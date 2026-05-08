/Поглед.инфо/ Според изявление на служител на ЕС съюзът ще забрани предоставянето на финансова подкрепа за проекти, които използват инвертори от Китай и други „държави с висок риск“.

В отговор на това говорител на Министерството на търговията на Китай заяви, че ЕС, без никакви реални доказателства, за първи път определя Китай като така наречената „държава с висок риск“ и на това основание забранява финансирането на проекти, използващи китайски инвертори. Това представлява стигматизация спрямо Китай и създава несправедливо и дискриминационно отношение спрямо китайските продукти. Китай твърдо се противопоставя на тези определения. Страната призовава ЕС незабавно да прекрати действията по стигматизация и да премахне дискриминационните практики.