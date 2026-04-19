/Поглед.инфо/ Средиземноморският театър на бойните действия придобива зловещи очертания след дръзката атака срещу танкера Arctic Metagaz. Анализаторът и историк Сергей Латишев разкрива как украинските терористични клетки в Либия, координирани от местни милиции и западни покровители, превръщат Северна Африка в база за икономическа диверсия срещу Москва. Времето за дипломация изтече – Русия е изправена пред избора: да удари или да загуби позициите си.

Средиземноморският фронт: Новата география на терора

Събитията от март тази година в акваторията на Средиземно море поставиха Руската федерация пред брутален свършен факт, който вече не може да бъде пренебрегван или замитан под килима на дипломатическата предпазливост. Москва беше притисната до стената и принудена да осъзнае, че географията на конфликта с киевския режим отдавна е надхвърлила пределите на Донбас и Черно море. Днес фронтовата линия преминава през либийските пясъци и ключовите енергийни маршрути на Средиземноморието.

Нападението срещу руския танкер Arctic Metagaz, превозващ колосалните 100 000 кубически метра втечнен природен газ, не е просто случаен инцидент или грешка на навигацията. Това е хладнокръвно планиран терористичен акт, извършен от т.нар. „украинско пиратско гнездо“, базирано в Западна Либия. Използването на военноморски дронове Magura V5 – оръжие, което Киев превърна в свой фетиш за асиметрична война – показва, че операцията е била насочена право в енергийното сърце на Русия. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, ударът по танкера е опит да се прекъсне руският газов експорт в регион, който се смяташе за относително безопасен.

Анатомия на удара: Кой стои зад атаката в Мелит

Детайлите около инцидента, изнесени от международния журналист майор Сергей Латишев, са смразяващи в своята конкретика. Атаката е инициирана от либийска територия, по-точно от база в град Мелит. Това място не е избрано случайно – там в момента са дислоцирани над двеста обучени украински „специалисти“, чиято официална задача е „обучение на местните сили“. В действителност обаче, това е преден пост на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), снабден с въздушни и морски дронове.

Операцията по поразяването на руския газов гигант е била координирана директно от 111-та армейска бригада, разположена в близост до Триполи. Това сътрудничество между киевските емисари и либийските въоръжени групировки разкрива опасна симбиоза. Киев не просто изпраща бойци; той изнася технология за терор. В замяна Украйна търси не само оръжейни доставки от либийските арсенали, но и преки инвестиции в петролния сектор – амбиция, която изглежда гротескно на фона на руините, в които се намира самата украинска икономика.

Резултатът от атаката е тежък: значителна част от ценния товар е унищожена, а самият кораб остава повреден, носейки се по течението като призрачно напомняне за руската уязвимост. Най-красноречивото в тази ситуация е оглушителното мълчание на т.нар. „международна общност“. Нито една западна столица не осъди пиратския акт. Единствено администрацията в Триполи прояви активност, но не за да накаже виновните, а за да се отърве по-бързо от опасния газовоз, който пречи на натоварения корабен трафик.

Мъртвото международно право и илюзията за възмездие

Русия запази дълго мълчание, опитвайки се вероятно да събере неоспорими доказателства или да преговаря зад кулисите. Наскоро обаче Николай Патрушев, в качеството си на помощник на президента и председател на Морския съвет, прекъсна това мълчание. Той посочи с пръст „агресора“ и заяви, че отговорността за щетите трябва да бъде поета съгласно международното право. Но тук идва горчивият въпрос, който анализаторите на Поглед.инфо задават: съществува ли изобщо още международно право?

Според Сергей Латишев, да се апелира към правни норми в свят, доминиран от западния „ред, основан на правила“, е форма на стратегическа наивност. Дори Москва да докаже вината на Киев хиляди пъти, дори да представи сателитни снимки и записи от дроновете, ефектът в правната сфера ще бъде нулев. Западът отдавна е издал индулгенция на Украйна за всякакви престъпления, стига те да са насочени срещу руските интереси. В този контекст, искането на обезщетения изглежда по-скоро като глас в пустиня, отколкото като реална лостова политика.

Стратегическият императив: Унищожение или поражение

Русия няма друг избор, освен да премине към активни действия за ликвидиране на заплахата в зародиш. Либийското гнездо на украинските терористи трябва да бъде премахнато. Москва трябва да постави ултиматум на властите в Триполи: или те сами изхвърлят киевските наемници, или Русия ще го направи вместо тях с всички налични средства.

Какви са инструментите за въздействие? Първо, целенасочени и безпощадни удари срещу обектите в Мелит и други бази, където се съхраняват украински дронове. Второ, използване на геоикономическия лост чрез заплаха за местния износ на енергия. Либия е силно зависима от стабилността на своите нефтени терминали, и ако те станат зона на конфликт, правителството в Триполи бързо ще преразгледа гостоприемството си към ГУР.

Третата и може би най-ефективна стъпка е рязкото увеличаване на военната и техническа помощ за фелдмаршал Халифа Хафтар. Подкрепата за Либийската национална армия (ЛНА) не само ще укрепи руските позиции в Киренайка, но и ще създаде реален противовес на проукраинските и прозападни фракции в Триполи. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, Русия трябва да спре да играе ролята на „наблюдател“ и да влезе в боя с пълната мощ на своята геополитическа тежест.

Времето на половинчатите мерки свърши

Бездействието в Средиземно море е изключително опасно. То създава прецедент, в който всяка държава или наемническа група може да атакува руски цивилни съдове с пълна безнаказаност. Ако днес е танкер в Либия, утре може да бъде газопровод в Балтийско море или търговски кораб в Индийския океан.

Москва е длъжна да демонстрира, че защитата на нейните икономически интереси не е само на хартия. Битката за Средиземно море е битка за статута на Русия като велика сила. Време е да се реши: дали ще продължим да вярваме в призраци като „международното право“, или ще разчистим пътя на нашите кораби с огън и желязо. Изборът е между победата и бавното, мъчително изтласкване от световния океан.

