Държавната служба за интелектуална собственост публикува „Бяла книга за състоянието на защитата на интелектуалната собственост в Китай през 2025 г.“

В книгата се посочва, че през миналата година ефективността на защитата на интелектуалната собственост в Китай е значително подобрена. Управителният капацитет и нивото в областта продължават да се повишават, като степента на удовлетвореност на обществото от защитата достига 82,81 пункта, което е нов рекорд. Системата за защита се ускорява в своето усъвършенстване, а платформата за насоки при разрешаване на спорове относно интелектуална собственост в чужбина през годината е възстановила загуби за предприятията в размер на 2,75 милиарда юана.

В бялата книга се посочва, че до края на 2025 г. броят на валидните патенти за изобретения в Китай е достигнал 6,318 милиона, което е ръст от 11,1% на годишна база. Освен това Китай участва задълбочено в глобалното управление на интелектуалната собственост, сътрудничеството със Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) непрекъснато се задълбочава, а сътрудничеството в областта на интелектуалната собственост в рамките на инициативата „Един пояс, един път“ се разширява стабилно.