МВнР на КНР: Опитите на японските десни сили да прокарат конституционни промени не срещат обществена подкрепа

/Поглед.инфо/ На 7 май говорителят на китайското Министерство на външните работи Лин Дзиен коментира въпроси, свързани с неотдавнашните демонстрации в Япония срещу конституционните промени. Той заяви, че Китай е обърнал внимание на съответните процеси. Ясно е, че все повече японски граждани открито протестират срещу намеренията на правителството на Санае Такаичи да промени конституцията.