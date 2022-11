Оттеглянето на Русия от Арктическия съвет става неизбежно.

/Поглед.инфо/ Какво се крие зад абсурдното американско твърдение?

„Островът, разположен в осем часови зони източно от Москва и дом на някои от най-големите природни чудеса на Земята, принадлежи на Съединените щати. Русия държи територията на САЩ от 1924 г.“, пише The Wall Street Journal .

Откъде идва това абсурдно твърдение, ако от остров Врангел до Чукотка по права линия е 82 километра, а до Аляска - 450?

За първи път островът е очертан на картата от руския пионер Иван Лвов през 1707 г., а по същото време Ломоносов го поставя на полярната карта на руските владения. Повече от двеста години по-късно, на 16 септември 1921 г., петима канадци акостират на Врангел, обявявайки острова за „владение на Негово Величество Джордж, крал на Великобритания и Ирландия, на отвъдморските владения, император на Индия и др., и част от Британската империя."

А през август 1924 г. канонерската лодка "Червения октомври" под командването на B. В. Давидов, издига съветския флаг на острова и евакуира новопристигналите заселници оттам.

Днес на остров Врангел има руска военна база. От 2016 г. Русия стартира програма за изграждане на военни летища в Арктика и вече е построила 10: на нос Шмид, остров Врангел, остров Котелни, архипелага Земя на Франц Йосиф и в Мурманска област. А Съединените щати, като се установят на Врангел, ще осигурят позиционно господство от Аляска до Урал.

Исторически сме наследили конфронтацията със Съединените щати в Арктика, но сега тя ще стане по-твърда. Лондон публикува преди година доклад на Министерството на външните работи, „Отвъд леда: политиката на Обединеното кралство към Арктика“ (Beyond the Ice: UK policy towards the Arctic).

Пекин добави своя проект за развитие на Арктика към стратегическата инициатива „Един пояс, един път“. Тогава Индия разработи план за развитие на Арктическия регион. Стратегиите за Арктика бяха приети от Сингапур и Южна Корея, които изобщо не бяха Арктика...

Не днес или утре Швеция и Финландия ще станат членове на НАТО. И тогава ще бъде възможно да се постави знак за равенство между единствената международна организация (Арктическия съвет), предназначена да насърчава сътрудничеството в областта на опазването на околната среда и устойчивото развитие на полярните региони, и военния блок на НАТО: Русия ще остане единствената не -страна-членка на НАТО в Арктическия съвет. Не може да има съмнение, че статутът и задачите на Съвета веднага ще се променят в интерес на Съединените щати.

От края на март САЩ, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финландия вече временно преустановиха дейността си в Арктическия съвет. Причината беше традиционният исторически и правен подход на Русия към статута на Арктика.

Тя е отразена в двустранните договори на нашата страна, като се започне с Руско-английската конвенция от 1825 г. и Руско-американската конвенция от 1867 г., и включва норми за разграничаване на арктическите пространства по секторна линия (по меридиана до Северен полюс). Същият исторически и правен подход е записан в Декларацията от Илулисат от 2008 г., която беше подписана от външните министри на петте арктически крайбрежни държави - Русия, САЩ, Канада, Дания, Норвегия.

НАТО обаче е много по-близо до Конвенцията на ООН по морско право, приета през 1982 г., но нератифицирана от Вашингтон. Той определя, че територията на държавата включва само шелфа, чиито граници са определени като 200 морски мили, а с претенции за повече страната трябва да се обърне към създадената през 1997 г. Комисия на ООН за границите на континенталния шелф; това изисква уреждане на споровете с "други заинтересовани страни".

Сега рискът от голям конфликт в Арктика нараства значително. Веднага след приключване на процеса на присъединяване на Финландия и Швеция към Северноатлантическия алианс, Русия ще остане в Арктическия съвет лице в лице с НАТО.

„Съединените щати и НАТО трябва да продължат да подобряват отбраната си, за да попречат на Русия да ограничава техните военни и търговски самолети и кораби в и около Арктика и да гарантират, че Алиансът ще остане в състояние да изпълни военновременните си планове за подсилване на своите северни и източни флангове .“ , обяснява бреговата охрана на САЩ. Вярно е, че срокът на експлоатация на единствения активен тежък полярен ледоразбивач на американската брегова охрана, Polar Star, изтича след няколко години, а нови не са построени повече от 40 години.

Как по-нататък ще се развият събитията отвъд Арктическия кръг разкрива проучване на Фондация Карнеги. Проучването потвърждава , че последните международни събития (на първо място, СВO) превръщат Арктика в арена на интензивна геополитическа конкуренция.

В рамките на месец след началото на СВО, НАТО проведе най-голямото учение в Арктика от три десетилетия насам, включващо до 30 000 войници от 27 държави на сушата, в морето и във въздуха. Тогава Norwegian Cold Response 2022 показа, че ситуацията в региона е станала напрегната.

Това трябва да обясни „безпокойството“ на Финландия и Швеция, които нарушиха дългогодишната си традиция на неутралитет и се присъединиха към НАТО. Членовете на Арктическия съвет вече бойкотират всякакви преговори, провеждащи се в Русия, която в момента председателства Съвета. А новата стратегическа концепция на НАТО, приета през юни, определя „способността на Русия да наруши съюзническото сътрудничество и свободата на корабоплаването“ в Далечния север като „стратегическо предизвикателство“.

Следователно „САЩ и НАТО ще продължат да подобряват отбранителните си способности, за да попречат на Русия да тормози техните военни и търговски самолети и кораби в и около Арктика и да запазят способността на Алианса да изпълнява планове за укрепване на своите северни и източни флангове във военно време", пише Project Syndicate.

Оттеглянето на Русия от Арктическия съвет става неизбежно.

Превод: ЕС

