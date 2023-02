/Поглед.инфо/ Инклузивният капитализъм на Шваб под лупа

21-ви век стовари върху ни цяла вълна от нови финансови термини: „криптовалути“, „копаене“, „цифрови валути“, „бързи плащания“, „колективно финансиране“, „финтех“, „безконтактни плащания“, „необанки“, „финансово приобщаване“, „програмируеми пари “ и др.

Ще се спра на последното явление – програмируемите пари. Миналата година уебсайтът на Федералния резерв на САЩ публикува дълга статия What is programmable money? (Какво представляват програмируемите пари?). Статията започва с: „Дискусиите за финансовите технологии наскоро започнаха да включват идеята за „програмируеми пари“, въпреки че конкретното значение на термина често е неясно.“

Оттогава обаче много се изясни по въпроса за програмируемите пари. В 90% от публикациите терминът се използва за описание на CBDC . Това английско съкращение означава Central Bank Digital Currency - Цифрова валута на централната банка.

Най-малко петдесет централни банки са заети с разработването на CBDC. Особено напредна Китайската централна банка, която вече тества цифровия юан. Федералният резерв на САЩ също засили усилията си за създаване на цифров долар. Сред лидерите в развитието на CBDC са централните банки на Швеция, Малайзия, Южна Африка, Сингапур, Казахстан, Саудитска Арабия. Между другото, Руската федерация също попада в списъка на лидерите .

CBDC се нарича „програмируема валута“. Подчертава се, че това е едно от основните предимства на новата валута пред традиционните налични и безналични пари и новата валута неминуемо ще замени старите пари.

Програмирането на цифрова валута означава даване на определени характеристики на новите пари с помощта на цифрови технологии. При това парите придобиват индивидуални характеристики за всеки потребител. Говорим за целево, адресно програмиране.

Този въпрос е най-задълбочено разработен по отношение на китайския юан; в КНР такова програмиране е обвързано със системата от социални рейтинги. Като се вземе предвид оценката, спечелена от гражданина, цифровият юан, съхраняван в електронния портфейл на гражданина, се програмира. Гражданинът получава права или, обратно, забрани за използването на цифровите юани.

Известният британски експерт, блогър и телевизионен водещ Layah Heilpern /Лая Халперн/ пише за заплахите, породени от валутата CBDC в книгата Undressing Bitcoin: A Revealing Guide to the World's Most Revolutionary Asset (Разобличение на биткойна: разкриващ тайните пътеводител по най-революционния актив в света).

Тя даде интервю миналото лято, в което каза : „Контролираните от правителството програмируеми пари трябва да ви плашат. Ако заради цензурата хората могат да си мълчат за някои неща, то с парите е по-лесно за правителството да запуши устите на всички хора. Това е подобно на ограниченията, наложени някога от властите на неваксинираните хора .

Съгласно източниците, които проучих, основните параметри на CBDC програмирането са следните.

1. Набор от налични стоки и услуги . За човек с „добро поведение“ се отваря възможността да закупува всички стоки и услуги чрез CBDC. За човек с „лошо поведение“ CBDC е средство за придобиване само на основни стоки и услуги. Лая Хайлперн казва: „Със CBDC всичко, което [правителството] трябва да направи, е да програмира тези пари, така че да не можете да ги харчите за определени неща .“

Например на Запад гражданите са убедени, че кравите са опасни за климата, т.к те оставят тор, който е източник на парникови газове, които затоплят атмосферата. Това означава, че закупуването на месо с помощта на CBDC може да бъде невъзможно. Но с тези пари можете да си купите червеи и насекоми.

2. География на цифровата валута . За човек с "добро поведение" - това е цялата държава. За тези, които имат по-лош рейтинг - само някой регион или град. А за тези, които имат много нисък – в радиус (условно) 5 километра от местоживеенето им. Цифровата валута е каишка. При някои тя е по-дълга, при други - по-къса. Ако ви се натресе някаква нова „пандемия“, цифровата валута може да бъде препрограмирана за всички граждани и диапазонът ще бъде еднакъв за всички. Да кажем един километър. И не можете да отидете никъде.

3. Срок на годност на цифровата валута . Една от фундаменталните разлики между CBDC и обикновените пари е, че последните могат да се съхраняват, натрупват, носят известна лихва, а CBDC има ограничен живот. Това е топяща се валута. Граждани с „добро поведение“ ще съхраняват валутата си за продължителен период от време, а за гражданите с „лошо поведение“ цифровата валута ще бъде валидна 24 часа (условно). Във всеки случай „топящата се“ валута са пари с отрицателна лихва. Те не могат да станат капитал.

Западът продължава да следи отблизо китайските иновации в областта на CBDC. Особено в Европа и САЩ има интерес към идеята за срокове на валидност на цифровите валути. На 5 април 2021 г. американското издание на Wall Street Journal публикува статия за цифровия юан.

Обръща се внимание на факта, че още на етапа на тестване китайците определят датата на изтичане на цифровия юан: „ Цифровият юан е програмируем и Пекин тества възможността за въвеждане на дата на изтичане, за да насърчи хората да харчат парите си у дома ." В САЩ също се говори за необходимостта от определяне на срок за дигиталния долар. Това може да даде тласък на развитието на американската икономика чрез принудително стимулиране на търсенето от страна на гражданите на САЩ.

Най-тежкият вариант за индивидуално програмиране на CBDC е блокирането на сметка на гражданин от Централната банка. Или дори зануляване на този акаунт. За човека това ще бъде смъртна присъда.

Замисленото програмиране на CBDC е превръщането на човек в робот, лишавайки го от онези малко остатъци от свобода, които капитализмът все още не е успял да унищожи. Пълното въвеждане на CBDC ще означава пълен и окончателен край на ерата на капитализма.

Светът, според идеята на собствениците на парите, трябва да премине към посткапитализма. Това е новата робска система, която президентът на Световния икономически форум (СИФ) Клаус Шваб глупаво нарече инклузивен /приобщаващ/ капитализъм.

При такъв обществен строй всички ще станат пълни роби. Всеки ще има достъп до цифрови пари, само за да получи парче хляб и да не умре от глад. Все пак в концлагер, дори и електронен, всякакви пари са вредно излишество.

