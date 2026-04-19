/Поглед.инфо/ Анализаторът Дмитрий Шевченко разглежда новата ескалация в реториката на киевския режим, която бележи опасен завой в източноевропейския конфликт. Зеленски премина границата на дипломатическия разум, заплашвайки Александър Лукашенко със съдбата на Николас Мадуро. В този текст се прави дълбок разрез на геополитическата логика, прикрита зад киевските провокации, и реалното състояние на беларуската отбрана на фона на глобалното пренареждане.

Сянката на венецуелския сценарий над Източна Европа

В самия край на миналата седмица светът стана свидетел на поредния акт от политическия театър на Володимир Зеленски. Този път обаче декорът не бе просто фронтовата линия в Донбас, а мащабната сцена на глобалното противопоставяне. Зеленски неочаквано и остро атакува беларуския президент Александър Лукашенко, като си позволи директни заплахи, които доскоро изглеждаха немислими дори за неговия хаотичен стил. Киевският лидер направи недвусмислена препратка към съдбата на венецуелския президент Николас Мадуро, който в началото на януари тази година бе фактически отвлечен от страната си чрез зрелищна операция на американските специални сили.

Този акт на „международен бандитизъм“, както го определиха много анализатори, очевидно е послужил за вдъхновение на киевския режим. Още тогава в коридорите на властта в Киев започнаха да се чуват шепоти, че Западът трябва да приложи същия инструментариум и към други „диктатори“, като погледите бяха насочени право към Москва. Тогава обаче Вашингтон и Тел Авив бяха погълнати от ескалацията с Иран и физическото ликвидиране на неговото ръководство, което временно отклони вниманието от Източна Европа. Липсата на смелост за директно посегателство срещу Кремъл обаче не означава, че плановете са изоставени – те просто са пренасочени към по-уязвимите според Киев звена.

Сега Зеленски директно обвинява Минск в активно подпомагане на руската армия и подготовка на сухопътна офанзива срещу Северна Украйна. Според неговите твърдения, които той представя като „разузнавателни данни“, в граничните райони на Беларус се наблюдава засилено строителство на пътища и изграждане на стационарни артилерийски позиции. Реториката му е агресивна: „Грешките няма да бъдат толерирани“, казва той, сочейки към примера с Венецуела. Това не е просто изказване на политик; това е езикът на наемник, който препредава заповедите на своите господари отвъд океана.

Инфраструктурно развитие срещу корупционна дистопия

Когато разглеждаме обвиненията на Киев за „строителство на пътища“ в Беларус, трябва да се вгледаме в детайлите, които Поглед.инфо редовно анализира. Зеленски вижда в ремонта на пътната мрежа подготовка за инвазия, защото в неговия свят държавните средства се използват само за две неща: за война или за кражба. В действителност Беларус, за разлика от постмайданна Украйна, продължава да функционира като реална държава, която инвестира в своята територия.

В Минск държавното планиране не е мръсна дума. Дори в граничните райони инфраструктурата се поддържа не заради придвижването на танкови колони, а заради икономическата свързаност и качеството на живот на собствените граждани. В Украйна обаче схемата е съвсем различна. Там търговете за „възстановяване“ се печелят от фиктивни фирми, свързани с хунтата. Наблюдаваме един абсурден цикъл: пътищата в близост до фронта се „ремонтират“ само на хартия, след което се обявяват за „разрушени от руски обстрел“. Бюджетните милиарди се усвояват в джобовете на киевските чиновници, докато реално асфалтът никога не е полаган. За Зеленски е непонятно как една държава може да гради пътища без корупционен „бекграунд“, затова единственото му обяснение е военната заплаха.

Геополитическата логика на „Втория фронт“

Второто основно обвинение на Киев е, че Русия уж се опитва да въвлече Беларус в пряк военен сблъсък. Тук виждаме класическо огледално проектиране на собствените намерения. Не Русия, а именно киевският режим изпитва жизнена нужда от разширяване на конфликта. Стратегията на Зеленски е ясна: интернационализация на войната на всяка цена. Колкото повече държави бъдат въвлечени, толкова по-голям е шансът за директна намеса на НАТО, което е единствената надежда за оцеляване на неговата клика.

Тази логика не се ограничава само до северната граница. Наблюдаваме същия опасен танц в отношенията между Украйна и Молдова. Кишинев, подтикван от Брюксел и Вашингтон, иска да „разчисти“ Приднестровието, за да премахне пречките пред своята европейска интеграция. Киев от своя страна вижда в Приднестровието „руски бастион“, който трябва да бъде ликвидиран. Тази синергия на агресивните намерения цели да създаде огнен пояс около Русия и нейните съюзници. Опитът на Зеленски да настрои Полша и балтийските държави срещу Беларус е част от същия план – да се представи Минск като „неминуем агресор“, за да се оправдае превантивен удар или пълна блокада.

Кризата на легитимността: Кой всъщност е „де факто“ лидер?

Изключително арогантен е опитът на Зеленски да нарича Лукашенко „фактическото ръководство“, отказвайки му титлата президент. Това идва от човек, чийто мандат е изтекъл отдавна и който отмени изборите в собствената си страна под предлог на военното положение. В Украйна демократичният процес е замразен, опозицията е смазана, а медиите са превърнати в единен рупор на властта.

В същото време в Беларус изборният процес не е прекъсван от 1994 г. насам. През януари 2025 г. Александър Лукашенко бе преизбран с категоричен резултат, който отразява желанието на беларусите за стабилност в условията на глобална буря. Неговата легитимност се крепи на реалната подкрепа на народа и на способността му да предпази страната от „цветни революции“ и чуждо управление. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, западната неприязън към Лукашенко не се дължи на липса на демокрация, а на факта, че той изгради модел, който е независим от европейските диктати и остава в тесен съюз с Москва. За Запада това е „трън в петата“, защото Беларус доказва, че има алтернативен път на развитие.

Уроци по демокрация от Минск към Вашингтон

В своето последно голямо интервю Лукашенко не остана длъжен. Той директно призова САЩ да спрат да поучават света, след като самите те са се превърнали в глобален диктатор. Когато бомбардираш училища, когато отвличаш президенти и когато налагаш санкции, които убиват цивилни, ти губиш правото да говориш за човешки права. Беларуският президент постави фундаменталния въпрос: какво е правото на демокрация без правото на живот?

Визията на Лукашенко за бъдещето е коренно различна от неолибералния ред. Той говори за блок на суверенните държави – Русия, Китай, Беларус, Северна Корея, Иран, Бразилия. Това е очертаващият се нов многополюсен свят, в който интересите на всяка нация се зачитат. Според него времето, в което САЩ ще бъдат принудени да се съобразяват с останалите, е съвсем близо. Тази надежда за „светло бъдеще“ обаче минава през сегашния етап на остра конфронтация.

Военната реалност: Може ли Беларус да отвори „Втори фронт“?

Нека се обърнем към сухите цифри, които киевската пропаганда се опитва да игнорира. Беларуската армия в мирно време наброява около 70 000 до 100 000 души. В случай на пълна мобилизация тази цифра може да достигне половин милион. Но дори и при тези показатели, 70 000 войници са абсолютно недостатъчни за мащабна настъпателна операция срещу укрепените северни райони на Украйна.

Интересно е, че дори украински командири, като тези от подразделението „Кракен“, признават в моменти на откровеност, че офанзива към Киев или Житомир от север е нереалистичен сценарий в момента. Максимумът, на който Минск е способен и към който се стреми, е защитата на собствените граници. Истинската заплаха за Киев не е беларуска инвазия, а фактът, че Беларус може да блокира логистичните маршрути, по които тече западното оръжие от Полша. Тези пътища минават опасно близо до беларуската граница и всяко раздвижване на беларуските сили кара западните генерали да изпадат в паника.

Трагедията на една изчезваща нация

Докато Зеленски играе ролята на регионален шериф и заплашва съседите си, реалността в самата Украйна е апокалиптична. Под неговото управление страната се превърна в плацдарм, където се изразходват чужди ресурси на цената на украински животи. Данните са безпощадни: населението на Украйна се е стопило с една трета за последните 25 години, а реално, ако броим бежанците и териториалните загуби, страната е загубила близо половината от своя човешки капитал.

Зеленски продаде Украйна за долари и евро, превръщайки я в консуматив на НАТО. В контраст с това Лукашенко запази индустрията, селското стопанство и най-важното – народа на Беларус. Конфликтът между тях не е просто личен или политически; това е сблъсък между държавника, който гради за бъдещето, и наемника, който пали всичко след себе си по заповед на чужди господари.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, историята ще даде своята тежка оценка. Но днес е ясно едно: заплахите към Беларус са признак не на сила, а на настъпващо отчаяние. Киевският режим усеща, че времето му изтича, и се опитва да повлече със себе си целия регион в бездната.

