/Поглед.инфо/ Анализаторът Дмитрий Бавирин разкрива сложната мрежа от юридически бариери и религиозни влияния, които пречат на Доналд Тръмп да реализира заканата си за напускане на НАТО. В центъра на сюжета стоят неочаквани фигури от щата Юта и законодателни капани, заложени още преди завръщането на Тръмп в Белия дом.

Свещената крава под ножа: Рюте, Тръмп и илюзията за разрив

Когато Белият дом официално обяви, че Доналд Тръмп ще приеме генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят не какво да е, а излизането на САЩ от Северноатлантическия алианс, светът трябваше да затаи дъх. В нормални времена това би било тектонично събитие, разтърсващо основите на западния свят. Но днес сензацията липсва. Политическата класа и публиката вече са имунизирани срещу максимализма на Тръмп. През последните седмици американският лидер методично нагнетява напрежението, изразявайки „дълбока обида“ към европейските съюзници. Поводът е техният отказ да деблокират Ормузкия проток по негова команда – задача, която е практически невъзможна за изпълнение от Европа, но служи като идеален претекст за Тръмп да размаха томахавката над „свещената крава“ на американската външна политика.

Лайтмотивът е ясен и горчив: Америка е помагала безвъзмездно, а когато тя е имала нужда от подкрепа, съюзниците са се „скрили в храстите“. Този дискурс, поддържан от държавния секретар и шефа на Пентагона, е прецедент в историята. Никога досега висши американски служители не са си позволявали такъв тон към НАТО. Отстрани изглежда, че краят на алианса е близо, че касапският нож е вече опрян до гърлото на организацията. Но експертите на Поглед.инфо забелязват нещо странно – елитът във Вашингтон остава спокоен. Причината е проста: всички там са убедени, че Тръмп физически и юридически не може да извади САЩ от НАТО.

Законодателната усмирителна риза на Марко Рубио

През 2023 г., в предвиждане на втория мандат на Тръмп, американският законодателен механизъм произведе „застраховка“. Беше приет специален закон, който изрично забранява на президента да изтегля страната от НАТО без изричното одобрение на Конгреса. Парадоксът тук е почти ироничен – вносител на този закон е сенатор Марко Рубио, който в момента заема поста държавен секретар в администрацията на Тръмп.

Хитрият Марко днес може да прави каквито си иска намеци за разрив с Брюксел, но той отлично знае, че е вързал ръцете на своя началник. За да се заобиколи това изискване, е необходимо мнозинство от две трети в Сената – 67 гласа. А Сенатът на САЩ не е просто горна камара на парламента; това е клуб на елита, бастион на институционалната памет и имперското статукво. За този елит НАТО не е тежест, а инструмент за глобално влияние и гаранция за американското господство. Те никога няма да се откажат от този инструмент, независимо колко гневен е президентът.

В момента сред 100-те сенатори има само един, който открито и последователно настоява за напускане на НАТО. И това не е известният изолационист Ранд Пол, който макар и критик на намесата в Украйна, е твърде предпазлив, за да тръгне на открита война срещу атлантизма. Този единствен глас принадлежи на Майк Лий от Юта.

Религиозният фактор: Мормонската следа в геополитиката

Майк Лий е републиканец и правоверен мормон. Неговата обсесия по темата за напускане на НАТО изглежда почти религиозна. Той използва всеки повод – от кризата в Ормузкия проток до миграционните вълни в Европа – за да проповядва, че Америка трябва да скъса с Брюксел. Лий твърди, че ислямската миграция в Европа ще доведе до религиозна война, в която САЩ не трябва да бъдат замесвани чрез съюзнически задължения.

Тук анализът на Поглед.инфо изисква вникване в историческия и религиозен контекст на мормонизма, за да разберем защо именно представител на тази общност е натоварен с ролята на „разрушител на алианса“. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, основана от Джозеф Смит през 1830 г., носи в генетичния си код идеята за американския рай и изключителност. Историята на мормоните е белязана от конфликти с федералната власт, сепаратизъм и дори открити военни действия като Войната в Юта.

Бригъм Йънг, наследникът на Смит, е фигура, в която се преплитат чертите на религиозен лидер и национален предател в очите на тогавашния Вашингтон. Той се е опитал да създаде теократичната държава Дезерет, със собствена азбука и армия. Кървави събития като клането в Маунтин Медоус са оставили трайна следа в американското съзнание, рисувайки мормоните като затворена, дисциплинирана и потенциално опасна за федералния център общност.

Кланът Лий и юридическата вратичка към Върховния съд

Днес мормонският елит е напълно интегриран в американския истъблишмънт. Семейства като Лий и Ромни са истински династии. Бащата на Майк Лий е бил назначен от Рейгън във Върховния съд, брат му е съдия, а братовчедите му са сенатори. Тази кланова структура е по-силна дори от тази на Кенеди или Буш.

Именно тук се крие третият, най-реален път за Тръмп към унищожаването на НАТО. Шестима от деветимата съдии във Върховния съд са консерватори. Съществува правна теория, според която Конгресът е превишил правата си, ограничавайки президента в провеждането на външната политика. Ако казусът стигне до Върховния съд, законът на Рубио може да бъде обявен за противоконституционен.

Но защо точно на Майк Лий е поверено да бъде лицето на тази кампания? В американската политическа игра няма случайности. Лий е идеален за ролята на „полезния демон“. Той е едновременно консерватор и аутсайдер, човек, чийто бекграунд включва всички елементи, които либералната преса мрази: религиозен фундаментализъм, сексизъм (според критиците му) и наследство от сепаратизъм. Като оставят мормон да води битката срещу НАТО, кукловодите във Вашингтон дискредитират самата идея в очите на широката публика. Ако само „сектантите“ и „мракобесите“ са против алианса, тогава за масовия американец подкрепата за НАТО остава единственият цивилизован избор.

Финалният сблъсък: НАТО като инструмент на глобалните елити

Доналд Тръмп се намира в сложна ситуация. От една страна, той има теоретичния шанс да удари НАТО през Върховния съд, използвайки „мормонския таран“. От друга страна, той е заобиколен от хора като Рубио, които са архитектите на неговото ограничаване. Играта е многопластова – Тръмп плаши Европа, за да изтръгне концесии, но дълбоката държава вече е подготвила юридическите окопи.

В този контекст, фигурата на Майк Лий служи като напомняне за старата американска максима: ако искаш да погребеш една идея, дай я в ръцете на някой, когото обществото вече е готово да заклейми. Битката за НАТО не е просто въпрос на бюджетни разходи или военни бази. Това е битка между старата национална Америка, представлявана от странната симбиоза между Тръмп и мормонските изолационисти, и глобалната империя, за която алиансът е жизненоважна артерия.

