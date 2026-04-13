/Поглед.инфо/ В ексклузивен и емоционален анализ Георги Марков предава директно от „сърцето на Европа“ за неочаквания и драматичен политически трус в Унгария. След десетилетия на суверенитет, Будапеща пада под контрола на дигитална общност, зад която прозират интересите на Сорос и глобалисткия елит. Авторът разкрива механизмите на изборната загуба и тежките социално-икономически последствия, които предстоят за унгарския народ под управлението на Петер Магяр.

Уважаеми читатели на ПИК, не познах, че Орбан ще спечели изборите в Унгария!Самият той, след думите на Ванс в сряда, че ще спечели, направи мимика на резерва: “Не могат да се правят прогнози, защото за първи път в моята политическа кариера се сблъсквам не с партия, а с дигитална общност. Не знам доколко дигиталното е реално. Изборите ще покажат!“.

И изборите показаха! При 80% избирателна активност, дигиталната общност “Тиса“ ги спечели с 2/3 мнозинство след масово гласуване на младите до 30 години.

Както се знае, демокрацията е ротация и след 16 години управление с 2/3 мнозинство и общо 20 години министър-председател, Виктор Орбан се върна там, откъдето тръгна на 30 март 1988 г. - в опозиция.

“Сорос превзе Унгария!“, възкликна с пост Илон Мъск. И е прав! Много пари наляха Сорос и Зеленски в интернет партията “Тиса“, която де факто не е изградена като класическа партийна реалност. Възможно е тепърва да се случи...

И Париж омръзва, каза навремето великият Емил Димитров при Кеворк Кеворкян. Явно и Орбан омръзна. Младите викат: “Откакто сме родени все е Орбан, пък ако не се справя ще си върнем Орбан“. Всъщност, Орбан не омръзна на два милиона и половина избиратели, както показа резултата от вота.

Предстои Унгария да се обърне с главата надолу с премиер Петер Магяр, дълго време стоял на софрата на Орбан в три борда, докато беше съпруг на чаровната министърка на правосъдието на Виктор. Но след развод и нейна оставка, стана опозиционер.

Унгарските пенсионери ще забравят за 13 и 14 пенсия, а майките с три деца за 30 000 евро помощ при раждане на трети деца. Всички майки ще плашат данъци, от които Орбан ги освободи - с едно дете докато стане на 30 г., с две докато станат 40, а тези с три ще си плащат доживотно, а нямаше да плащат доживотно. Но най -много се простреляха в крака унгарците с режийните, за които Виктор им помагаше. В Маджарско бяха най-ниските режийни: 40 евро за парно, готвене и топла вода в апартамент на 100 квадрата. Но така реши мнозинството...

Във външната политика Унгария ще се управлява от Александър Сорос, който пръв поздрави Магяр. И още от трима германци - Вебер, Урсулата, Мерц и един поляк - Туск. Беше готино да те управляват германци може би 1996-а, но за 2026 г. едва ли.

Магяр ще премахне двойната ограда на границата, та да минават мигрантите, ще въведе гей-браковете и ще влезе в Клуба на желаещите да се бият с Украйна.

Загубата на Орбан е тежко поражение в Европа за Тръмп, който въпреки войната с Иран, почти през ден публично подкрепяше Виктор и прати Рубио и Ванс да дойдат в Будапеща да го сторят и на живо.

Няма да има Вишеградска четворка, която Тръмп наричаше новия мотор на Стара Европа. Няма да има и Австро-Унгарски съюз. Ще му намерят цаката и на Кикл. Загубата на Орбан е тежък удар и за Патриоти за Европа. Алтернатива за Германия, Льо Пен, Салвини... Също за Моравецки и Мелони, а Фицо, Бабиш и Вучич ги чака пуч!

За разлика от 1956 г., когато Америка предаде Унгария, в 2026-а Тръмп, Ванс и Рубио няма да предадат Орбан. А и той снощи публично се зарече, че никога, никога няма да се предаде! Виктор е показал, че е много силен в опозиция и при комунизма, и демокрацията.

Петер Магяр няма да е на “ти“ с Тръмп, Путин, Ердоган и Си, както и Орбан и това ще направи Унгария незащитима. Оттеглянето на Тръмп от Европа е неизбежно, защото тя изпълнява политиката на Сорос и Демократическата партия. Само Орбан не го предаде.

Петер Магяр бил казал, че Европа я чака мръсна война, тръбеше унгарската телевизия. Само, че в такава при Орбан, Унгария нямаше да участва. Сега Господ да пази, че датската премиерка предрече, че войната ще е в бъдещия й мандат. Но за жалост, Европа няма как да победи Русия, ама никак.

Един примитивен орбанофоб каза, че Орбан загубил, защото е човек на Путин. А то се видя от Луната, че е на Тръмп, както казах, още 2024 г. Но за жалост и това не помогна на Орбан. Хората на Магяр разчитат да получат 20 милиарда Евро от ЕС. И ще ги получат, халал да са им.

Петер Магяр му написаха снощи да каже, че победата му е като въстанието срещу съветските танкове през 1956 г., само дето по-късно на 16 юни 1989 г., ги изгони именно Виктор Орбан.

Уважаеми читатели, 23 октомври не е далеч: 80 години от Унгарското въстание срещу комунизма. Това ще е първият тест за Петер Магяр, а ПИК по традиция ще излъчи колко хора ще излязат да си поискат отново Орбан.

