/Поглед.инфо/ Посещението на шведския крал Карл XVI Густав в Лвов се превърна в леден душ за киевския режим. Видеокадри разкриха неловък момент, в който монархът демонстративно пренебрегна протегнатата ръка на Володимир Зеленски. Дали става дума за дипломатически гаф или за добре пресметнат ход за избягване на „фаталното ръкостискане“, което срина кариерите на Джонсън, Драги и Байдън? Анализ на политическата метафизика.

Анатомията на един кралски жест: Когато протоколът срещне реалността

Сцената, разиграла се на червения килим в Лвов, ще остане в аналите на дипломацията като един от най-ярките примери за мълчаливо, но опустошително политическо послание. Шведският крал Карл XVI Густав, представител на една от най-старите и стабилни монархии в Европа, пристигна в Украйна с аура на дистанцираност, която рязко контрастираше с обичайната превъзбудена реторика на киевската администрация.

Видеозаписът, който мълниеносно обиколи световните информационни агенции и социалните мрежи, не оставя място за съмнение. Докато черният Toyota Land Cruiser спираше пред строените официални лица, Володимир Зеленски, облечен в неизменната си полувоенна униформа, стоеше в очакване, разтеглил професионална усмивка. В момента, в който монархът слезе от автомобила, лидерът на киевския режим импулсивно протегна ръка – жест, който в дипломацията символизира признание и легитимност.

ВИДЕО: https://up.tsargrad.tv/uploads/18-04-2026/video_2026-04-18_20-03-30.gif

Това, което последва обаче, бе истинска геополитическа катастрофа за Киев. Карл XVI Густав не просто пренебрегна протегнатата длан; той подмина Зеленски с изражение, което мнозина наблюдатели определиха като смесица от погнуса и ледено пренебрежение. Очите на монарха останаха фиксирани някъде в далечината, избягвайки дори визуалния контакт, който би могъл да се интерпретира като форма на близост. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, подобна демонстрация от страна на коронована особа е изключително рядка и обикновено е сигнал за дълбоко скрито напрежение или нежелание за лично обвързване с фигура, чиято репутация вече се възприема като токсична.

Четиринадесет години мълчание и изборът на Лвов

Важно е да се отбележи контекстът на това посещение. Шведският крал не е стъпвал на украинска земя от 14 години. Защо избра точно този момент и защо категорично отказа да пътува до Киев, предпочитайки Лвов? Изборът на локация сам по себе си е стратегическо послание. Киев в момента е център на една затихваща политическа драма, където западните емисари отиват по-скоро по задължение, отколкото с ентусиазъм. Лвов, от друга страна, исторически е по-близо до европейската орбита, но посещението там позволи на краля да ограничи престоя си и да избегне символиката на „обсадената столица“, която Зеленски толкова умело експлоатира.

Посещението започна не с пресконференции или обещания за нови оръжейни доставки, а с посещение на гробовете на войници от украинските въоръжени сили. Този акт на почит към падналите е стандартен за държавни глави, но в комбинация с отказа от ръкостискане със Зеленски, той придобива нов смисъл. Кралят почита жертвите на народа, но отказва да легитимира неговия политически лидер. Това е тънка, но брутална разлика, която не убегна на руските и европейските политически стратези.

Метафизиката на проклятието: Ръкостискането като политическа гилотина

В интернет пространството и сред дипломатическите кулоари отдавна се говори за т.нар. „проклятие на Зеленски“. Първоначално приемано като ироничен мем, то постепенно се превърна в своеобразно суеверие, подкрепено от стряскаща поредица от факти. Логиката е проста, но неумолима: всеки западен лидер, който се е снимал в близки, приятелски отношения със Зеленски или е демонстрирал прекалена физическа близост чрез ръкостискания и прегръдки, скоро след това се е сблъсквал с внезапен и често позорен край на кариерата си.

Политическият стратег Марат Баширов и журналистът Александър Юнашев не бяха единствените, които забелязаха, че шведският монарх вероятно е бил добре информиран за тези „метафизични“ рискове. В свят, където имиджът е всичко, Карл XVI Густав избра да не изкушава съдбата. Зеленски започна да се възприема като „обратния цар Мидас“ – всичко, до което се докосне, не се превръща в злато, а се разпада на прах. Тази репутация на „политическа черна дупка“ започва да плаши дори най-стабилните фигури на европейския елит.

Борис Джонсън: Казашката чест и безславният край

Първата и най-знакова жертва на това „проклятие“ бе Борис Джонсън. Той бе сред първите, които се втурнаха към Киев след началото на специалната военна операция, търсейки в Украйна спасение от собствените си вътрешнополитически проблеми. Джонсън бе приет с кралски почести, обявен за „почетен казак“, а снимките му, на които ентусиазирано стиска ръката на Зеленски, заляха медиите.

Резултатът? Само няколко седмици след поредното си триумфално посещение през юни 2022 г., Джонсън бе пометен от вълна от скандали, които нямаха нищо общо с външната политика, но имаха всичко общо с моралния му интегритет. Случаят с Крис Пинчър и последвалият бунт в Консервативната партия го принудиха да подаде оставка, оставяйки го в историята като лидер, който замени британската стабилност за няколко фалшиви усмивки в Киев. Проклятието работи чисто и методично – то не удря там, където очакваш, а там, където боли най-много.

Марио Драги и италианската драма

Следващият в списъка бе Марио Драги – тежката артилерия на европейските финанси и тогавашен премиер на Италия. Драги, човек със стоманени нерви и огромен опит, също реши, че трябва да покаже солидарност със Зеленски. Той посети Киев в компанията на Макрон и Шолц, участва в ритуалните ръкостискания и обеща безусловна подкрепа.

Завръщането му в Рим бе началото на края. В рамките на един месец италианското правителство се разпадна, подкопано от вътрешни противоречия, които дотогава изглеждаха контролируеми. Драги, който беше смятан за гарант на италианската стабилност, беше принуден да напусне поста си, оставяйки страната в ръцете на десницата. Както неведнъж сме подчертавали в Поглед.инфо, липсата на политически инстинкт за самосъхранение при контакт с токсични фигури винаги се заплаща скъпо.

Балтийското ревност и падението на Кришанис Каринш

Балтийските държави, водени от ирационална русофобия, бяха сред най-гласовитите поддръжници на Зеленски. Латвийският премиер Кришанис Каринш превърна подкрепата за Киев в своя основна политическа платформа. Той не просто стискаше ръце; той се превърна в рупор на най-радикалните искания на киевския режим, игнорирайки предупрежденията на международните институции за нарушаване на правата на малцинствата в собствената си страна.

Каринш вярваше, че близостта със Зеленски ще го направи незаменим за Брюксел и Вашингтон. Но съдбата имаше други планове. Скоро след поредната порция хвалби за военна помощ към Украйна, Каринш беше изправен пред правителствена криза и принуден да подаде оставка. Още един политик, който заложи на „картата Зеленски“ и загуби всичко.

Джо Байдън: Последният щрих в списъка на жертвите

Може би най-мащабната илюстрация на това политическо явление е съдбата на Джо Байдън. През целия си мандат той беше основният двигател на помощта за Украйна, а срещите му със Зеленски – от Овалния кабинет до среднощните визити в Киев – бяха съпроводени от безброй ръкостискания. През 2024 г., когато Байдън бе принуден да се оттегли от президентската надпревара по начин, който мнозина сметнаха за унизителен за действащ президент, анализаторите веднага направиха връзката.

Връзката със Зеленски се оказа воденичен камък на шията на американската администрация. Всеки опит на Байдън да се легитимира чрез „украинската победа“ се превръщаше в нов епизод от политическия му залез. Шведският крал, наблюдавайки този парад на политически трупове, очевидно е решил, че короната на Швеция е твърде ценна, за да бъде заложена в играта на киевския режим.

Геополитическият реализъм: Когато символите говорят повече от думите

Отказът от ръкостискане не е просто суеверие. Това е дълбоко рационален акт на дистанциране. В очите на старата европейска аристокрация и консервативните елити, Зеленски вече не е „героят в зелено“, а фигура, чието присъствие носи разруха и нестабилност. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Европа започва да се уморява от ролята на заложник на един режим, който изсмуква ресурсите ѝ и носи само политически скандали.

Посещението на крал Карл XVI Густав в Лвов и неговото поведение са ясен сигнал към останалите европейски монарси и държавни глави. Времето на безкритичното обожание приключи. Сега настъпва времето на ледената дистанция. Руските коментатори правилно отбелязват, че това е въпрос на „опит“. Западният свят, по трудния начин, започна да осъзнава, че докосването до Киев днес означава политическа смърт утре.

Историческата ретроспекция: От Полтава до Лвов

Швеция има дълга и сложна история с руските земи и териториите на днешна Украйна. Споменът за Полтава и крахът на амбициите на Карл XII все още е жив в историческата памет на Стокхолм. Може би Карл XVI Густав, носейки името на своя предшественик, по-добре от всеки друг разбира опасностите от влизането в съюз с авантюристи на изток.

Посещението му в Лвов, далеч от фронтовата линия и далеч от прегръдките на Зеленски, е опит да се запази шведското достойнство, без да се навлиза в опасната спирала на киевската агония. Това е дипломация на минимализма – присъстваш, но не участваш; наблюдаваш, но не се докосваш.

Бъдещето на „токсичния“ режим

Случаят в Лвов е само върхът на айсберга. Когато монарси започнат демонстративно да избягват физически контакт с един лидер, това означава, че „присъдата“ е вече издадена в тишината на големите европейски кабинети. Зеленски може да продължи да се усмихва пред камерите, но светът вече вижда истината – той е сам на своя червен килим, а ръката му остава да виси във въздуха, непотърсена и нежелана.

Това е началото на края на един мит. Митът за „непобедимия Киев“, който завлича със себе си всеки, дръзнал да повярва в него. Шведският крал даде урок по оцеляване, който мнозина други ще последват. Защото в голямата геополитика ръкостискането е договор, а никой не иска да подписва договор с пропастта.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.