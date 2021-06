/Поглед.инфо/ Властите на много страни и градове по цял свят използват „творчески подход“, за да привлекат гражданите към местата за ваксинация срещу коронавирус, пише The Independent. Така, властите, а и частните компании предлагат коли, пари, битова електроника или дори крави и пилета за участие във ваксинацията.

В Москва желаещите да бъдат ваксинирани срещу коронавирус могат да напуснат ваксинационния център не само със следа от инжекцията на рамото, но и с ключовете от нов автомобил. В столицата на Русия в рамките на пет седмици се разиграват пет леки коли сред ваксинираните с първия компонент на ваксина срещу COVID-19.

Според The Independent това е само един пример за „творческия подход“ на страните по света за насърчаване на гражданите да се ваксинират. От пентхаус за 1,4 милиона долара до стръкове марихуана, правителствата и компаниите по света предлагат огромен набор от стимули, насочени към онези, които не искат да се ваксинират.

В Хонг Конг към ваксинациите привличат вниманието с редица лотарии, при които луксозен пентхаус за 1,4 милиона долара, кола Tesla или дори златно кюлче се разиграват на лотария сред ваксинираните срещу коронавируса. Частни компании също се опитват да подкрепят кампанията за ваксиниране, които предлагат смартфони на Apple и ваучери за покупкина ваксинираните.

В американската столица Вашингтон, близо до местата за ваксинация срещу COVID-19, активистите ще разпространяват безплатно марихуана на хората на възраст над 21 години. По програмата Vax & Scratch жителите на Ню Йорк могат да получат безплатно билети за държавната лотария и шанс да спечелят голямата награда от 5 милиона долара, ако се ваксинират срещу коронавирус в един от десетте места за ваксинация на Pfizer или Johnson & Johnson.

Като част от програмата Vax-a-Million, Охайо има седмична лотария, в която един от ваксинираните получава награда от 1 милион долара заедно с ваксината. Ваксинираните жители на възраст под 18 години ще имат шанс да спечелят безплатно обучение в Университета на Охайо. Победителите в лотарията ще получат пет пълни четиригодишни стипендии от щатското правителство.

В Мейн властите раздаваха безплатни лицензи за риболов, билети за бейзбол и карти за подаръци от магазини за дрехи, обувки и аксесоари за активен отдих на LL Bean, за да убедят жителите да ваксинират срещу коронавируса.

Някои програми имат по-скромен характер. Така че в Холандия, в центровете за ваксинация срещу коронавирус, всеки, който дойде да се ваксинира, ще получи безплатно традиционен деликатес - маринована херинга.

В Мелбърн, Австралия, като част от кампанията „Безплатни закуски за ваксинация“, група кина предлага безплатни пуканки и шоколадов сладолед на ваксинирамите се срещу COVID-19.

Находчивост показаха и тайландските власти, където жителите на квартал Mae Chaem, повечето от които са фермери, получиха шанса да спечелят една от 27 млади крави, разиглавани на лотария сред ваксинираните. Благодарение на тази инициатива почти половината от 1400 жители вече са се записали за ваксинации. А на жителите на Индонезия се предлагат пилета срещу инжектиране с ваксина.

Започвайки през юли, град Лас Пинас във Филипините ще раздава „стартов пакет за препитание“ на 10 ваксинирани жители всеки месец. Пакетът от 100 долара ще включва достатъчно храна, за да създадете собствено магазинче. Властите на друг град на Сан Луис разиграват крава всеки месец сред ваксинирани граждани.

В Румъния, след ваксинацията срещу COVID-19, на хората се предлага безплатна порция от едно от най-популярните румънски ястия, колбаси Michi.

Както отбелязва The Independent, макар че „може да изглежда объркващо някой да бъде награден, замяна на това, че е укрепил собствения си имунитет срещу смъртоносна пандемия“, експерти по целия свят твърдят, че подобни награди могат да бъдат ефективен начин за увеличаване на броя на ваксинираните хора.

Редица изследователи твърдят, че в това има логика, тъй като такива финансови стимули компенсират косвените разходи за ваксинация. По-специално, говорим за времето, прекарано в планиране на посещения, пътуване или чакане на опашка, както и пропуснати доходи за почасовите работници.

„Разходите за това непропорционално повече възпират хората с ниски доходи да се ваксинират, а плащанията могат да направят ваксинациите наистина „безплатни“ за всички“, подчертава The New England Journal of Medicine.

Превод: ЕС



