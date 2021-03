/Поглед.инфо/ Нова Зеландия преживя още две земетресения по-рано в петък, включително земетресение с магнитуд 7,3, което се случи в близост до североизточното крайбрежие, което предизвика предупреждения за цунами за островната държава.

Националната агенция за управление при извънредни ситуации (NEMA) на Нова Зеландия публикува бележка около 8:45 ч. местно време в петък, в която съобщава, че земетресение с магнитуд 8 по скалата на Рихтер е предизвикало още допълнителни предупреждения за опасност от цунами.

"ЦУНАМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На тази карта са посочени райони, които трябва да се евакуират. Евакуирайте тези зони, дори ако не сте усетили земетресението. НЕ ЧАКАЙ. Възможно е увреждащо цунами. Повече информация на https://t.co/ccVFYQQoBr"

- Национална агенция за управление при извънредни ситуации (@NZcivildefence) 4 март 2021 г.

National Emergency Management Agency

Mar 4, 2021

TSUNAMI WARNING issued following Kermadecs earthquake. People near coast from the BAY OF ISLANDS to WHANGAREI, from MATATA to TOLAGA BAY, and GREAT BARRIER ISLAND must MOVE IMMEDIATELY to nearest high ground, out of all tsunami evacuation zones, or as far inland as possible

National Emergency Management Agency

@NZcivildefence

TSUNAMI WARNING: Areas that need to evacuate are indicated on this map. Evacuate these areas even if you did not feel the earthquake. DO NOT WAIT. A damaging tsunami is possible. More info at http://civildefence.govt.nz

9:48 PM · Mar 4, 2021

Източник NEMA/Twitter

Земетресение с магнитуд 8,1, най-голямото досега , се случи на североизток от Нова Зеландия, което предизвика заплаха от #tsunami.

"Това е третото земетресение тази сутрин", подчертаха представители на Нова Зеландия.

Първото земетресение, което се случи около 02:27 ч. Местно време в петък, се оценява на около 7,3 магнитуда, докато последното земетресение е регистрирано със сила от около 7,4 по скалата на Рихтер.

Само няколко часа след земетресението 7.3 по Рихтер край северния остров на Нова Зеландия по-рано, има второ с магнитуд 7,3 на 900 км на север.

"Дали това с магнитуд 7.3 задейства M7.4? Може би, но малко вероятно и трудно е да се каже. И двете обаче са свързани със субдукция на тихоокеанската плоча под плочата на Австралия"

- Д-р Стивън Хикс @ (@seismo_steve) 4 март 2021 г.

https://twitter.com/seismo_steve/status/1367537122220138503/photo/1

"Надявам се, че всички са добре там - особено на Източното крайбрежие, който би усетил цялата сила на това земетресение", заяви премиерът на Нова Зеландия Джасинда Ардърн в Instagram в петък сутринта.

USGS регистрира земетресение на островите Кермадек с магнитуд около 8.1.

Съобщението на NEMA призова онези, които са близо до източния бряг на Северния остров и Голямата бариера, незабавно да се придвижат към "най-близкото високо място, извън всички зони за евакуация на цунами или колкото е възможно по-навътре".

Превод: СМ

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели