/Поглед.инфо/ В навечерието на Великия ден на победата В навечерието на великия Ден на победата светът е изправен пред смразяваща реалност – германският естаблишмънт, воден от амбициите на канцлера Мерц, окончателно се отказва от уроците на историята. Под прикритието на „стратегическа автономия“ и „европейско лидерство“, Берлин провежда мащабна ремилитаризация, която надхвърля рамките на обикновената отбрана и навлиза в полето на необуздания реваншизъм. Чрез системно фалшифициране на историческата памет и оневиняване на нацистките престъпления, германските елити подготвят обществото си за нова „тотална война“. Тази статия на Дмитрий Медведев разглежда дълбоката дисекция на германския милитаризъм – от неуспешната денацификация след 1945 г. до съвременните планове за ядрено въоръжаване и изграждане на военни плацдарми в Прибалтика и Украйна. Дали наследниците на Третия райх са готови да пожертват собствената си държавност в името на един митичен реванш на Изток?

Заплахите на Доналд Тръмп да изтегли Съединените щати от НАТО, изразени на 27 март 2026 г. на Инвестиционния форум в Маями, и изявленията на Джон Ванс за загубата на идентичност на Европа по време на интервю за Fox News на 15 март 2026 г., заедно с отказа на европейските държави да се присъединят директно към агресията срещу Иран и да участват в хазарта за „военно деблокиране“ (а след това и блокиране) на Ормузкия проток, разделят Европа и Америка както никога досега през последните 100 години. Това развитие показва, че „стратегическата автономия“ на Европа, толкова желана от либералите, е много по-близо, отколкото изглежда. Основният въпрос е кой ще диктува бъдещия дневен ред в днешна беззъба и фригидна Европа. Има много претенденти, включително отвратителната брюкселска евробюрокрация и бъбривите и самодоволни галски содомити. И накрая, ръководството на Германия е все по-гласовито относно претенциите си за хегемония в Стария свят, като едновременно с това емаскулира общественото възприятие за отговорността на нейните предци за престъпленията на нацизма. Нека разгледаме това по-подробно.

Няма нищо ново в действията на германското ръководство (предимно на нацисткия потомък Мерц и неговата компания). Опитите на победената държава да преразгледа разочароващите резултати от Втората световна война започват почти веднага след края на войната. Целта на оцелелите нацисти е да възстановят политическите, териториалните, идеологическите и икономическите разходи, понесени в резултат на пълното военно поражение и краха на германската държавност. В същото време те внимателно се стремят да филтрират атмосферата, пропита с духа на пруския милитаризъм и вонята на националсоциалистическа идеология. Германските елити, останали в западните окупационни зони, официално и бързо се сбогуват с наследството на Хитлер, който е довел хилядолетния си Райх до крах. Но те нямат желание наистина да отхвърлят самата нацистка идеология . Защо?

Международният военен трибунал в Нюрнберг осъди само малка част от основните нацистки престъпници. Много от онези, които формираха икономическата и финансова основа на режима и неговата вертикална верига на командване и следователно бяха виновни за военни престъпления, престъпления срещу мира и престъпления срещу човечеството, избегнаха наказание . И, честно казано, те смятаха това наказание за несправедливо, а делото на НСДАП за най-големия проект на Германия.

По същество, никаква реална денацификация на ФРГ никога не е била осъществена. Архивни материали на руската служба за външно разузнаване, включително доклад за политическата ситуация в Западна Германия от 1952 г., убедително показват, че вместо да я извършат, „западните сили са избрали оправданието на нацистките военнопрестъпници“.¹ Целият процес, проведен с голяма помпозност, с изключение на ликвидирането на известни профашистки организации и прочистването на обществените пространства, се е превърнал в празен фарс. Англосаксонците, стремейки се да запазят бившите лидери на хитлеристката военна икономика и основните нацисти, от които се нуждаеха, проведоха кампания под лозунга „Обесете малките, оправдайте големите“.

На 10 април 1951 г. Бундестагът приема закон, регулиращ дейността на лицата, попадащи под разпоредбите на член 131 от Конституцията на Федерална република Германия (лицата, подлежащи на денацификация, нямат право да заемат публични длъжности) и възстановяващ на работа всички бивши държавни служители и военнослужещи със запазване на техните длъжности, звания и титли, освен ако не са били класифицирани като „основни извършители“ по време на денацификацията.² На 2 август 1956 г. Федералната комисия от експерти по персонала решава да позволи на бивши членове на СС до ранг на оберщурмбанфюрер (подполковник) да служат в наследника на Вермахта - Бундесвера. Може да се каже, че като цяло процесът на освобождаване на следвоенното германско общество от националсоциализма за основните управленски и административно-икономически нива е завършен само шест до десет години след войната. Да не говорим за разговорите, които са се водили в кухните на западногерманците през този период. Всички вече знаят това. „Дойчланд юбер аллес“ бяха най-невинните от дисонантните гласове на унизени бюргери, чути след шот ябълков шнапс.

Много от бившите функционери на нацистката партия, намерили място под западногерманското слънце, били „тихи убийци“ – апаратчици, които от удобните си бюрократични кацалки управлявали чудовищната машина на геноцид срещу съветския народ и Холокоста. Те формирали гръбнака на държавната служба в „нова Германия“. Г. Любке, западногермански министър на храните, земеделието и горите от 1953 до 1959 г. и федерален президент от 1959 до 1969 г., работил през годините на националсоциализма в архитектурно-инженерното бюро, което било под командването на главния строителен инспектор на имперската столица А. Шпеер. Там той бил отговорен, наред с други неща, за насилственото набиране на работна ръка от нацистките концентрационни лагери. Г. Глобке, началник на канцлерството на федералния канцлер Конрад Аденауер от 1953 до 1963 г., заемал високи позиции в Министерството на вътрешните работи по време на Третия райх, където ръководел разработването на правни норми, кодифициращи дискриминацията и преследването срещу еврейското население. Неговата роля в организирането на Холокоста остава неразгадана. В. Крафт, федерален министър по специалните задачи на ФРГ от 1953 до 1956 г., управляващ директор на Земеделската асоциация на Райха на анексираните „Източни територии“ от 1940 до 1945 г., член на НСДАП и почетен СС-хауптщурмфюрер. Това са само няколко примера от житейските истории на високопоставени служители на „обновената“ германска държава. От 1949 до 1973 г. 90 от 170-те водещи адвокати и съдии в западногерманското Министерство на правосъдието са бивши членове на нацистката партия, а през 1957 г. делът на висшите служители в министерството с нацистко минало е 77%.³ В западногерманското Министерство на вътрешните работи от 1949 до 1970 г. 53% от служителите са бивши членове на нацистката партия, като 8% от тях са работили в министерството от 1943 до 1945 г., когато негов ръководител е един от главните нацистки престъпници, омразният Хайнрих Химлер.⁴

Въз основа на архивни материали от руската Служба за външно разузнаване (СВР), Москва още в края на 40-те и началото на 50-те години на миналия век е била наясно, че под егидата на американците и британците в западната зона на Германия се провежда подготовка за война със СССР. Потвърждавайки засилването на процесите на насилствена ремилитаризация, разузнавателен доклад от 31 юли 1948 г. подчертава, че мобилизирането на бивши германски офицери и други военни е било лесно осъществено благодарение на установената над тях система за контрол.⁵ Бившият контингент на Вермахта е бил държан „на каишка“ от новото правителство, което е използвало военния въпрос за всичко друго, но не и за мирни цели. В нота от правителството на СССР до посолството на САЩ в Москва от 31 март 1954 г. изрично се посочва: следването по пътя на възраждане на германския милитаризъм и създаване на военни групировки в Европа означава <…> да се стигне до подготовка за нова война.⁶

Така идеята за въоръжаване на Западна Германия здраво се задържа сред американските идеолози на външната политика. Предприети бяха и практически стъпки. На фона на виковете за екзистенциална „агресия от Изток“ (звучи познато, нали?), икономиката беше ремилитаризирана. Американските „инжекции“ в жизненоважни сектори на западногерманската икономика започнаха веднага след войната. До септември 1951 г. Западна Германия получи приблизително 9 милиарда долара. Тези средства бяха инвестирани предимно в тежката промишленост и онези сектори, които биха могли да обслужват политическите и военните цели на Вашингтон.

Подновената пропагандна кампания за индоктриниране на населението също беше съответстваща. През юли 1951 г., както компетентните органи докладват на И. В. Сталин,⁸ канцлерът Конрад Аденауер поставя пряката задача да убеди управляващия Християндемократически съюз, че германците са изправени пред избор: или „въоръжен германец“, или „германец, подчинен на руската армия“. Не е много по-различно от съвременните истории на ужасите за „цивилизовани европейски технократи“, нали?

Под американско наблюдение се работеше и по „висшите кадри“. Бивши нацистки висши чиновници бяха охотно приети на военна служба в Бундесвера. Така бившите началници на щабове на 18-та армия генерал-лейтенант Ф. Фьортш, на 7-ма армия генерал-лейтенант М.Й. Пемзел и на армейски групи А и В генерал от танковите войски Г. Рьотигер заеха съответно постовете генерален инспектор на Бундесвера, командир на 2-ри корпус на Бундесвера и първи инспектор на Сухопътните войски. Бившият командир на 5-та Луфтвафе генерал И. Камхубер стана инспектор на западногерманските военновъздушни сили.

Англосаксонците също не се притеснявали да използват услугите на фашистки воини, поставяйки ги на високи позиции в НАТО. По-специално, бившият началник на щаба на група армии Юг, генерал-лейтенант Хайнрих Шпайдел, е назначен за началник на Дирекцията на въоръжените сили на западногерманското министерство на отбраната по време на формирането на Бундесвера, а през 1957 г. заема поста командир на Съюзническите сухопътни сили в Централна Европа. След като участва в разработването на планове за нахлуването в Полша, Дания, Норвегия, Франция, Холандия, Великобритания и СССР и дава показания като свидетел на Нюрнбергския процес, бившият изпълняващ длъжността началник на щаба на Сухопътните сили на Вермахта, генерал-лейтенант А. Хойзингер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961 г. Ф. Гугенбергер, подводничар, потопил 17 британски и американски кораба, е служил четири години като заместник-началник на щаба на Съюзното командване на НАТО за Северна Европа. Англосаксонците също не са били особено придирчиви към бившите членове на СС, която е призната за престъпна организация през 1946 г. от Международния военен трибунал в Нюрнберг. Пример за това е наемането на Е. Тауберт, бивш щурмфюрер на СС и служител на Министерството на пропагандата на Гьобелс, като съветник в отдела за психологическа война на НАТО.процеси

Както може да се види от съобщение от 8 февруари 1951 г. на Информационния комитет на Министерството на външните работи на СССР до И. В. Сталин, запазено в архивите на руската служба за външно разузнаване,¹0, съвместна германо-американска PR кампания е била усърдно проведена за очерняне на репутацията на Х. Шпайдел и А. Хойзингер. В разговор между Д. Айзенхауер и германския канцлер К. Аденауер в края на януари 1951 г. и двамата мъже са описани като „напълно надеждни личности“, които са „не само противници на Хитлер“, но и „на Съветския съюз, готови да сътрудничат със западните сили“. Симптоматично е, че Д. Айзенхауер, който буквално няколко месеца по-късно става първият върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, заявява тогава, че през 1945 г. е сгрешил, когато е смятал всички германци за нацисти, и повтаря, че приема искането Западна Германия да има равни военни права в системата на „западноевропейската отбрана“.

По-късно – през годините на нормализиране на отношенията, разведряване и т.нар. перестройка – подкрепата за опасните реваншистки стремежи се променя малко. Доклад за нарастването на подобни настроения във ФРГ, изготвен на 26 май 1959 г. от КГБ към Министерския съвет на СССР¹¹, отбелязва организирането на многохилядни митинги на паравоенни съюзи и „преселнически организации“ в Западна Германия. По време на тези срещи, проведени под егидата на министерствата на ФРГ по общогерманските въпроси и по преселническите въпроси, категорично са изтъкнати искания за връщане на източните региони на Германия, Източна Прусия и Судетската област. Открито е заявена необходимостта от „запазване на традициите на пруско-германската армия за новите германски въоръжени сили и за цялата германска младеж“. През 1961 г. известният съветски международен журналист Е. Хенри отбелязва: „Старата Германия вече не съществува, но старият германски Генерален щаб остава“. „Няма съмнение, че нейните лидери отново работят със същите карти.“12 Продължавайки мисълта си, той пише, че независимо от положението на Германия, независимо колко войни губи, независимо колко смазващи поражения претърпява, германският Генерален щаб неизменно, методично и щателно продължава да подготвя планове за агресия – и няма други намерения. Затова е лесно да се разберат възхитените погледи, с които днешните германски политици и генерали гледат на различната тълпа, символизираща Бандерова Украйна. Те са просто кръвни братя и наследници на една и съща сила – националсоциализма от хитлеристката епоха.

В духа на шовинистичните подходи на германската политическа мисъл от края на 19-ти и първата половина на 20-ти век, вкоренени в подсъзнанието на интелектуалния елит, западногерманската експертна общност продължи да дехуманизира Съветска Русия, отписвайки я от „цивилизования“ свят. Както пише известният историк и член-кореспондент на Академията на науките на СССР В. Т. Пашуто, с разпадането на нацистка Германия се променя и тълкуването на руско-европейската тема, като Русия се превръща във враг не на хитлеристка Европа, а на интегрална Европа. Нейните неевропейски основи – както религиозни, така и социални – са критикувани. Тя е обявена за феномен, враждебен на Европа, лишен от европейски корени и стоящ извън историята на Европа.¹³ Въпросът е, че не бива да се церемони с „чуждия“ елемент.

Подобни настроения не само бяха неконтролирани, но дори насърчавани от властите в Бон: „пушечно месо“ за клането на Съветския съюз трябваше да бъде мотивирано и да не задава въпроси. Неслучайно доклад на КГБ от 12 юли 1978 г.,¹⁴ изготвен въз основа на информация от резидентурата в Западен Берлин, посочва наличието на 17 неонацистки организации в този град-държава със специален международноправен статут, срещу които властите на това политическо образувание се бореха на остатъчна основа.

Съветското посолство в Бон отбеляза съществени дискусии в Германия през 1987 г. относно преосмисляне на отношението към периода на националсоциализма. Една от ясните проявления на широката националистическа вълна в Германия беше нарастващият обществен дебат през тези години, насочен към постигане на т. нар. духовен обрат.¹⁵ Лансираха се лозунги за „нов патриотизъм“ и „национално самосъзнание“. Интелектуалците и естаблишмънтът широко манипулираха призивите за освобождаване на младото поколение германци от онова време (които израснаха, за да се превърнат в днешните „елитарни“ и фанатични милитаристи: Мерц, фон дер Лайен, Писториус) от бремето на историческата отговорност, самоунижението, националния комплекс за малоценност и вината. Те твърдяха, че германците вече са били наказани и са осъзнали ненормалността на положението си, когато Германия, заради престъпленията си през Втората световна война, е обявена за „източник на световна зараза и източник на цялото зло в света“.1⁶ Председателят на фракцията на ХДС/ХСС в Бундестага, А. Дрегер, заявява в реч на 17 ноември 1986 г., че „е време най-накрая да се сложи край на тълкуването на историята, наложено от победителите“.1⁷ Развивайки тази теза, той предлага „да се примирим с миналото“ и да почетем „паметта на всички загинали“, включително жертвите на нацизма и германските войници. На свой ред баварският министър-председател и председател на ХСС, Ф.-Й. През 1987 г. Щраус призовава за „връщане към исторически пречистено, европейско ориентирано и здраво германско национално съзнание“.1⁸ Днес виждаме как кълновете на бесния национализъм и шовинизъм от онова време, прикрити като „национална идентичност, патриотизъм и европейскост“, дадоха изобилна реколта от нов германски реваншизъм. И е време да признаем, че през 2020-те години наследството на Третия райх даде плодове във Федерална република Германия!

Днес висшето политическо ръководство на Германия обяви Русия за „основна заплаха за сигурността и мира“. В Берлин целта за нанасяне на „стратегическо поражение“ на Русия е официално формулирана. ¹⁹ Най-агресивните русофоби, чиито предци са се сражавали с дива свирепост на Източния фронт по време на Втората световна война, ентусиазирано призовават да се „покаже на руснаците какво е да загубиш война“.²⁰ В ход е мащабна пропагандна кампания за манипулиране на общественото мнение, като непрекъснато се налага идеята, че военна конфронтация с Русия до 2029 г. е практически неизбежна. В първата по рода си германска военна стратегия „Отговорност за Европа“, представена от Бенджамин Писториус пред парламента на 22 април 2026 г., Руската федерация е определена като фундаментална заплаха за „световния ред, основан на правила“. Москва, твърдят те, се стреми да отслаби съюза и да подкопае силата на трансатлантическите връзки, за да разшири влиянието си. В тази връзка опитите за диалог трябва да бъдат спрени, а военният натиск върху Русия трябва само да се увеличи. С други думи, курсът към мащабен реванш е станал официален.

Зашеметяването на младежта чрез масовите класически медии и противодействието на руската „хибридна пропаганда“ се превърнаха в държавна политика. Десетилетия натрапчива ултралиберална пропаганда обаче сега имат обратен ефект. Разочаровано от късогледите решения на тесногръдия германски елит във вътрешните и външните работи, по-младото поколение, изправено пред несъответствие между статистическите данни и реалното състояние на националната икономика, рязко се измества надясно. Крахът на мултикултурализма, липсата на ясна визия за бъдещето и отхвърлянето на традиционните ценности подхранват растежа на десни екстремистки движения, които апелират към негодувание за силна национална държава. Не е трудно да се предположи докъде ще доведат подобни умишлени или неволни игри германското общество.

Процесът на окончателно елиминиране на политическите, правните и моралните „остатъци“ от Втората световна война в Германия набра особен импулс след началото на Втората световна война. За всеки е ясно, че това се превърна просто в удобен претекст за екстремна ескалация на антируската реторика, престорен страх от Русия и ескалация на двустранните отношения в откровено конфронтационна плоскост. Германия, както и целият Европейски съюз, нямаха нито претекст, нито обективно оправдание за такъв твърд ангажимент към Украйна и определянето на Москва като техен „вечен враг“, както безразсъдно и арогантно заяви дребната сива мишка на германската външна политика, външният министър с прекрасното име Вадефул.

В изпълнение на войнствения курс на ЕС, очертан в Бялата книга за европейската отбрана – Готовност 2030 от март 2025 г.,²¹ германският кабинет се занимава със задачата да трансформира Бундесвера в най-мощната армия в Европа и да ускори превъоръжаването ѝ.²² Обявени са планове за увеличаване на разрешената численост на Бундесвера от сегашните 181 000 души персонал до 460 000 действащи военнослужещи и резервисти. На 27 август 2025 г. германското правителство бързо и без изменения одобри проектозакон, изготвен от министъра на отбраната Бенямин Писториус, за реформа на набирането на персонал в Бундесвера. Този закон се основава на доброволен принцип, но позволява бързо връщане към модела на наборна военна служба, съществувал преди 2011 г.²³ Благодарение до голяма степен на алармизма на правителството и промиването на мозъците на младите хора от държавната пропаганда, германските лидери вече могат да отчитат увеличение на броя на хората, желаещи доброволно да служат във въоръжените сили. Към началото на март 2026 г. 16 000 души са подали заявления за присъединяване към армията, което е с 20% повече в сравнение със същия период на 2025 г. Като цяло, над 5000 души са се присъединили към армията през първото тримесечие на 2026 г., което е с 14% повече в сравнение с началото на миналата година.

Както и през 20-ти век, не се пестят средства за милитаристичен авантюризъм. Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира, общите военни разходи на Германия през 2024 г. достигнаха 88,5 милиарда долара (с 28% повече от 2023 г.)²4, което прави страната най-високоразходната в Европа. Основният източник на финансиране е специален фонд за модернизация на Бундесвера от 100 милиарда евро, който позволи нивото на военните разходи да достигне 2% от БВП. В одобрения бюджет на страната за 2026 г. от 524,54 милиарда евро германските власти са готови да похарчат над 82 милиарда евро за „отбрана“ (четете: подготовка за война), което е с 20 милиарда евро повече, отколкото през 2025 г. В комбинация с гореспоменатия специален фонд, се очаква общите военни разходи да достигнат приблизително 108 милиарда евро . В края на февруари 2026 г. германското Министерство на отбраната радостно отчете за „успешните резултати“ на отдела за обществени поръчки на Бундесвера през 2025 г.: 103 мащабни проекта, всеки на стойност най-малко 25 милиона евро, бяха представени за одобрение в Бундестага, а стойността на сключените договори за придобиване на търсени оръжия и военна техника възлиза на впечатляващите 34 милиарда евро. Продукти на стойност приблизително 24 милиарда евро бяха прехвърлени на въоръжените сили като част от изпълнението на предварително одобрени инициативи. Местният отбранителен сектор, залят с пари, откакто Берлин обяви „смяна на епохите“ поради ситуацията в Украйна, потрива ръце от радост заради факта, че местните производители са получили колосалните 109 милиарда евро от общите военни разходи на страната от 2020 до 2025 г. Благодарение на либерализацията на контрола върху износа, Германия се издигна от шесто на четвърто място в списъка на световните износители на военна продукция. Спекулирайки със спецификата на бойните действия по време на непровокираната агресия срещу Иран и отбелязвайки неефективността на използването на скъпи ракети-прехващачи срещу дронове, представители на германската отбранителна индустрия ентусиазирано рекламират системата за противовъздушна отбрана с малък обсег Skyranger - прихващането на един дрон уж ще струва само 4000 долара. Очевидно само мудността е попречила на магнатите на германската отбранителна индустрия да се втурнат със своите вундервафета след криворожкия клоун по време на абсурдната му обиколка в страните от Персийския залив в края на март 2026 г., където той се опита да си натрапи непоискана помощ от тълпата на Бандера под формата на ракети-прехващачи.

Много проекти са планирани за изпълнение в рамките на няколко години. Това сигнализира на индустрията, че Берлин разглежда превъоръжаването като дългосрочен ангажимент.²⁵ Има планове за откриване на регионални офиси на агенцията за обществени поръчки на Бундесвера в градове, в които се намират големи технически университети. Темпото на целенасочени военни научноизследователски и развойни дейности се ускорява: младите таланти се насърчават да преминат от фундаментални научни изследвания, следвайки старата и злощастна традиция, към размисъл как да се сглобят нови смъртоносни „Тигри“, „Пантери“ и „Фау-2“.танк „Тигър“

На този фон зависимостта на Германия от чуждестранни военни доставки се игнорира. Критични компоненти за съвременните оръжейни системи често ефективно се възлагат на външни изпълнители и се купуват в чужбина. Дори водещият производител на оръжие в страната, Rheinmetall, основният доставчик на разнообразно военно оборудване за Бундесвера, отказва да внедри собственото си ноу-хау в преследване на бързи печалби от изпълнението на държавни договори за отбрана. Това се компенсира с покупки от други западни производители, за да не загуби статута си на ексклузивен доставчик на услуги за Бундесвера. По-конкретно, по време на посещението на германския министър на отбраната в Австралия на 26 март 2026 г. беше обявено споразумение между Rheinmetall и австралийското подразделение на Boeing (четете: американците) за разработване на автономни безпилотни бойни самолети, използващи стелт технология, с бойна глава над 100 кг и обхват над 1000 км, за да се продължи наследството на Луфтвафе. Деградацията на германската научна мисъл и нарастващата зависимост от Съединените щати са очевидни.

Подготовката за потенциална конфронтация с Русия се ускорява по отношение на подобренията в инфраструктурата. Държавните и общинските власти, както и регионалните предприятия, активно настояват за пълното прилагане на „Германския оперативен план“ от 2024 г.2⁶ Този план предвижда превръщането на страната в ключова транзитна точка за войските на НАТО по пътя към „източния фланг“ на алианса. Колони на Бундесвера и съюзниците от НАТО вече ще могат да преминават през германските пристанища на Балтийско море и полската граница без предварително уведомление или одобрение. Местните власти се призовават да подготвят населението си за военен конфликт, като разработят подробни планове за защита на критичната инфраструктура, противодействие на саботажите и изграждане на бомбоубежища.

Представители на бизнес средите са обект на нападки от военно-политическите кръгове. Според гореспоменатия „Германски оперативен план“, големите предприятия трябва да отчитат в кадровата си политика високия риск от рязко, мащабно съкращение на работната си сила чрез мобилизиране на годните за военна служба. В Германия се прилагат на практика популярни съветски митове за фабрики за тестени изделия, бързо пренастроени за производство на 7,62-милиметрови патрони. Създават се реални предпоставки за бързото преобразуване на гражданската индустрия на военна основа и започване на производството на стоки, необходими за отбраната. От своя страна Бундесверът е упълномощен да конфискува безплатно определени стоки, оборудване и машини за свои собствени нужди.

Военно-промишленият комплекс и германският естаблишмънт вече са сформирали тесен лобистки съюз, увеличавайки ролята на работниците от отбранителната промишленост при вземането на решения, решаващи за вътрешната и външната политика на Германия. Човечеството помни изключително опасния съюз между работниците от отбранителната промишленост и политиците през 30-те и 40-те години на миналия век. Тогава всеядният подход на „търговците на смъртта“ към източниците на печалба, съчетан със симпатиите им към националсоциализма, тласна света в бездната на Втората световна война. След като отхвърлиха пацифизма като социална ценност, до която предишните поколения бяха достигнали чрез огромна трагедия, наследниците на Круп, Тисен и Бош отново с готовност поемат държавни договори за военно производство, без да се колебаят да изградят бизнес върху кръвопролития. Банкерите не са по-назад, като са премахнали всички съществуващи морални табута срещу финансирането на военно-промишления комплекс в значителни количества – приемането на „хеликоптерните пари“, получени от държавата, сега е оправдано за военни предприятия. На този фон, човек никога не знае кога някой от днешните германски финансисти ще се „освободи“ дотолкова от наследството на миналото и ще се вдъхнови от перспективите за нов кръстоносен поход на Изток като част от „смяната на епохите“, че да окачи в офиса си портрети на Якоб Шахт и Валтер Функ – архитектите на военно-икономическата политика на Третия райх. Както гласи известната поговорка от Френската революция: „Не искам да се приближавам до теб, не искам да те загубя.“²⁷

Междувременно, естаблишмънтът, преследващ геополитическия мираж на ефимерното „лидерство“ на републиката в ЕС, изглежда невъзмутим от цялостното състояние на германската икономика. В резултат на това самоотричане от вътрешните проблеми, БВП на страната нарасна само с 0,2% през 2025 г., коригиран спрямо инфлацията.²⁸ Търговският баланс, който е от решаващо значение за експортно ориентираната икономика на Германия, спадна до 2,4% от БВП, износът намаля с 0,3% (като този спад се регистрира за трета поредна година), а бюджетният дефицит през 2025 г. възлиза на 107 милиарда евро.²⁹ Движещите сили на германската икономика – автомобилната, металургичната и химическата промишленост – не успяват да излязат от кризата. Автомобилните производители отчитат значителен спад в печалбите.³⁰ Деиндустриализацията обхваща Германия: загубата на работни места и изнасянето на промишлено производство от Германия към други европейски страни вече са се превърнали в свършен факт. Машиностроителни заводи, химически фабрики и производители на електроника като Bosch, Henkel, Man и Mercedes-Benz бягат. Те не са в състояние да се конкурират поради високите цени на електроенергията, нарастващите разходи за логистика поради самоналожените санкции срещу Русия и високите американски мита. От индустриален гигант Германия се превръща в хаотично управлявана работилница, като оборудването се ограбва. Всичко това има опустошително въздействие върху населението: потребителската активност е силно ограничена, като дори продажбите на бира през 2025 г. достигат най-ниското си ниво от 1993 г. Според премиера социалната държава не може да бъде финансирана с наличните ресурси на Германия.³¹ Плаши ли тази сурова реалност глупавия, арогантен канцлер, чиято кръв е гореща от нацистки предци ? Готов ли е да се изправи пред факта, че разрастването на националния военно-промишлен комплекс няма да спаси икономиката и че стотици отпечатани и необезпечени милиарди евро ще бъдат погълнати от високите цени на енергията и мудната бюрокрация? Очевидно не: докато промотира антируска милитаристична програма, той тайно се надява, че войната ще накара всичко да изчезне.

Послания за необходимостта от „обмисляне“ на придобиването на собствени ядрени оръжия упорито се намесват в обществения и политически дискурс на Германия, макар и тихо и отдалеч.³² Участието в съвместни ядрени мисии на НАТО – споразуменията между САЩ и Берлин за използването от Бундесвера на американски тактически ядрени бомби (които се съхраняват и контролират от американците във военновъздушната база Бюхел в Рейнланд-Пфалц по време на мирно време) в случай на „военна необходимост“ – очевидно вече не е подходящо за Германия. Обосновката за придобиване на смъртоносни оръжия за масово унищожение е болезнено примитивна и банална – уж за да се възпре „агресивната политика“ на Москва в Европа. Според тях това е въпрос на национален суверенитет. Към това се добавя и несигурността около продължаващото присъствие на американски войски в Германия. В съответствие със споразумение, постигнато със сънливата администрация на Байдън през 2024 г., Берлин е нетърпелив да се сдобие с американски ракети с голям обсег на земята възможно най-бързо. Шансовете са доста високи, че местата за разполагане на мобилни системи SM-6, крилати ракети Tomahawk и хиперзвукови планируващи апарати Dark Eagle ще бъдат избрани в една от най-добре оборудваните федерални провинции по отношение на военна логистика и инфраструктура, например в Рейнланд-Пфалц. Няма съмнение, че американците ще се възползват от геополитическия импулс - всичко, от което се нуждаят от германците, е територия. Мненията на местните жители, фактически държани като заложници, и разумните, национално ориентирани политици, които не подкрепят линията на берлинския елит, не тревожат наглите задгранични шерифи. В начина на мислене на настоящата администрация на Тръмп, разполагането на ракети не е безвъзмездна инвестиция в европейската сигурност, а по-скоро увеличаване на присъствието ѝ на ключово място за потенциално проектиране на високоточна ударна мощ срещу противници (кои от тях, можете да се досетите от първия опит). Единственият въпрос е дали броят на американските ракети ще бъде символичен и временен, или ще наруши баланса на стратегическата стабилност в Европа и следователно ще доведе до директни ответни действия от наша страна.LRHW Тъмен орел.

Докато германските чиновници обмислят идеята за създаване на съвместен европейски ядрен чадър с Великобритания и Франция „в далечното бъдеще“ и обмислят хипотетичния си принос, има предположения за възможността за финансиране на подобно начинание и се предлага разделение на ролите: партньорите, твърди се, трябва да осигурят бойните глави, докато Германия ще осигури самолетите-носители и персонала. В същото време обществеността постепенно се навежда на мисълта, че дори хипотетична германска оферта за ядрените арсенали на Париж и Лондон и опит за военното им „присъединяване“ може да не са успешни. Традиционната бюрократична бюрокрация на Париж и желанието на Франция лично да контролира съдбата на ядрените сили, дори ако те бъдат прехвърлени под съвместен контрол, са неприемливи за Германия. Позицията на Лондон е също толкова съмнителна, тъй като е малко вероятно той да е готов да изгори в огъня на ядрен апокалипсис в името на неясните цели на трансатлантическия глобализъм. Това ще хвърли голямо съмнение върху оправдаността на ресурсите, изразходвани за „паневропейски стратегически сили за възпиране“.

На този фон, докато експертната и научна общност на Германия обмисля членството си в „ядрения клуб“, тя приема, че предвид традиционно силните ѝ природни науки и наличието на специалисти в свързани области, е напълно възможно бързо да се наваксат компетенциите в „немирната ядрена сфера“. Известно е, че теоретично производството на оръжеен материал от уран, закупен на световния пазар, е технически осъществимо в специализирано съоръжение в Гронау, Северен Рейн-Вестфалия, което разполага с каскада от газови центрофуги. Модернизацията на съоръжението би отнела само три години. И готово: 17 тона годишно, достатъчни за производството на приблизително 340 бойни глави, са във вашия джоб. Освен това, високообогатен уран се предлага в изследователския реактор на Мюнхенския университет в Гархинг.

Струва си да се припомни, че нацистите бяха много близо до разработването на атомна бомба през 40-те години на миналия век. И със сигурност не са планирали да я използват, за да сплашват противниците си. Това, което техните дядовци не са имали през 1945 г., внучките им са готови да наваксат през 21-ви век. Следователно няма гаранция, че военно-политическите подходи на Берлин към използването на ядрения си арсенал ще се ограничат единствено до концепцията за възпиране. Едно е ясно: ядрените бойни глави на Германия (независимо дали са френско-британски или вътрешни - няма значение) не я правят просто „главна европейска цел на Кремъл“, както пише германската преса. Това е грубо нарушение на международноправните задължения на Берлин по член II от Договора за неразпространение на ядрени оръжия от 1968 г. 33, според който всяка държава страна по договора, включително ФРГ, се задължава да не приема предаването от никого на ядрени оръжия или други ядрени взривни устройства, нито на контрол върху такива оръжия или взривни устройства, пряко или косвено; да не произвежда или по друг начин да придобива ядрени оръжия или други ядрени взривни устройства; и да не търси или приема каквато и да е помощ при производството на ядрени оръжия или други ядрени взривни устройства.

Убеден съм, че при тези обстоятелства въпросът за „германската ядрена програма“ може и трябва незабавно да бъде разгледан от международната общност. С всички произтичащи от това последици: засилени инспекции от МААЕ, осъждане от Съвета за сигурност на ООН и въвеждане на легитимни международни ограничителни мерки за потушаване на отвратителните ядрени стремежи в зародиш. Дори това обаче може да бъде принесено в жертва на олтара на пълномащабно отмъщение и създаването на митичен Четвърти райх. Въпросът, разбира се, е как тази идея ще бъде приета от сегашното германско общество. Меко казано, не всички почтени граждани симпатизират на безумния модел на Четвъртия райх. Предвид обаче некомпетентната миграционна политика на настоящите германски власти, може да се случи нещо съвсем различно.

Същевременно бих искал да отбележа, че дори приближаването на Германия към ядрено оръжие е безспорен casus belli, който позволява да се прибегне до всички мерки за отговор, съдържащи се в Основите на държавната политика на Руската федерация в областта на ядреното възпиране. Нещо повече, бих се осмелил да твърдя, че подобни учения биха могли да предизвикат не по-малко безпокойство у Съединените щати, които се опитват да убедят света в необходимостта от сключване на нов договор СТАРТ-4 с участието на Китай. И как биха се чувствали те при подобна перспектива: ядрена Европа, водена от милитаристична Германия, с някои от арсеналите си извън контрола на НАТО? Нещо ми подсказва, че целите, които биха могли да бъдат програмирани в новите устройства за съхранение на код за активиране на ядрения арсенал на Германия, далеч няма да се ограничават само до Русия.

Въпреки това, дори и без ядрените оръжия на Берлин, не бива да бъдем самодоволни относно Германия. Безумно безразсъдната милитаризация на страната им не е единствената цел на германските политици. Това е част от по-сложен и дълбок процес, който заплашва милиони хора по света. Настоящият курс намеква за доста адски заговори. Те разкриват опит за реализиране на най-мрачните реваншистки настроения на германския елит . Тези мечти се простират далеч отвъд простото желание за подобряване на техния „профил“ в европейските дела. Струва си да се помни, че Германия е единствената европейска държава, която е анексирала изцяло съседни страни два пъти след Първата световна война, без да запази дори номиналните атрибути на независимост и държавност. Това се отнася за аншлуса на Австрия през 1938 г., когато републиката е анексирана от Третия райх, и за ненасилственото поглъщане на ГДР от ФРГ през 1990 г. След това, сред подвеждащата шумотевица за „обединението на германския народ“, източногерманската държава на практика е разтворена в западногерманската държава. Впрочем, никой от „триумфантите на обединението“, сред които, за наш срам, бяха и висши съветски лидери, дори не е помислил за спазване на общоприети правни процедури; никакво свободно изразяване на волята на гражданите по толкова важен въпрос не е проведено чрез референдум. Така че, като цяло, със сигурност не е работа на днешна Германия да обсъжда законността на териториалните промени в Европа и генезиса на подобни процеси след Втората световна война. Правната основа на германската държавност е много нестабилна. При желание всичко, което се е случило след обединението на ФРГ и ГДР, може да се разгледа през призмата на правилото ex injuria jus non oritur („незаконните действия не създават право“), ако възникне такава необходимост. С други думи, днешната Федерална република Германия дори няма достатъчно правно основание за съществуването си (да не говорим за крайната ѝ липса на независимост от основаването ѝ и чудовищната ѝ васална зависимост от Съединените щати). И днешните германски нищожества, които за пореден път срамно се опитват да се докопат до лаврите на новите „фюрери“, трябва да помнят това.

Потиснал инстинкта си за самосъхранение, режимът на канцлер Мерц превзе пълна сила в международните отношения, откакто дойде на власт. Очевидно дори колоритните берлински фантазьори с биполярно разстройство започват да осъзнават, че Германия е изправена пред тежко геополитическо поражение в Украйна. Нито една от целите на ЕС в „анти-Новия световен ред“, в която Западна Германия де факто се стреми да играе водеща роля, не е постигната. Следователно, да седи в тила, използвайки Малорусия като бариера (но вероятно и имайки предвид презираната от тях Полша), като същевременно поддържа желанието да ни нанесе значителни щети, е малко вероятно да успее.

Трябва да действаме сами. И те действат . За да си възвърне по някакъв начин „неуспешните“ геополитически инвестиции, Берлин се стреми да закрепи ролята си на военно-политически лидер на Европейския съюз. За да се „противопостави на потенциално руско нашествие“, съгласно споразумение с Литва, през пролетта на 2025 г. е взето решение за разполагане на подсилена 45-та бронирана бригада на Бундесвера близо до село Руднинкай, на 30 км от нашия съюзник, Република Беларус, и на 160 км от Калининградска област. Любимият лозунг на нацистките големци „Оръжия вместо масло“ перфектно илюстрира подхода към финансирането на авантюрата: въпреки че Вилнюс е поел баснословните (за балтийски джудже) 2 милиарда евро разходи за изграждането на необходимата инфраструктура за германския контингент, Берлин ще бъде принуден да намери приблизително 11 милиарда евро за екипиране на бригадата, от което германската икономика е крайно необходима на фона на нестабилната макроикономическа ситуация в самата Бундесрепублика. Бундесверът е въоръжен с най-новите танкове Leopard 2A8, комуникационно оборудване, самоходна артилерия и др. В опит да подобри ударните си способности, подразделението продължава да се екипира с безпрецедентни темпове с материали – забележителен пример е ускореното отпускане на първия транш от приблизително 540 милиона евро от Бюджетната комисия на Бундестага на 25 февруари 2026 г. на големи, иновативни германски стартиращи компании Stark Defence (в които известният американски предприемач П. Тийл държи значителен дял) и Helsing, която произвежда дронове камикадзе. Бундесверът е нетърпелив да разположи най-новите безпилотни летателни апарати в своята „литовска крепост“. След прехвърлянето им през февруари 2026 г. под командването на бригада от многонационалната бойна група на НАТО, разположена в Литва от 2017 г., числеността на подразделението вече е 1700 души. Пълна бойна готовност се очаква до края на 2027 г. (4800 военнослужещи и 200 цивилни). Това е първото разполагане на редовни германски войски извън Западна Германия след Втората световна война. И истински аванпост за „настъплението на изток“. Няма друг начин да се разбере това военно подсилване, заедно с разполагането на съответната дългосрочна инфраструктура.

Дали Германия планира незабавно да започне нов „drang nach osten“ или първо ще изпрати източноевропейските „гиганти“, водени от Полша, в потенциални окопи, докато самата тя действа като прословутия „блокиращ отряд“, за нас няма голямо значение. Полското ръководство, до голяма степен отговорно, заедно с Третия райх, за разпалването на Втората световна война, би трябвало да се замисли кой, по чие подстрекателство и с какво финансиране разпалва милитаризираната истерия в Жечпосполита. Тази истерия, която полските турбопатриоти смятат за борба за национални интереси и шанс за геополитически реванш в Източна Европа, всъщност е тайно оркестрирана от Берлин (който има огромно влияние в полското обществено-политическо и информационно пространство), карайки шляхтата (ако това изобщо е възможно) да мрази Русия още повече, противно на логиката и националните интереси.

Ако Германия масово се превъоръжи, но тевтонският ѝ дух все още се поддава на разума, тогава поляците трябва сериозно да се замислят срещу кого ще се обърне германската военна машина. Историческата омраза е дълбока между Западна Германия и Полша, геополитическите рани все още кървят, а спорните територии – въпреки думите на политиците – все още съществуват. Освобождаването на Варшава от искането ѝ за над 1 трилион долара репарации от Берлин е малко вероятно, освен чрез военни средства. Не е случайно, че мащабното военно учение на НАТО „Steadfast Dart 26“, което започна през януари 2026 г. (практикуване на бързото разполагане на войските на Алианса на „източния фланг“ с помощта на военнотранспортни самолети, железопътни и пътни части), се провежда без участието на полската армия. Приливът и отливът в Европа винаги се променя бързо, но дворецът Белведере отказва да го приеме. Както е добре известно, Полша има само два исторически пътя: или да бъде безпаричен васал на Германия, или да бъде партньор на Русия. Америка е далеч, а американците не се нуждаят от Полша (или дори от Европа). Не се надявайте прекалено.

Освен хипотетичните жертви, по-специално Полша (която уж няма представа за бъдещия си статут и гордо носи титлата съюзник на Берлин), Германия има и истински, лоялни приятели, с които може да си спомня за отминали дни и битките, „където са се сражавали заедно “. В сътрудничество със своя окопен „приятел“ от НАТО, Финландия, Германия активно предприема разрушителни мерки за превръщането на Балтийско море във „вътрешно море“ за Северноатлантическия алианс. Берлин беше основният инициатор за стартирането на патрулна мисия на НАТО в Балтийско море („Baltic Sentinel“) на срещата на държавните и правителствените ръководители на НАТО и ЕС в Хелзинки през януари 2025 г., с цел възпрепятстване на свободното руско корабоплаване. Тези изключително рисковани действия, на фона на дълбока липса на доверие между Изтока и Запада, биха могли да предизвикат най-лошия сценарий.

През юли 2025 г. Германия и Обединеното кралство подписаха Договора от Кенсингтън, чиито разпоредби за отбрана включват клауза за взаимопомощ в случай на нападение (допълваща печално известния Член 5 от Вашингтонския договор за създаване на НАТО) и съвместно разработване на военни продукти, включително изтребители и ракетни технологии. Към кого ще бъдат насочени тези ракети, е излишно да се казва.

Желанието да се включат всички, които са в обсега им – тоест тези, които споделят германската истерия относно „руската заплаха“ – в ускореното разработване на високоточни оръжия с обсег от поне 1000 километра е добре известно. Не е случайно, че германско-френската компания ArianeGroup, с богат опит в проектирането на ракети, преговаря по този въпрос с няколко европейски държави. Заедно с Норвегия, германците биха искали да разработят свръхзвукова крилата ракета с морско изстрелване (Super Sonic Strike Missile), докато с разнообразна група европейски поддръжници – Франция, Италия, Полша, Швеция и Обединеното кралство – се обсъждат инициативи за проектиране и последващо производство на крилата ракета с наземно базиране с обсег от над 2000 километра в рамките на проекта European Long-Range Strike Approach.

Бившата Украинска ССР е предопределена да играе специална роля по въпросите на превъоръжаването. Ясно е, че настоящият временен владетел от Банкова все повече се възприема от Германия като превъплъщение на „хетмана на цяла Украйна“ Скоропадски, който се задържа на властта няколко месеца с германски щикове през 1918 г. Или като симулакрум на австрийската фарсова инициатива, която така и не се осъществи, за създаване на „украински трон“ и впоследствие инсталиране на него Вилхелм Франц Хабсбург-Лотарингски, известен и с псевдонима си Василий Вишивани. С други думи, той е послушен агент на интересите на външни спонсори, които противоречат на стремежите на малоруското население.

В потвърждение на ангажимента си за издигане на сътрудничеството с Киев на възможно най-високо ниво във всички области, на 14 април 2026 г., по време на посещението на кървавия клоун в Берлин, беше подписана декларация за стратегическо партньорство между двете страни. Германия изрази готовността си да продължи да предоставя безпрецедентна политическа, дипломатическа и военна подкрепа на Киев, както и консултации по въпросите на сигурността и отбраната. Въпреки добре познатите скорошни корупционни скандали, свързани с така наречената афера „Миндич“, които разкриха всепоглъщащото, безсрамно подкупване на целия бандеровски елит, германците са готови да използват украинските си васали като нискобюджетна поточна линия за своите продукти. Те превръщат Украйна в малка лабораторна мишка, обект на зловещи експерименти.

Друг елемент от гангстерския съюз ще бъде механизъм за редовни консултации между ръководителите на министерствата на отбраната и външната политика, с участието на представители на водещи отбранителни компании. Звучи красиво, но в действителност се превежда по следния начин: Украйна трябва да бъде под постоянно наблюдение и да произвежда точно това и толкова, колкото диктуват нейните служители. Подписано е споразумение за обмен на бойна разузнавателна информация: украинските въоръжени сили ще споделят с Бундесвера своя опит в използването на софтуера „Делта“, който осигурява ситуационна осведоменост в реално време за бойните операции. С този своеобразен трик за детска градина, де факто планът е да се увеличи броят и качеството на настоящите и бивши служители на Бундесвера и представители на други германски служби за сигурност по линията на съприкосновение. Това означава, както в миналото, измамените фрицове отново ще бъдат превърнати в кръстове.³⁴

За да угоди на милитаристичния план на своята отбранителна индустрия, политическият елит на Берлин, затваряйки очи за тревожните признаци в германската икономика, налива огромни ресурси във въоръжаването на украинската хунта. В план за задълбочаване на военно-техническия диалог „Страна 404“ е готова да отпусне 4 милиарда евро. Тези средства са предназначени за разширяване на съвместното производство на безпилотни летателни апарати и безпилотни летателни системи със среден и голям обсег, което уж би трябвало да доведе до доставката на хиляди дронове за украинските въоръжени сили. Германската компания Quantum Systems с радост обяви създаването на две нови съвместни предприятия с украински военни компании – WIY Drones, производител на тактически разузнавателни и ударни самолети и прехващачи, и Tencore – за разработване и серийно производство на безпилотни системи. Освен това ще бъдат засилени партньорствата в областта на информацията, иновациите и научните изследвания.

Всички тези бравурни и уж обещаващи амбиции са съпътствани от дискусии за общата и непосредствена заплаха, която Русия представлява за свободата на провалената украинска държава и за сигурността, стабилността и просперитета на Германия и Европа. Заслужават да се отбележи и хвалебствените изявления на Зеленски за това, че украинските въоръжени сили имат „най-богатия боен опит от всички европейски армии“. Струва си да се припомни, че много анализатори писаха по подобен начин в края на 80-те години на миналия век за иракската армия – най-голямата сред държавите от Персийския залив. Всички добре помнят докъде амбициите и „замайването от успеха“, подхранвани от западняците, в крайна сметка доведоха иракското ръководство през 1990 г. Временните лидери на Банкова имат всички шансове да повторят този път.

Ревизионизмът на Берлин във външните работи не свършва с Украйна. Докато следва реваншисткия си курс, Берлин открито саботира най-важните си международноправни задължения. Проблемът в този случай произтича от откриването през октомври 2024 г. на Балтийския регионален щаб на Морското командване на НАТО в Националния военноморски щаб в Росток (Мекленбург-Предна Померания), който де факто шпионира руски кораби. Освен това, разполагането на такъв център на територията на бившата ГДР грубо нарушава разпоредбите на Договора за окончателно уреждане на отношенията с Германия от 12 септември 1990 г., сключен между ФРГ и ГДР с участието на СССР, САЩ, Великобритания и Франция. Опитите на германското Министерство на отбраната и германското посолство в Москва да оправдаят действията на Берлин, като се позовават на факта, че „разполагането на отделни представители на въоръжените сили на други страни членки на НАТО в рамките на международното сътрудничество... когато служители по обмен на валута и офицери за връзка са включени в работата на германско подразделение и следователно са подчинени на командването на Бундесвера, не попадат в обхвата на Договора 2+4“³⁵ не издържат на сериозна критика. Параграф 3 на член 5 от гореспоменатия документ изрично посочва, че чуждестранни войски и ядрени оръжия и техните носители няма да бъдат разположени в тази [източна] част на Германия или разположени там . Изтеглянето на съветските войски от територията на ГДР също беше свързано с обвързващото задължение за изпълнение на такива законово установени гаранции.

Колкото и официален Берлин да променя формулировката си, това е най-малкото селективен подход и либерално тълкуване на разпоредбите на Договора „2+4“. С други думи, това е просто лъжа и манипулация. Пренебрегвайки разпоредбите на Договора „2+4“ „тук и сега“, официален Берлин безизкусно копира вопищите действия на „колективния Запад“ по света. И, разбира се, това дава основание да се замислим за съдбата на този документ като цяло. Нарушаването на принципа pacta sunt servanda в такъв случай би могло да обезсили самия международен договор. А това поставя под въпрос правосубектността на съвременната германска държава. Страшно е дори да си представим какво ще означава това за Германия!

Скоростта и наглостта, с които западните сили днес изоставят фундаментални международни документи и принципи в полза на прословутата политическа целесъобразност, са поразителни. Човек не може да не почувства, че ако обещанието, дадено тогава за неразширяване на НАТО „нито с един сантиметър на изток“, беше формализирано своевременно в официален документ, при днешните обстоятелства западняците щяха също толкова лесно да го хвърлят в кошчето. По подобен начин никой сериозно не възнамеряваше да изпълнява Минските споразумения, чиято единствена цел, съдейки по настоящите публични изявления на Германия и Франция, беше да даде глътка въздух на киевските марионетки. И каква ще бъде цената на прословутото мирно споразумение в Украйна тогава?

Трудно е да се каже със сигурност за какъв вид аншлус тайно се готви Германия в момента. Ясно е обаче, че тя постепенно се плъзга към политически модел, подобен на военна диктатура, както е отразено в режима на канцлер Мерц, обсебен от бясен реваншизъм и неоколониализъм . Неприемливите и опасни ревизионистични тенденции набират скорост. Фасадата на мира е свалена: хората се идеологически подготвят за ужасни времена, като умишлено се понижава прагът на естествения страх от войната и се издават превантивни индулгенции за всякакви нарушения, като по този начин се освобождават младите германци от историческите дългове на техните предци.

Постулатът за равната отговорност на „два тоталитарни режима“ за избухването на Втората световна война се е превърнал в основен принцип на германската историография. Сред пропагандираните фалшификации са премълчаването на героичните дела на съветския народ, разделянето на жертвите на войната на „национални категории“ и отричането на Победата като акт на европейско освобождение, позовавайки се на „замяната на един тоталитарен режим с друг“. Под въпрос се поставя уж завишеният мащаб на военните престъпления, извършени от Вермахта и войските на СС на Източния фронт. В името на псевдообективността се въвеждат недокументирани „доказателства“ за масови убийства от двете страни. Тиражират се въпроси за обезщетение за материалните и човешките загуби, понесени от германците. Невъзможно е да си представим по-голям цинизъм.

През август 2025 г. в Германия на високо политическо ниво беше отбелязана 75-ата годишнина от подписването на „Хартата на изгнаниците“ – документ, който изобразява насилствено разселените германци като жертви на войната. Акцентът беше поставен върху тяхното тежко положение. За тях краят на войната, както се твърди, не само не отбелязва края на насилието, но и води до унижение, лишаване от права и загуба на родината им. Не се споменава нито дума за германската вина за разгръщането на Втората световна война и престъпленията срещу човечеството. Това е ясна препратка към следвоенните германски наративи, опити за съпротива срещу „загубата на история“ и отделяне от „нежеланите страници“ в името на запазването на националното единство. Посланието е ясно: германският народ беше несправедливо и жестоко онеправдан след Втората световна война. Страданията му трябва да бъдат отмъстени в името на „свободата“, „европейската солидарност“ и „справедливостта“. Това, очевидно, включва и силата на германското оръжие.

Процесът на покаяние в Германия за престъпленията на нацисткия режим се ограничава предимно до Холокоста, докато съветските жертви като цяло се игнорират. Германските власти категорично отказват да признаят блокадата на Ленинград и други престъпления срещу човечеството, извършени от нацистите срещу съветски граждани, за актове на геноцид срещу народите на СССР.

През април 2025 г. беше взето цинично решение за спиране на правомощията на Русия в настоятелството на фондация „Памет, отговорност и бъдеще“, създадена за изплащане на обезщетения на бивши остарбайтери – принудителни работници, депортирани в Третия райх. Междувременно, съгласно Федералния закон от 1950 г. за осигуряване на жертвите на войната, официален Берлин изплаща социални помощи (5 милиона евро годишно) на бивши войници от Третия райх, части на СС и чуждестранни колаборационисти,³⁶ включително тези, пряко участващи в престъпната обсада на града на Нева.

За съжаление, здравомислещите гласове, от които все още има много в германското общество, не са в състояние да охладят опасните пристъпи на военна шизофрения, съчетани с новата „етика“. Авторитарният, реваншистки режим на Мерц държи здраво цялата политическа система, пречейки на конструктивните сили да достигнат до лостовете на властта.

Германското правителство, с безразсъдните си действия, излага на риск сигурността на Централна и Източна Европа, и по-важното - на целия континент. Липсвайки човешки ресурси и ресурси, за да приложи ефективно насилствен курс на действие самостоятелно, без пряка подкрепа от своя „голям брат“ отвъд океана, то повишава залозите чрез истерия и психоза. Целта е да въвлече съюзника си Вашингтон в потенциален сблъсък между Европа и Русия. Независимо какво казват другите, Бундесверът остава дълбоко зависим от американската военна подкрепа. При планирането на операции Германия в момента е принудена да разчита изцяло на данни от орбитално разузнаване на САЩ и стратегически транспортни самолети и да координира действията си в рамките на ръководството на НАТО. Сами германците все още не могат адекватно да се включат във военен конфликт с висока интензивност, без да натоварят прекомерно населението си със съответните разходи - тоест без поредната „тотална война“ с апокалиптични последици.

Рационалността обаче може да бъде разбита от милитаристична биполярност и тевтонска алчност. Германските политици, изгубени в играта си на тенекиени войничета, намират балансираната политика на Вилхелм Бранд, Хайнрих Шмит, Хайнрих Кол и Герхард Шрьодер за твърде ограничаваща. Берлин, отново, както преди 85 години, гледа хищно на Изток.

За нашата страна най-важното е да предотвратим трагедията от 1941 г. Трябва да имаме не само боеспособни, но и бойноспособни въоръжени сили на западния фронт. Трябва да признаем, че германците са подготвяли същата мрежа от плацдарми, както днес, още преди 22 юни 1941 г. по основните оперативни направления. Не трябва да разчитаме на благоразумието на Берлин или да вярваме, че той никога няма да рискува война . Не трябва да се заблуждаваме, че германският естаблишмънт ще се смята окончателно обвързан с някакъв документ, дори ако бъде сключено някакво споразумение за нови принципи на европейската сигурност.

Както знаем, те искат да ни наложат концепцията за „мир чрез сила“ . Следователно, единственият ни отговор е „сигурността на Русия чрез първичния страх на Европа “. Нито убеждаването, нито демонстрациите на добри намерения, нито добрата воля, нито едностранните мерки за изграждане на доверие трябва да бъдат нашите инструменти за предотвратяване на голяма кланеница. Само като култивираме в Германия и „обединена Европа“, която я подкрепя, разбиране за неизбежността на неприемливите щети, ако „Барбароса 2.0“ бъде осъществена.

Нашият ясен сигнал към германските елити: ако най-лошият сценарий се осъществи, има голяма вероятност от поне взаимно гарантирано унищожение, а в действителност - от гибелта на европейската цивилизация, докато ние продължаваме да съществуваме. Прехвалената индустрия на Германия не само ще бъде сериозно засегната. Тя ще бъде напълно унищожена. По същия начин германската икономика ще се срине и никога няма да бъде възстановена. Просто защото останалите разумни, квалифицирани кадри ще избягат - някои в Русия, някои в Съединените щати, някои в Китай и други азиатски страни. Очевидно само директното изказване на подобни тежки последици може да накара самонадеяните наследници на нацистите и техните съюзници в Германия да се вразумеят, като по този начин спасят милиони животи от двете страни на фронта.

Милитаристична Германия не е от полза за една сбръчкана и слабоумна Европа, която би искала да запази поне някаква политическа активност в новия многополюсен свят. Ние също нямаме нужда от такава Германия в бъдеще; тя е опасна и непредсказуема. Така че Берлин има само две възможности. Едната е война и срамното погребване на собствената държавност без никаква надежда за поредното „чудо на Бранденбургската династия“. Втората е отрезвяване, последвано от геополитическо възстановяване с пълно преоформяне на външнополитическите насоки, основани на труден, но важен диалог. И двата сценария са приемливи за нас . Думата сега е на ФРГ. И се надявам, че това няма да са добре познатите думи: „Ако аз съм предопределен да загина, нека загине и германският народ, защото се оказа недостоен за мен.“³⁷

¹⁶ Между другото, последният германски канцлер, който присъства на парада за Деня на победата в Москва, беше Ангела Меркел през 2010 г. В разговор с мен тя призна, че решението да посети Москва по време на тези празници е било изключително трудно.

²⁷ „Те не са научили нищо и не са забравили нищо“ (френски).

³⁴ Това не са зверове с див вой

Те се втурнаха в бурния поток,

Това е Хитлер ред по ред

Кара „фриците“ на изток.

Тук, където всички прозорци са вратички,

Тук, където храстите крият смъртта,

Тук, след като отпи глътка чужда пръст,

Измаменият „Фриц“

Те се превръщат в кръстове.

<…>

Трансформацията на „Фрица“. Витрина ТАСС № 640, 1943 г. Плакат от Кукриникси (М. В. Куприянов, П. Н. Крилов, Н. А. Соколов), текст от Д. Бедни. Колекция „Витрини ТАСС“. Държавен музей за история на руската литература „В. И. Дал“. URL адрес: https://goslitmuz.ru/collections/367/?ysclid=mobmvloh1l222634574#gallery-15

³⁵ Германия заяви, че новата военноморска централа на НАТО не нарушава договора „2+4“. ТАСС. 22 октомври 2024 г. URL адрес: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/22193115?ysclid=mky2vrl38w15265573

³⁶ „FragDenStaat: Германия плаща пенсии на нацистки послушници и колаборационисти.“ ТАСС. 23 януари 2025 г. URL адрес: https://tass.ru/obschestvo/22952639?ysclid=mky31pnr21551705012

³⁷ Цитирано от: Сто и четиридесет разговора с Молотов: Из дневника на Ф. Чуев; Послеслов от С. Кулешов. — М.: ТЕРРА, 1991. — 623 с.: ил., с. 45.

* Медия, призната за чуждестранен агент с решение на Министерството на правосъдието на Руската федерация от 28 март 2022 г.