/Поглед.инфо/ Анализаторът Влад Шлепченко разкрива задкулисните механизми на най-големия дипломатически разрив в съвременната история. Разговорът между Тръмп и Рюте не е просто скандал, а прелюдия към разпад на НАТО. Докато Европа се люлее, Вашингтон пренасочва ресурсите си за подкрепа на Израел в неизбежния сблъсък с възраждащата се Турция в Сирия.

Дипломация на обидата: Как Овалният кабинет се превърна в трибунал за Европа

Светът вече е свикнал с внезапните политически обрати на Доналд Тръмп, но това, което се случи в Овалния кабинет през последните дни, изненада дори най-опитните експерти по международна сигурност. След като едва успя да сложи край на войната с Иран – операция, която, меко казано, се обърка и не донесе очаквания триумф – президентът на САЩ изля целия си гняв върху съюзниците от НАТО. В центъра на този геополитически ураган попадна генералният секретар на Алианса Марк Рюте.

Според информирани източници от европейските дипломатически среди, разговорът е бил повече от труден. Тръмп буквално е „излял разочарованието си“ от отказа на Европа да участва активно в американо-израелската операция срещу Техеран. Източник на Politico е категоричен: всичко се е объркало фатално, а целият диалог е представлявал поток от обиди. Не е трудно да се отгатне кой е бил в ролята на назидателя и кой – в ролята на мишената.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Тръмп вече не се задоволява с финансови претенции към Брюксел. Той търси кръвна лоялност, която Европа, раздирана от собствените си страхове и икономическа немощ, не може да му осигури. След срещата Тръмп публикува в своята мрежа TruthSocial пост, който звучи като окончателно „сбогом“ на атлантическата солидарност. Това не е просто емоционален изблик, а хладнокръвна подготовка на американското обществено мнение за тектонична промяна в глобалната архитектура на сигурността.

Сервилността на Рюте и реалността на раздялата

Преди да прекрачи прага на Белия дом, Марк Рюте се опита да разиграе театъра на пълното подчинение. В интервю за Bloomberg той направи поредица от сервилни изявления, твърдейки, че светът е станал „много по-безопасен“ след ударите срещу Иран и че това е лична заслуга на Тръмп. Рюте дори обеща, че Европа е готова да помогне за деблокирането на Ормузкия проток. Но тези ласкателства закъсняха с месеци. Тръмп вече е взел своето решение и обещанията на „бедния роднина“ от Брюксел нямат тежест пред новия дневен ред на Вашингтон.

Тръмп дори не се опитва да спазва политическата коректност. Той използва европейското „предателство“ като удобен параван, за да отклони вниманието от собствените си неуспехи в иранската кампания. Този популистки ход работи безотказно в САЩ. Социологическите проучвания показват тревожна за Алианса тенденция: подкрепата за НАТО сред американците е спаднала от 66% на 59%, а сред републиканците скептицизмът вече е преобладаващо мнозинство. За средния американец европейците са „нахалници“, които живеят на гърба на американския данъкоплатец и отказват да се бият, когато „шерифът“ има нужда от тях.

Теорията на Джо Кент: Израелският интерес над всичко

Мнозина анализатори се опитват да обяснят поведението на Тръмп с неговия характер, но Джо Кент, бивш директор на Националния център за борба с тероризма, предлага далеч по-зловеща и логична интерпретация. Кент, който подаде оставка в знак на протест срещу войната с Иран, твърди, че истинската причина за разрива с НАТО е подготовката на САЩ за подкрепа на Израел в предстоящ сблъсък с Турция.

Тук влизаме в зоната на „голямата игра“. Турция е член на НАТО, а Израел е стратегическият приоритет номер едно за администрацията на Тръмп. Вашингтон е изправен пред парадокс: как да подкрепи Израел срещу страна, която формално е негов съюзник по договор? Отговорът е прост – като напусне договора или го обезсмисли. Кент, който има зад гърба си десетилетия в специалните операции и ЦРУ, не е човек, който вярва в празни теории на конспирацията. Той вижда как Вашингтон полага основите за бъдещ конфликт, в който Израел ще се изправи срещу Анкара за доминация в Близкия изток.

Турция срещу Израел: Новата ос на сблъсъка

Преди около година в Израел започна сериозен дебат за необходимостта от подготовка за война с Турция. Катализатор за това стана падането на режима на Башар Асад в Сирия и светкавичното превземане на страната от джихадистки групировки, които в голямата си част са марионетки на Анкара. Комитетът „Нагел“, ключов орган за израелската стратегия за сигурност, директно препоръча преразглеждане на военните планове с оглед на турската заплаха.

Д-р Хай Ейтан Коен Янарокак от Центъра „Моше Даян“ посочва нещо изключително важно: Турция вече може да стигне до Израел „пеша“ през Сирия. Изграждането на турска инфраструктура – пътища, железопътни линии и бази в Северна Сирия – позволява на Анкара да придвижва огромни военни маси директно към границите на еврейската държава. Турция не е Иран. Тя разполага с модерна армия, мощни военновъздушни сили и стратегическо местоположение, което я прави много по-опасен противник.

Войната с Иран, макар и незавършена с решителна победа, показа на израелските стратези, че стратегическата им уязвимост нараства. В хипотетичен конфликт с Турция Израел ще има отчаяна нужда от пълната мощ на САЩ, без да се съобразява с правилата и ограниченията на НАТО. Именно затова Тръмп „разчиства терена“, разрушавайки старите съюзи, които биха му попречили да действа като предан щит на Тел Авив.

Сирийският възел и сблъсъкът на архитектурите

Битката за Сирия след Асад е битка за новия архитектурен план на Близкия изток. Анкара се стреми към централизирана Сирия под неин протекторат, където кюрдският фактор е напълно ликвидиран, а Дамаск е превърнат във васален център. За Израел обаче една силна и обединена Сирия, патронирана от Турция, е кошмар. Израелските интереси изискват слаба, фрагментирана и раздирана от вътрешни противоречия страна, която не може да бъде плацдарм за нападение.

Още през април 2025 г. Израел очерта червени линии около Палмира, заявявайки, че няма да допусне турски бази в този регион. Последвалите удари по цели, които Турция планираше да заеме, бяха ясен сигнал. Според анализаторите на Поглед.инфо, в момента сме свидетели не на мир, а на „студено управление на конфликти“. Двете страни използват азербайджанския канал за комуникация, за да избегнат случаен сблъсък, но това е само временна мярка. Рационалността на играчите все още ги спира от пряка война, която би била твърде скъпа и за двете страни в момента, но стратегическите им цели са диаметрално противоположни.

Руският залог: Хмеймим в капана на ескалацията

За Русия тази нова геополитическа реалност носи изключително високи рискове. Москва разполага с военни бази в Сирия, като Хмеймим и Тартус, които в условията на израелско-турски сблъсък стават изключително уязвими. Тези бази нямат достатъчен периметър за сигурност и зависят от сложна координация с всички регионални играчи. Всяка атака от страна на турски проксита или израелски въздушни удари може да въвлече Русия в конфликт, в който тя не желае да участва.

Освен това Турция остава ключов търговски партньор за Москва, помагайки за заобикаляне на западните санкции. Една голяма война в региона би разрушила тези деликатни икономически мостове. Сирия престава да бъде „контролирано пространство“ за Кремъл и се превръща в многопластова арена, където всеки ход на Анкара или Тел Авив увеличава цената на руското присъствие.

Новият световен безпорядък и краят на илюзиите

Изводът е болезнен за европейските политически елити, които продължават да вярват в „чадъра“ на НАТО. Светът навлиза в епоха, в която старите договори не струват и хартията, на която са написани, ако противоречат на непосредствените интереси на великите сили. Тръмп не просто крещи на Рюте – той обявява смъртта на стария ред.

Ако САЩ наистина се оттеглят от НАТО, за да развържат ръцете си в подкрепа на Израел, Европа ще остане сама срещу своите вътрешни демони и външни заплахи. В Сирия пък ще видим постепенното превръщане на страната в бойно поле на разузнавания, инфраструктурни диверсии и дипломатически натиск, където Русия ще трябва да маневрира с виртуозност, за да не загуби всичко изградено до момента. Битката за Близкия изток тепърва навлиза в своята най-гореща фаза, а викът на Тръмп е просто първият изстрел в тази нова, безпощадна война.

