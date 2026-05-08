Клингбайл подчерта, че настоящата ситуация е изпълнена с огромна несигурност и че войната нанася щети на германските предприятия. Поради това германското правителство е принудено непрекъснато да реагира на тези кризи, включително чрез спешни мерки за справяне с високите цени на енергията. В бъдеще Германия трябва да стане по-устойчива и по-независима.
Германският вицеканцлер: „Безотговорната война“ на САЩ срещу Иран вреди на икономическото възстановяване на Германия
/Поглед.инфо/ На 7 май германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл заяви в Берлин при представянето на доклада за данъчните прогнози на Германия, че само преди няколко седмици германското правителство е очаквало слабо икономическо възстановяване през тази година. Войната срещу Иран, започната от администрацията на Тръмп, както и предизвиканият от нея шок в цените на енергията, обаче забавят темпа на възстановяване на германската икономика. По думите му това е „безотговорна война“.
Поглед Инфо
