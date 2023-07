ME Sarotte

Докато страните от НАТО се срещат във Вилнюс тази седмица, те отново се сблъскват с въпроса за присъединяването: тоест дали да превърнат реториката за членството на Украйна в реалност. Още от срещата на върха на коалицията през 2008 г. в Букурещ, където съюзниците издадоха декларация, в която се посочва, че и Грузия, и Украйна „ще станат членове на НАТО“ в някакъв неопределен момент в бъдещето, държавите-членки обсъждат как (или дали) да изпълнят това обещание. И все пак, въпреки изминатите 15 години, нито Грузия, нито Украйна се присъединиха към алианса.

Киев ясно даде да се разбере, че след години на борба с Русия се е уморил да чака. Правителството иска да види ясен път към членството, очертан на срещата във Вилнюс. Много съюзници са склонни да се присъединят към желанията на Украйна - въпреки войната, която бушува в нейните граници.

За да се изпълнят надеждите на Украйна, нарастващ списък от бивши политици предлагат предложение за частично членство. Стивън Бигън, бивш заместник-държавен секретар; Иън Бжежински, бивш заместник-помощник-секретар в Министерството на отбраната на САЩ; Евелин Фаркас, изпълнителен директор на Института Маккейн; Андерс Фог Расмусен, бивш генерален секретар на НАТО; Ранди Шойнеман, стратегически съветник в Международния форум за сигурност в Халифакс; и Александър Вършбоу, бивш заместник-генерален секретар на НАТО, наскоро твърдяха, че настоящият де факто руски контрол над много части на Украйна не трябва да блокира бързото присъединяване на Киев.

По-скоро, казват те, алиансът трябва да се отнася към Украйна, както към разделената Германия от епохата на Студената война, където само западната част на страната успя да се присъедини към НАТО, докато двете Германии се обединиха отново едва през 1990 г.

Оттогава този модел придоби по-широко разпространение. На 8 юли The Washington Post публикува статия, призоваваща НАТО да използва германския модел с Украйна във Вилнюс – при това повтаряйки The New York Times, който преди това публикува статия, озаглавена „Ако една разделена Германия може да влезе в НАТО, защо не и Украйна?“

Идеята възникна и на публично събитие в края на юни с участието на Игор Жовква, заместник-ръководител на кабинета на президента на Украйна, и Ерик Киарамела, бивш директор на Съвета за национална сигурност на Украйна. И в подкаст, организиран от Центъра за нова американска сигурност, Вершбоу каза, че Вашингтон трябва незабавно да започне да „ангажира съюзници“ по този модел, по-специално за „осигуряване на гаранция за сигурност за територии, които са изцяло под контрола на украинското правителство – точно сега, дори преди да има прекратяване на огъня или примирие. Неуспехът да направи това, твърди той, ще даде на Москва възможността да „държи ситуацията като заложник за неопределено дълго време“.

За много от поддръжниците му приемането на подобно предложение може също да се почувства като форма на изкупление – начин да се компенсират 15 години без присъединяване и вредните от това последици. Като обеща да даде членство на Грузия и Украйна, но не го изпълни, НАТО остави тези държави в най-лошия от всички възможни светове.

Декларацията от Букурещ даде на Грузия и Украйна подвеждаща представа за това колко подкрепа от НАТО биха имали в отношенията с Русия, което ги накара да вземат решения въз основа на предположения, които по-късно се оказаха неверни. И тъй като е добре известно, че НАТО ненавижда да добавя членове, участващи в конфликти, и двете станаха мишени на руския президент Владимир Путин, който осъзна, че даването на воля на желанието му да възстанови контрола на Москва над бившите съветски области би имало като допълнителен ефект възпрепятстване на присъединяването.

След като Михаил Саакашвили, тогавашният президент на Грузия, изпрати войски през август 2008 г. в отцепилия се регион Южна Осетия, международно признат за част от Грузия, Путин нахлу в страната в отговор. Руските войски остават в Грузия и до днес. И когато прозападен народен бунт свали украинския президент Виктор Янукович през 2014 г., Кремъл отговори, като превзе Крим и атакува източните региони на Украйна. Впоследствие Путин издигна украинския конфликт до голяма сухопътна война през февруари 2022 г.

Поддръжниците на използването на германския модел имат възхитителни мотиви и с право са възмутени от случилото се с Грузия и Украйна. Но опитът да се използва Германия от Студената война като прецедент за Украйна днесрискува да повтори пагубната грешка от 2008 г.: да подведе Киев за очакващите ги трудности по пътя към присъединяването.

Германският прецедент ще направи по-трудно, а не по-лесно за Украйна да възстанови своята териториална цялост; отслабване на възпиращата сила на НАТО; и да подкопае единството на алианса в момент, когато Украйна има най-голяма нужда от него. С други думи, това може да създаде още един най-лош сценарий от всички светове - нещо, което нито украинците, нито алиансът могат да си позволят по време на голяма сухопътна война.

ВИСОК РИСК, НИСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Привържениците на германския модел за Украйна тълкуват погрешно историята. Твърдението, че разделена Германия влезе в НАТО, както прави заглавието на The New York Times , е неточно. Това, което стана член на НАТО, беше малка държава, наречена Федерална република Германия, известна още като Западна Германия, която се появи от комбинацията от британска, френска и американска окупационни зони след Втората световна война . В имитационен ход Съветският съюз преобразува своята окупационна зона в държава, наречена Германска демократична република или Източна Германия, която Москва след това направи част от своя съюз, Варшавския договор.

Привържениците на прилагането на тази история към Украйна, съзнателно или несъзнателно, предлагат присъединяване по взаимно изключващи се начини. Или се стремят да начертаят нова граница на НАТО в Украйна, като разделят територията, контролирана от Русия, от територията, контролирана от Украйна, или твърдят, че нейното членство не трябва да включва никаква фиксирана граница, позволявайки на бойното поле на Украйна да определи коя територия попада под защитата на НАТО веднага и кои територии се присъединяват по-късно. Всеки сценарий може да изглежда привлекателен за тези, които го защитават, но нито един няма да завърши добре за никого извън Кремъл.

Помислете например за първия вариант. Изразено на практика, това би означавало, че гаранцията за сигурност на НАТО – известна като член 5, след разпоредбата във Вашингтонския договор на алианса от 1949 г., която уточнява, че държавите от НАТО трябва да третират атака срещу един член като атака срещу всички – ще се разпростира само върху определена разделителна линия, вероятно близо до сегашния фронт. Но тази линия ще изпрати източните украинци в положението на източните германци - разширено подчинение на Москва - и ще създаде де факто Западна Украйна и Източна Украйна. По-лошото е, че този резултат ще бъде приблизително паралелен на този, предложен от бившия руски президент Дмитрий Медведев, който призова Украйна да бъде разделена.

Привържениците на използването на германския модел за Украйна тълкуват погрешно историята.

Съответно Киев няма да има много възможности да помогне на своите съграждани от грешната страна на тази линия, след като бъде установена. За да получи защитата на член 5 през 1955 г., Западна Германия трябваше да се откаже от всяко „прибягване до сила“ за постигане на национално обединение или дори всякаква „модификация на настоящите граници“. Киев ще бъде изправен пред подобен натиск да се откаже от всички военни опити да си върне изгубената територия, защото ако го направи, ще изложи на риск не само себе си, но и всички съюзници.

Накратко, този модел ще принуди Украйна да се бори с горчивия въпрос по време на брутална война: Кое е по-важно - членството в НАТО или надеждата за отвоюване на територия? Като се има предвид трагичната природа и дълготрайните последици от този избор – разделението на Германия продължи повече от 40 години – украинците не не трябва да горят от желание да го правят.

Има и друг начин, по който привържениците на това мнение тълкуват погрешно историята. След Втората световна война европейските съседи, белязани от спомени за нацистите, разбираемо се колебаеха да позволят на германците да се превъоръжат. Но комбинацията от съветска сила и слабостта на разделена Германия на фронтовата линия надделява над горчивите спомени.

Европейските съседи биха могли да живеят с малка част от разделена Германия, която се превъоръжава като съюзник в НАТО пред лицето на съветската заплаха. Казано направо, германското разделение позволи присъединяването на Западна Германия към НАТО. Днес ще се случи точно обратното: присъединяването на Украйна към НАТО би позволило украинското разделение.

Сега помислете за втория вариант: избягване на украинското разделение чрез, както предложиха Бжежински и Вършбоу, осигуряване на текуща гаранция за сигурност за териториите, които са под украински контрол и, както каза Расмусен, добавяне на други по-късно. На теория тази опция не трябва да разделя Украйна, тъй като зоната на покритие по член 5 може и ще се развива с течение на времето.

Но тази опция би подкопала доверието в член 5. Гаранциите за сигурност са, за добро или за лошо, неотделими от фиксираните граници. Западна Германия можеше да стане част от НАТО, защото нейната източна граница представляваше ясна линия на разделение – линия, произтичаща от окупационните зони, предшестващи създаването на НАТО.

За разлика от това, украинската линия на контрол е постоянно в движение. Би било трудно да се установи каква земя би обхванал член 5 във всяка минута или час, да не говорим за даден ден. Член 5 ще стане по-скоро въпрос на дебат, отколкото възпиращ фактор - и този дебат може да се превърне в жесток и рискован в лицето на руската агресия.

За да успокоят съюзниците, притеснени от подобни рискове, Шойнеман и Фаркас обърнаха внимание на гъвкавостта на член 5. Те посочват с право, че членът не „налага специфичен отговор от страна на държавите-членки“, като например военна атака.

В резултат на това, ако Украйна стане поредна държава-членка, съюзниците няма да бъдат въвлечени в участие в пълномащабна война, защото биха могли да отговорят на руската агресия по това, което Шойнеман и Фаркас наричат „минималистичен начин“. Но тогава други съюзници ще бъдат оставени да се чудят дали тяхната гаранция по член 5 е също толкова минималистична. В най-лошия случай Путин може най-накрая да се почувства достатъчно смел да атакува Естония или Полша, тъй като член 5 очевидно вече няма да гарантира военен отговор на НАТО.

При всички тези сценарии последствията за алианса биха били огромни. В основата на НАТО е надеждната заплаха от силен, обединен отговор на агресията. Поставянето на член 5 под въпрос – било то по отношение на неговата юрисдикция или строгостта на прилагането му – би поставило НАТО като институция под въпрос. Това не би помогнало нито на сегашните му страни членки, нито на Украйна.

МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

Дебатът дали да се добави Украйна към алианса сега, следвайки германския модел, пренебрегва друг основен факт. НАТО действа с консенсус. Всеки съществуващ член трябва да одобри приемането на нова държава. Тъжната реалност е, че няма консенсус за предприемане на незабавни практически стъпки към присъединяването на Украйна във Вилнюс (да не говорим за присъединяването на Грузия).

Трудно е да се види, че това ще се промени, поне в близко бъдеще: за разлика от кандидатурата на Швеция, украинското членство се задържа от страни с различни мотиви. Те включват Унгария, която има по-тесни връзки с Русия от повечето други членове на НАТО. Но те включват също Германия и Съединените щати. Тези страни се тревожат за трудността при прилагането на украинското членство при настоящите условия и разбираемо се колебаят да станат съществени страни във войната, като предприемат тази стъпка.

Това нежелание е още една причина, поради която налагането на отговор на въпроса за присъединяването във Вилнюс би имало цена. Алиансът все още не е решил много по-малко противоречивия въпрос за шведското членство. Добавянето на нова борба за украинското присъединяване „точно сега“, по думите на Вершбоу, би изострило още повече напрежението между съюзниците. Както Ричард Хаас и Чарлз Купчан правилно твърдят във Foreign Affairs през април, „Нито Украйна, нито нейните поддръжници от НАТО могат да приемат западното единство за даденост“.

НАТО трябва да избягва да дава неясни обещания без съдържание.

В един идеален свят НАТО не би трябвало да рискува нищо, за да приеме Украйна, защото страната вече ще бъде член. Разсекретени американски доказателства показват обаче, че тази перспектива се е появила поне през есента на 1994 г. На 13 октомври същата година Антъни Лейк, съветник по националната сигурност, пише на шефа си, президента Бил Клинтън, относно „възможността за членство в НАТО за Украйна и балтийските държави.”

Клинтън нарисува две вертикални линии до препоръката за „оставяне на вратата за членство отворена за Украйна, балтийските държави, Румъния и България (противопоставяйки се на склонността на съюзниците да се „накланят“ в полза на страните от Вишеградската група).“

По думите на Лейк, Вашингтон не трябва просто да ги „определя в сива зона или руска сфера на влияние“. Клинтън нарисува голяма отметка на заглавната страница на препоръките на Лейк и написа съответната резолюция: „Изглежда добре“.

Въпреки че тези спекулации не доведоха до членство на Украйна, за разлика от балтийските страни, в идеално бъдеще Киев ще стане член на НАТО. За да се случи това, без Украйна отново да бъде подведена, от съществено значение е алиансът да избягва да дава неясни обещания без съдържание. НАТО трябва да избягва фрази като „след войната“ или „след боевете“ и да следва единствения компонент на германския модел от Студената война, който е приложим.

Алиансът трябва да потвърди, че Украйна може и ще се присъедини, когато отново има това, което имаше Западна Германия: фиксирани граници. Но в днешния трагичен свят добавянето на Украйна към НАТО, докато нейните граници са места на активен конфликт с Русия, би имало висока цена.

Като се има предвид тази цена, вместо да води спорен дебат за членството сега, алиансът вместо това трябва да се съсредоточи във Вилнюс върху определянето на това от какво се нуждаят украинците, за да успеят в контранастъплението си – и след това да им осигури тази подкрепа бързо. Казано просто, НАТО трябва да даде на Киев това, от което се нуждае, за да постигне, възможно най-скоро, това, което наистина има значение: възстановяване на фиксираните граници.

В крайна сметка те са отговорът на въпроса за присъединяването. След като украинците ги имат, алиансът трябва да побърза да приветства страната като съюзник. Подобно на Западна Германия, Украйна може да служи като ясна и силна фронтова линия срещу Москва.

