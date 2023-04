/Поглед.инфо/ Европейският производител на самолети „Еърбъс“ и неговите китайски партньори подписаха споразумение за разширяване на капацитета за окончателно сглобяване на машини от серията A320 с втора линия на площадката му в Тиендзин.

Сделката „Еърбъс“ и Tianjin Free Trade Zone Investment Company Ltd. и Aviation Industry Corporation of China, Ltd. беше парафирана в четвъртък.

Новата поточна линия ще допринесе за целта на „Еърбъс“ да произвежда 75 самолета от серията A320 на месец до 2026 г. в цялата си глобална производствена мрежа. Понастоящем компанията разполага с четири съоръжения за сглобяване на машини от тази серия – в Тулуза във Франция, Хамбург в Германия, Мобайл в Съединените щати и Тиендзин в Китай.

Неговата азиатска линия, известна като FAL Тиендзин, беше пусната в експлоатация през 2008 г. и досега е сглобила повече от 600 самолета.

До края на март 2023 г. броят на самолетите „Еърбъс“ в експлоатация в континенталната част на Китай е над 2100.

