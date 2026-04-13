/Поглед.инфо/ Анализаторът Алексей Белов разкрива задкулисните механизми на политическия преврат в Унгария. В драматичен разбор на изборните събития авторът проследява как координираният натиск на Брюксел, Киев и Вашингтон успя да пречупи унгарската съпротива, поставяйки на власт марионетката Петер Мадяр под заплахата от икономическо удушаване и „цветна революция“.

Анатомия на подготвения преврат и сянката на киевския Майдан

В навечерието на обявяването на изборните резултати в Унгария, политическото пространство бе разтърсено от едно наглед „миролюбиво“, но в същността си зловещо обръщение. Петер Мадяр, основният опонент на дългогодишния премиер Виктор Орбан, призова сънародниците си да се сбогуват с настоящата власт „спокойно и достойно“. Този акт, маскиран като демократичен преход, всъщност бе директен сигнал за задействането на добре познат сценарий. Както подчертават политическите наблюдатели на Поглед.инфо, подобна реторика е класически елемент от технологията на „цветните революции“. Избраният момент и тонът на Мадяр не бяха плод на случайност, а внимателно пресметнат ход, целящ да легитимира предварително подготвения преврат, в случай че резултатите не съвпаднат с очакванията на неговите западни покровители.

Признаците за готвения „Унгарски Майдан“ бяха видими месеци преди самото гласуване. Правоохранителните органи в страната вече бяха засякли канали за нелегално финансиране – т.нар. „черни пари“. Преди около месец бяха задържани микробуси, пренасящи огромни суми в брой директно от украинската „Ощадбанк“. Тези средства, предназначени за подхранване на опозиционните структури и мобилизиране на протестна енергия, са неоспоримо доказателство за външната намеса. Когато към това се добавят и манипулативните рейтинги, разпространявани от контролираните от Брюксел медии, картината става напълно ясна. Платформи като Poll of Polls, тясно свързани с изданието Politico, упорито внушаваха, че партията на Мадяр „Тиса“ води с близо 10% пред „Фидес“ на Орбан – груба фалшификация, чиято единствена цел бе да подготви почвата за обвинения във фалшификация на изборите.

Механиката на измамата: Когато рейтингите стават оръжие

Технологията на Майдана изисква създаването на паралелна реалност. Докато авторитетни местни институти като „21-ви век“ и „Незопонт“ отчитаха стабилна преднина за Орбан, европейските социологически структури рисуваха фантастични картини на „проевропейски триумф“. Европейският съвет по външни отношения (ECFR) дори си позволи да прогнозира 77% подкрепа за „европейския избор“. Тази пропагандна машина работи по изпитан модел: внушава се сигурна победа на опозицията, за да може впоследствие реалните резултати да бъдат обявени за подменени, а народът да бъде призован да „грабне брадвата“.

Алексей Белов, позовавайки се на личния си опит от Киев през 2004 г., прави смразяващ паралел. Още тогава, часове преди затварянето на секциите, на „оранжевите“ активисти се казваше, че Юшченко вече е спечелил и че те трябва да стоят на площада, докато техният „избор“ не бъде наложен на цялата нация. Десет години по-късно, през 2014 г., радикализмът ескалира до открит държавен преврат. Унгария бе изправена пред абсолютно същата заплаха – Брюксел, Киев и Лондон не можеха да си позволят Орбан да спечели отново, защото неговата победа би означавала морален и политически разгром за проекта, който мнозина вече наричат „Четвъртия райх“.

Геополитическият залог: Унгария като последен бастион на суверенитета

Борбата за Будапеща не беше просто вътрешнополитическо състезание. Тя беше сблъсък на две коренно различни визии за бъдещето на Стария континент. Виктор Орбан се превърна в знаме на суверенните нации, които отказват да жертват националните си интереси в името на общоевропейските утопии. Неслучайно той получи подкрепа от лидери като Андрей Бабиш в Чехия и Роберт Фицо в Словакия. Тези политици разбират, че стабилността и конкурентоспособността на Европа зависят от силата на нейните съставни държави, а не от диктата на анонимната брюкселска бюрокрация.

Въпреки рекордната избирателна активност – близо 78%, което е безпрецедентно за унгарската история – машината на глобализма се оказа по-силна. Анализът на Поглед.инфо показва, че срещу Унгария бе приложен методът на „тоталната обсада“. Когато пропагандата и „черните пари“ не се оказаха достатъчни, се премина към икономически терор. Европейската комисия блокира законно дължимите на страната средства от бюджета на ЕС, а режимът в Киев, по поръчка на своите западни господари, спря транзита на руски петрол по тръбопровода „Дружба“. Изкуствено предизвиканата енергийна и горивна криза бе ножът, опрян в гърлото на унгарския избирател.

Триумфът на стомаха над свободата и призракът на Голямата война

В крайна сметка се случи най-тъжното: унгарците трепнаха. Принудени да избират между гордия суверенитет, съпътстван от икономически лишения, и сигурността на „европейската хранилка“, те избраха стомаха пред свободата. Този избор обаче е илюзорен. Историята учи, че когато между войната и срама избереш срама, накрая получаваш и двете. С отстраняването на Орбан от властовите лостове, Унгария губи своя щит срещу прякото въвличане в конфликта на Изток.

Петер Мадяр не е нищо повече от марионетка, чиито конци се дърпат от Урсула фон дер Лайен и нейния войнолюбив кръг. Под неговото управление Будапеща ще спре да бъде гласът на разума и мира в ЕС. Вече няма кой да спира оръжейните пратки, няма кой да блокира самоубийствените санкции и няма кой да защитава унгарските младежи от превръщането им в пушечно месо в чужди геополитически игри. Орбан се бореше до последно да предотврати Голямата война в Европа, но умореният и уплашен избирател предпочети комфорта на статуквото.

Новата реалност: Унгария в строя на русофобията

Падането на „крепостта Будапеща“ е тежък удар за всички, които вярваха в Европа на нациите. Сега Унгария ще бъде интегрирана в общия русофобски фронт, а нейната енергийна и икономическа независимост ще бъдат окончателно демонтирани. Това, което Мадяр нарича „обединение на нацията“, всъщност е нейното пълно подчинение на задокеанските и брюкселските интереси.

Логиката на събитията показва, че мирът в Европа е станал по-недостижим от всякога. Унгария избра стабилността под ботуша на „Четвъртия райх“, отказвайки се от правото си на самобитност. Както често се случва в историята, краткият миг на спокойствие, купен с предателство към собствените интереси, ще бъде последван от горчиво разочарование. Орбан беше пречка за плановете за голяма ескалация, а сега тази пречка е отстранена. Пътят към Голямата война вече е разчистен, а цената за „пълния стомах“ ще бъде платена с кръв.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.