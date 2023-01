/Поглед.инфо/ В навечерието на Нова година китайският председател Си Дзинпин произнесе новогодишно приветствие, в което насърчава целия народ да гледат напред и да работят усилено за едно по-добро бъдеще. Китайците изразиха увереността си, че с усилия и упорита работа ще могат да се постигнат чудеса и бъдещето на Китай ще бъде по-хубаво.

Си Дзинпин посочи, че през 2022 г. проведохме 20-ия конгрес на Китайската комунистическа партия, на който бе очертан план за всеобхватното изграждане на модерна социалистическа държава и бе даден тласък на великото национално възраждане. Започнахме упорита борба в новата ера.

Изминалата вече 2022 г. има специален смисъл за жители на село Нангоу, гр. Йен‘ан, провинция Шаанси. Районът усилено и успешно развива сектора за отглеждане на ябълки, като използваните земи са вече над 207 хектара, а продукцията на фермерите достига над 40 малки и големи градове. Това успешно подобрява качеството на живот на местните жители.

През 2022 г. китайската икономика се развива стабилно и страната работи за възраждане на селските райони. Успешно се проведоха Зимните олимпийски и параолимпийски игри в Пекин и китайците продължават да се радват на съоръженията за зимен спорт из цялата страна. Усилията на поколения китайци всъщност създадоха днешен Китай.

Ай Айгуо от Iron and Steel Group Co., Ltd. в гр. Сянтан споделя, че новогодишното приветствие искрено го е развълнувало и в бъдеще ще се стреми да развива индустрията, за да даде своя принос за модернизацията на страната.

Шъ Дзяци, любител на зимните спортове, заяви, че се гордее с Пекин, който засега е единственият град домакин на както летни, така и зимни олимпийски игри.

Тайконавтите в китайската космическа станция „Тиенгун“ също гледаха на живо новогодишното приветствие. Фей Дзюнлун каза, че китайският председател е споменал завършването на строителството на китайската космическа станция, което го прави горд и щастлив от това, че е част от този грандиозен проект.

