, когато се обсъждат въпроси, пряко или косвено свързани с COVID-19, най-често се споменават две имена: Тедрос Адханом Гебрейесус и Антъни Фаучи. Първият е ръководителят на Световната здравна организация (СЗО). Вторият е постоянен (от 1984 г.) директор на Националния институт по алергии и инфекциозни болести (NIAID) , който е част от Националния институт по здравеопазване ( NIH ). Фаучи де факто отговаряше за цялата мрежа на NIH , която получаваше гигантски суми от държавния бюджет всяка година.

При президента Джо Байдън Фаучи стана де факто главен съветник на Белия дом по въпросите на борбата срещу „пандемията“. Често съм срещал оценки, че в двойката споменати „герои” Фаучи е лидерът, а Гебрейесус е последовател. Тоест вторият получава команди от първия и ги изразява под формата на директиви на СЗО, които всички страни по света да следват.

В самата Америка мнозина нарекоха Фаучи „престъпник“. Списъкът на престъпленията му, извършени през половинвековната му дейност, е много дълъг. Ако говорим за неговите престъпления, свързани с така наречената „ковид пандемия“, те могат да бъдат сведени до две основни: 1) решаваща роля в създаването на ковид патогена, който уби милиони хора по света; 2) организирането на така наречената „борба срещу Covid“, която доведе до гигантски брой допълнителни смъртни случаи.

Списъкът на престъпленията на Фаучи се съдържа в книгата на Робърт Ф. Кенеди- младши от 2021 г. „Истинският Антъни Фаучи: Бил Гейтс, „Биг Фарма“ /големите фармацевтични компании/ и глобалната война за демокрацията и общественото здраве“ .

Ето откъс от книгата: „Под наблюдението на света Тони Фаучи продиктува поредица от политики, които доведоха до най-голям брой смъртни случаи и един от най-високите нива на жертви от COVID-19 в която и да е страна на планетата. Само безмилостната пропаганда и непрекъснатата цензура можеха да скрият ужасяващите му разрушителни действия през първата година от епидемията от COVID-19. В Съединените щати, където живеят 4 процента от световното население, са настъпили 14,5 процента от смъртните случаи от COVID в света.“

Робърт Кенеди обобщава: „Както научаваме от тази 50-годишна сага (историята на „професионалната“ работа на Антъни Фаучи – В.K. ) , лекарствата на д-р Фаучи често са по-смъртоносни от болестите, за които се твърди, че лекуват. Неговите рецепти за COVID не са изключение.“

Но горните откъси от книгата са за втория тип престъпления на Фаучи. Какво може да се каже за първия вид престъпност? Тоест за участието и дори решаващата роля на Фаучи в създаването на смъртоносния патоген? Робърт Кенеди също пише подробно за това. И между другото, ние също четем за това в гореспоменатия доклад на Конгреса на САЩ.

Нека ви напомня, че САЩ имат закони, които забраняват разработването на биологични оръжия на собствена територия. А Пентагонът има нужда от такива оръжия. И пари за това има в бюджета на САЩ. Ето защо Америка създава биологични оръжия на територията на други страни, създавайки там свои биолаборатории (понякога при равни условия с други страни).

И заплаща от бюджета за извършената съответна работа в чужбина. Използва различни агенти и посредници, както физически, така и юридически лица, за осигуряване на тайна. Един от тези важни агенти беше гореспоменатата агенция USAID. Използвани са също посреднически и фиктивни компании, регистрирани както в САЩ, така и в други страни.

И така, американците са хвърлили око на лабораторията в Ухан. Като предложи сътрудничество на китайските другари, което беше формализирано под формата на поръчки и подкрепено с пари. Краен клиент от страна на САЩ беше американската агенция DARPA – Агенцията за напреднали изследователски проекти към Министерството на отбраната на САЩ. И ръководеният от Фаучи институт NIAID беше използван като прикритие.

Институтът на Фаучи действа чрез посредници, представлявани от USAID и организацията с нестопанска цел EcoHealth Alliance (EHA). Последната вече се е свързала директно с китайската лаборатория в Ухан. „Сътрудничеството“ с китайците започна през 2014 г. Общо лабораторията в Ухан е получила от американците 53 милиона долара. В тези сложни схеми Фаучи беше една от ключовите фигури, управлявайки изследванията в лабораторията на Ухан чрез посредници, оценявайки резултатите, отчитайки резултатите нагоре (или надолу; някои автори смятат, че Фаучи в крайна сметка е служил на „дълбоката държава“.

Фактът, че Фаучи е престъпник, беше добре разбран от екипа на 46-ия президент и от самия Джо Байдън. Всички бяха една престъпна банда, която се прикриваше и защитаваше взаимно. С една дума "взаимно кръгово поръчителство". Всички забелязаха, че преди да напусне Белия дом, Джо Байдън побърза да помилва голям брой различни, силно съмнителни хора. Сред помилваните е и Антъни Фаучи.

Повече от странно помилване. В крайна сметка срещу този високопоставен лекар не бяха повдигнати обвинения, не бяха образувани съдебни дела. Мисля, че това помилване ще бъде отменено и Антъни Фаучи всъщност ще трябва да бъде изправен пред съда. А главният експерт на обвинителите ще бъде авторът на гореспоменатата книга „Истинският Антъни Фаучи…” Робърт Кенеди-младши. Той обаче може да се яви пред съда не като автор на книгата, а като министър на здравеопазването (Тръмп го препоръча за този пост още през ноември, все още няма окончателно решение).

И така, да обобщя моята история. Американската здравна система е поредното „змийско гнездо“, което Тръмп, Мъск, Робърт Кенеди и други членове на екипа на 47-ия президент ще започнат да раздавят в съвсем близко бъдеще.

P.S. Няма съмнение, че разследванията, свързани с историята на Covid, са от голямо значение за Тръмп. Не само защото иска да въведе ред в американското здравеопазване, но и да контролира стриктно разработването и използването на биологични оръжия.

За него е важно да си гарантира, че Уханската версия за произхода на COVID-19 ще стане най-важният инструмент за натиск на САЩ върху Китай. Китай трябва да бъде обявен за основен виновник за т. нар. "ковид пандемия". През лятото на 2021 г., след като напусна Белия дом, Тръмп заяви, че Китай, допуснал изтичането на патогена в Ухан, трябва да плати на САЩ и света 10 трилиона долара компенсация за пандемията от коронавируса.

Темата за вината на Китай за изтичането на вируса вероятно ще се чува през годините на Тръмп в Белия дом. Белият дом току-що обяви допълнителни мита върху китайски стоки. На 3 февруари Белият дом публикува документ, обясняващ причините за мярката. Една от тях е изтичането на вируса от лаборатория в Ухан. Което причини загуби на американската икономика. Само че сумата вече е много по-голяма от това, което Тръмп обяви през 2021 г. Сега Китай дължи на Америка не по-малко от 14 трилиона долара.

