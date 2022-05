/Поглед.инфо/ Интервю на Иля Титов с изтъкнатия руски политически анализатор проф. Андрей Фурсов за зараждащия се в нашия свят биоекотехнофашизъм и неговите лобисти.

Иля ТИТОВ. Андрей Илич, в Post-West, „зелената програма“ и концепциите на Шваб най-често се критикуват от изследователи и анализатори, така да се каже, не от мейнстрийма. Има ли изключения?

Андрей ФУРСОВ. Има изключения и те са много. Ще се огранича само с един пример. В САЩ работи много известен икономист Бранко Миланович, автор на книгите Capitalism Alone, Global Inequality и др. Тоест той в никакъв случай не е маргинал, не е критик на системата. Независимо от това, в края на 2021 г. в своя блог той предлага своята картина как би изглеждал новият нормален „зелен свят“ (на моя език се нарича светът на биоекотехнофашизма) и тази картина е пряко свързана с проблема за Мета-вселената.

Миланович пише, че сега 10% от населението на света, т.е. най-богатите, са отговорни за емисиите на 46-47% парникови газове (нека ви напомня, че наскоро представители на световния елит летяха до т. нар. Climate Summit с 400 частни самолета, които отровиха атмосферата по начин и количество, по който я трови средният американец за една година!) и консумират огромна част от световния брутен продукт.

Наистина, вземете Съединените щати. С 4% от световното население, те консумират 40% от продукта, създаден в света. Тоест те "ядат" 10 пъти повече, отколкото трябва. Ясно е, че това е средна цифра и върховете преди всичко са главните "ядачи".

Миланович пише: "Има два начина за намаляване на потреблението. Рациониране, което засяга всички: от горе до долу." Тоест толкова литри бензин (на човек), толкова килограма месо на месец, толкова киловата ток. Ясно е, че в световен мащаб ще възникне "черен пазар", но богатият елит в никакъв случай няма да намали потреблението си. Ще се опитат да принудят другите да го правят – нисшите класи и средните слоеве, „мидъл класата”.

Ето защо, според Миланович, най-вероятно ще бъде приложен вторият вариант: налагането на всякакви данъци върху стоки и услуги, които се предполага, че са опасни за климата, например, върху производството на нефт и газ. Освен това тези данъци ще бъдат както за физическите лица, така и за държавите.

Ясно е, че това ще удари преди всичко бедните и особено средните слоеве. В зависимост от страната, делът на „средната класа“ в населението е различен. В САЩ и богатите европейски страни това е около 50%, в Руската федерация - не повече от 10%. Така че силата на въздействието ще варира в зависимост от слоя, както и от конкретната страна. Особено лошо ще бъде за слабо развитите страни. Например, на Мексико, Алжир или Нигерия ще се предложи да плащат огромни данъци. Ако ги плащат, тогава всичко, което печелят от продажбата на петрол, ще отиде на нула. Ако не продават петрол, ще изпаднат в криза, ще започнат бунтове и т.н.

Освен това, ако се въведат въпросните данъци, ще се срине туризмът, а с него и хотелиерството, а с него и въздушният транспорт. Между другото, през 2020 г. те са намалели с 60%. Ако въздушният транспорт се намали, тогава „сбогом, самолетна индустрия“. И разбира се, "сбогом, градове", живеещи от туризма. Например, Флоренция. Много градове в Европа (и не само в Европа) ще станат подобни на това, което френският художник от 19-ти век Юбер Робер изобразява в картините си. Например, картината „Въображаема гледка към галерията на Лувъра в руини“ или руините на други европейски градове в бъдеще.

За да могат хората, отбелязва Миланович, "да се подчиняват психологически по-бързо, те ще бъдат карани да стоят де факто под домашен арест чрез локдауни." Той пише, че локдауните /блокирането/ за COVID е привикване на „пролите“, беднотията като цяло, както и средните слоеве към по-оскъдния живот в света на бъдещата „зелена“ икономика, в свят, който според Шваб ще стане „ голяма Патагония“ за мнозинството.

Като цяло светът на „зелената“ икономика всъщност е реализация на една от версиите на фантастичния свят. И изобщо не в буколичната версия на „Властелинът на пръстените“ от Дж. Р. Р. Толкин, а в суровата версия на света на „Игра на тронове“ от Дж. Р. Р. Мартин или „Колелото на времето“ от Р. Джордан. Според плановете на ултраглобалистите хората, които седят вкъщи без работа, ще получат основен доход, за да не се бунтуват, и ще бъдат потопени във виртуалната реалност. Влошаването на здравето им ще принуди хората да купуват лекарства нон-стоп и по този начин да отдават почит на Big Pharma.

Освен виртуални „зрелища“ ще предоставят „хляб“, тоест храна, но или просто изкуствена, или направена от насекоми, червеи и т. н. Между другото, ЕС вече одобри производството на продукти от насекоми. А в Съединените щати, на Деня на благодарността през 2021 г., за първи път изваяха пуйка от соя. Вече го виждам така: понеделник е безмесен, следва скорпионски вторник, соева сряда... Но имаме нужда и от зрелища, в които човекът да е потопен и в същото време да си седи вкъщи, отучвайки се от нормални социални контакти, а следователно и от сътрудничество с другите в борбата за правата си.

Има и друга причина за приложението за Мета-вселената. Мисля, че това е отговор, макар и предварително планиран, на натиска на „ексистите“ от страна на държавната бюрокрация и финансиалистите.

Иля ТИТОВ. Обяснете, моля, кои са "ексисти".

Андрей ФУРСОВ. „Ексисти“ (от английската дума access – достъп) са собствениците на големи социални информационни платформи, които контролират основните средства за производство на посткапиталистическата система: информационни потоци, социални мрежи, индивидуално и групово поведение (чрез наложени нужди, цели , мнения). Ексистите се стремят да се закрепят на върха на пирамидата на световната икономика. Именно те са главния враг на индустриалния капитал, на тази част от финансовия сектор, която обслужва този капитал и на държавната бюрокрация.

Следващото ниво на пирамидата след ексистите е финансиализмът (да не се бърка с традиционния финансов капитал на 20-ти век). Това са обезумели финанси, които вече изобщо не са пари, а нещо друго. Следва това, което З. Бжежински нарече технотроника, след това индустрия и селскостопанския сектор. В лозунга на Тръмп „Да направим Америка отново велика“, „великата Америка“ е всъщност индустриална Америка от 30-те до 80-те години на миналия век.

Тръмпизмът е опит на свързаните с него индустриални капитали, финансови и държавни бюрократични групи да си върнат загубените позиции. Финансиалистите, наднационалните бюрокрации и ексистите обаче ги избутаха настрана. Непосредствено след държавния преврат срещу Тръмп написах, че сега ще започне борба между победителите кой ще бъде главният в победоносния „триъгълник“.

Още през лятото на 2021 г. финансиалистите и бюрокрацията започнаха атака срещу ексистите - институционални и пропагандни - например, кампанията срещу Зукърбърг: така да се каже, самозабравя се, време е да успокоим младия мъж. Обявяването на Мета-вселената е ответен ход, това е съществуващата империя, която отвръща на удара.

Държавните бюрокрации в пост-запада и в Китай разбраха добре, че дигитализацията е пряка и очевидна заплаха за държавата, за техните позиции. Ето защо, например, в Китай самата държава се стреми да стане обект на дигитализация, без да отстъпва място на онези, които се опитват да се превърнат в местни ексисти.

Иля ТИТОВ. Що се отнася до борбата между победителите от Тръмп, трябва да припомним, че в самия край на ноември 2021 г. Джак Дорси се оттегли като главен изпълнителен директор на Twitter, т.е. този, който всъщност символично унищожи Тръмп. И той не просто си отиде. Той напусна, очевидно, за да се занимава с борси за криптовалути. Много хора го разглеждаха като виден инвеститор. И така той напусна една от най-големите и влиятелни ИТ компании в света, за да се справи с финансите на утрешния ден...

Андрей ФУРСОВ. Утрешните финанси са, много опростени, това, което ексистите са готови да противопоставят на финансиалистите. Накратко, има финансов капитал, има финансиализъм и това, което може да се нарече финанси на утрешния ден, свързани с ексизма.

Една абсолютно фантастична борба за власт се разгръща с помощта на новите технологии. И, за съжаление, има много малко хора в света, които разбират какво всъщност се случва – неосъзнаването на случващото се. Но голяма част от това беше предсказано от Лем в „Сума технологии“, разбира се, доколкото това можеше да се предвиди през 60-те години на миналия век.

Това, което казахте за Twitter и навлизането в криптовалути, е много интересно. Води се ожесточена борба и от традиционна гледна точка тя е почти невидима. Е, или видимо, като мечовете на джедаите: там нещо блести. Чудя се кога тайните служби и престъпните синдикати ще се включат в пълен мащаб.

Иля ТИТОВ. През последните месеци темата за пандемията изведнъж не че изчезна от дневния ред, а някак си премина на заден план.

Андрей ФУРСОВ. Естествено е. Въпреки че второто идване на пандемията изобщо не може да се изключи, по принцип сега задачите, които според плановете на ултраглобалистите трябваше да реши обявената пандемия, се решават с помощта на енергийната криза (и оттам активиране на „зелената програма”) и продоволствената криза (и оттам принудителното прехвърляне на низините и средните слоеве на „екологична” храна от насекоми, червеи и други мръсотии). И въпреки че от време на време мошениците от Световната здравна организация (СЗО) и техните агенти на място се опитват да хвърлят ужасни истории за нови, още по-ужасни щамове, това вече не е същото. След историята на омикрон и публикуването й в The Economist в Лондон в края на 2021 г., ефектът не е същият.

Иля ТИТОВ. Какво имате предвид?

Андрей ФУРСОВ. Статия в The Economist беше озаглавена „Пандемията ще изчезне през 2022 г.“. С думата „изчезне“ я преведох аз, оригиналът на ще изчезне – буквално: ще се стопи, ще избледнее. Списанието принадлежи отчасти на Ротшилдови, отчасти на Фабианското общество и не е средство за информация, а идеологически и политически орган, който формулира нагласи, изразяващи интересите на част от световния елит.

Появата на програмната статия означава: по-нататъшното продължаване на пандемията, поне във формата и мащаба, в които се проведе от пролетта на 2020 г. до есента на 2021 г., е нежелателно, не отговаря на интересите на силните на света, които стоят зад някога много приличното списание The Economist.

Почти едновременно с публикуването на тази статия Гейтс избухна: той също каза, че през 2022 г. пандемията най-вероятно ще приключи. СЗО, между другото, отрича, че именно тя е обявила пандемия. Сега официалната им позиция е следната: ние не сме обявили нищо, а само неофициално предупредихме и всичко, което е направено, се направи от правителствата на конкретни държави.

Всичко това е лъжа, много добре помним как СЗО обяви пандемия. Между другото, помним как негодникът Борел се опита да окаже натиск върху A.Г. Лукашенко и да го убеди, обещавайки 60 милиарда долара, за да се присъедини към мерките за борба с covid и да не прави парад в Беларус. А с пандемията - с всички истински болни и умиращи (никой не отрича това), се дава "обратен ход".

Разследването приключи - забрави. Евентуално за известно време. За времето на войната. По време на войната, както знаете, епидемиите са рядкост, но след войната... След това с епидемията завършват това, което войната не е завършила. Тъй наречената „Испанка“ е класика.

Иля ТИТОВ. Какво стана?

Андрей ФУРСОВ: Можем само да гадаем. Може да има няколко причини. Първо, определени сегменти от световния елит бързо и значително забогатяха на пандемията, което значително подобри тяхната „преговорна позиция“ в борбата за посткапиталистическото бъдеще в ущърб на други сегменти или просто наруши определен баланс.

Второ, съпротивата на хората се оказа много по-силна от очакваното. Трето, може би вече беше планирано да се гарантира, че Русия няма да може да избегне военен конфликт и беше решено да не се комбинира пандемията и войната, а да се разчита на локална война с извънлокални последици като средство за решаване на не само геополитическа, но и мащабна системна и историческа задача за създаване на "ново нормално". Реши се – и програмната статия се появи в The Economist. И за да намалят шанса бенефициентите на пандемията възможността да се извъртят, беше пуснат щама „Омикрон“.

Иля ТИТОВ. Как би могъл вирусът да играе роля срещу бенефициентите на пандемията?

Андрей ФУРСОВ. Вирусът не можеше, но антивирусът, който очевидно се оказа омикрон, може. Още в средата на декември 2021 г. А.Ю. Попова с изненада отбеляза, че щамът омикрон разболява във всички страни при това и всички, които са имали някакви ваксини срещу covid, а смъртни случаи на практика няма. И през януари 2022 г. Гейтс вече и със съжаление, че не можа да се скрие, каза, че очевидно омикронът действа като ваксина, т.е. като антивирусна програма; следователно, „предложи“ Гейтс, следващата пандемия няма да бъде коронавирус, а още по-ужасна (това е любимата му „песен“).

Съгласен съм с онези анализатори, които смятат, че омикрон е могъл да бъде пуснат умишлено (и почти едновременно в повечето страни по света) като средство за „отрязване“, поне частично, на пандемията. Във всеки случай обаче властите на Европейския съюз вече побързаха да приемат закони както за задължителния „зелен паспорт“ на COVID до 1 юли 2022 г., така и за задължителната ваксинация: епидемия, не епидемия - ваксинирайте се и повече от веднъж . През април тази година Обама официално призна в реч: „Проведохме клинични изпитания на ваксината върху милиарди хора по света“.

Въпреки това, на този етап, по отношение на създаването на нов световен ред, превключвателят "социална катастрофа" е превъртян от "пандемия" към "война", а енергийната криза, която може да причини, ще бъде използвана като средство за развъртане на "зелената програма", климатичната лудост. Последното може да се използва многофункционално: и като средство за деиндустриализация, и като средство за намаляване на населението, и като средство за намаляване нивото на потребление и нормиране на храната, и като средство за затягане на социалния контрол.

Например, в Италия започват да въвеждат система за "социален кредит", насочена към контролиране на "правилното човешко поведение във връзка с изменението на климата" от глобалното затопляне, за което се твърди, че е причинено от човешка дейност. И това въпреки факта, че сериозните, безпристрастни учени, първо, отхвърлят катастрофалното въздействие на човека върху климата; второ, те убедително показват, че наближава не глобалното затопляне, а глобалното охлаждане.

НАСА потвърди нарастващ спад в броя и активността на слънчевите петна, което показва предстоящото захлаждане. Студените периоди винаги са свързани с намаляване на реколтата, пикови цени на селскостопанските продукти и следователно със заплаха от глад. А сега си представете: в съответствие с дезинформационните кампании на ултраглобалистите, фокусирани върху глобалното затопляне, се изпълнява цяла програма от мерки и след това настъпва глобалното охлаждане. Резултатът е очевиден – масов глад.

Сега такъв инструмент, тестван като мярка срещу пандемия, като локдауна /блокирането/, може да се използва и като мярка за борба с „антропогенното замърсяване на природната среда“. Например, в края на миналата година беше въведен локдаун в Ню Делхи, но не заради коронавируса, а заради замърсяването на въздуха. Общите резултати са едни и същи - удар върху икономиката, преди всичко върху малкия и средния бизнес. Но изключително неблагоприятна екология, смог и други "прелести" - това е ежедневна, може да се каже, иманентна особеност на почти всички мегаполиси на юг: Лима, Богота, Мексико Сити, Лагос, Карачи, Дака и други.

А това означава, че климатичните локдауни са нещо съвсем реално за тях. Ако за богатия Север, с неговите повече или по-малко екологично проспериращи (по световните стандарти) големи градове, локдаунът е по-лесно да се оправдае епидемично, то за бедния Юг " "климато-екологичните" резони изглеждат много по-убедителни.

По която и от трите посоки на унищожаването на стария и създаването на нов световен ред: глобалния фашизъм - биологичната промяна на човека ("био-"), "зелената програма" ("еко-") или дигитализация ( "техно-") – да се движат ултраглобалистите (най-вероятно и по трите едновременно, променяйки съотношението в зависимост от обстоятелствата), класовата същност на ставащото не се променя.

Особеността на планираната от тях посткапиталистическа система се състои в това, че нейното производство, обществените отношения и характерните за нея отношения на неравенство не само предполагат, но изискват промяна в биологичната природа на човека. Неслучайно Шваб специално набляга на разликата между рекламираната от него „четвърта индустриална революция“ и трите предишни. Той заяви, че ако първите три индустриални революции са това, което ние (вие) направихме на света, то четвъртата е това, което ще направят с вас.

И още:"Ако вземете нещо вътрешно и станете генетично модифицирани, тогава вашата идентичност се променя . " Ето я мечтата на трансхуманистите - те искат да сложат край на ерата на хората. Това ми напомня как във „Властелинът на пръстените“ първо Саруман, а след това и орка Готмог радостно възкликват: „Ерата на хората свърши! Времето на орките идва!“

Между другото, "орките" не трябва да са много. Една от целите на ултраглобалистите е рязкото намаляване на световното население. Минималната програма е 3 милиарда. През 2021 г. Роберто Чинголани, научен директор на Италианския технологичен институт в Генуа, от 2021 г. министър на трансформацията на околната среда в правителството на ултраглобалиста Марио Драги, каза в интервю за списание Corriere Quotidiano: „Планетата е проектирана за 3 милиарда души, твърде много сме, ние сме паразити“ (Благодарен съм на Екатерина Коваленко, която насочи вниманието ми към това интервю).

Как да не си припомним покойния съпруг на Елизабет II, херцогът на Единбург, който многократно е заявявал, че в друг живот би искал да се върне на Земята със смъртоносен вирус, за да намали излишното население. Е, максималната програма вече не е милиарди, а 500 милиона.

Ясно е, че докато Русия съществува, всички тези планове не могат да бъдат изпълнени напълно, дори ако върхушката на Руската федерация частично се присъедини към някои от тези планове. За решение "напълно", ултраглобалистите се нуждаят от ексклузивно притежание на ядрени оръжия.

А те нямат това. Русия също има ядрени оръжия. Русия обаче е имала и винаги е има много други изненади за врага. Тук се връщаме към конфликта в Украйна. Дългосрочната суперзадача на Пост-Запада в него е окончателното решение на руския въпрос. Без това, без тяхната победа и без нашето поражение в Украйна, новият световен ред няма да танцува за тях. Историческите вектори са се развили така, че в Украйна се решава съдбата на новия световен ред на ултраглобалистите. И те много добре разбират това.

През април настоящият наследник на британския клон на Ротшилд (заклети врагове на Русия, който и да я управлява: Романови, Сталин, Путин), Натаниел Ротшилд, изпрати съобщение до членовете на британското правителство. В него той нарече Путин най-опасният човек след поражението на Хитлер (the most dangerous man since the defeat of Hitler), следван от Си Цзинпин (между другото, статията за Путин е премахната от сайта на Световния икономически форум) .

"Украйна ", продължава Ротшилд, "това е нещо толкова важно, че не можем да си позволим да загубим на геополитическата шахматна дъска. ... Не трябва да си правим илюзии, че ако позволим на Владимир Путин да превземе Украйна, това ще бъде сигнал за нашите врагове – Иран, Китай и Северна Корея, особено след като няма да направим нищо, когато сме изправени пред настъпването на тази сила. Всъщност фактът, че днес ние отказваме да предприемем военни действия, означава, че нашият глобален проект е мъртъв (is dead on its feet). Призовавам ви да разположите повече сили срещу Русия и нейните подставени лица, да засилите „информационната война“ за коригиране на общественото мнение и да изпратите оръжия на нашите приятели в Украйна. Без Украйна глобалният ред може да не оцелее."

Има четири важни точки в това съобщение. Първо, собственикът инструктира своите високопоставени (високопоставени от него) чиновници да засилят военните действия срещу Русия. Второ, Русия, приравнявайки Путин с Хитлер, е обявена от Ротшилд за враг на света (под „свят“ се има предвид частта от планетата, контролирана от ултраглобалистите), и следователно всякакви действия срещу нея са оправдани. Трето, победата над Русия е замислена като военна с всички произтичащи от това последствия. Четвърто и най-важно, Ротшилд вярва, че в битките в Украйна се решава съдбата на глобалния ред, воден от Запада - не по-малко - и победата на Русия може да доведе до факта, че този ред няма да оцелее в резултат - няма го: гипсът се сваля, клиентът си тръгва на собствените крака.

Ротшилд, един от майсторите на световната игра, за пореден път и с очевидна степен на истерия, откровено и без да се крие демонстрира: в Украйна ние, Русия, воюваме не толкова с укронацистите, колкото с Пост - Запада, със строящия се от него (планирано - върху нашите кости) нов световен ред, от който сегашната буржоазия, както някога Хитлер, иска да ни изтрие с гумичката на Историята.

Отново се върнахме в 1941 г. Пак нацисти, само че не германска, а украинска сбирщина, необандеристи; отново англосаксонците, насъсквайки ги под радостното подхилване на евросъюзниците, които понабихме през 1945 г., тези недобити потомци на нацисткия еврорайх.

Ясно е защо цялата тази измет, наследяваща нацизма, така иска да заличи 9 май - нашата Победа. Защото това е победа над тях, над техните бащи и дядовци, които не само паднаха под Хитлер, но му слугуваха и/ или работеха за победата му, като чехите в Hermann Goering Werke (предвоенната Skoda, една трета от танковете за Източния фронт са направени там), или са дошли като част от нацистките орди в нашата земя (унгарци, финландци, балти, румънци, испанци, италианци, французи - всяко европейско същество по двойки), за да останат в нея.

И да завещаят на потомството омразата към руснаците с опит да се повтори Drang nach Osten. Ето, сега и се пробват. Сигурен съм обаче, че всичко ще завърши като в историята на Малчиш-Кибалчиш:„И победеният Главен буржоа избяга от страх, проклинайки гръмко тази страна с нейните невероятни хора“. Работете братя!

Е, ние, едновременно с решаването на основния буржоазен въпрос на фронта, имаме нужда тук, в тила, най-накрая да разрешим проблема с лошите по мирен информационен и финансов начин.

Превод: ЕС

