Германският вицеканцлер: „Безотговорната война“ на САЩ срещу Иран вреди на икономическото възстановяване на Германия

/Поглед.инфо/ На 7 май германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл заяви в Берлин при представянето на доклада за данъчните прогнози на Германия, че само преди няколко седмици германското правителство е очаквало слабо икономическо възстановяване през тази година. Войната срещу Иран, започната от администрацията на Тръмп, както и предизвиканият от нея шок в цените на енергията, обаче забавят темпа на възстановяване на германската икономика. По думите му това е „безотговорна война“.