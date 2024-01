/Поглед.инфо/ Тестова версия на ракетата за многократна употреба „Куайджоу“ (Kuaizhou) завърши експеримент с вертикално излитане и кацане в петък следобед.

Тя е разработена от Expace Technology Co., Ltd., компания, свързана с Китайската корпорация за аерокосмическа наука и индустрия (China Aerospace Science and Industry Corporation Limited), и използва двигател с течен кислород и метан. Полетът е продължил 22 секунди, а ракетата се е реела във въздуха 9 секунди, с точност на височина от 0,15 метра.

Положението на тестовата ракета при кацане е било стабилно, позицията – точна, а корпусът – в добро състояние, което означава успех на експеримента, според компанията.

Това поставя основата за разработването на серията ракети „Куайджоу“ за многократна употреба, казаха още от Expace Technology.

