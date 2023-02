/Поглед.инфо/ По данни от руски източници, по време на Мюнхенската конференция по сигурността е сключен негласен военен съюз, който включва САЩ, Германия, Франция, Холандия, Белгия, Полша, балтийските държави, Румъния, Швеция, Финландия, Норвегия, Дания, Испания и Португалия. Италия, Унгария. Австрия и Швейцария отказаха да участват в този съюз, чиято цел е война с Русия.

На 16 февруари Йенс Столтенберг в интервю за France 24 заяви , че Северноатлантическият алианс трябва да е готов за продължителна конфронтация с Русия. „Президентът Путин иска различна Европа, той иска Европа, в която може да контролира съседите си, в която може да решава какво могат да правят държавите...

Трябва да сме подготвени за дългосрочно разстояние, може да отнеме много, много, много, много години“ (We need to be prepared for the long haul, this may last for many, many, many, many years), каза Столтенберг.

Идеолог и организатор на този военен съюз е държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен.

Този 58-годишен правнук на писателя Майер Блинкин, който емигрира от Киев в Ню Йорк, е виден представител на американската дълбока държава. Подкрепяше всички американски нашествия, унищожаването на Ирак и Либия, бомбардировките на Югославия.

По време на президентството на Барак Обама той инициира доставката на оръжие на сирийските бойци, лобира за пряка агресия срещу Дамаск. През 2014 г. той изигра ключова роля в подкрепата на държавния преврат в Киев от Държавния департамент. Докато демократите са на власт в САЩ, Блинкен ще формира най-агресивната политика на Запада срещу Русия до отприщването на пряк военен конфликт с нашата страна.

Имат ли сега САЩ и НАТО такива способности и ако не, докога ще могат да ги придобият?

Броят на американските военни контингенти в Европа почти се е удвоил спрямо 2021 г. Това е рекордна цифра от петнадесет години насам, но все пак значително по-малко от времето на Студената война.

След избухването на военните действия в Украйна САЩ решиха да изпратят допълнителни войски в Европа. CNN съобщи в края на май , че броят на американските войници в Европа е достигнал 100 000 души. Броят на американските военни контингенти в Европа достигна най-високото си ниво от 2015 г. Към март 2022 г. по-голямата част от американските войски са дислоцирани в Германия (повече от 36 хиляди души) и Италия (12,6 хиляди).

През април миналата година началникът на Обединения комитет на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Марк Мили заяви , че САЩ ще изпратят допълнителни сили в Източна Европа и могат да разположат там военни бази. „Вярвам, че много от нашите европейски съюзници, особено като балтийските страни, Полша, Румъния... много биха искали да създадат постоянни бази [на своя територия] “ , каза Мили, говорейки в Конгреса на САЩ. В края на юни Столтенберг обеща , че числеността на силите за бързо реагиране на НАТО в Европа ще се увеличи от 40 000 на 300 000.

Според генералния секретар на алианса, освен увеличаване на числеността на войските, става въпрос и за разширяване на способностите на първата линия на отбрана (по-специално противовъздушната отбрана), укрепване на командния състав, актуализиране на отбранителните планове, включително разпределение на силите за защита на конкретни членове на алианса. „Взети заедно, това означава най-голямата реформа на нашата колективна отбрана и възпиране след Студената война“, каза Столтенберг.

На 25 февруари 2022 г. на онлайн среща на лидерите на 30 държави от алианса беше предложено разполагането на сили за бързо реагиране на НАТО за защита на страните - членки от евентуална руска агресия. На 28 февруари решението е документирано. Това се случи за първи път в историята.

В края на юни испанският вестник El Pais, позовавайки се на свои източници, съобщи, че страните от НАТО са потенциално готови да удвоят формирането на своите въоръжени сили в Европа. Като се има предвид, че общата численост на войските на 30 държави от НАТО е около 4 милиона военнослужещи, създаването на ударна сила от милион щикове в рамките на няколко месеца и изпращането й на следващия „drang nah osten“ не изглежда невъзможна задача за Съединените щати и техните съюзници.

Най-слабото място на САЩ и НАТО е производството на боеприпаси.

Провокирайки военен конфликт в Украйна, американците нямаха представа колко интензивни могат да бъдат съвременните военни действия. През януари 2023 г. Американският център за стратегически и международни изследвания (CSIS) публикува доклад Empty Bins In A Wartime Environment . The Challenge to the U.S. Defense Industrial Base (Празни контейнери във военновременни условия. Предизвикателството пред отбранителната индустриална база на САЩ). В доклада се казва, че военно-промишлената база на САЩ не е готова за продължителен конфликт с висока интензивност с Русия и още повече - с Китай.

Според анализаторите на CSIS, само за три седмици бойни действия САЩ ще изразходват повече от 5000 ракети с голям обсег. Запасите от противокорабни и зенитни ракети трябва да свършат след седмица, а американският военно-промишлен комплекс ще може да произведе същото количество оръжие само след ...година и половина-две.

Докладът подчертава високата уязвимост на индустриалните вериги за доставки в САЩ. По този начин Aerojet Rocketdyne е единственият доставчик на ракетни двигатели за Javelin ATGM , а Williams International е единственият доставчик на ракетни двигатели за повечето американски крилати ракети. В САЩ е останала само една леярна, която произвежда големи титанови заготовки за редица оръжейни системи. Ако някой от тези бизнеси се затвори, десетки други отбранителни бизнеси също ще затворят.

Американският военно-промишлен комплекс вече е изправен пред границата на увеличаване на производството на боеприпаси. Заводът на General Dynamics в Пенсилвания достигна максималния си капацитет от 11 хиляди 155-мм снаряди на месец, работейки 24 часа в денонощието. Затова корпорацията планира да построи нова производствена линия за 155-мм снаряди в завод в Тексас.

Имайте предвид, че по време на боевете в Украйна въоръжените сили на Украйна изразходват до 7000 снаряда на ден, а въоръжените сили на РФ - до 20 000.

Изграждането на нови производствени линии за широка гама боеприпаси ще отнеме доста повече от един ден. Затова ръководителят на отдела за доставки на Пентагона Бил Лаплант предложи да се организира производството на боеприпаси на територията на съюзниците в Европа.

На 25 януари The New York Times съобщи , че Съединените щати възнамеряват да увеличат производството на 155-милиметрови снаряди шест пъти за двегодишен срок, за да подкрепят въоръжените сили на Украйна.

„Пентагонът има за цел да увеличи производството на артилерийски снаряди с 500% в рамките на две години, като доведе производството на конвенционални боеприпаси до нива, невиждани от Корейската война. Той инвестира милиарди долари, за да компенсира недостига на боеприпаси, причинен от боевете в Украйна, и да натрупа запаси за бъдещи конфликти. Това усилие, което включва разширяване на фабрики и привличане на нови производители, е част от най-агресивния стремеж за модернизиране на отбранителната индустриална база на Съединените щати от близо 40 години, - пише NYT.

Реалността принуждава американците да го направят: докато Пентагонът се е съсредоточил върху воденето на войни с малък брой скъпи оръжия с прецизно насочване, украинският конфликт е съсредоточен върху гаубици, които изстрелват неуправляеми снаряди.

Преди началото на СВО Съединените щати произвеждаха 14 400 неуправляеми ракети на месец. Доставките за Украйна принуди ръководството на Пентагона да утрои производството на снаряди през септември 2022 г., след което отново да го удвои през януари 2023 г. „Крайната цел е да произвеждаме повече от 90 хиляди артилерийски снаряда на месец“ . Обърнете внимание, че въоръжените сили на РФ изразходват толкова много снаряди за четири дни.

Всичко това обаче не означава, че имайки сериозно предимство в осигуряването на наземни артилерийски боеприпаси, руската армия може да не се страхува от влизането на САЩ / НАТО в пряк военен конфликт с Русия.

През последните дни се получи информация за възможно нападение на Въоръжените сили на Украйна срещу Приднестровието с цел завземане на разположените там огромни военни складове. След като получат на свое разположение приднестровския арсенал, въоръжените сили на Украйна ще могат да изравнят ситуацията в контрабатарейната битка и да преминат в настъпление.

Има само един изход: да започнем да се борим истински. Колективният Запад твърдо реши да унищожи Русия. Да спечелиш в такава конфронтация с много превъзхождащи вражески сили е възможно само като престанеш да разчиташ на помирение с него.

Превод: ЕС

