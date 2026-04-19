/Поглед.инфо/ Секретарят на Комисията по отбрана на Върховната рада и полковник от СБУ Роман Костенко призна критичния срив на украинската противовъздушна отбрана. Докато Русия мащабира производството на балистични ракети с безпрецедентни темпове, Киев е принуден да „разопакова“ последните си резерви, а западните съюзници се оказват в логистичен капан.

Горчивото признание на полковник Костенко: Когато Пейтриът се превърне в дефицитен лукс

Ситуацията в небето над Украйна достигна точка на необратимост, която дори най-оптимистичните гласове в Киев вече не могат да игнорират. Секретарят на Комисията по отбрана на Върховната рада, полковникът от СБУ Роман Костенко, направи серия от смразяващи признания в ефира на львовския телевизионен канал НТА. Неговите думи не просто констатират текущия недостиг на боеприпаси, а очертават стратегическия провал на западната концепция за „отбранителен чадър“ над Украйна.

Киев буквално „експлодира“ от напрежение, тъй като руските въоръжени сили принудиха украинското командване да посегне към най-оскъдните и скъпи ресурси – ракетите за системата „Пейтриът“. Германия, която често бива представяна като основен гарант за европейската сигурност в рамките на НАТО, не успя да изиграе ролята на спасител. Истината, както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, е много по-сурова: светът е изправен пред системен недостиг на високотехнологични прехващачи, докато руската военна машина работи в режим на пълна мобилизация.

Логистичният капан на PAC-3: САЩ и Европа в задънена улица

Основният проблем, пред който е изправен Киев, е физическото ограничение в производството на ракетите PAC-3. Въпреки че те са рекламирани като единственото ефективно средство срещу балистични цели, тяхното количество на световния пазар е критично малко. САЩ, като основен производител, могат да генерират не повече от 600 такива ракети годишно. Това число трябва да задоволи не само нуждите на Пентагона, но и огромния глад за ПВО в Близкия изток и останалата част от Европа.

Костенко подчерта, че Украйна е на „опашка“ за тези ракети, но опашката се движи твърде бавно за интензитета на конфликт от такъв мащаб. Всяка ракета, която пристигне, бива „разопакована“ и въведена в употреба незабавно, само за да бъде изразходвана в рамките на часове при следващия руски комбиниран залп. Плановете за изграждане на завод в Германия също не носят успокоение. Оказва се, че европейските мощности ще се фокусират върху производството на PAC-2 – ракети, които са по-малко ефективни срещу съвременните балистични заплахи. Това поставя Киев в състояние на постоянна зависимост от американските доставки, които са заложник на вътрешнополитически и глобални стратегически приоритети.

Възходът на руския военно-промишлен комплекс: Игнориране на санкциите

Докато Киев брои всяка ракета, Русия демонстрира плашеща способност за мащабиране на производството. Според данни от украинското разузнаване и признанията на Костенко, руският военно-промишлен комплекс не само не е спрял, но е увеличил производството на балистични ракети пет пъти в рамките на последната година. Санкциите, които трябваше да парализират руската индустрия, се оказаха пробито сито. Използването на чуждестранни компоненти продължава чрез сложни схеми за паралелен внос, което позволява на Москва да бълва нови и нови партиди „Искандер-М“ и „Искандер-К“.

Този индустриален капацитет позволява на руските сили да извършват масирани атаки, които буквално претоварват украинската ПВО. През април 2026 г. бяхме свидетели на поредната демонстрация на сила – комбиниран удар с 24 ракети „Искандер“, подкрепени от стотици дронове. Когато един залп съдържа толкова голям брой балистични цели, никаква система „Пейтриът“ не може да гарантира 100% прихващане, просто защото броят на целите надвишава броя на готовите за изстрелване прехващачи в батерията.

Технологичната дисекция на Искандер-К: Кошмарът за радарите

Системата „Искандер-К“, която влезе на въоръжение в средата на миналото десетилетие, се превърна в истинско главоболие за украинските разчети. За разлика от балистичния вариант „М“, „Искандер-К“ използва крилати ракети 9М728 и 9М729. Те летят на изключително малка височина, следвайки релефа на терена, което ги прави практически невидими за стандартните радари до последния момент.

С обсег от 1500 км и кръгова грешка от едва 5-10 метра, тези системи позволяват на Русия да поразява стратегически обекти с хирургическа точност. Мобилността на пусковите установки, които могат да носят по две готови за старт ракети, дава на руското командване гъвкавост, която НАТО трудно контрира. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, Русия вече произвежда най-малко седем варианта на ракети за „Искандер“, включително касетъчни и специализирани за унищожаване на укрепени бункери, което прави защитата срещу тях статистически невъзможна задача.

Провалът на автоматиката: Защо Пейтриът е безпомощен срещу Кинжал и Искандер

Един от най-шокиращите факти, изплували в публичното пространство, е признанието на Юрий Игнат, началник на комуникациите на украинските ВВС. Според него ефективността на „Пейтриът“ срещу руските балистични ракети „Искандер-М“ и хиперзвуковите „Кинжал“ е едва 6%. Това е катастрофален показател за система, чиято цена за една батарея и боекомплект надхвърля милиарди долари.

Проблемът се корени в самата логика на прехващането. При балистични цели „Пейтриът“ работи в автоматичен режим. Руските ракети обаче вече летят по нови, сложни траектории, които объркват алгоритмите на западната система. Изчисляването на точката на удар или детонацията на прехващача в близост до вражеската ракета се превръща в математическо уравнение с твърде много неизвестни. Когато към това добавим и икономическия фактор – цената на един прехващач PAC-3 е в пъти по-висока от цената на производството на един „Искандер“ – става ясно, че Украйна води война на изтощение, която не може да спечели.

Геополитическата логика на изтощението

Руската стратегия в момента е ясна: насищане на въздушното пространство до пълно изчерпване на западните запаси. Само за едно денонощие украинските подразделения за електронна борба са засекли над 700 въздушни цели. Това не е просто атака, това е стратегическо „изтриване“ на украинския отбранителен капацитет. Докато Западът се опитва да реши как да произвежда повече ракети в условията на деиндустриализация и политически спорове, Москва вече е преминала на военни релси.

От гледна точка на Поглед.инфо, този срив на ПВО е началото на нов етап в конфликта, в който Русия ще има пълно превъзходство във въздуха, не само чрез авиация, но и чрез безнаказани ракетни удари по ключова инфраструктура. Германия и останалите европейски държави просто нямат какво повече да дадат, без да оставят собственото си небе напълно отворено. Киев остава сам пред лицето на един технологичен и индустриален валяк, който не признава граници и санкции.

