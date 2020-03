/Поглед.инфо/ Московското бюро на германския телевизионен канал ARD поздрави министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров със 70-ия му рожден ден в официалния си акаунт в Twitter. Според Bild, това само по себе си е немислим скандал, но в действителност всичко е още по-лошо: ARD цитира туит, в който се казва, че е възможно да се закупи албум със снимки на върховния руски дипломат.

Това е "немислим скандал в разгара на кризата с коронавируса", пише германският таблоид Bild.

Според журналиста на изданието руската пропаганда разпространява конспиративни теории срещу Запада по отношение на COVID-19. Според тези теории Пентагонът стои зад коронавирусната епидемия. В допълнение, "кураторите", близки до ADH, казват, че кризата с коронавируса се използва от властите на западните страни, за да получат повече контрол върху обществото.

И именно по време на тази „хибридна военна кампания на Кремъл срещу Запада“ московското бюро на германската телевизионна и радиоразпръскваща компания ARD чрез официалния си акаунт в Twitter поздрави руския външен министър Сергей Лавров с рождения му ден, подчертава Билд.

В събота имаше поздрав в Twitter акаунт, който предава "информация и мотиви за събитията по темата за Русия и от Русия" . Сергей Лавров, който беше възхвален от ARD за „маратонец“ като руски външен министър, навърши 70 години, се казва в статията.

Това обаче не беше достатъчно, възмущава се немското списание. Както Билд подчертава, в своя туит ARD цитира руското представителство в НАТО, "редовно разпространяващо пропаганда и лъжи".

В събота този руски държавен акаунт рекламира наскоро издаден албум за "пионера в пропагандата на Путин Сергей Лавров", пише германският таблоид.

Според Bild, това е просто немислимо: ARD подкрепи рекламната препоръка на някой друг. Германският обществен оператор „без никакво колебание“ съобщи на немски: по случай рождения ден на Лавров вече можете да купите албум със снимките му като министър.

ARD Moskau@ARDMoskau

S dnjom roshdenija, Sergej Wiktorowitsch! Russlands Marathon-Außenminister Sergej Lawrow wird heute 70 Jahre alt. Seit 2004 ist er im Amt. Zu seinem Geburtstag kann man sich jetzt einen Bildband mit seinen Fotos als Minister kaufen. https://twitter.com/natomission_ru/status/1241310862612234240 …

Russians at NATO✔@natomission_ru

Today Russian Foreign Minister Sergey #Lavrov turns 70. On the occasion of his birthday an album with a collection of Foreign Minister’s photos went on sale on Friday, March 20. #Lavrov70

Според Bild, това е „култ към личността“ на най-близкия довереник на Путин, но ARD спомена това само при преминаване без критики.

Депутатът от Бундестага от Свободната демократична партия Биджан Джир-Сарай, който е специализиран по въпросите на външната политика, не разбира тази позиция на германския телевизионен канал. В интервю за Bild той каза: „Разбира се, можете да поздравите руския външен министър с рождения му ден. Но публикуването на препоръки за закупуване на книга за него е безсмислено и не е включено в задачите на публичноправните радиоразпръсквания. “

ARD все още не е отговорил на запитването на Bild дали вярва, че поздравите за рождения ден на външния министър на „автократичния режим“ и публичността на албума със снимки на този министър са негова работа като обществен оператор, завършва германският таблоид.



Превод: Поглед.инфо

Източник: Bild

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели