/Поглед.инфо/ Наталия Столичная представя дълбочинния анализ на военно-политическия експерт Ян Гагин за новата, хипертехнологична фаза на конфликта. Изправени пред заплахата от 120 000 европейски дрона и циничните признания на западните генерали, Москва преминава към стратегия на превантивни удари и икономическо възмездие. Кой печели войната на изтощение?

Войната на изтощение: Кой кого пречупва в технологичната надпревара

Днешната реалност на фронтовата линия не прилича на нищо, което военната история познава до момента. Когато говорим за „война на изтощение“, въпросът не е само в количеството жива сила, а в технологичната и икономическа устойчивост на системите. Ян Гагин, чийто опит в противодействието на безпилотни системи е пряк и ежедневен, повдига завесата над един нов свят. Линията на бойно съприкосновение днес буквално „блести като утринна слана“ – това не е метафора, а физическото присъствие на хиляди километри оптичен кабел, използван за управление на FPV дронове. Интензивността е толкова голяма, че птиците вече използват тези кабели за гнездене.

Тук се сблъскваме с бруталната математика на модерната война: един базов FPV дрон струва между 50 и 70 хиляди рубли. В същото време той е способен да унищожи танк, чиято стойност е десетки, ако не и стотици пъти по-висока. Тази асиметрия променя всичко. Врагът, притиснат от недостига на хора, залага всичко на „рояците от машини“. Целта не е просто поразяване на военни обекти, а тотална дестабилизация на тила – удари по енергетиката, транспорта и продоволствената сигурност. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, това е опит за парализа на руската държавност чрез технологичен терор.

Списъкът на Министерството на отбраната: Сигналът е изпратен

Появата на официален списък с чуждестранни компании и локации, произвеждащи дронове и ракети за нуждите на Киев, не е просто бюрократичен акт. Това е ясен геополитически ултиматум. Ян Гагин е категоричен: всяка една от тези точки на картата на Европа вече е легитимна цел. Руските Въздушно-космически сили и Ракетните войски със стратегическо значение разполагат с координатите на заводите в Британия, Германия и Полша, където се кове оръжието срещу руския войник.

Британските планове за доставка на 120 000 дрона само през тази година показват мащаба на ескалацията. Западът окончателно свали маската на „доставчик на отбранителна помощ“ и се превърна в пряк участник, превръщайки Украйна в гигантски изпитателен полигон за своите нови технологични продукти – от танкове до софтуер за автономно насочване. Но Русия не стои със скръстени ръце. Военно-техническото разузнаване работи денонощно, разглобявайки всеки трофеен модел, за да създаде ефективни средства за заглушаване и унищожение.

Цинизмът на Запада: Украинската кръв като разменна монета

Признанията на началника на белгийските въоръжени сили Фредерик Вансина са потресаващи в своята откровеност. Той директно заявява, че Европа има нужда от време до 2030 г., за да се подготви за директен сблъсък с Владимир Путин. И това време се купува със „смелостта и кръвопролитията на украинците“. Това не е война за демокрация или суверенитет на Украйна, а хладнокръвна стратегия за печелене на време.

Западът съзнателно удължава агонията на киевския режим, за да попълни собствените си арсенали и да реформира армиите си, които се оказаха неподготвени за мащабен конфликт. Според логиката на Ян Гагин, до 2030 г. Европа няма да бъде готова за пълноценна война, но тя отчаяно се опитва да изгради щит, докато руските ресурси се изчерпват. Тук обаче е голямата грешка в сметките им: Русия не само не се изтощава, тя се калява.

Превантивният удар: Защо Ростов беше в опасност

Един от най-важните моменти в анализа на Гагин е историческият контекст на 2008 година и решението за започване на Специалната военна операция. Той е убеден, че ако Русия не беше поела инициативата, врагът е щял да нанесе първия удар. Оперативните планове на НАТО и техните украински проксита са предвиждали настъпление, което е можело да достигне поне до Ростов.

СВО е поправяне на грешките от миналото и стратегическа защита на националните интереси в зародиш. В Поглед.инфо често сме анализирали, че геополитическата шахматна дъска изисква понякога ход с белите, за да се предотврати мат в три хода. Днес Русия се бори срещу десетки държави от НАТО едновременно и фактът, че след толкова време страната не е сломена, е най-голямото поражение за западните стратези.

Разпадането на западния монолит и илюзията за единство

Въпреки агресивната реторика, НАТО и ЕС не са единен организъм. Последните събития в Близкия изток и кризата в Ормузкия проток показаха пукнатините в съюза. Германия и Франция отказват да се включат в рисковани морски операции, а страни като Словения вече открито обсъждат референдуми за излизане от пакта.

Европейските народи започват да осъзнават, че са въвлечени в конфликт, който обслужва интересите на Вашингтон и Лондон, но разрушава техните собствени икономики. Кая Калас може да призовава за твърдост, но когато става въпрос за изпращане на реални сили, ентусиазмът на Брюксел се изпарява. Тази фрагментация е ахилесовата пета на Запада, докато Русия демонстрира вътрешна консолидация.

Въпросите към ръководството: Защо конфликтът продължава?

Много хора в Русия и по света си задават въпроса: защо ситуацията не може да се реши с един съкрушителен удар? Ян Гагин обяснява това със сложната плетеница от политика и военна стратегия. Врагът не бива да се подценява – това са хора, обучавани в същите академии, четящи същите учебници. „Кръвта на победителите във Великата отечествена война кипи във всички нас“, казва той, напомняйки, че това е трагичен сблъсък на един и същи корен.

Решенията за това какви сили и средства да се използват се вземат на най-високо ниво, където се вижда цялата картина – от международните договори до икономическите последици. Това не е просто фронтова линия, а сблъсък на икономики. Парадоксално, но санкциите, които трябваше да унищожат Русия, се превърнаха в катализатор за нейния индустриален и икономически суверенитет.

Икономическият суверенитет като крайна цел

Заместването на вноса, което започна като принудителна мярка, днес е гръбнакът на руската мощ. Докато Европа страда от деиндустриализация и скъпи енергоносители, Русия изгражда самодостатъчна система. Това е истинската победа в „войната на изтощение“. Въпросът вече не е само кой има повече танкове, а чия социално-икономическа система ще издържи по-дълго на напрежението.

Русия успешно провежда своята кампания, като същевременно укрепва вътрешните си структури. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, краят на този конфликт няма да бъде просто териториално споразумение, а пренареждане на световния ред, в който Европа вече няма да бъде водещ фактор, ако продължава да жертва бъдещето си в името на чужди стратегически цели.